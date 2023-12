Bild-Zeitung feuert Chefreporter wegen Mitarbeit an Russland-freundlichem Buch

Meinungsfreiheit?

Die Bild-Zeitung hat gemeldet, dass sie einen Chefreporter gefeuert hat, weil er als Mitautor eines Buches genannt wird, in dem Russland - nicht die russische Politik - positiv dargestellt wird. Russen oder Russland zu mögen, ist für deutsche Journalisten gefährlich.

Man stelle sich einmal vor, eine große russische Zeitung würde ihren Chefreporter feuern, weil er an einem Buch mitgearbeitet hat, in dem es um die „Faszination und Anziehungskraft“ der USA, die man öfter besuchen sollte, um das Land „zu entdecken, um es lieben zu lernen“ und um Freundschaften mit den Menschen in den USA zu schließen. Die Rede ist also von einem Buch, dessen Thema nicht die Politik der USA, sondern die Menschen und das Land selbst ist. Ein Buch also, in dem es letztlich darum geht, Freundschaften mit den einfachen Menschen in den USA schließen. Man könnte auch sagen, dass das Buch sich für Völkerfreundschaft einsetzt.

Es ist unvorstellbar, dass eine russische Zeitung einen Journalisten wegen der Mitarbeit an so einem Buch feuern würde. Im Gegenteil, denn ich übersetze viele Berichte der russischen Medien ins Deutsche und die Leser des Anti-Spiegel wissen, dass auch die russischen Staatsmedien stets positiv über die Menschen in anderen Ländern berichten, auch wenn deren Regierungen eine anti-russische Politik machen, über die die russischen Medien entsprechend negativ berichten.

Russische Medien trennen streng zwischen den Menschen in einem Land und der Politik der Regierung eines Landes. So sollte es ja auch sein.

Nur ist es in Deutschland – und im Westen generell – leider nicht so. Dort vereinheitlichen die Medien Volk und Regierung und machen alle Menschen eines Landes verantwortlich für die Regierung ihres Landes. Wir sehen das beispielsweise im Sport, wo russischen Sportlern auf Druck des Westens die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen verboten wird, um sie für die Politik der russischen Regierung zu bestrafen. Die Medien berichten gerne pauschal von „den Russen“ und die deutschen Medien lassen keine Möglichkeit aus, auch mit psychologischen Tricks oder dreisten Lügen gegen „die Russen“ zu hetzen, damit das Feindbild Russland in die Köpfe der Menschen im Westen gepflanzt wird.

Nun hat die Bild-Zeitung, immerhin die größte Zeitung Deutschlands, einen ihrer Chefreporter vor die Tür gesetzt, weil er in dem – inzwischen auch in Russland erschienen – Buch „Russland lieben lernen: Einblicke in eine Welt-Kulturnation“ mitgearbeitet hat. Die Bild schreibt:

„Die BILD-Redaktion hat am Dienstag entschieden, den Dresdner Chefreporter Jürgen Helfricht (60) mit sofortiger Wirkung freizustellen. Hintergrund ist die Mitwirkung an einem Buchprojekt, über das die Redaktion nicht informiert wurde und das sie niemals genehmigt hätte.“

Es ist interessant, dass ein deutscher Journalist, wenn er in seiner Freizeit an einem Buch mitarbeitet, dazu die Genehmigung seines Arbeitgebers braucht. Wie passt das zu der Presse- und Meinungsfreiheit, die es angeblich in Deutschland gibt?

In dem Buch geht es ja nicht einmal um Politik und in dem Buch steht erst recht nichts geschrieben, was gegen deutsche Gesetze verstoßen wurde. Es ist einfach nur ein Buch, das Russland als Land positiv darstellt, positiv über die Menschen in Russland und über die russische Kultur und Geschichte berichtet.

Die Bild schreibt über das, was ihr an dem Buch nicht gefällt in fettgedruckten Buchstaben:

„Das Vorwort der deutschen Ausgabe hat der russische Kulturminister Wladimir Medinski (53) verfasst, der gleich zu Beginn die von „Ausländern“ oft „irreführenden, oberflächlichen“ Darstellungen Russlands anprangert und ihnen „propagandistische Ziele“ unterstellt. Auch im Buch selbst findet sich an mehreren Stellen eine verherrlichende Sichtweise auf den Kreml.“

Dass die Berichterstattung über Russland im Westen oft „irreführend und oberflächlich“ ist, finde ich noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich schaffe es bei meiner Arbeit mit dem Anti-Spiegel gar nicht, auf alle „irreführenden, oberflächlichen“ Berichte deutscher Medien über Russland hinzuweisen, so viele sind es. Und ich würde das in vielen Fällen auch härter formulieren und sagen, dass viele Berichte westlicher Medien über Russland schlicht dreist gelogen sind.

Und dass der Westen „propagandistische Ziele“ hat, kann niemand bestreiten. Der Westen propagiert sein politisches und wirtschaftliches System der „liberalen Demokratie“ und wirbt nach Kräften dafür. Dass den Leuten bei der Bild das Wort „Propaganda“ nicht gefällt, mag sein, aber per Definition sind „Propaganda“, „Werbung“, „Reklame“ und „PR“ exakt das Gleiche. Dass der Westen sein politisches und wirtschaftliches System der „liberalen Demokratie“ bewirbt, bedeutet per Definition, dass der Westen dafür Propaganda macht.

Grundsätzlich kann die Kündigung des Journalisten niemanden überraschen, denn er arbeitet für die Bild, die zum Springer-Verlag gehört, der wiederum das vielleicht radikalste Organ der anti-russischen Agitation (der Fachbegriff lautet „Propaganda“) in Deutschland ist. Noch vor einigen Jahren mussten sich die Journalisten, die für Springer arbeiten wollten, schriftlich verpflichten, die NATO, die Westanbindung Deutschlands und Israel zu unterstützen.

Die Kündigung des Journalisten reiht sich ein in die lange Liste der deutschen Journalisten, die früher beim Mainstream gearbeitet haben und dann wegen der „falschen“ Ansichten ihre Jobs verloren und auch keine neuen Aufträge vom Mainstream mehr bekommen haben.

Was allerdings neu ist, ist, dass schon positive Äußerungen über die russische Kultur ausreichen, damit ein Journalist in Deutschland gefeuert wird.

Dass die russische Regierung behauptet, dass es dem Westen nicht um den Kampf gegen das „Putin-Regime“ geht, sondern um den Kampf gegen alles Russische generell, ist aber natürlich nur „russische Propaganda“…

