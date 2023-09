Die russischen Wikipedia-Artikel werden in der Ukraine, Deutschland und den USA geschrieben

Propaganda

Noch immer glauben viele Menschen, Wikipedia sei ein Lexikon, in dem man die Wahrheit lesen kann. Tatsächlich ist Wikipedia ein Propaganda-Instrument der USA, was man beispielsweise auch daran erkennen kann, wer die russischen Wikipedia-Artikel schreibt.

Dass Wikipedia kein Lexikon ist, in dem man die Wahrheit finden kann, ist vielen bekannt, aber viel zu vielen noch nicht. In Deutschland machen die investigativen Journalisten Markus Fiedler und Dirk Pohlmann seit Jahren einen hervorragenden Job, indem sie auf ihrem Kanal „Neues aus Wikihausen“ auf die Manipulationen in der deutschen Wikipedia hinweisen und auch an vielen Beispielen erklären, wie das von wem getan wird und welche Folgen das hat. Darüber habe ich auf dem Anti-Spiegel vor einigen Jahren eine fünfteilige Artikel-Reihe geschrieben, deren ersten Teil Sie hier finden, die folgenden sind jeweils verlinkt.

Vereinfacht gesagt, ist die Sache wie folgt: Vor allem bei politischen und wirtschaftlichen Themen, die für die US-Interessen relevant sind, bestätigen Wikipedia-Artikel exakt die Position der USA. Gleiches gilt für Themen der Zeitgeschichte und auch geschichtliche Themen, wenn sie einen Einfluss auf die heutige Situation haben.

Die offizielle Legende von Wikipedia lautet, dass Wikipedia „demokratisch“ sei, weil dort jeder schreiben könne. Das stimmt ebenfalls nicht, denn wenn Sie sich bei Wikipedia anmelden und einen politisch heiklen Artikel in eine nicht pro-amerikanische Richtung bearbeiten wollen, werden Ihre Änderungen gelöscht und oft wird sogar Ihr Wikipedia-Account gleich mit gelöscht. Der Grund ist, dass es bei Wikipedia Hierarchien gibt und wer bei Wikipedia in den oberen Hierarchien entscheidet, was bei einem Thema „die „Wahrheit“ ist und was nicht, wird „von oben“ festgelegt. Mit Demokratie hat Wikipedia rein gar nichts zu tun, das ist nur ein hübscher Werbeslogan.

Ich werde hier zunächst zeigen, wer im russischen Wikipedia schreibt und dann werde ich weitere interessante Beispiele dafür anführen, wie Wikipedia in der Praxis funktioniert.

Das „russische“ Wikipedia

Bei Wikipedia kann man Statistiken einsehen und eine besonders interessante Statistik gibt Antworten darauf, wer die russischen Wikipedia-Artikel schreibt, siehe Screenshot.

Wer mit der Maus über die Landkarte geht, der bekommt angezeigt, wie viele Autoren aus welchem Land die russischen Wikipedia-Artikel schreiben. Aktuell (im August 2023) waren das 460 Autoren aus der Ukraine, 140 Autoren aus Deutschland, 80 Autoren aus den USA, 60 Autoren aus Kirgisistan, 50 Autoren aus Polen und insgesamt 100 Autoren aus den drei baltischen Staaten. Für Russland werden übrigens 0 (in Worten Null) angezeigt.

Was kommt wohl dabei heraus, wenn ukrainische, deutsche, US-amerikanische, polnische und baltische Autoren über die russische Geschichte, die aktuelle russische Politik insgesamt und über den Ukraine-Konflikt im Besonderen schreiben? Sie haben es erraten: Russischsprachige Wikipedia-Artikel wiederholen exakt die Kiewer Propaganda über den „brutalen russischen Angriffskrieg“, die „russischen Kriegsverbrechen in Butscha“ und so weiter und so fort.

Ganz offiziell: Die Ukraine hat einen Vertrag mit Wikipedia

Das ist auch nicht überraschend, denn schon im April 2020 hat die Pressestelle des ukrainischen Außenministeriums angekündigt, dass Kiew Wikipedia-Artikel über die Ukraine, die der ukrainischen Regierung „nicht-objektiv“ erscheinen, verändern will. Dazu hat das ukrainische Außenministerium eine Zusammenarbeit mit der ukrainischen Sektion der Wikimedia-Foundation verkündet, die Wikipedia gegründet hat und es kontrolliert.

Laut dem ukrainischen Außenministerium ist das Ziel der Kampagne, dass die teilnehmenden Wikipedia-Autoren „Desinformationen über die Ukraine“ bekämpfen und in den Artikeln über das Land die „russische Aggression“ herausheben. Dabei geht es nicht nur um das ukrainische Wikipedia, sondern um „Artikel in verschiedenen Sprachen“. Schon 2020 wurde also kaum verhohlen verkündet, dass Kiew auch russische Wikipedia-Artikel bearbeiten will, zumal Russisch die Muttersprache vieler Menschen in der Ukraine war und ist.

Schon im Mai 2020 sollten die ukrainischen Autoren im Rahmen des „Monats der ukrainischen Diplomatie“ Abschnitte über die „russische Aggression“, die Integration der Ukraine in die EU und die Nato und andere politische Themen „ausbessern“.

Die Tatsache, dass die Wikimedia-Foundation in diesem Projekt als Partner der ukrainischen Regierung fungiert, zeigt deutlich, dass Wikipedia eben kein „basisdemokratisches Onlinelexikon“ ist, sondern eine von oben gelenkte Struktur hat, in der letztlich die Wikimedia-Foundation entscheidet, was „wahr“ ist und was nicht. Bei Wikipedia findet man keine objektiven Informationen, sondern das Narrativ, das die Wikimedia-Foundation verkünden möchte. Daher kann man Wikipedia nur als PR- oder Propaganda-Plattform und nicht als neutrale Quelle für Informationen bezeichnen.

Wikipedia funktioniert überall gleich

Leider gibt es nicht viele Journalisten, wie die Deutschen Markus Fiedler und Dirk Pohlmann, die sich auf die Wikipedia spezialisiert haben. Und da außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz kaum jemand gut Deutsch spricht, ist deren Arbeit außerhalb Deutschlands unbekannt.

Das habe ich 2019 selbst bei einer internationalen Konferenz erlebt, zu der auch Pohlmann eingeladen war. Pohlmann hat dabei einen Vortrag mit vielen Beispielen darüber gehalten, wie deutsche Kritiker der US-Politik bei Wikipedia negativ dargestellt werden. Das hat sehr konkrete Folgen.

Wenn beispielsweise ein Journalist einen Raum für einen Vortrag buchen möchte, schaut der Vermieter nach, wer den Vortrag halten will. Wenn der Vermieter dann bei Wikipedia Behauptungen findet, derjenige sei ein Rassist, Nazi und Anti-Demokrat, wird der Journalist es sehr schwer haben, überhaupt irgendwo in Deutschland einen Raum für seine Vorträge zu finden. Und genau solche Behauptungen findet man bei Wikipedia über Kritiker der US-Politik.

Die Reaktionen auf den Vortrag von Dirk Pohlmann waren hochinteressant, denn für die Zuhörer aus anderen Ländern war das vollkommen neu und nach dem Vortrag kam Pohlmann gar nicht aus dem Saal, weil er von ca. 40 Journalisten bestürmt wurde, mit denen Wikipedia in ihren Ländern das gleiche gemacht hat, wie mit kritischen Journalisten in Deutschland, und die alle dachten, sie wären bloß Einzelfälle. Allein die Traube an Menschen, die um Pohlmann stand, war ein hervorragender Beleg dafür, dass Wikipedia systematisch vorgeht, denn das läuft überall auf der Welt und in allen Sprachen nach dem gleichen Muster ab.

Ein schönes Beispiel dafür ist auch mein eigener Wikipedia-Artikel im deutschen Wikipedia, der immer länger wird. Natürlich kann man dort mit inzwischen 50 Quellenverweisen lesen, dass ich ein „„Kreml-treuer“ Verbreiter von Desinformation wie nachweislich falschen Behauptungen, Verschwörungstheorien und russischer Regierungspropaganda“ bin. Die Tatsache, dass Wikipedia mir so eine große Aufmerksamkeit schenkt und sich so viel Mühe gibt, mich zu diskreditieren, zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich nehme jeden neuen Eintrag in meinem Wikipedia-Artikel als Kompliment.

Wie man mit Wikipedia arbeiten kann (wenn überhaupt)

Trotzdem ist Wikipedia für meine Recherchen ein ständiges Instrument, denn wenn man weiß, wie man mit Wikipedia arbeiten muss, ist es sehr hilfreich.

Das wichtigste ist: Ich lese nie die Texte in den Wikipedia-Artikeln, sondern schaue mir nur die Links an. Wenn ich zum Beispiel über die Finanzierung einer NGO recherchiere, nehme ich immer auch Wikipedia-Artikel über diese NGO in mehreren Sprachen zur Hilfe. Der Grund ist, dass dort sofort mit Links markiert ist, mit wem eine Organisation (oder Person) zusammenarbeitet oder von wem sie finanziert wird. Darauf sind die im Westen nämlich ganz stolz.

Wenn eine Organisation beispielsweise von Soros finanziert wird, findet man in dem Wikipedia-Artikel über die Organisation in der Regel einen hervorgehobenen Link zu Soros, weil man im Westen der Meinung ist, Soros wäre ein guter Mensch und es wäre positiv, wenn er jemanden finanziert.

Außerdem sehe ich mir immer die Quellen an, die in Wikipedia-Artikeln genannt werden, denn darin finden sich oft auch interessante Informationen.

Aber ich wiederhole es: Die Wikipedia-Artikel selbst lese ich nie, weil darin zu politischen Themen nur US-Propaganda, also Blödsinn, steht.

Die Kontrolle und Zensur werden verstärkt

Als ich 2014/2015 mein Buch über die Ukraine-Krise des Jahres 2014 (Maidan, Krim, Beginn des Donbass-Krieges) geschrieben habe, war Wikipedia noch nicht so konsequent unter Kontrolle. Damals fand man in russischen Wikipedia-Artikeln beispielsweise über den Maidan noch interessante Informationen, die in deutschen oder englischen Wikipedia-Artikeln nicht enthalten waren, und die auch teilweise der westlichen Sicht der Ereignisse widersprochen haben.

Das ist heute anders, denn inzwischen wurde das russische Wikipedia „gesäubert“, und wie wir an der aktuellen Statistik erkennen können, werden die russischen Artikel auf Wikipedia inzwischen hauptsächlich in der Ukraine geschrieben.

Wenn Sie sich für weitere Informationen zu dem Thema interessieren, empfehle ich Ihnen diesen Artikel, in dem ich aufgezeigt habe, dass (und warum) Google (inklusive YouTube, etc.) und Facebook (inklusive Instagram, WhatsApp, etc.) Töchter der CIA sind. Am Ende des Artikels gehe ich auch auf Verbindungen von Wikipedia zu den US-Geheimdiensten ein.

