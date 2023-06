Lukaschenko meldet erfolgreiche Verhandlungen mit Prigoschin

Ende des Putschversuchs?

Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat Verhandlungen mit Prigoschin geführt, die anscheinend erfolgreich waren, meldet der Pressedienst von Lukaschenko.

Dass Prigoschin anscheinend in Rostow ist und dort Verhandlungen führt, habe ich bereits berichtet. Nun scheint klar zu sein, mit wem er verhandelt hat. Der weißrussische Präsident Lukaschenko ließ mitteilen, er habe eine Einigung mit Prigoschin gefunden, wobei die Details noch nicht bekannt sind. Ich übersetze dazu die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS.

Beginn der Übersetzung:

Minsk erklärt, dass Prigoschin Lukaschenkos Vorschlag akzeptiert hat, die Bewegung der Wagner-Truppen zu stoppen

Der Pressedienst des weißrussischen Präsidenten teilte mit, dass ein günstiger und akzeptabler Weg zur Lösung der Situation mit Sicherheitsgarantien für die Kämpfer der privaten Militärfirma Wagner entwickelt worden sei

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat Gespräche mit dem Leiter der privaten Militärfirma Wagner, Jewgeny Prigoschin, über Vereinbarungen mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin geführt. Das berichtet der Pressedienst des Präsidenten der Republik.

„Heute Morgen unterrichtete der russische Präsident Wladimir Putin seinen weißrussischen Amtskollegen über die Situation mit dem privaten Militärunternehmen Wagner im Süden Russlands. Die Staatschefs einigten sich auf gemeinsame Aktionen. Im Anschluss an die Vereinbarungen führte der weißrussische Präsident, nachdem er die Situation über seine eigenen Kanäle weiter geklärt hatte, in Abstimmung mit dem russischen Präsidenten Gespräche mit dem Leiter von Wagner, Jewgeny Prigoschin“, heißt es in der Erklärung.

Der Pressedienst fügte hinzu, dass „die Gespräche den ganzen Tag andauerten“.

„Jewgeny Prigoschin akzeptierte den Vorschlag des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, die Bewegungen der bewaffneten Männer von Wagner in Russland zu stoppen und weitere Schritte zur Deeskalation der Spannungen zu unternehmen“, so der Pressedienst von Lukaschenko.

„Im Moment liegt eine absolut vorteilhafte und akzeptable Variante der Deeskalation der Situation auf dem Tisch, mit Sicherheitsgarantien für die Kämpfer von Wagner“, heißt es in der Erklärung.

Ende der Übersetzung

