Die Ukraine zieht Frauen, Jugendliche, Alte und Behinderte zur Armee ein

Volkssturm 2.0

In den letzten Wochen wurde in der Ukraine beschlossen, den Kreis derer, die an die Front einberufen werden können, drastisch auszuweiten. In vielem erinnert das an die Verzweiflung des Hitler-Regimes, als es am Ende des Zweiten Weltkrieges den Volkssturm ausgerufen hat.

Dass Kiew Probleme bei der Mobilmachung hat, ist nicht neu und wurde in der Ukraine schon vor Monaten gemeldet. Daher war es absehbar, dass die Regierung die Regeln ändern muss, wenn sie weiterhin Nachschub an Kanonenfutter an die Front schaffen will. Am 3. September hat das ukrainische Verteidigungsministerium daher wenig überraschend gemeldet, dass nun auch bedingt wehrtaugliche Männer eingezogen werden sollen. Schon zuvor wurde gemeldet, dass nun auch über 50 jährige Männer von der Straße weg gewaltsam eingezogen werden.

Der ukrainische „Volkssturm“

Besonders zynisch klang dabei die Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, dass die Verschärfung der Regelungen damit begründete, dass die Betroffenen selbst den Einsatz an der Front wünschen würden. Wenn es so wäre, dass die ukrainischen Männer unbedingt an die Front wollen, dann gäbe es die Probleme bei der Mobilmachung nicht.

Außerdem wurden in der Ukraine Ausnahmeregelungen widerrufen. Zuvor waren Studenten vor der Einberufung geschützt, am 4. September wurde dieser Schutz für alle wehrfähigen Männer, die eine zweite oder weitere Hochschulausbildung machen, aufgehoben. Davon sollen 180.000 Männer betroffen sein, die nun zwangsweise an die Front geschickt werden sollen.

All diese Maßnahmen, nun Ausnahmen abzuschaffen und auch gesundheitlich angeschlagene und alte Männer zwangsweise zum Dienst einzuberufen, erinnern an die verzweifelten Maßnahmen Hitler-Deutschlands, als es in den letzten Kriegsmonaten den Volkssturm gründete.

In der Ukraine geht man aber noch weiter, denn sogar Frauen mit bestimmten Berufen werden nun ins Wehrregister aufgenommen, was bedeutet, dass sie zwangsweise eingezogen werden können und die Ukraine nicht mehr verlassen können.

Seit dem 1. Oktober werden in der Ukraine Frauen militärisch registriert, die in Berufen mit medizinischen oder pharmazeutischen Fachrichtungen arbeiten. Nachdem das verkündet wurde, sind Pharmazeutinnen in Scharen aus der Ukraine geflogen, berichteten ukrainische Medien. Die Leiterin der Vereinigung Pharmrada Elena Prudnikowa wurde am 22. September wie folgt zitiert:

„Die Apothekenbesitzer sind in Panik, die Leute kündigen und reisen nach Europa ab, bevor die Grenzen für sie geschlossen werden. Wer arbeiten wird, ist eine offene Frage, zumal es in der Branche bereits eine schwere Krise gibt“

Wallace fordert den Volkssturm

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der die Ukraine im Juli als britisches „Kampflabor“ bezeichnet hat, hat für den britischen Telegraph einen Gastbeitrag mit der Überschrift „Die Ukraine gewinnt. Jetzt lasst uns den Job zu Ende bringen“ geschrieben, in dem er allen Ernstes behauptete, dass „die Gegenoffensive der Ukraine erfolgreich ist“. Der Artikel begann wie folgt:

„Flüstern Sie es, wenn Sie es nötig haben. Trauen Sie sich, es zu denken. Aber jetzt müssen wir den Job beenden. Die Gegenoffensive der Ukraine ist erfolgreich. Langsam aber sicher durchbrechen die ukrainischen Streitkräfte die russischen Linien. Manchmal Meter für Meter, manchmal Dorf für Dorf, die Ukraine hat den Schwung und gewinnt an Boden.“

Bekanntlich sind diese Behauptungen reiner Blödsinn, denn die Ukraine hat in ihrer Gegenoffensive inzwischen über 90.000 Mann und einen Großteil der aus dem Westen gelieferten Waffen verloren. Das war der Preis für ein paar Kilometer Geländegewinne an der Front bei Saporoschje, während die russische Armee im Norden der Front bei Charkow im Bereich Kupjansk mindestens genauso viel Land gewonnen hat. Das als einen ukrainischen Erfolg zu bezeichnen, ist entweder ein Zeichen von totalem Realitätsverlust oder bewusst gelogen.

Aufbauend auf diesen objektiv unwahren Behauptungen hat Wallace Kiew seinem Gastartikel aufgefordert, das Ausmaß der Mobilisierung „neu zu bewerten“. Um „die Sache zu Ende zu bringen“, müsse die Ukraine mehr und jüngere Ukrainer in den Kampf schicken.

Und das geschieht auch schon, denn aus der Ukraine wird gemeldet, dass Offiziere inzwischen sogar in Schulen Freiwillige anzuwerben versuchen, die gerade mal 16 Jahre alt sind.

Wie zynisch Wallace die Ukrainer verheizen will, zeigt sich beispielsweise an diesem Zitat aus seinem Artikel:

„Das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front liegt bei über 40 Jahren. Ich verstehe den Wunsch von Präsident Selensky, die Jugend für die Zukunft zu bewahren, aber (…) es ist vielleicht an der Zeit, das Ausmaß der ukrainischen Mobilisierung zu überdenken“

Ein Land wird verheizt

Die Ukraine ist nun an dem Punkt angekommen, an dem auch Alte, Jugendliche, Frauen und Behinderte eingezogen werden, denn die laufende Mobilmachung kann schon seit einiger Zeit nicht mehr die Anzahl an Soldaten mobilisieren, die gebraucht werden, um die Verluste auszugleichen.

Schon unmittelbar nach Beginn der russischen Militäroperation hat Kiew ein Ausreiseverbot für Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren verhängt, bisher wurden Männer über 50 jedoch meistens verschont. Das hat sich nun offenbar geändert.

Da der Westen weiterhin Waffen liefert, um den Krieg gegen Russland zu verlängern und Russland die vom Westen gewünschte „strategische Niederlage“ zuzufügen, mag man gar nicht daran denken, wen die ukrainische Regierung als nächstes zu den Waffen ruft.

Der sichere Hafen Russland

Bisher haben Ukrainer die EU als sicheren Hafen angesehen, um der Einberufung an die Front zu entgehen. Dass das nicht so ist, hat Polen am 4. September gezeigt, als Polen, das sowieso versucht, die Kosten für ukrainische Flüchtlinge zu drücken, angefangen, wehrfähige ukrainische Männer in die Ukraine abzuschieben.

Dem polnischen Beispiel könnten auch andere europäische Länder folgen, weshalb der ukrainische Oppositionsführer Viktor Medwedtschuk, der inzwischen zwangsweise im russischen Exil lebt, seine in Europa lebenden Landsleute auffordert, schnellstmöglich nach Russland zu fliehen:

„Kommen Sie nach Russland, von hier werden Sie nicht ausgeliefert! Hier werden Sie nicht gezwungen, für Selensky zu kämpfen. Russland ist heute die Rettung für Ukrainer, denn der Westen hat sie vor langer Zeit verraten und wird sie immer wieder verraten. Russland nimmt Millionen von ukrainischen Bürgern auf, gibt ihnen die Möglichkeit, sich niederzulassen, ein anständiges Leben zu beginnen, Karriere zu machen und Geschäfte zu betreiben.“

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen