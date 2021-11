Wegen vieler Leserfragen: Ein kurzes Statement zu Corona in Russland

Corona in Russland

Da ich derzeit viele Fragen zur Corona-Situation in Russland bekomme, will ich kurz ein paar Worte dazu sagen.

Es gibt in deutschen Medien, vor allem auf RT-DEU, derzeit viele Meldungen darüber, dass in Russland die Daumenschrauben in Sachen Corona-Maßnahmen, QR-Code (also, das was in Deutschland als 3G bezeichnet wird) und Impfungen angezogen werden. Auf uncut-news wurde nun ein Artikel veröffentlicht, den ich derzeit von vielen Lesern zugeschickt bekomme. Daher möchte ich hier kurz etwas über die Corona-Lage in Russland berichten, werde aber auf den Artikel nicht eingehen.

Der Grund, warum ich mich kurz fasse, ist, dass ich derzeit eigentlich nicht viel zum Thema „Corona in Russland“ sagen kann, weil ich in der Endphase der Arbeit an meinem neuen Buch stecke und daher quasi im berufsbedingten Lockdown bin und kaum weiß, was „draußen“ los ist.

Weil ich auch dazu viele Mails bekomme: Ich werde über den Stand der Arbeit an dem Buch und zur Frage, ab wann man das Buch vorbestellen kann, am Freitag noch etwas veröffentlichen. Wenn Sie wissen, worum es in dem neuen Buch geht, lesen Sie bitte meine beiden Artikel darüber. Da sie aufeinander aufbauen, lesen Sie bitte zuerst diesen und dann diesen.

Wegen der Arbeit an dem Buch habe ich den Anti-Spiegel in letzter Zeit etwas stiefmütterlich behandelt, aber das wird sich nächste Woche ändern, denn dann ist das Buch fertig und ich kann mich wieder mit voller Kraft dem Anti-Spiegel widmen.

Das ist auch der Grund, warum ich über die Corona-Lage in Russland derzeit nicht viel sagen kann: Ich komme kaum raus und bemerke daher nichts davon. Auf dem Hundeplatz sind Ärzte, von denen weiß ich, dass die Lage – zumindest hier in St. Petersburg – nicht nur auf dem Papier ernst ist, die Krankenhäuser haben sich tatsächlich mit Corona-Patienten gefüllt, weshalb hier in der Stadt schrittweise die QR-Codes, also 3G, eingeführt wird. Das beunruhigt mich noch nicht sonderlich, denn bisher war es in Russland immer so, dass die Einschränkungen schnell wieder weggefallen sind, sobald sich die Lage in den Krankenhäusern beruhigt hat. Die Inzidenz, die in Deutschland seit 20 Monaten die Schlagzeilen beherrscht, wird in Russland nicht benutzt, Russland schaut bei Corona von jeher ausschließlich auf die Belegung der Krankenhäuser und richtet seine Maßnahmen daran aus.

Man muss wissen, dass Russland – wie Deutschland auch – ein Bundesstaat ist und aus über 80 Oblasten (dem Analog zu den deutschen Bundesländern) besteht. Bei Corona ist es so, dass jeder Oblast nach Lage der Dinge vor Ort Corona-Maßnahmen einführt, weshalb sich die Maßnahmen in Russland regional sehr unterscheiden. Viele Meldungen über harte Maßnahmen in Russland, die ich in deutschen Medien finde, berichten naturgemäß über die Extrembeispiele und nicht über die Regionen, wo es kaum Einschränkungen gibt.

Allerdings gibt es auch Meldungen, die ich nicht mehr lustig finde. Das russische Parlament berät gerade über ein Gesetz, dass die QR-Codes auch landesweit in Fernzügen und Flugzeugen vorschreiben will. Das soll zwar bis Sommer nächsten Jahres begrenzt sein und ich bin nach 21 Monaten Corona-Erfahrung in Russland zuversichtlich, dass auch diese Maßnahme wieder abgeschafft wird, wenn sich die Lage beruhigt, aber sicher weiß ich das natürlich nicht. Wobei ich mit 3G (im Gegensatz zu 2G, 2G+ oder gar 1G) noch verhältnismäßig gut leben kann, zumal in Russland keine strengen Abstandsregeln oder gar totale Maskenpflicht herrschen. Masken habe ich bei meinen Spaziergängen mit dem Hund oder im Supermarkt fast nie gesehen. Aber freuen tue ich mich sicher nicht über 3G und hoffe sehr, dass das nur vorübergehend ist.

In dem Buch, an dem ich arbeite, geht es um die Netzwerke hinter der Pandemie, aber natürlich auch ein bisschen um Corona selbst. Ich bezweifle nicht, dass es das Virus gibt, ich weiß, dass es für alte Menschen mit Vorerkrankungen durchaus gefährlich ist, aber ich bezweifle, dass pauschale harte Maßnahmen gerechtfertigt sind. Ich habe durchaus Verständnis für regionale und zeitlich begrenzte Maßnahmen, wenn Krankenhäuser wirklich überlastet sind, denn wenn die Überlastung von Krankenhäusern dazu führt, dass Krebspatienten oder Unfallopfer nicht die Behandlung bekommen können, die sie brauchen, dann muss man (zeitlich begrenzt) irgendetwas tun.

Aus diesem Grund bin ich bisher auch zufrieden mit dem Vorgehen der russischen Regierung, denn sie hat in den letzten 20 Monaten weitgehend auf Einschränkungen verzichtet, und wenn es doch mal welche gab, waren die zeitlich begrenzt und hielten nicht lange an. Während Europa im letzten Herbst für Monate in den Lockdown gegangen ist, ging das Leben hier seinen normalen Gang.

Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal einen PCR-Test gemacht. Der Grund war, dass ich als Ausländer in Russland alle paar Jahre einen Gesundheitsnachweis bringen muss, der zeigt, dass ich kein AIDS, TBC oder ähnliches habe. Und bei der Gelegenheit wurde auch ein PCR-Test gemacht. Jetzt weiß ich endlich aus eigener Erfahrung, wie das ist. Allerdings war das kein Abstrich aus der Nase, sondern aus der Mundhöhle.

Ich werde ausführlich über die Corona-Lage in Russland berichten, aber vermutlich erst im Dezember, denn ich will erst einmal abwarten, wie die Dinge, die hier in Russland im Gespräch sind, in der Praxis umgesetzt werden. Das war bisher immer so eine Sache, denn was auf dem Papier gestanden hat, wurde in der Praxis meist wesentlich laxer umgesetzt. Außerdem will ich erst einmal wieder ein Gefühl dafür bekommen, was „draußen“ wirklich los ist, denn in den letzten knapp zwei Monaten, die ich an dem Buch gearbeitet habe, war ich wie gesagt im beruflich bedingten Lockdown.

Bleiben Sie dem Anti-Spiegel treu und haben Sie noch ein wenig Geduld, bald geht es hier wieder normal weiter und es wird wieder täglich mehrere Artikel geben, denn ich musste mir einige Themen zurücklegen, zu denen ich schreiben wollte, es wegen der Arbeit an dem Buch aber nicht geschafft habe. Dazu werde ich am Freitagabend noch gesondert schreiben.



