Israel bombardiert Syrien und setzt in Gaza verbotene Waffen ein

Völkerrecht und Kriegsverbrechen

Israel darf laut dem Westen buchstäblich alles. Israel bombardiert Flughäfen in einem Nachbarland Syrien und setzt im Gazastreifen Brandbomben aus international verbotenem weißem Phosphor ein. Die deutschen Medien finden ersteres in Ordnung und verschweigen letzteres.

Israel, das im Westen derzeit nur als das Opfer des Hamas-Angriffes dargestellt wird, provoziert eine Eskalation des Krieges. Wir dürfen nicht vergessen, dass durchaus die Gefahr besteht, dass Nachbarländer Israels in den Krieg hineingezogen werden können und es so zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommt, wie der Iran gerade aufgrund der Angriffe Israels gegen Syrien und der Blockade des Gazastreifens gewarnt hat.

Israel scheint es selbst darauf anzulegen, denn am 12. Oktober hat es sein Nachbarland Syrien völkerrechtswidrig bombardiert. Darüber hat auch der Spiegel unter der Überschrift „Bericht in syrischen Staatsmedien – Israels Botschafter bestätigt Angriff auf Flughafen von Damaskus“ berichtet, wobei der Spiegel-Artikel kein kritisches Wort dafür fand, dass Israel einfach so die beiden zivilen Flughäfen in Damaskus und Aleppo in seinem Nachbarland Syrien bombardiert hat. Stattdessen hat der Spiegel geschrieben:

„Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, sprach mit dem Fernsehsender »Welt« über den israelischen Angriff auf den Flughafen von Damaskus. Auf die Frage, ob er den Angriff bestätigen könne, sagte Prosor: »Die Antwort ist ›ja‹. Wir haben das auch in der Vergangenheit gemacht, ein paar Mal in der Woche.« Ziel des Angriffs seien »Waffenlieferungen aus Iran mit Raketen und Drohnen«. Prosor hob darauf ab, »wie intensiv diese Waffenlieferungen aus Iran zu Syrien und Libanon« seien. »Darum haben wir so viele Waffen und Raketen in der Gegend«.“

Der Spiegel zitiert den israelischen Botschafter als wäre er dessen Pressesprecher, anstatt zumindest zu erwähnen, dass man in seinem Nachbarland nicht einfach so Flughäfen bombardieren darf. Ob der Spiegel wohl auch so entspannt berichten würde, wenn Russland Flughäfen in Polen bombardieren würde, weil das „Ziel des Angriffs Waffenlieferungen aus den USA für die Ukraine“ sind und wenn Russland sich beschweren würde, dass deswegen „so viele Waffen und Raketen in der Gegend“ sind? Ich glaube kaum, dass der Spiegel darauf auch so gelassen reagieren und einfach den russischen Botschafter ausführlich zitieren würde.

Israel setzt verbotene Phosphorbomben in Gaza ein

Noch skandalöser ist es, dass die deutschen Medien es nicht einmal für nötig halten, darüber zu berichten, dass Israel in Gaza, also einer der am engsten besiedelten Regionen der Welt, Phosphorbomben einsetzt. Diese Bomben enthalten ein Gemisch aus weißem Phosphor und Kautschuk und werden als Brandbomben eingesetzt. Weißer Phosphor entzündet sich bei Kontakt mit Luftsauerstoff selbst und brennt dann mit einer 1.300 Grad heißen Flamme unter starker Entwicklung von weißem Rauch, der gesundheitsschädlich ist.

Brennender weißer Phosphor ist durch Wasser löschbar, entzündet sich aber nach der Trocknung von neuem. Daher sollte man brennenden Phosphor mit Sand löschen. Neben der Brandwirkung sind auch seine Dämpfe hochgiftig. Für einen Erwachsenen sind bei direkter Aufnahme schon 50 Milligramm tödlich, wobei der Tod erst nach fünf bis zehn Tagen eintritt.

Wer mit weißem Phosphor in Kontakt kommt, versucht natürlich, die brennenden Stellen auszuschlagen. Da Phosphor in Brandbomben mit einer Kautschukgelatine versetzt wird, bleibt die zähflüssige Masse dabei an der bis dahin noch nicht brennenden Hand haften und wird so weiter verteilt. Weißer Phosphor erzeugt in der Regel schwere Verbrennungen, die zum Teil bis auf den Knochen gehen. Da diese meist großflächig sind, sterben die Opfer langsam und qualvoll an ihren Verbrennungen, sofern sie nicht vorher an den giftigen Dämpfe oder Verbrennungen der Atemwege sterben.

Und diese Bomben hat Israel im Gazastreifen eingesetzt, aber in deutschen Medien habe ich bisher keine Meldung darüber gefunden. Die deutschen Medien sind mal wieder der Meinung, dass ihre Leser ja nicht alles erfahren müssen.

Die erste Meldung, die ich darüber im Newsticker des Anti-Spiegel veröffentlicht habe, lautete, dass Palästina den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) deswegen angerufen hat, wobei das kaum etwas bringen wird, weil Israel dem IStGH erstens nicht beigetreten ist, und zweitens, weil der IStGH vom Westen kontrolliert wird, wie Farce um den Haftbefehl gegen Putin gezeigt hat.

Aber die Meldung über den Einsatz von weißem Phosphor von den Palästinensern gekommen ist, könnte man das für palästinensische Propaganda halten. Allerdings hat auch Human Righst Watch das inzwischen bestätigt und gemeldet:

„Israels Einsatz von weißem Phosphor bei Militäroperationen im Gazastreifen und im Libanon setzt Zivilisten dem Risiko schwerer und langfristiger Verletzungen aus, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Frage- und Antwortdokument zu weißem Phosphor. Human Rights Watch überprüfte Videos, die am 10. und 11. Oktober 2023 im Libanon bzw. im Gazastreifen aufgenommen wurden und die den mehrfachen Einsatz von weißem Phosphor über dem Hafen von Gaza-Stadt und zwei ländlichen Orten entlang der israelisch-libanesischen Grenze zeigen. Außerdem befragte Human Rights Watch zwei Personen, die einen Angriff im Gazastreifen beschrieben.“

Der Einsatz dieser Waffen ist verboten und um es ganz deutlich zu sagen: Auch der bestialische Angriff der Hamas auf Israel rechtfertigt weder nach dem Völkerrecht noch moralisch, dass Israel wahllos Zivilisten in Gaza abschlachtet und illegale Waffen einsetzt.

Dass die deutschen Medien so einseitig berichten und den Einsatz von weißem Phosphor verschweigen, ist ein Skandal, der die deutschen Medien ein weiteres Mal als das entlarvt, was sei sind: reine Propaganda-Schleudern der Regierungen der USA, Israels und der NATO-Führung.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen