CIA-Chef bestätigt, dass die USA die Ukraine mit Geheimdienstinformationen versorgen

Gestern war es noch russische Propaganda, dass der westliche Militärblock die Ukraine mit Geheimdienstinformationen versorgt. Heute hat der CIA-Chef das in einer Senatsanhörung offen gesagt.

Erst gestern habe ich berichtet, dass die Donezker Soldaten gemeldet haben, sie hätten in einem Stab des Rechten Sektors ein NATO-Notebook sichergestellt, das bestätigt, dass die NATO mit der ukrainischen Armee Informationen der militärischen und geheimdienstlichen Aufklärung teilt. Auf dem Notebook soll auch ein Angriffsplan gegen den Donbass und die Krim gefunden worden sein. Der Angriff sei für den 8. März geplant gewesen.

Ich habe in meinem Bericht darüber Fotos von dem beschlagnahmten Notebook veröffentlicht. In den Kommentaren zu dem Artikel gab es eine sehr interessante Diskussion über das Notebook, auf die ich am Ende dieses Artikels eingehen werde. Zunächst komme ich zu der aktuellen Meldung

CIA-Chef sagt im Geheimdienst-Ausschuss aus

Die Chefs von CIA und NSA wurden heute im US-Geheimdienst-Ausschuss angehört, die Anhörung wurde live übertragen. Darin sagte CIA-Chef William Burns in Minute 46:

„Wir haben mit den Ukrainern aktiv Geheimdienstinformationen ausgetauscht und tun das auch weiterhin. Als ich im Januar in Kiew war, habe ich Präsident Selensky einige Details zu den russischen Plänen betreffend Kiew vorgelegt, die wir damals hatten. Wir haben das seitdem täglich getan.“

Das war die Kernaussage von Denis Puschilin, dem Chef der Donezker Volksrepublik, die er bei der Presseerklärung zum Fund des Notebooks gemacht hat: Die NATO hat die Ukraine mit geheimen Informationen über Russland und den Donbass versorgt, die Kiew militärisch genutzt hat.

Die NATO bestreitet eine solche Zusammenarbeit mit den ukrainischen Streitkräften, wobei die Freiwilligenbatillone des Rechten Sektors nicht einmal Teil der ukrainischen Streitkräfte sind. Die Kernaussage von Puschilin war, dass die Ukraine seit langem mit Informationen der westlichen Militär-und Geheimdienstaufklärung gegen Russland und den Donbass versorgt wird.

Das war für die Kritiker meiner Arbeit gestern noch Fake-News und russische Propaganda. Heute spricht der CIA-Chef ganz offen darüber. Ist der nun ein russischer Propagandist geworden?

Das Notebook

Ich sehe meine Aufgabe darin, auf Deutsch darüber zu berichten, was in Russland berichtet und gemeldet, in Deutschland jedoch verschwiegen wird. Genauso, wie die deutschen Medien, wenn sie über eine Aussage eines westlichen Politikers berichten, nicht immer wissen können, ob er die Wahrheit sagt, weiß ich es natürlich auch bei den russischen Aussagen nicht. Aber ich finde es wichtig, dass die Leser sowohl die Äußerungen der westlichen Politiker, als auch die Äußerungen der russischen Politiker kennen. Ich berichte über die Originalquellen und ihre Erklärungen, das ist die Aufgabe eines Journalisten.

Ich bin kein Technik-Experte und fand die Diskussion der Leser unter dem Artikel über das Notebook sehr interessant. Die einen haben darauf hingewiesen, dass es sich um ein altes Notebook handelt, das die NATO kaum mehr in Gebrauch haben dürfte. Andere haben mit technischen Details darauf hingewiesen, dass ausgerechnet dieses Model durchaus dafür geeignet ist, noch im Dienst der NATO zu sein. Ich bin kein Experte und finde die Diskussion interessant, beide Seiten haben starke Argumente.

Brisant ist für mich jedoch, dass der CIA-Chef persönlich heute die Kernaussage von Puschilin bestätigt hat, obwohl die NATO das in Person von Generalsekretär Stoltenberg immer bestritten hat. Immerhin ist es gut möglich, dass die NATO ausgemusterte, aber funktionsfähige Notebooks an die Ukraine gibt, die für die Aufgaben, für die sie gedacht sind, ausreichen. Bei den Waffenlieferungen für Kiew passiert momentan schließlich das gleiche: Die in den Medien gefeierten Waffenlieferungen von NATO-Staaten an die Ukraine umfassen altes und ausgemustertes Gerät. Ich habe darüber berichtet, die Details der gelieferten Waffensysteme finden Sie hier.

Die Diskussionen über die aktuellen Meldungen wird sicher noch lange weitergehen, denn was am Ende wahr ist und was nicht, das finden wir immer erst mit Verspätung heraus. Leider – und das ist Fakt – hat sich dabei in den letzten Jahren fast immer gezeigt, dass sich die russischen Meldungen am Ende als wahr erwiesen haben, während Kiew unglaublich viele Unwahrheiten gemeldet. Das begann schon beim Maidan und in meinem Buch über die Ukraine-Krise habe ich dafür ungezählte Beispiele aufgezeigt.

Fakt ist jedenfalls, dass der Westen Kiew mit (militärischen) Geheimdienstinformationen versorgt, was die NATO bisher als russische Falschmeldungen und ungerechtfertigte Vorwürfe bezeichnet hat.

Damit bestätigt sich einmal mehr, was ich seit einiger Zeit sage: Die USA und die NATO tun alles, um die Kämpfe in der Ukraine zu verlängern. Ihnen geht es nicht um Frieden in der Ukraine, ihnen geht es darum, einen für Russland teuren und verlustreichen Stellvertreterkrieg anzufachen. Das entspricht exakt den geopolitischen Zielen der USA und es wurde in Washington seit Jahren offen gesagt.



