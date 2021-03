Legalisierung illegaler Einwanderer – US-Demokraten bauen ihre Macht aus

In den USA beschließen die Demokraten Gesetze, die illegalen Einwanderern in den USA die Staatsbürgerschaft versprechen und auch neuen Einwanderern die Einbürgerung erleichtern sollen.

Diese Gesetzesinitiativen haben nichts mit der Liebe der US-Demokraten zu Einwanderern, egal ob illegale oder legale, zu tun, sondern resultieren aus Machtkalkül. Die dankbaren Neu-US-Bürger dürften treue Wähler der Demokraten werden. Dabei handelt es sich insgesamt um mehr zehn Millionen potenzielle Wähler, was das Machtgleichgewicht in den USA zugunsten der Demokraten verschieben würde. Da die deutschen Medien darüber kaum berichten, übersetze ich einen Korrespondentenbericht des russischen Fernsehens.

Beginn der Übersetzung:

In die USA ergießt sich jetzt ein Strom illegaler Migranten aus Mittelamerika. Der ist übrigens gewollt.

„Dreamer“ werden all diese Erwachsenen genannt. Als Kinder sind sie illegal in die USA gekommen, sie leben schon lange in den USA und träumen von der Staatsbürgerschaft. Es gibt 2,5 Millionen solcher „Dreamer“ im Land.

„Die Abstimmung im Kongress ist für uns sehr wichtig. Sie wird uns die Chance geben, dem Gesetz einen Schritt näher zu kommen, das es uns ermöglichen würde, die Staatsbürgerschaft zu erhalten“, sagt einer der Migranten.

Die Demokraten sind bereit, amerikanische Pässe zu verteilen. Jetzt, da die Partei die Kontrolle über beide Parlamentskammern hat und ihr Präsident im Weißen Haus sitzt, sind die Chancen für das Gesetz besser denn je.

„Reagan sagte, wenn wir jemals die Tür für neue Amerikaner schließen, verlieren wir unsere Führungsrolle in der Welt. Und ich freue mich immer, unsere „Dreamer“ zu loben. Sie machen uns sehr stolz“, sagte Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses.

„Biden hat bereits die Kontrolle über die Grenze zwischen den USA und Mexiko verloren. Und unter diesen Umständen wird die Legalisierung zu noch mehr illegaler Migration führen“, sagte Lindsey Graham, republikanischer US-Senator im Kongress.

An der Südgrenze der Vereinigten Staaten herrscht eine Migrationskrise, wie sie das Land seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr gesehen hat. Tausende von Flüchtlingen aus verschiedenen, aber gleichermaßen armen Ländern Lateinamerikas drängen in die Vereinigten Staaten. Sie wissen, dass Trumps und die von ihm eingeführten Regeln verschwunden sind. Die Mauer wird nicht mehr gebaut, daher muss man im benachbarten Mexiko nicht in langen Schlangen auf eine legale Einreise warten. Kaum hat der Hausherr im Weißen Haus gewechselt, ist Nasiel von Nicaragua in Richtung Vereinigten Staaten aufgebrochen.

„Wir waren anderthalb Monate hierher unterwegs. Es war eine sehr harte Reise. Mein Sohn wurde auf dem Weg krank, er ist immer noch krank. Aber alles, was ich tue, tue ich jetzt für ihn“, sagt Nasiel.

Migranten werden nicht mehr von ihren Kindern getrennt und Kinder ohne Eltern werden nicht mehr abgeschoben.

Das Filmteam des texanischen Fernsehsenders trifft Kinder auf Jugendliche, die die Grenze allein überquert haben. Der Gesprächspartner der Reporterin ist ein 10-jähriger Junge aus Honduras. Er weiß nicht, wo sein Vater ist. Seine Mutter ist in Honduras geblieben. Er wird versuchen, in den USA zu bleiben.

In Texas sind alle Haftanstalten für Kinder illegaler Einwanderer überfüllt. Sie leben wochenlang in Zellen, in denen Häftlinge 72 Stunden festgehalten werden dürfen. Es fehlt der Platz für 15.000 minderjährige Flüchtlinge.

Journalisten versuchen erfolglos, die Erlaubnis der Behörden zu erhalten, an Orten zu filmen, an denen minderjährige Migranten festgehalten werden. Während die Kamerateams unter Trump, dem vorgeworfen wird, inhaftierte Kinder gequält zu haben, jede Woche in die Notunterkünfte durften, weigert sich die neue Regierung, die Presse herein zulassen. Den Grenzschutzbeamten wurde verboten, den Medien Informationen mitzuteilen, aber es sickert immer etwas noch durch. Gerüchten zufolge gibt es so wenig Platz, dass die Kinder auf Betonböden schlafen.

Die Gouverneure der Grenzstaaten Texas und Arizona werfen Biden vor, die Sicherheit an den südlichen Grenzen zu untergraben. Niemand weiß, welche Menschen ins Land kommen. In Städten entlang der Grenze gibt es einen Anstieg der Kriminalität und der Covid-Fälle.

Die Gäste, ob eingeladen oder nicht, stehen schon vor der Tür. Im mexikanischen Tijuana stehen dank Biden Massen von Flüchtlingen in den Startlöchern. Unter den spanischsprachigen „Träumern“ verbreiten sich die Nachrichten aus Washington schnell. Das Unterhaus des Kongresses verabschiedete ein Gesetz, das es einfacher macht, die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Während des Präsidentschaftsrennens versprach der Demokrat Biden, 11 Millionen illegalen Einwanderern die Staatsbürgerschaft zu gewähren. Es ist nicht schwer zu erraten, bei welcher Partei sich diese Leute bei den Wahlen bedanken werden.

Ende der Übersetzung

Das fügt sich nahtlos in die von den US-Demokraten angestoßene Wahlrechtsreform. Die Demokraten erlassen eine ganze Reihe von Gesetzen, mit denen sie sich bei zukünftigen Wahlen Vorteile gegenüber der Republikanern verschaffen.



