Von welcher UNO-Resolution Deutsche möglichst nichts erfahren sollen

Gute Resolution, böse Resolution

Am 27.Oktober hat die UNO-Vollversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen, die eine "sofortige humanitäre Waffenruhe" im Gazastreifen fordert. Deutschland und viele Länder des Westens haben nicht dafür gestimmt, weshalb die deutschen Medien darüber fast nicht berichtet haben.

Wir alle erinnern uns noch an die großen Schlagzeilen in westlichen Medien, als die UNO 2022 mit großer Mehrheit das russische Vorgehen in der Ukraine verurteilt hat. Damals haben die deutschen Medien sofort berichtet, dass eine Mehrheit der Staaten der Welt Russland verurteilt und dass Russland angeblich international isoliert ist. Dass das Unsinn war, und dass die meisten Länder damals nur wegen des Drucks der USA für die folgenlose Resolution gestimmt haben, wurde damals nicht berichtet, ist aber inzwischen offensichtlich, wenn wir uns an die letzten Gipfel der G20, der BRICS und anderer Formate erinnern, denn inzwischen haben viele Länder der Welt die Angst vor den USA verloren.

Darum soll es hier aber nicht gehen, sondern ich erinnere an diese Episode, weil sie zeigt, wie deutsche und westliche Medien Themen groß herausbringen, wenn sie dem politischen Narrativ des Westens entsprechen.

Heute können wir das Gegenteil erleben, denn am 27. Oktober hat die UNO-Vollversammlung mit einer Mehrheit von 120 Stimmen eine Resolution gestimmt, die eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“ im Gazastreifen fordert. 14 Staaten haben dagegen gestimmt, 45 Staaten haben sich enthalten. Das Abstimmungsergebnis können Sie auf dem Titelbild des Artikels sehen.

Diese Abstimmung hat gezeigt, wie isoliert der Westen in der Frage des Krieges im Nahen Osten dasteht, denn es waren fast ausschließlich Staaten des Westens, die gegen die Resolution gestimmt (zum Beispiel die USA) oder sich enthalten haben (zum Beispiel Deutschland).

Dass Deutschland angesichts der humanitären Katastrophe in Gaza, die die israelischen Bombardements anrichten, nicht für einen humanitären Waffenstillstand gestimmt hat, ist den meisten Menschen in Deutschland wohl nur schwer zu erklären, weshalb Medien wie der Spiegel nicht über die Resolution berichtet haben. Die Deutschen müssen ja nicht alles erfahren.

Aber eine Meldung musste der Spiegel dann doch bringen, denn der Zentralrat der Juden in Deutschland hat heftig protestiert, weil Deutschland sich nur enthalten und nicht gegen die Resolution gestimmt hat. Der Spiegel hat aber eine „elegante Lösung“ gefunden, um die Meldung trotzdem vor seinen politisch interessierten Lesern zu verstecken. Der Trick, mit dem der Spiegel Meldungen, die den politisch interessierten Lesern nicht präsentieren möchte, versteckt, ist einfach: Er veröffentlicht die Meldung nicht in der Rubrik „Politik“, sondern in der Rubrik „Panorama“, wo es eigentlich um Klatsch und Tratsch und Stars und Sternchen geht. Diese Rubrik lesen nur wenige politisch interessierte Spiegel-Leser.

So hat der Spiegel es auch hier getan. Über die Abstimmung in der UNO hat der Spiegel nicht berichtet, sondern er hat zwei Tage später über die Reaktion des deutschen Zentralrates der Juden berichtet und den Artikel mit der Überschrift „120 Ja-, 14 Nein- und 45 Enthaltungsstimmen – Zentralrat der Juden kritisiert deutsche Enthaltung bei Uno-Resolution zu Nahost“ in der Rubrik „Panorama“ veröffentlicht.

Diese Beispiel zeigt anschaulich, die kleinen Tricks der westlichen Propaganda, mit denen unliebsame Meldungen versteckt werden. Gleichzeitig kann ihnen niemand vorwerfen, sie hätten darüber nicht berichtet.

Wenn wir uns nun daran erinnern, wie dass der Spiegel tagelang und in mehreren Artikeln berichtet hat, wie isoliert Russland Anfang 2022 angeblich war, weil sein Vorgehen in der Ukraine damals ebenfalls in der UNO verurteilt wurde, dann wird es noch deutlicher: Mit Berichterstattung hat das, was deutsche Medien wie der Spiegel tun, nichts zu tun.

Und die Episode zeigt noch etwas: Es ist der Westen, der sich inzwischen international isoliert hat. In der Frage der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten steht der Westen auf der internationalen Bühne inzwischen sehr alleine da.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen