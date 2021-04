Wie das russische Fernsehen über das größte Nato-Manöver seit Jahrzehnten berichtet

Defender 2021

Während die deutschen "Qualitätsmedien" sich täglich darüber aufregen, dass Russland innerhalb des eigenen Landes Truppen verlegt, verschweigen sie möglichst, dass die Nato demnächst mit 40.000 Soldaten direkt an der russischen Grenze den Krieg gegen Russland trainiert.

Das Nato-Manöver Defender 2021 ist in den deutschen „Qualitätsmedien“ kein Thema. Sogar die Pressestelle des Pentagon in Hamburg, der Spiegel, schweigt sich betreten über das größte Nato-Manöver seit dem Kalten Krieg aus. Eine Suchanfrage mit dem Begriff „Defender“ ergibt beim Spiegel exakt 0 (in Worten Null) Ergebnisse zu dem Manöver. Anscheinend möchte man in der Hamburger Redaktion der Pentagon-Propaganda nicht, dass deutsche Leser davon erfahren, dass demnächst 40.000 Nato-Soldaten direkt an der russischen Grenze Krieg spielen und den Angriff auf Russland proben. Das könnte die Leser ja auf die Idee bringen, dass Russland durchaus Gründe hat, nervös zu sein, vor allem, weil das Manöver zeitlich so exakt mit der Verschärfung der Lage in der Ukraine zusammenfällt.

In Russland hingegen wird über das Manöver berichtet, daher übersetze ich hier einen Beitrag des russischen Fernsehens vom 9. April, der zusammen mit meiner Übersetzung auch ohne Russischkenntnisse verständlich sein sollte. (Anm. d. Über.: Ich übersetze hierbei den schriftlichen Artikel, die Einleitung des Nachrichtensprechers ist in dem Video nicht zu sehen, das im Internet gezeigte Video beginnt bei der Reportage)

Beginn der Übersetzung:

Das Szenario des Manövers ist wie ein Krieg: Wie die NATO Spannungen in der Nähe der russischen Grenzen abbaut

Die Nato-Staaten planen, etwa 40.000 Soldaten und 15.000 Stück militärisches Geräte in der Nähe der Westgrenzen Russlands zu konzentrieren. Die Hälfte dieses Kontingents stammt aus den Vereinigten Staaten. Die erste Lieferung von Waffen wurde bereits in den griechischen Hafen Alexandroupolis geliefert.

Heute informierte die Türkei die Mitglieder der Montreux-Konvention über zwei amerikanische Schiffe, die auf dem Weg ins Schwarze Meer sind. Das teilte die russischen Botschaft in Ankara mit. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um die Zerstörer „Roosevelt“ und „Donald Cook.“ Zuvor hatte die amerikanische Presse unter Berufung auf eine Quelle im Pentagon berichtet, dass die USA erwägen, in den kommenden Wochen Kriegsschiffe ins Schwarze Meer zu schicken, „um der Ukraine ihre Unterstützung zu demonstrieren.“ Auch die Aktivitäten der NATO an der russischen Grenzen nehmen zu. Heute sind die internationalen Manöver in Lettland zu Ende gegangen und bald wird die NATO das groß angelegte Manöver mit dem Namen „Defender Europe“ durchführen.

Eine Reportage über das geplante Manöver.

Es ist der zweite Anlauf für „Defender Europe.“ Im vergangenen Jahr hat das NATO-Manöver, das dem Namen nach die Alte Welt beschützen soll, geendet, bevor es wirklich angefangen hat. Statt einer imaginären russischen Aggression sah sich Europa dem Coronavirus gegenüber. Und so haben sich die NATO-Truppen aus Angst vor der Epidemie zurückgezogen, während die Russen auf einem Luftwaffenstützpunkt 30 Kilometer von Rom entfernt gelandet sind, um das von der EU und der Nato im Stich gelassene Italien, wo hunderte Menschen am starben, mit humanitärer Hilfe zu versorgen.

Und jetzt, ein Jahr später, haben die NATO-Soldaten beschlossen, zu beenden, was sie angefangen hatten. An dem Manöver „Defender Europe 2021“ nahe der russischen Westgrenzen sollen rund 40.000 NATO-Truppen und 15.000 Stück militärisches Gerät und Ausrüstung teilnehmen. Die Amerikaner selbst wollen bis zu 20.000 Soldaten schicken, einige davon werden mitsamt ihren Waffen über den Atlantik transportiert. Die erste Lieferung – etwa 70 Hubschrauber und 300 Spezialfahrzeuge – wurde bereits in den griechischen Hafen Alexandroupolis geliefert.

„Die Manöver werden in Rumänien, Bulgarien und Kroatien stattfinden, und das Schwarze Meer wird teilweise mit einbezogen. Die Verlegung der Einheiten, die an dem Manöver teilnehmen werden, begann im März. Jetzt werden die Truppen zu den Truppenübungsplätzen verlegt. Der wichtigste Grund des Manövers ist es, Russland entgegenzutreten, das wird nicht einmal verheimlicht“, sagt der Herausgeber der Zeitschrift „Arsenal Otetschestva“ und Militärexperte Alexej Leonkow.

Die Nordatlantische Allianz wird Koalitionsgruppen ins Schwarzen Meer und ins Baltikum entsenden. Es werden Kriegsszenarien mit Russland geübt. Die strategischen Bomber der US-Luftwaffe von der Fairford Base aus werden wahrscheinlich Raketenangriffe auf unsere militärischen Ziele simulieren, die gleichen Ziele haben Schiffs- und Artillerie-Angriffsgruppen im Schwarzen Meer.

Diese Manöver sind besorgniserregend, aber die russische Regierung versichert, dass unsere Armee in der Lage ist, die Sicherheit entlang der gesamten russischen Grenze zu gewährleisten.

„Wir sind auf jede Entwicklung vorbereitet. Am wichtigsten ist, dass wir im Schwarzen Meer einen mächtigen, unsinkbaren Flugzeugträger haben – die Krim. Sie ist in der Lage, jedes Objekt der Gegenseite zu treffen. Man sagt nicht umsonst, wem die Krim gehört, der kontrolliert das Schwarze Meer. Daher sollten die Hitzköpfe abkühlen und sich daran erinnern, dass Russland nie jemanden angegriffen hat, aber auch nie verloren hat“, erinnert sich der erste stellvertretende Leiter des Ausschusses des Föderationsrates für internationale Angelegenheiten Vladimir Jabarov.

Das Problem sind auch nicht die Manöver selbst. Nach dem Rückzug der USA aus dem Open-Skies-Vertrag wird es schwierig sein, nachzuvollziehen, ob alle US-Truppen und Ausrüstung wieder nach Hause zurückgekehrt sind. Experten schließen nicht aus, dass einige Einheiten in Osteuropa bleiben könnten.

„Es wird sehr schwierig sein, die Vereinigten Staaten zu kontrollieren, und darüber hinaus kann man sagen, dass ein erheblicher Teil der Kräfte und Ausrüstung in einem Gebiet außerhalb einer objektiven Kontrolle sein wird. Das gibt Anlass zur Sorge – die militärischen Fähigkeiten der NATO in Europa werden Jahr für Jahr ausgebaut“, sagt Andrej Koshkin, Militärexperte und Leiter der Abteilung für Politikwissenschaft und Soziologie an der Plechanow-Universität.

In den amerikanischen Häfen Charleston und Beaumont werden derzeit weitere amerikanische Transporte verladen. Ihre Ankunft in Europa ist für Ende Mai dieses Jahres geplant. Die Ironie dabei ist, dass das größte NATO-Manöver seit 30 Jahren unter dem Motto „Abbau der Spannungen“ durchgeführt wird. Allein in diesem Jahr wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 78 Flüge amerikanischer strategischer Bomber durchgeführt und die Zahl der Aufklärungsflüge in der Nähe der russischen Grenzen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Und all das geschieht vor dem Hintergrund der drastischen Verschlechterung der Lage im Südosten der Ukraine. So drängen die USA und ihre Verbündeten Kiew de facto, das Problem im Donbass mit Gewalt zu lösen.

„Wir haben auch die Erklärung des ukrainischen Präsidenten gehört, der gestern den Donbass besuchte, dass der Beitritt des Landes zur NATO den Konflikt in der Region angeblich beenden würde. Eine hypothetische Mitgliedschaft in der Allianz wird entgegen den Erwartungen Kiews der Ukraine nicht nur keinen Frieden bringen, sondern im Gegenteil zu einer massiven Eskalation der Lage im Südosten und zu irreversiblen Folgen für die ukrainische Staatlichkeit führen“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Auf europäischen Autobahnen sieht man militärische Ausrüstung. Waffen und NATO-Schiffe sind in den Häfen. Und das im Jahr 2021, in dem die wichtigste Aufgabe der EU nicht darin besteht, militärische Macht zu demonstrieren, sondern die Wirtschaft nach den endlosen Lockdowns zu sanieren. Kolossale Mittel werden zur Abwehr einer zukünftigen hypothetischen Bedrohung durch Russland verwendet, und nicht für den Kampf gegen die Infektion, an der täglich Tausende von Bürgern der NATO-Länder sterben.

Ende der Übersetzung



