Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 4. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 4. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Änderung der ukrainischen Strategie, Getreideabkommen und Konfrontation im Höhlenkloster: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Alexej Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, hat erklärt, dass die ukrainischen Streitkräfte die Strategie ihrer Gegenoffensive geändert haben. Ihm zufolge besteht die Hauptaufgabe jetzt nicht mehr im Vorrücken, sondern in der „maximalen Vernichtung von Kräften“.

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, erklärte, dass die Ukraine allein in den letzten 24 Stunden mehr als 700 Opfer zu beklagen hatten.

Die EU-Kommission hat eine Verlängerung des Getreideabkommens gefordert und erklärt, sie sei bereit, „alle Lösungen“ zu diesem Zweck zu prüfen. Es gebe keine Gründe für eine Verlängerung des Abkommens, antwortete das russische Außenministerium.

Die Kommission des ukrainischen Kulturministeriums scheiterte aufgrund von Protesten der Gläubigen an der Versiegelung der Gebäude des Klosters der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) auf dem Gebiet des Kiewer Höhlenklosters.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden Offensivversuche der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman und Süd-Donezk zurückgeschlagen, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Die Gesamtverluste des Gegners überstiegen 700.

Ein Panzer, sechs Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie verschiedene ukrainische Artilleriewaffen, darunter auch solche aus westlicher Produktion, wurden zerstört. Russische Kampfflugzeuge und Luftabwehrkräfte schossen drei ukrainische SU-25-Flugzeuge und einen Mi-8-Hubschrauber ab.

Drohnenangriff

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat Kiew am Dienstagmorgen einen Drohnenangriff auf Ziele in Neu-Moskau und in der Region Moskau versucht.

Nach den Angaben wurden im Gebiet von Neu-Moskau vier Drohnen durch Luftabwehr zerstört, eine weitere wurde durch Mittel der elektronischen Kriegsführung ausgeschaltet und stürzte im Bezirk Odinzowo des Moskauer Oblast ab.

Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin gab es bei dem Angriffsversuch weder Tote noch Verletzte.

Der Flughafen Wnukowo war wegen des Angriffs drei Stunden lang gesperrt.

Andrej Jusow, der Sprecher der Hauptnachrichtendirektion (GUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums, kommentierte den Drohnenangriff in einem Fernsehbeitrag mit den Worten, dass „so etwas passieren kann“ und dass „etwas über Moskau fliegen kann“.

Strategiewechsel

Der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine erklärte, die Strategie der ukrainischen Streitkräfte für den Gegenangriff habe sich geändert. Ihm zufolge ist der Vormarsch in dieser Phase nicht die Hauptaufgabe. Er stellte klar, dass die ukrainischen Streitkräfte das oberste Ziel in der „maximalen Zerstörung von Menschen und Ausrüstung“ sehen, und fügte hinzu, dass „der Vernichtungskrieg jetzt einem Krieg um Kilometer gleichkommt“.

Der Kommandeur des ukrainischen Operationskommandos „Nord“, Sergej Najew, kündigte die Verlegung von Personal und Ausrüstung zur Verstärkung der Grenze zu Weißrussland an. Ihm zufolge steht das im Zusammenhang mit der Situation um das Kernkraftwerk Saporoschschje.

Das ukrainische Verteidigungsministerium und der staatliche Grenzdienst der Ukraine beobachten die Stationierung von Wagner in Weißrussland aktiv, sagte der Sprecher des ukrainischen staatlichen Grenzdienstes Andrej Demtschenko.

Die Situation um das AKW Saporoschschje

Die Ukraine hat am Dienstagabend die Dnjepr-Stromleitung abgeschaltet, über die das AKW Saporoschschje mit Strom versorgt wird. Um 14:00 Uhr war die Stromversorgung wiederhergestellt und das Kraftwerk arbeitete normal, sagte der Direktor des AKW Saporoschschje Jurij Tschernitschuk.

Die vorübergehende Trennung des AKW Saporoschschje von der Dnjepr-Stromleitung zeige, wie prekär die Situation in Bezug auf die nukleare Sicherheit des Kraftwerks sei, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) Raphael Grossi. Zu Behauptungen der ukrainischen Seite, wonach die Mitarbeiter angeblich angewiesen worden seien, das AKW bis zum 5. Juli zu verlassen, betonte er: „Wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben dort.“

Getreideabkommen

Die U-Kommission appelliert an alle Parteien, das Getreideabkommen zu verlängern und ist bereit, alle Lösungen zu prüfen, um dieses Ziel zu erreichen, sagte der außenpolitische Sprecher der EU Peter Stano. Gleichzeitig gab er keine direkte Antwort auf die Frage, ob die EU eine Aufhebung der Sanktionen gegen die Rosselkhozbank in Betracht zieht.

Der Plan der EU, eine Tochtergesellschaft der Rosselkhozbank zu gründen, um sie an SWIFT anzuschließen, sei „offensichtlich nicht durchführbar“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Sie sagte, es würde viele Monate dauern, einen solchen Plan umzusetzen, aber im Gegenzug für diese vage Aussicht „soll Russland schon jetzt einer weiteren Verlängerung des Getreideabkommens zustimmen“.

Die derzeitige Position des Westens und das Schweigen der UNO geben keinen Grund, das am 17. Juli auslaufende Getreideabkommen zu verlängern, betonte das russische Außenministerium.

Eingefrorene Vermögenswerte

Der Staatliche Vermögensfonds der Ukraine richtet eine eigene Abteilung für die Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte Russlands und seiner Bewohner ein. Nach den Angaben auf der Website der Behörde wird diese Abteilung mit den Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten zusammenarbeiten, um „diese Vermögenswerte zu erlangen und ihre Übertragung zur Vermietung oder Privatisierung vorzubereiten“.

Die italienischen Behörden haben im Zusammenhang mit den von der EU verhängten Sanktionen Konten, bewegliches und unbewegliches Vermögen sowie andere Vermögenswerte von Russen und Weißrussen im Wert von rund zwei Milliarden Euro eingefroren, so Enzo Serata, der Leiter der italienischen Finanzinformationsbehörde.

Mit Panzern, aber ohne Flugzeuge

Die deutsche Regierung hat für die erste Hälfte des Jahres 2023 Waffenlieferungen im Wert von 1,65 Milliarden Euro an Kiew bewilligt, was die Ukraine zum größten Empfänger deutscher Waffen machte, teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. Zuvor hatte das deutsche Verteidigungsministerium ein neues Militärhilfepaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro für Kiew angekündigt, das 20 Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1A5-Panzer, 200 Aufklärungsdrohnen, vier IRIS-T-Luftabwehrsysteme und Munition umfasst. Darüber hinaus stehen 18 Haubitzen und 100 gepanzerte Fahrzeuge auf der Liste.

Die ukrainische Luftwaffe benötigt nicht nur F-16, sondern auch andere westliche Kampfflugzeuge, die sie voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erhalten wird, sagte der Sprecher der Luftwaffe Jurij Ignat gegenüber des Allukrainischen Telemarathons.

Rob Bauer, der Leiter des NATO-Militärausschusses, erklärte, die Ukraine werde vor Abschluss der Gegenoffensive keine Kampfflugzeuge erhalten. Ihm zufolge diskutieren die westlichen Länder über die Lieferung von Kampfflugzeugen, aber die Frage „wird nicht kurzfristig gelöst werden“. Bauer fügte hinzu, dass ausgebildete Piloten und Techniker für die Wartung der Flugzeuge bis zum Ende der Gegenoffensive nicht zur Verfügung stehen werden.

Die Ukraine und die NATO

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte, die Einladung Kiews in die NATO hänge von der Entscheidung“ des US-Präsidenten Joe Biden ab, und forderte, dass diese Entscheidung jetzt getroffen werde. „Die Einladung jetzt wäre ein großer Anreiz für die ukrainischen Soldaten“, sagte Selensky gegenüber CNN.

Er räumte ein, dass er verstehe, dass die Ukraine „niemals in der NATO sein wird“, solange die Kämpfe nicht beendet sind. Es sei jedoch „sehr wichtig“ für Kiew, das Gefühl zu haben, dass es in Zukunft zu den Verbündeten gehören werde.

Der britische Außenminister James Cleverley deutete in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica an, dass die Ukraine der NATO „ohne die übliche Bürokratie“ beitreten könne. Er fügte jedoch hinzu, dass er nicht wisse, wann genau das geschehen werde, da nicht bekannt sei, wie lange der Konflikt andauern werde.

Kiewer Höhlenkloster

Einer Kommission des ukrainischen Kulturministeriums ist es nicht gelungen, die Gebäude des Klosters der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) auf dem Gebiet des Kiewer Höhlenklosters zu versiegeln. Am Dienstagmorgen kamen Mitglieder der Kommission in die Höhle, um die fünf Gebäude des Klosters zu versiegeln, doch die Gemeindemitglieder der UOC verteidigten die Räumlichkeiten.

Die Leitung der Kommission wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige gegen die Gläubigen, in der Erwartung, dass die Polizei sie voll unterstützen und sofortige Maßnahmen ergreifen würde. Die Polizei bot jedoch an, sie sollten eine schriftliche Beschwerde einreichen. Daraufhin verließ die Kommission das Gelände des Klosters, ohne die Klostergebäude versiegeln zu können.

Ende der Übersetzung

