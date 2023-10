Das Mordprogramm der ukrainischen Geheimdienste in Russland wird von der CIA unterstützt

Staatsterror

Die Washington Post hat weitere Details über das Mordprogramm der ukrainischen Geheimdienste berichtet, das bereits 2015 gestartet wurde. Die CIA ist darin verwickelt und ist - mindestens indirekt - an Angriffen auf und Mordanschlägen in Russland beteiligt.

Als die russische Journalistin Darja Dugina im August 2022 von ukrainischen Terroristen ermordet wurde, hat Russland den Fall schnell aufgeklärt und die Täterin und ihren Komplizen, die es allerdings geschafft hatten, Russland sofort zu verlassen, identifiziert. Verantwortlich für die Tat war demnach der ukrainische Geheimdienst in Zusammenarbeit mit westlichen Geheimdiensten. Das wurde damals im Westen als russische Propaganda bezeichnet und vom offiziellen Kiew empört bestritten, man sei schließlich kein „terroristische Staat“ hieß es aus Selenskys Umfeld.

Wie so oft hatte die russische Propaganda aber auch dieses Mal recht, wie Kiew später zugegeben hat und wie auch in den USA inzwischen offen gesagt wird.

Ich habe vor einem Monat darüber berichtet, dass The Economist einen sehr ausführlichen Artikel über das Mordprogramm veröffentlicht hat, das die ukrainischen Geheimdienste seit spätestens 2015 betrieben haben, um Kritiker des Kiewer Regimes umzubringen. Wie nicht anders zu erwarten, haben deutsche Medien darüber nicht berichtet, die deutschen Leser müssen ja nicht alles wissen, erst recht nicht die Wahrheit über das Regime in Kiew, das die Bundesregierung so großzügig unterstützt.

Nun sind neue Informationen über die ukrainischen Mordprogramme bekannt geworden, dieses Mal hat die Washington Post darüber in einem sehr langen und detaillierten Artikel berichtet. Zu dem Artikel kommen wir gleich, denn ich habe ihn komplett übersetzt, damit Sie sich eine eigene Meinung bilden können.

Vorher will ich jedoch eine Frage stellen: Wie würden die USA wohl reagieren, wenn der russische Geheimdienst den kubanischen oder venezolanischen Geheimdienst mit modernster Technik ausstatten und deren Agenten in Mord- und Sabotagekommandos ausbilden würde, und wenn diese von Russland ausgebildeten kubanischen oder venezolanischen Agenten dann in den USA Journalisten ermorden und Anschläge gegen das US-Militär ausführen würden?

Und wie würden die deutschen Medien wohl reagieren, wenn das bekannt würde? Würden sie das genauso betreten verschweigen, wie sie dem deutschen Publikum jetzt die Mordprogramme der ukrainischen Geheimdienste verschweigen?

Da der russischen Regierung diese Verwicklungen der USA in Angriffe auf Russland bekannt sind, muss man sich nicht wundern, dass die russische Regierung davon spricht, Russland sei im Krieg mit dem gesamten Westen. Was diese offenen Kriegshandlungen der USA gegen Russland für etwaige Verhandlungen bedeuten, die vielleicht irgendwann mal anstehen, kann sich jeder selbst überlegen.

Kommen wir nun zur Übersetzung des Artikels der Washington Post über die Rolle der CIA bei den Machenschaften des „ukrainischen Terrorstaates“, wie ein ukrainischer Präsidentenberater einen Staat genannt hat, der so einen Mordanschlag wie den auf Dugina durchgeführt hätte.

Beginn der Übersetzung:

Ukrainische Spione mit engen Verbindungen zur CIA führen einen Schattenkrieg gegen Russland

Das vollgestopfte Auto einer Mutter und ihrer 12-jährigen Tochter schien kaum die Aufmerksamkeit der russischen Sicherheitskräfte zu verdienen, als es sich einem Grenzübergang näherte. Doch das am wenigsten auffällige Gepäckstück – eine Kiste für eine Katze – war Teil eines ausgeklügelten, tödlichen Plans. Nach Angaben von Sicherheitsbeamten, die mit der Operation vertraut waren, hatten ukrainische Agenten ein verstecktes Fach in der Kiste für das Haustier eingebaut, in dem sie Komponenten einer Bombe versteckt hatten.

Vier Wochen später detonierte der Sprengsatz vor den Toren Moskaus in einem Geländewagen, der von der Tochter eines russischen Nationalisten gefahren wurde, der sein Land aufgefordert hatte, die Ukrainer „zu töten, zu töten, zu töten“ – eine Explosion, die signalisierte, dass auch das Herz Russlands nicht von dem Blutbad des Krieges verschont bleiben würde.

Die Operation wurde vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU inszeniert, wie Beamte sagten, die bisher nicht bekannte Einzelheiten, darunter die Verwendung der Tierkiste, mitteilten. Der Angriff vom August 2022 ist Teil eines tobenden Schattenkriegs, in dem die ukrainischen Spionagedienste auch zweimal die Brücke bombardiert haben, die Russland mit der besetzten Krim verbindet, Drohnen auf das Dach des Kremls gelenkt und Löcher in die Rümpfe russischer Marineschiffe im Schwarzen Meer gesprengt haben.

Diese Operationen wurden als extreme Maßnahmen dargestellt, zu denen die Ukraine als Reaktion auf die russische Invasion im vergangenen Jahr gezwungen war. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um Fähigkeiten, die die ukrainischen Spionagebehörden im Laufe von fast einem Jahrzehnt entwickelt haben – seit Russland 2014 erstmals ukrainisches Territorium erobert hat – ein Zeitraum, in dem die Dienste auch enge neue Verbindungen zur CIA geknüpft haben.

An den Missionen waren Eliteteams ukrainischer Agenten beteiligt, die aus Abteilungen stammten, die in enger Zusammenarbeit mit der CIA gebildet, ausgebildet und ausgerüstet wurden, so aktuelle und ehemalige ukrainische und US-amerikanische Beamte. Seit 2015 hat die CIA zig Millionen Dollar ausgegeben, um die sowjetisch geprägten Dienste der Ukraine in schlagkräftige Verbündete gegen Moskau zu verwandeln, so die Beamten. Die CIA hat der Ukraine fortschrittliche Überwachungssysteme zur Verfügung gestellt, Rekruten an Standorten in der Ukraine und in den USA ausgebildet, neue Hauptquartiere für Abteilungen des ukrainischen militärischen Nachrichtendienstes gebaut und Informationen in einem Ausmaß ausgetauscht, das vor der illegalen Annexion der Krim durch Russland und dem Schüren eines Separatistenkriegs in der Ostukraine unvorstellbar gewesen wäre. Die CIA unterhält eine bedeutende Präsenz in Kiew, sagten die Beamten.

Das Ausmaß der Zusammenarbeit der CIA mit den ukrainischen Sicherheitsdiensten wurde bisher nicht öffentlich gemacht. US-Geheimdienstmitarbeiter betonten, dass die CIA nicht an gezielten Tötungsaktionen ukrainischer Dienste beteiligt war und dass sich ihre Arbeit darauf konzentrierte, die Fähigkeiten dieser Dienste zu stärken, Informationen über einen gefährlichen Gegner zu sammeln. Ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter sagte, dass „alle potenziellen operativen Bedenken den ukrainischen Diensten deutlich mitgeteilt wurden“.

Viele der geheimen Operationen der Ukraine hatten klare militärische Ziele und trugen zur Verteidigung des Landes bei. Der Autobombenanschlag, bei dem Darja Dugina getötet wurde, unterstreicht jedoch, dass die Ukraine das, was Beamte in Kiew als „Liquidationen“ bezeichnen, als Kriegswaffe einsetzt. In den vergangenen 20 Monaten haben der SBU und sein militärisches Pendant, die GUR, Dutzende von Attentaten auf russische Beamte in den besetzten Gebieten, angebliche ukrainische Kollaborateure, Militäroffiziere hinter der Front und prominente Kriegsbefürworter tief in Russland verübt. Nach Angaben ukrainischer und westlicher Beamter wurden unter anderem ein ehemaliger russischer U-Boot-Kommandant beim Joggen in einem Park in der südrussischen Stadt Krasnodar und ein militanter Blogger in einem Café in St. Petersburg getötet.

Die Vorliebe der Ukraine für tödliche Operationen hat die Zusammenarbeit mit der CIA erschwert, was Bedenken hinsichtlich einer Komplizenschaft der CIA aufkommen ließ und bei einigen Beamten in Kiew und Washington Unbehagen hervorrief.

Selbst diejenigen, die solche tödlichen Einsätze in Kriegszeiten für vertretbar halten, stellen den Nutzen bestimmter Angriffe und Entscheidungen in Frage, die dazu führten, dass eher Zivilisten wie Dugina oder ihr Vater Alexander Dugin – der laut den Beamten das Ziel war – als Russen getroffen wurden, die direkter mit dem Krieg verbunden sind.

„Wir haben zu viele Feinde, die zu neutralisieren wichtiger ist“, sagte ein hochrangiger ukrainischer Sicherheitsbeamter. „Leute, die Raketen abschießen. Leute, die in Butscha Gräueltaten begangen haben“. Die Tötung der Tochter eines Kriegsbefürworters sei „sehr zynisch“, so der Beamte.

Andere äußerten sich besorgt über das halsabschneiderische Vorgehen der Ukraine, das jetzt noch gerechtfertigt erscheinen mag – vor allem gegenüber einem Land, das weit verbreiteter Kriegsgräuel beschuldigt wird -, sich aber später als schwer zu zügeln erweisen könnte.

„Wir erleben die Geburt einer Reihe von Geheimdiensten, die mit dem Mossad in den 1970er Jahren vergleichbar sind“, sagte ein ehemaliger hochrangiger CIA-Beamter und bezog sich dabei auf den israelischen Spionagedienst, der seit langem beschuldigt wird, Attentate in anderen Ländern zu verüben. Die Fähigkeit der Ukraine, solche Operationen durchzuführen, „birgt Risiken für Russland“, so der Beamte, „aber sie birgt auch allgemeinere Risiken“.

„Wenn die nachrichtendienstlichen Operationen der Ukraine noch mutiger werden und beispielsweise Russen in Drittländern ins Visier nehmen, kann man sich vorstellen, wie das zu Spannungen mit Partnern führen und in ernsthafte Spannungen mit den allgemeinen strategischen Zielen der Ukraine geraten könnte“, so der Beamte. Zu diesen Zielen gehört die Mitgliedschaft in der NATO und in der EU.

Dieser Artikel basiert auf Interviews mit mehr als zwei Dutzend derzeitigen und ehemaligen ukrainischen, US-amerikanischen und westlichen Geheimdienst- und Sicherheitsbeamten, die aus Sicherheitsgründen und wegen der Sensibilität des Themas anonym bleiben wollten. Der Druck auf Kiew, Siege gegen Russland zu erringen und Wege zu finden, weitere Aggressionen abzuwehren, schafft Anreize, die Leistungen und Fähigkeiten der ukrainischen Dienste zu übertreiben. Die Washington Post hat die wichtigsten Details mit mehreren Quellen abgeglichen, darunter westliche Beamte mit Zugang zu unabhängigen Geheimdienstinformationen.

Die CIA lehnte eine Stellungnahme ab.

CIA-Ukraine-Partnerschaft

SBU- und GUR-Beamte beschreiben ihre erweiterten operativen Aufgaben als Ergebnis außergewöhnlicher Umstände. „Alle vom SBU getroffenen Ziele sind völlig legal“, sagte der Direktor der Agentur, Vasili Maljuk, in einer Erklärung, die der Washington Post zur Verfügung gestellt wurde. Maljuk, der im vergangenen Monat in Washington mit hochrangigen CIA- und anderen US-Beamten zusammentraf, sagte jedoch, die Ukraine tue alles, um sicherzustellen, dass alle Verräter, Kriegsverbrecher und Kollaborateure ihre gerechte Strafe erhalten“.

Gegenwärtige und ehemalige amerikanische und ukrainische Beamte sagten, beide Seiten hätten sich bemüht, eine vorsichtige Distanz zwischen der CIA und den von ihren Partnern in Kiew durchgeführten tödlichen Operationen zu wahren. CIA-Beamte hätten nach einigen Operationen Einwände geäußert, sagten Beamte, aber die CIA habe ihre Unterstützung nicht zurückgezogen.

„Wir haben unsere internationalen Partner nie in verdeckte Operationen verwickelt, vor allem nicht hinter der Front“, sagte ein ehemaliger hoher ukrainischer Sicherheitsbeamter. SBU- und GUR-Agenten wurden nicht von CIA-Kollegen begleitet. Die Ukraine vermied es, Waffen oder Ausrüstung zu verwenden, die auf US-Quellen zurückgeführt werden konnten, und selbst verdeckte Finanzierungsströme wurden getrennt.

„Wir hatten eine Menge Einschränkungen bei der operativen Zusammenarbeit mit den Ukrainern“, sagte ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter. Der Schwerpunkt lag „eher auf sicherer Kommunikation und Spionagetechnik“ und der Erschließung neuer Informationsquellen innerhalb Russlands „als ‚auf der Frage, wie man einen Bürgermeister in die Luft jagt‘. Ich hatte nie den Eindruck, dass wir so sehr in die Planung ihrer Operationen involviert waren“.

Dennoch räumten Beamte ein, dass die Grenzen gelegentlich verwischt wurden. Die CIA-Offiziere in Kiew wurden über einige der ehrgeizigeren Angriffspläne der Ukraine unterrichtet. In einigen Fällen, darunter die Bombardierung der Kertsch-Brücke, meldeten die US-Beamten Bedenken an.

Die ukrainischen Spione entwickelten ihre eigene Strategie, welche Operationen sie besprechen und welche sie geheim halten wollten. „Es gab einige Dinge, über die wir vielleicht nicht mit unseren CIA-Kollegen sprechen würden“, sagte ein zweiter ukrainischer Sicherheitsbeamter, der an solchen Missionen beteiligt war. Er sagte, eine Überschreitung dieser Grenzen würde zu einer knappen Antwort der Amerikaner führen: „Wir wollen damit nichts zu tun haben.“

Die enge Partnerschaft der CIA mit der Ukraine, die selbst dann noch bestand, als das Land in den Amtsenthebungsskandal um Präsident Donald Trump verwickelt wurde, stellt eine dramatische Wende für die Behörden dar, die jahrzehntelang auf gegnerischen Seiten des Kalten Krieges standen. Unter anderem aufgrund dieses Erbes, so die Beamten, hat die CIA die Ukraine erst im vergangenen Jahr von der Liste der Länder gestrichen, die als solche Sicherheitsrisiken gelten, dass Mitarbeiter der CIA zu deren Staatsangehörigen ohne vorherige Genehmigung keinen Kontakt haben dürfen.

Die Zusammenarbeit zwischen der CIA und der Ukraine begann nach den politischen Protesten im Jahr 2014, die den prorussischen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch zur Flucht veranlassten, gefolgt von der Annexion der Krim durch Russland und der Bewaffnung der Separatisten in den östlichen Regionen Donezk und Lugansk.

Die ersten Phasen der Zusammenarbeit waren zögerlich, sagten die Beamten, da beide Seiten Bedenken hatten, dass die ukrainischen Dienste immer noch stark vom FSB – dem russischen Geheimdienst, dem wichtigsten Nachfolger des KGB – durchdrungen waren. Um dieses Sicherheitsrisiko in den Griff zu bekommen, arbeitete die CIA mit dem SBU zusammen, um eine völlig neue Abteilung zu schaffen, die sich auf so genannte „aktive Maßnahmen“ gegen Russland konzentrieren und von den anderen Abteilungen des SBU isoliert sein sollte, so die Beamten.

Die neue Abteilung wurde prosaisch als „Fünfte Direktion“ bezeichnet, um sie von den vier seit langem bestehenden Abteilungen des SBU zu unterscheiden. Eine sechste Direktion wurde inzwischen hinzugefügt, um mit dem britischen Geheimdienst MI6 zusammenzuarbeiten, so die Beamten.

Die Ausbildungsstätten, wo handverlesene Rekruten von CIA-Mitarbeitern unterrichtet wurden, befanden sich außerhalb Kiews, so die Beamten. Der Plan war, Einheiten zu bilden, die „hinter den Frontlinien operieren und als verdeckte Gruppen arbeiten können“, sagte ein ukrainischer Beamter, der an den Bemühungen beteiligt war.

Die CIA stellte sichere Kommunikationsmittel und Abhörgeräte zur Verfügung, die es der Ukraine ermöglichten, russische Telefongespräche und E-Mails abzufangen, und lieferte sogar Verkleidungen und Uniformen der Separatisten, mit denen sich die Agenten leichter in die besetzten Städte schleichen konnten.

Die ersten Missionen konzentrierten sich auf die Rekrutierung von Informanten unter Russlands Stellvertreter-Streitkräften sowie auf Cyber- und elektronische Abhörmaßnahmen, so die Beamten. Der SBU begann auch mit Sabotageoperationen und Einsätzen zur Festnahme von Separatistenführern und ukrainischen Kollaborateuren, von denen einige in geheime Haftanstalten gebracht wurden.

Doch die Operationen nahmen bald eine tödliche Wendung. In einem Zeitraum von drei Jahren wurden mindestens ein halbes Dutzend russische Agenten, hochrangige Separatistenkommandeure oder Kollaborateure bei Gewalttaten getötet, die oft auf interne Abrechnungen zurückgeführt wurden, in Wirklichkeit aber das Werk des SBU waren, so ukrainische Beamte.

Unter den Getöteten war auch Jewgeni Schilin, der Anführer einer prorussischen militanten Gruppe in der Ostukraine, der 2016 in einem Moskauer Restaurant erschossen wurde. Ein Jahr später wurde ein als „Givi“ bekannter Rebellenkommandeur im Rahmen einer Operation in Donezk getötet, bei der eine Frau, die ihn der Vergewaltigung beschuldigte, angeworben wurde, um eine Bombe an seiner Seite zu platzieren, so ein ehemaliger an der Mission beteiligter Beamter.

Ukrainische Beamte erklärten, die Hinwendung des Landes zu tödlicheren Methoden sei auf die russische Aggression, auf Gräueltaten, die seinen Stellvertretern zugeschrieben werden, und auf die verzweifelte Suche nach Möglichkeiten zur Schwächung eines stärkeren Gegners zurückzuführen. Viele verwiesen auch auf Russlands eigene angebliche Geschichte der Durchführung von Attentaten in Kiew.

„Aufgrund dieses hybriden Krieges sahen wir uns mit einer völlig neuen Realität konfrontiert“, sagte Valentin Naliwajtschenko, ein Mitglied des ukrainischen Parlaments, der 2015, als das Fünfte Direktorat geschaffen wurde, als Direktor des SBU fungierte. „Wir waren gezwungen, unsere Leute auf eine andere Art und Weise auszubilden.“

Die Umgestaltung des ukrainischen Militärgeheimdienstes

Noch während die CIA beim Aufbau der neuen SBU-Direktion half, begann sie ein weitaus ehrgeizigeres Projekt mit dem militärischen Nachrichtendienst der Ukraine.

Mit weniger als 5.000 Mitarbeitern war der GUR nur ein Bruchteil so groß wie der SBU und konzentrierte sich weniger auf Spionage und aktive Maßnahmen gegen Russland. Er hatte auch eine jüngere Belegschaft mit weniger Überbleibseln aus der Sowjetzeit, während der SBU immer noch als vom russischen Geheimdienst unterwandert galt.

„Wir rechneten damit, dass die GUR eine kleinere und wendigere Organisation war, in der wir mehr Einfluss nehmen konnten“, so ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter, der in der Ukraine tätig war. „Die GUR war unser kleines Baby. Wir gaben ihnen eine ganz neue Ausrüstung und Ausbildung.“ Die GUR-Offiziere „waren junge Kerle und keine KGB-Generäle aus der Sowjetzeit“, so der Beamte, „während der SBU zu groß war, um reformiert zu werden.“

Selbst die jüngsten Entwicklungen schienen solche Bedenken zu bestätigen. Der frühere SBU-Direktor Iwan Bakanow wurde im vergangenen Jahr aus dem Amt gedrängt, weil er kritisierte, dass die Behörde nicht aggressiv genug gegen interne Verräter vorging. Außerdem entdeckte der SBU im vergangenen Jahr, dass in den Netzwerken der Behörde immer noch Modems aus russischer Produktion verwendet wurden, woraufhin man sich bemühte, sie vom Netz zu nehmen.

Ab 2015 begann die CIA mit einer so umfassenden Umgestaltung des GUR, dass „wir ihn innerhalb weniger Jahre quasi von Grund auf neu aufgebaut haben“, so der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter. Einer der Hauptarchitekten dieser Bemühungen, der als CIA-Stationschef in Kiew diente, leitet jetzt die Ukraine-Taskforce im CIA-Hauptquartier.

Die GUR begann mit der Rekrutierung von Mitarbeitern für ihre eigene neue Abteilung für aktive Maßnahmen, so die Beamten. An Standorten in der Ukraine und später in den USA wurden die GUR-Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen geschult, von geheimen Manövern hinter den feindlichen Linien bis hin zu Waffenplattformen und Sprengstoffen. US-Beamte erklärten, die Ausbildung solle ukrainischen Agenten helfen, sich in gefährlichen, von Russland kontrollierten Umgebungen zu schützen, anstatt russischen Zielen Schaden zuzufügen.

Einige der neuesten Rekruten der GUR, die von einem rivalisierenden Dienst mit neuen Befugnissen und Ressourcen angezogen wurden, kamen vom SBU, so die Beamten. Zu ihnen gehörte Vasili Burba, der die Operationen der Fünften Direktion des SBU geleitet hatte, bevor er zum GUR kam und von 2016 bis 2020 als Direktor der Behörde fungierte. Burba wurde zu einem so engen Verbündeten der CIA – und zu einem vermeintlichen Ziel Moskaus -, dass die CIA ihm ein gepanzertes Fahrzeug zur Verfügung stellte, als er nach der Wahl von Präsident Wladimir Selensky aus seinem Amt gedrängt wurde, so die Beamten. Burba lehnte es ab, für diesen Artikel Stellung zu nehmen.

Die CIA half der GUR bei der Beschaffung modernster Überwachungs- und Abhörsysteme, so die Beamten. Dazu gehörten mobile Geräte, die entlang der von Russland kontrollierten Linien in der Ostukraine platziert werden konnten, aber auch Software-Tools, mit denen die Handys von Kreml-Beamten, die von Moskau aus die besetzten Gebiete besuchten, ausgewertet werden konnten. Die ukrainischen Offiziere bedienten die Systeme, so die Beamten, aber alles, was sie erfuhren, wurde mit den Amerikanern geteilt.

Da die CIA befürchtete, dass die veralteten Einrichtungen der GUR durch den russischen Geheimdienst kompromittiert werden könnten, bezahlte sie neue Hauptquartiere für die paramilitärische Abteilung „Spetsnaz“ der GUR und eine separate Abteilung für elektronische Spionage.

Die neuen Fähigkeiten waren nach Angaben der Beamten von entscheidender Bedeutung.

„An einem Tag konnten wir 250.000 bis 300.000 einzelne Kommunikationen von russischen Militär- und FSB-Einheiten abfangen“, so ein ehemaliger hoher GUR-Beamter. „Es gab so viele Informationen, dass wir sie nicht selbst verwalten konnten.

Unmengen von Daten wurden durch die neue, von der CIA gebaute Einrichtung zurück nach Washington geleitet, wo sie von CIA- und NSA-Analysten untersucht wurden, so die Beamten.

„Wir gaben ihnen die Möglichkeit – durch uns – russische Ziele zu erfassen“, sagte der ehemalige GUR-Beamte. Auf die Frage nach der Höhe der CIA-Investitionen antwortete der Beamte: „Es waren Millionen von Dollar.“

Im Laufe der Zeit hatte die GUR auch Netzwerke von Quellen im russischen Sicherheitsapparat aufgebaut, darunter die für Operationen in der Ukraine zuständige FSB-Einheit. Als Zeichen des Vertrauens zwischen den USA und der Ukraine wurde es der CIA gestattet, direkten Kontakt zu Agenten aufzunehmen, die vom ukrainischen Geheimdienst rekrutiert und geleitet wurden, so die Beamten.

Die daraus resultierenden nachrichtendienstlichen Erkenntnisse blieben der Öffentlichkeit weitgehend verborgen, mit gelegentlichen Ausnahmen. Der SBU begann, belastende oder peinliche Kommunikationsmitschnitte zu veröffentlichen, darunter einen, in dem russische Kommandeure die Schuld ihres Landes am Abschuss eines Passagierflugzeugs der Malaysian Airlines im Jahr 2014 erörterten.

Dennoch sagten Beamte, dass die durch die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Ukraine gewonnenen Erkenntnisse ihre Grenzen hätten. Die vorausschauenden Warnungen der Biden-Administration vor der Entschlossenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Kiewer Regierung zu stürzen, basierten beispielsweise in erster Linie auf separaten Informationsströmen, in die die Ukraine zunächst nicht eingeweiht war.

In gewisser Weise, so sagten Beamte, nährten die eigenen Sammlungsbemühungen der Ukraine die Skepsis, die Selensky und andere über Putins Pläne hegten, weil sie Militär- und FSB-Einheiten abhörten, die selbst erst am Vorabend des Krieges informiert wurden. „Sie bekamen ein genaues Bild von Leuten, die ebenfalls im Dunkeln tappten“, sagte ein US-Beamter.

Mit Drohnen auf Moskau zielen

Den russischen Streitkräften gelang es nie, Kiew einzunehmen. Die beiden von der CIA finanzierten GUR-Strukturen gehörten jedoch zu den Dutzenden von Schlüsseleinrichtungen, die in den ersten Tagen des Krieges von den Russen angegriffen wurden, die aber, wie Beamte sagten, überlebten und weiterhin funktionieren.

Die neuen nachrichtendienstlichen Fähigkeiten der Ukraine erwiesen sich von Beginn des Krieges an als wertvoll. Der SBU erhielt beispielsweise Informationen über wichtige russische Ziele und ermöglichte so Angriffe, bei denen mehrere Kommandeure getötet und der ranghöchste russische Offizier, Waleri Gerassimow, nur knapp verfehlt wurde.

Im Laufe des letzten Jahres haben sich die Missionen der Sicherheitsdienste zunehmend auf Ziele nicht nur hinter den feindlichen Linien, sondern weit in Russland hinein konzentriert.

Für den SBU hat kein Ziel eine höhere Priorität als die Brücke von Kertsch, die das russische Festland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Die Brücke ist ein wichtiger militärischer Korridor und hat für Putin eine so große symbolische Bedeutung, dass er sie 2018 einweihte.

Der SBU hat die Brücke im vergangenen Jahr zweimal angegriffen, unter anderem bei einem Bombenanschlag im Oktober 2022, der fünf Menschen tötete und ein klaffendes Loch in die Fahrspuren in Richtung Westen riss.

Selensky bestritt zunächst die ukrainische Verantwortung. Doch SBU-Direktor Maljuk beschrieb die Operation in einem Interview Anfang des Jahres außerordentlich detailliert und räumte ein, dass sein Dienst einen starken Sprengstoff in einem Lkw platziert hatte, der Zellophanrollen in Industriegröße transportierte.

Wie bei anderen SBU-Verschwörungen gab es auch bei dieser Operation unwissende Komplizen, darunter der Lkw-Fahrer, der bei der Explosion getötet wurde. „Wir sind durch sieben Kreise der Hölle gegangen, um so viele Menschen im Unklaren zu lassen“, sagte Maljuk in einem Interview über die Operation, die seiner Meinung nach auf der Anfälligkeit „gewöhnlicher russischer Schmuggler“ beruhte.

US-Beamte, die im Voraus benachrichtigt worden waren, äußerten Bedenken wegen des Angriffs, da sie eine russische Eskalation befürchteten, so die Beamten. Diese Bedenken hatten sich vermutlich zerstreut, als der SBU neun Monate später einen zweiten Angriff auf die Brücke startete und dabei Marinedrohnen einsetzte, die im Rahmen einer streng geheimen Operation unter Beteiligung der CIA und anderer westlicher Geheimdienste entwickelt worden waren.

Maljuks öffentlichkeitswirksame Darstellung der Operation widerspricht dem typischen Geheimdiensthandwerk, dient aber dem Bedürfnis Kiews, Erfolge für sich zu reklamieren, und ist Ausdruck einer aufkommenden Rivalität mit der GUR. Kirill Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die Erfolge seines Dienstes zu preisen und Moskau zu verspotten.

Die beiden Dienste überschneiden sich operativ bis zu einem gewissen Grad, obwohl Beamte sagten, dass der SBU dazu neigt, komplexere Missionen mit längeren Vorlaufzeiten zu verfolgen, während der GUR dazu neigt, mit einem schnelleren Tempo zu arbeiten. Offizielle Vertreter der Ukraine bestritten, dass einer der beiden Dienste direkt in den Anschlag auf die Nord-Stream-2-Pipeline in der Ostsee im September 2022 verwickelt war, obwohl die USA und andere westliche Geheimdienste zu dem Schluss gekommen sind, dass die Ukraine mit dem Anschlag in Verbindung stand.

Die GUR hat ihre eigene Drohnenflotte für Dutzende von Angriffen auf russischem Boden eingesetzt, darunter auch Angriffe, die die russische Luftabwehr durchdrangen und Gebäude in Moskau trafen. Dazu gehörte auch ein Einsatz im Mai 2023, bei dem kurzzeitig ein Teil des Daches des Kremls in Brand gesetzt wurde.

An diesen Angriffen waren sowohl Langstreckendrohnen beteiligt, die von ukrainischem Territorium aus gestartet wurden, als auch Teams von Agenten und Partisanen, die innerhalb Russlands arbeiteten, so die Beamten. Die Motoren für einige Drohnen wurden mit privaten Mitteln von chinesischen Lieferanten gekauft, die nicht zu ukrainischen Quellen zurückverfolgt werden konnten, so ein Beamter, der sagte, er sei an den Transaktionen beteiligt gewesen.

Attentate in Russland

Die GUR hat sich auch an Attentaten beteiligt, sagten Beamte.

Im Juli wurde ein ehemaliger russischer U-Boot-Kommandant, Stanislav Rzhitsky, in Krasnodar, wo er Berichten zufolge als militärischer Rekrutierungsoffizier arbeitete, mit vier Schüssen in Brust und Rücken getötet. Der 42-jährige Rzhitsky war dafür bekannt, dass er die Fitness-App Strava nutzte, um seine täglichen Laufstrecken aufzuzeichnen, wodurch sein Aufenthaltsort bekannt geworden sein könnte.

Die GUR gab eine zurückhaltende Erklärung ab, in der sie die Verantwortung von sich wies, aber genaue Einzelheiten über die Umstände von Rzhitskys Tod nannte und feststellte, dass „der Park wegen des starken Regens verlassen war“ und es keine Zeugen gab. Offizielle Stellen in Kiew bestätigten, dass die GUR verantwortlich war.

Obwohl die ukrainischen Beamten die Verantwortung für solche Aktionen anerkennen, beanspruchen sie die moralische Überlegenheit gegenüber Russland. Der SBU und die GUR haben sich bemüht, selbst bei tödlichen Einsätzen keine Unschuldigen verletzen, sagten Beamte, während Russlands Razzien mit verbrannter Erde und wahllosen Angriffen Tausende von Zivilisten getötet oder verletzt haben.

Sicherheitsbeamte sagten, dass keine größere Operation des SBU oder der GUR ohne die – stillschweigende oder anderweitige – Genehmigung von Selensky durchgeführt wird. Ein Sprecher von Selensky reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Skeptiker befürchten jedoch, dass der Einsatz von gezielten Tötungen und Drohnenangriffen auf Moskauer Hochhäuser weder der Sache der Ukraine gegen Russland noch ihren längerfristigen Bestrebungen, der NATO und der EU beizutreten, dient.

Ein hochrangiger ukrainischer Beamter, der eng mit westlichen Regierungen zusammengearbeitet hat, um die Unterstützung für die Ukraine zu koordinieren, sagte, dass Angriffe auf Nichtkombattanten und Bombenangriffe auf Moskauer Gebäude Putins falsche Darstellung nähren, dass die Ukraine eine wachsende Gefahr für die einfachen Russen darstelle. „Es spielt in seine Lügen hinein, dass die Ukrainer hinter ihnen her sind“, sagte der Beamte.

Diese Ansicht scheint in der Minderheit zu sein. Andere sehen in den Angriffen eine Stärkung der Moral unter den belagerten Ukrainern und eine gewisse Selbstjustiz für angebliche russische Kriegsverbrechen, bei denen viele Ukrainer skeptisch sind, dass sie jemals zu angemessenen Sanktionen seitens der Vereinten Nationen und internationaler Gerichte führen werden.

Der Autobombenanschlag, bei dem Dugina im vergangenen Jahr ums Leben kam, ist nach wie vor einer der extremsten Fälle von tödlicher Rache – einer, der nicht nur auf Nichtkombattanten abzielte, sondern in den auch eine ukrainische Frau und ein vermutlich unwissendes Mädchen im Vorschulalter involviert waren.

Kaum hatten die russischen Behörden die Trümmer beseitigt, identifizierte der FSB Natalia Vovk, 42, als Hauptverdächtige. Nach Angaben des FSB war sie im Juli von Estland aus nach Russland eingereist, hatte eine Wohnung in demselben Komplex wie Dugina bezogen und sie wochenlang observiert, bevor sie sich nach der Explosion mit ihrer Tochter nach Estland zurückschlich.

Der FSB identifizierte auch einen mutmaßlichen Komplizen, der Vovk kasachische Nummernschilder für ihr Fahrzeug, einen Mini Cooper, besorgt haben soll, während sie in Russland unterwegs war; er half beim Zusammenbau des Sprengstoffs und floh vor dem Anschlag nach Estland.

Die ukrainischen Behörden erklärten, Vovk sei zum Teil durch die Belagerung ihrer Heimatstadt Mariupol durch Russland motiviert gewesen. Sie lehnten es ab, sich zu der Art ihrer Beziehung zum SBU oder ihrem derzeitigen Aufenthaltsort zu äußern.

Der Anschlag sollte Dugin töten, als er und seine Tochter ein Kulturfestival verließen, bei dem der als „Putins Gehirn“ bezeichnete Kriegsbefürworter einen Vortrag gehalten hatte. Die beiden sollten zusammen fahren, aber Dugin stieg in ein anderes Fahrzeug ein. Nach Angaben des FSB nahm auch Vovk an dem Festival teil.

Die Ukraine bestritt damals vehement eine Beteiligung an dem Anschlag. „Die Ukraine hat absolut nichts damit zu tun, denn wir sind kein krimineller Staat wie Russland oder gar ein terroristischer Staat“, sagte Michail Podoljak, ein Berater von Selensky.

In jüngsten Interviews in Kiew räumten Beamte jedoch ein, dass diese Dementis falsch seien. Sie bestätigten, dass der SBU die Operation geplant und durchgeführt hat, und sagten, dass Dugin zwar das Hauptziel gewesen sein mag, seine Tochter – ebenfalls eine lautstarke Befürworterin der Invasion – jedoch kein unschuldiges Opfer war.

„Sie ist die Tochter des Vaters der russischen Propaganda“, sagte ein Sicherheitsbeamter. Bei dem Autobombenanschlag und den anderen Operationen innerhalb Russlands gehe es „um ein Narrativ“, das den Feinden der Ukraine zeige, dass „die Bestrafung selbst für diejenigen unmittelbar bevorsteht, die sich für unantastbar halten“.

Ende der Übersetzung

