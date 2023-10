Valdai-Club

Wie jedes Jahr hat Putin sich auch in diesem Jahr fast vier Stunden den Fragen der Teilnehmer des Valdai-Forums gestellt. Dabei ging es auch um Putins Abwesenheit vom BRICS-Gipfel, an dem Putin wegen des Haftbefehls des Internationalen Gerichtshofes nicht teilnehmen konnte.

Wie jedes Jahr übersetze ich die in meinen Augen interessantesten Fragen und Putins Antworten, die ihm auf dem Valdai-Forum gestellt wurden. Der russische Präsident hat auch dieses Jahr wieder an der Podiumsdiskussion teilgenommen und stundenlang die Fragen der internationalen Experten beantwortet. Hier übersetze ich eine Frage, bei der es darum ging, dass Putin wegen des Haftbefehls des Internationalen Gerichtshofes nicht am BRICS-Gipfel in Südafrika dabei sein konnte.

Die Antwort zeigt ein weiteres Mal, was die russische Politik von der westlichen unterscheidet, denn für Putin zählt nur das Ergebnis, nicht die Tatsache, dass Putin nicht nach Südafrika fliegen konnte, auf die westlichen Medien ständig hingewiesen haben.

Beginn der Übersetzung:

Lukjanow: Wladimir Wladimirowitsch, Sie waren nicht bei den BRICS und auch nicht bei den G20. Fühlen Sie sich nicht ein wenig „ausgestoßen“, weil Sie nicht die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, wohin Sie wollen?

Putin: In den ersten Jahren der Sowjetherrschaft wurde als „ausgestoßen“ bezeichnet, wem Sozialleistungen vorenthalten wurden. Stimmts? Wir brauchen keine Sozialleistungen, wir sind ein autarker Staat und wir gehen diesen Weg.

Lukjanow: Einigen wurden auch die Bürgerrechte entzogen.

Putin: Ja, das wurden sie. Aber wir verteidigen unsere Rechte und ich bin sicher, dass wir sie verteidigen werden. Das ist das erste.

Zweitens: Warum sollte ich unseren Freunden bei diesen Veranstaltungen Probleme bereiten? Ich bin erwachsen, wir sind doch alle erwachsene Menschen, und verstehen: Wäre ich dort hingefahren, hätte es politische Angriffe gegeben, politische Shows, mit dem Ziel, die Veranstaltung zu stören. Wozu das?

Wir sind zuallererst daran interessiert, dass die BRICS normal, harmonisch und ergebnisorientiert ablaufen, und der G20-Gipfel wurde auf dem richtigen Niveau abgehalten. All dies ist geschehen, und wir sind sehr zufrieden damit.

Und schließlich der dritte Punkt: Zu Hause gibt es auch genug zu tun.

Lukjanow: Sie sind also nicht sauer auf den Präsidenten Südafrikas?

Putin: Auf keinen Fall, er ist unser Freund.

Lukjanow: Und er auf Sie?

Putin: Weshalb? Nein, wir haben es mit ihm abgesprochen, er kam zweimal nach Russland, wir haben uns mit ihm getroffen und haben lange gesprochen. Es gibt keine Probleme, und ich denke, dass er die BRICS glänzend geleitet hat, offen gesagt, habe ich solche diplomatischen Fähigkeiten von ihm gar nicht erwartet. Denn wenn man die Diskussionen verfolgt hat, war es nicht einfach, das Problem der BRICS-Erweiterung zu lösen, aber er hat es geschafft. Er kam so höflich, taktvoll und immer wieder auf das gleiche Thema zurück, einmal, zweimal, dreimal, und schließlich wurde ein Konsens erzielt. Das ist ein positives Ergebnis, das wir begrüßen.

Ende der Übersetzung

