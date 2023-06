Wirtschaft

Auch wenn westliche Medien Afrika immer noch stiefmütterlich behandeln, schreibe ich immer wieder, dass ein großer Teil der globalen Zukunft von Afrika abhängt. Das gilt nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich, denn Afrika steht ein riesiger Boom bevor.

Ich berichte immer wieder darüber, dass Afrika im Kampf des Westens gegen Russland und China wahrscheinlich die entscheidende Rolle zufällt. Der Grund ist, dass Afrika, neben seinen Bodenschätzen, riesige Perspektiven hat. Die Entscheidung, wer den Kampf um die globale Macht gewinnt, dürfte bei den afrikanischen Staaten liegen. Wenn sie sich entscheiden, auf wessen Seite sie sich stellen, dürfte das die Vorentscheidung über den weiteren Verlauf der Geschichte sein.

Aus diesem Grund reisen derzeit so viele westliche Staatschefs und Minister in Afrika umher und aus diesem Grund wird Russland demnächst den nächsten Russland-Afrika-Gipfel ausrichten.

Der Südafrika-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS hat eine interessante Analyse über die wirtschaftlichen Perspektiven Afrikas geschrieben, die ich übersetzt habe.

Russland-Afrika: Die Chance, die man ergreifen muss

Vitaly Makartschew, Chef des TASS-Büros Südafrika, über die Aussichten für Afrika und was Russland und die Länder des afrikanischen Kontinents verbindet

Seit dem Ende der COVID19-Pandemie wurde eine Reihe von Studien über die wirtschaftlichen Aussichten Afrikas in der sich verändernden Welt veröffentlicht. Afrika wurde dabei in Bezug auf die Wachstumsraten als die attraktivste Region der Welt herausgestellt. Im Juni wurde diese Liste um einen weiteren Bericht des Beratungsunternehmens McKinsey ergänzt. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Afrika für viele globale Unternehmen zu einer Quelle neuen Wohlstands werden kann.

Glänzende Aussichten

Wenn es um die Perspektiven des afrikanischen Kontinents geht, sollte man sich vor allem daran erinnern, dass es die am schnellsten wachsende Bevölkerung der Welt hat – bis 2050 wird sich seine Bevölkerung auf 2,5 Milliarden Menschen fast verdoppeln. Und bis 2040 wird Afrika die größte Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter der Welt haben.

Der McKinsey-Studie zufolge werden bereits 2030 250 Millionen Menschen zu den aktiven Verbrauchern in Afrika hinzukommen, was die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen um drei Billionen Dollar pro Jahr erhöhen wird. „Diese Ausgaben schaffen Möglichkeiten für Unternehmen und Betriebe, eine große Anzahl von Produkten zu erschwinglichen Preisen anzubieten, starke Wachstumspunkte anzusteuern und Innovationen in lokalen Wertschöpfungsketten aufzubauen“, betont der Bericht.

Heute gibt es in Afrika mindestens 345 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde Dollar oder mehr, die zusammen mehr als eine Billion Dollar erwirtschaften. Mit der weiteren Entwicklung des Verbrauchermarktes werden die Aussichten für die Unternehmen auf dem Kontinent erheblich steigen.

Dabei ist die Hälfte der afrikanischen Arbeitskräfte derzeit in der Landwirtschaft beschäftigt, aber Humankapital und Ressourcen wandern zunehmend in die verarbeitende Industrie und den Dienstleistungssektor. Dieser Trend wird sich nach Ansicht von Experten auch in Zukunft fortsetzen.

Dieser Trend wird zu einem großen Teil dadurch bestimmt, dass Afrika auch die am schnellsten urbanisierende Region der Welt ist. Seit dem Jahr 2000 ist die städtische Bevölkerung Afrikas um 3,7 Prozent gewachsen und hat damit das Bevölkerungswachstum des Kontinents von 2,5 Prozent übertroffen. Im Jahr 2019 lebten beispielsweise 57 Prozent der Bevölkerung in ländlichen Gebieten, aber in den nächsten zwei Jahrzehnten wird Afrika überwiegend städtisch werden. Es wird erwartet, dass mehr als 500 Millionen Menschen umziehen werden, was nach Berechnungen von McKinsey die größte städtische Bevölkerung der Welt hervorbringen wird. Und bis 2040 wird es in Afrika 12 Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern und weitere 19 Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen fünf und zehn Millionen geben.

Unter diesen Bedingungen ist es offensichtlich, dass Unternehmen und Betriebe, die sich in diesem Zeitraum auf dem afrikanischen Markt etablieren können, die Möglichkeit haben werden, nicht nur auf dem Kontinent, sondern auch in der Weltwirtschaft insgesamt eine wichtige Position einzunehmen. Das gilt auch für die russische Wirtschaft.

Russische Präsenz

Nach Angaben der UNO entfallen 32 Prozent der gesamten Weizeneinfuhren Afrikas im Zeitraum 2018 bis 2020 auf Russland. Das ist von strategischem Wert, da fast ein Drittel der Bevölkerung des Kontinents – 452 Millionen Menschen – unter Nahrungsmittelknappheit leidet. Etwaige Schwierigkeiten bei der Lieferung von Getreide und Düngemitteln aus Russland nach Afrika könnten die Preise für Grundnahrungsmittel noch weiter in die Höhe treiben, mit unvorhersehbaren sozialen Folgen für zahlreiche Länder des Kontinents.

Russland hat auch eine Reihe von großen Industrieprojekten in Afrika. Rosatom baut ein Kernkraftwerk in Ägypten, Alrosa ist an Joint Ventures zur Diamantenförderung in Angola und Simbabwe beteiligt, Lukoil erschließt Öl- und Gasfelder in Westafrika und Rusal ist in Guinea tätig. Mittelgroße russische Unternehmen gibt es in der Zentralafrikanischen Republik, der Republik Kongo, Kenia und in nordafrikanischen Ländern (und nach meinen Daten zu urteilen, geht es ihnen gut).

Russische Fachleute sind auf der Grundlage zwischenstaatlicher Abkommen in Äquatorialguinea, Angola und einer Reihe anderer Staaten an geologischen Untersuchungen beteiligt. In Afrika besteht ein großes Interesse an gemeinsamen Projekten mit Russland in den Bereichen Energie und Raumfahrt. Viele Länder kooperieren mit Russland in den Bereichen Gesundheit und Bildung.

Der afrikanische Kontinent ist jedoch nach wie vor der Ansicht, dass die Realisierung des Handels- und Wirtschaftspotenzials in den Beziehungen zu Russland unzureichend ist und dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit stark ausgebaut werden muss. Diese Ansicht wurde mir insbesondere von der Regierung der Republik Südafrika mitgeteilt, als es um die Vorbereitungen für die Teilnahme einer südafrikanischen Delegation am zweiten Russland-Afrika-Gipfel ging, der in der zweiten Julihälfte dieses Jahres in St. Petersburg stattfinden soll.

Die Notwendigkeit eines neuen Gleichgewichts und das Beispiel Südafrikas

Russland hat eine große politische Bedeutung in Afrika, die auf die Zeit zurückgeht, als die UdSSR den antikolonialen Kampf der Völker des Kontinents unterstützte. Dennoch „belief sich der russische Handelsumsatz mit allen afrikanischen Ländern im vergangenen Jahr auf 17,7 Milliarden Dollar“. „Auch wenn das ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber 2021 ist, können wir mit dieser Zahl nicht zufrieden sein, denn sie entspricht nicht den strategischen Beziehungen zwischen Russland und zahlreichen Ländern Afrikas, einschließlich Südafrika“, so mein südafrikanischer Gesprächspartner, der anonym bleiben möchte.

„Die Einfuhren Afrikas aus Russland belaufen sich derzeit auf 14 Milliarden Dollar und die gesamten afrikanischen Ausfuhren nach Russland auf etwa vier Milliarden Dollar“, so die südafrikanische Regierung. „Die Situation ist auch dadurch gekennzeichnet, dass Ägypten 27 Prozent des gesamten russischen Handels mit Afrika ausmacht.“

Südafrika wiederum steht in Afrika nach Nigeria an zweiter Stelle, was das BIP betrifft, und an erster Stelle, was die Industrieproduktion angeht. Russland war 2022 mit einem Waren- und Dienstleistungsvolumen von 547,7 Millionen Dollar der 38. größte Exporteur nach Südafrika, wobei die Einfuhren Südafrikas aus Russland in diesem Jahr 282,8 Millionen Dollar betrugen und damit auf Platz 49 lagen. Im Jahr 2021 lag Südafrika als Handelspartner der Russischen Föderation auf Platz 46.

Obwohl Südafrika den Sanktionen gegen Russland nicht beigetreten ist, haben sich die Unterbrechungen der Handelsketten negativ auf den gegenseitigen Handel zwischen den beiden Ländern ausgewirkt. Im vergangenen Jahr ist das Volumen des gegenseitigen Handels zwischen Russland und Südafrika im Vergleich zu 2021 um etwa 25 Prozent zurückgegangen.

Wer verkauft und kauft was

China ist mit 14 Milliarden Dollar pro Jahr der größte Handelspartner des südlichsten Landes auf dem afrikanischen Kontinent, gefolgt von den USA (13 Milliarden Dollar), Deutschland (10 Milliarden Dollar) und Japan (8 Milliarden Dollar).

Die fünf wichtigsten Exportgüter Südafrikas sind Gold, Platin, Kohle, Autos und Diamanten. Die wichtigsten Abnehmer dieser Waren sind die USA, Deutschland und Japan.

Die wichtigsten Einfuhren Südafrikas sind Maschinen und Ausrüstungen, einschließlich Computer, mineralische Produkte, einschließlich Öl, Chemikalien, Autos und Flugzeuge. Die wichtigsten Lieferanten dieser Produkte sind China, Indien und die USA.

Was die Einfuhren aus Russland im Jahr 2022 betrifft, so handelt es sich um Düngemittel (254 Millionen Dollar), Kupfer (70 Millionen Dollar), Erdölprodukte (57 Millionen Dollar), anorganische Chemikalien, Edelmetalle und Isotope (28 Millionen Dollar) sowie Papier und Pappe (22 Millionen Dollar). Es folgen Fisch und Meeresfrüchte (22 Millionen Dollar), Getreide (20 Millionen Dollar), Stahl und Stahlerzeugnisse (19 Millionen Dollar), optische und medizinische Geräte (7 Millionen Dollar) und Kunststoffe (6 Millionen Dollar).

Die fünf wichtigsten Waren, die Russland im Jahr 2022 aus Südafrika einführen wird, sind: Obst (228 Millionen Dollar), Gemüse (13 Millionen Dollar), Metallerze (11 Millionen Dollar), Maschinen und Ausrüstung für Kernkraftwerke (9,7 Millionen Dollar), Getränke und Spirituosen (7,5 Millionen Dollar) sowie Stahl und Stahlerzeugnisse (4 Millionen Dollar).

Dabei sind sich Südafrika und Afrika insgesamt darüber im Klaren, dass es aufgrund der Ukraine-Krise und anderer globaler Veränderungen notwendig ist, nach neuen Formen der Zusammenarbeit zu suchen.

Furcht vor Sanktionen

Seit dem Frühjahr 2022 sind die südafrikanischen Unternehmen im Umgang mit russischen Partnern vorsichtig geworden, da sie Sekundärsanktionen des Westens befürchten. Nach Berechnungen von Stanlib, einer der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften Südafrikas, würden beispielsweise die Exporteinnahmen um 32,4 Milliarden Dollar pro Jahr zurückgehen, wenn die USA und die EU den afrikanischen Staat wegen seiner Partnerschaft mit Russland sanktionieren. Gleichzeitig sieht sich der Bankensektor, der vom Westen am stärksten unter Druck gesetzt wurde, gezwungen, aus Angst vor Einschränkungen die Zusammenarbeit mit russischen Unternehmen zu verweigern.

Der Handel zwischen Russland und Südafrika wird weitgehend auf der Grundlage von Einmal-Verträgen abgewickelt. Langfristige Vereinbarungen zwischen den Wirtschaftsakteuren der beiden Länder gibt es so gut wie nicht. Eine Reihe russischer Unternehmen ist in Südafrika tätig, vor allem im Bergbausektor. Beide Länder verfügen über große und ausgereifte Bergbausektoren, mit denen sie auf den ausländischen Märkten häufig konkurrieren.

Die südafrikanische Regierung setzt jedoch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation und ist bereit, größere Investitionsprojekte russischer Unternehmen in fast allen Sektoren zu prüfen. In diesem Zusammenhang werden die Sektoren Bergbau und Landwirtschaft bevorzugt, da Südafrika ein großes Interesse daran hat, seine Agrarexporte nach Russland zu steigern, insbesondere Zitrusfrüchte.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele Länder heute die Perspektiven des afrikanischen Kontinents als Region mit der am schnellsten wachsenden Bevölkerung der Welt erkannt haben: Hochrangige Vertreter besuchen ihn immer öfter, Vertreter afrikanischer Staaten werden zu internationalen Gipfeltreffen eingeladen, hochkarätige Firmen treten in Märkte ein, wie Medien zunehmend berichten. Es ist eine Art Wettbewerb um die Präsenz auf dem Kontinent, nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Chancen.

