Ein Gespräch mit Billy Six, ein neuer Prank und eine Reise

Nächste Woche werde ich wieder auf eine Reise gehen, aber es wird trotzdem einige interessante Berichte auf dem Anti-Spiegel geben, auf die ich bereits im Vorwege neugierig machen möchte.

Ich werde nächste Woche wieder mal auf eine Reise gehen, über die ich noch nichts berichten kann, weil ich als – meines Wissens – einziger Ausländer zu einer interessanten Präsentation eingeladen bin, über die vorher nicht berichtet werden soll. Daher kann ich leider nur mitteilen, dass es – nach allem, was mir bisher mitgeteilt wurde – Mitte nächster Woche auf dem Anti-Spiegel einige interessante Informationen geben wird.

Gespräch mit Billy Six

Außerdem wird NuoViso nächste Woche ein Gespräch veröffentlichen, das ich mit Billy Six geführt habe. Viele Leser des Anti-Spiegel und viele Zuschauer von NuoViso haben sich ein Gespräch zwischen uns gewünscht, nachdem Billy einen Film über Charkow veröffentlicht hat, der zu anderen Ergebnissen kommt, als meine Berichte. Zu dem Gespräch kann ich sagen, dass Billy und ich vorher telefoniert haben, weil keiner von uns eine öffentliche Schlammschlacht wollte. Und die gab es auch nicht, denn wir haben uns sofort sehr gut verstanden und insgesamt über fünf Stunden miteinander telefoniert.

Das Gespräch wurde von Robert Stein moderiert, dem ich ein besonderes Lob aussprechen möchte, denn Billy und ich waren bei einigen (nicht allen) Themen durchaus unterschiedlicher Meinung und Robert hat den Moment, ein Thema zu wechseln immer sehr genau getroffen: Immer wenn wir begannen, unsere Argumente zu wiederholen, weil beide ihre Meinung erklärt hatten, Robert zum nächsten Thema gewechselt. Daher dürfte die Sendung interessant sein, denn jeder konnte seine Argumente vorbringen und der Zuschauer kann danach zu seinen eigenen Schlüssen kommen.

Leider ist Boris Reitschuster bekanntlich nicht zu so einem öffentlichen Austausch von Argumenten bereit, wie ich von vielen Lesern weiß, die ihn deswegen angeschrieben haben. Mit Billy Six hatten wir sehr gute Gespräche, sowohl vor der Kamera als auch am Telefon, und wir stehen auf Telegram weiterhin in engem Kontakt. Man kann sich auch gut verstehen, wenn man in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung ist.

Neuer Prank

Außerdem werden die russischen Prankster nächste Woche einen neuen Telefonstreich veröffentlichen (nach jetzigem Stand am Montag), den sie mit einer sehr bekannten deutschen Persönlichkeit gemacht haben. Die beiden haben Alina Lipp und mich bereits vor einiger Zeit eingeladen, als Experten aus Deutschland mit ihnen über den Prank zu sprechen, weshalb wir über diese neue Geschichte bereits informiert sind.

Über ihren letzten Prank mit dem ehemaligen US-Verteidigungsminister Esper habe ich kürzlich berichtet. Für alle, die noch nie von den beiden gehört haben, sei wiederholt: Die beiden Prankster haben sich auf Telefonstreiche spezialisiert, bei denen sie aktive und ehemalige westliche Politiker unter falschem Namen anrufen und ihnen in den Gesprächen, bei denen man vorgeblich „unter sich“ ist, interessante Details entlocken.

Nicht jedes Gespräch ist eine Sensation, aber teilweise sind das sehr aufschlussreiche Details, so ist bei einem ihrer Streiche zum Beispiel ans Licht gekommen, dass die angeblich unabhängigen westlichen Medien bei Bedarf gewollte Propaganda ihrer Regierungen als eigene „Recherchen“ veröffentlichen, die Details finden Sie hier. Weitere Streiche der beiden, über die ich berichtet habe, finden Sie hier (mit der angeblich neutralen Organisation Amnesty International), hier (mit den Regimechange-Spezialisten der USA), hier (mit Ex-Präsident Bush, der dabei die Existenz von US-Biolaboren in der Ukraine bestätigt) und hier (darüber, wie die Ukraine angebliche russische Kriegsverbrechen frei erfindet).

Für das Wochenende habe ich noch einige interessante Themen vorbereitet, es lohnt sich also, auch am Wochenende auf dem Anti-Spiegel vorbeizuschauen. Ob ich nächste Woche so viel zum Schreiben komme, wie in den letzten Wochen, weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, wird es auf dem Anti-Spiegel nächste Woche trotzdem ein paar interessante Neuigkeiten geben.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper

