Was der Spiegel über die Lage in Venezuela berichtet

Guaido 2.0?

Im Spiegel ist ein Artikel über die Lage in Venezuela erschienen, der aus der Pressestelle des US-Außenministeriums stammen könnte, weil er die Wahrheit massiv verdreht. Möglicherweise wird ein "Guaido 2.0" aufgebaut.

Man kann zu der Regierung Venezuelas stehen, wie man möchte, aber es gibt Fakten, die nicht bestritten werden können. Dazu gehört, dass Venezuelas Wirtschaft von den Sanktionen des US-geführten Westens abgewürgt wurde. Der Westen hat so ziemlich alles sanktioniert und sogar die Lieferung von lebensnotwendigen Medikamenten durch seine Sanktionen behindert. Außerdem hat Großbritannien das Gold des venezolanischen Staates faktisch beschlagnahmt.

Wenn das Wirtschaftsmodell der venezolanischen Regierung wirklich so schlecht wäre, wie die US-Propaganda behauptet, dann bräuchte es diese Sanktionen nicht und die venezolanische Regierung würde das Land ohne „Hilfe“ des US-geführten Westens runterwirtschaften.

Der Grund für den Kampf des US-geführten Westens gegen die venezolanische Regierung ist wieder mal banal: Es geht um das venezolanische Öl, auf das US-Konzerne den Zugriff wollen. Venezuela gehört zu den Ländern der Welt mit den größten Ölreserven, was die westlichen Medien in ihren Berichten über das Land gerne verschweigen. Dass die venezolanische Regierung sich dagegen stellt, dass US-Konzerne das venezolanische Öl fördern und verkaufen, ist wahre Grund dafür, dass Venezuelas Regierung vom US-geführten Westen zu Gegner erklärt wurde.

Im Spiegel ist am 6. August ein Artikel mit der Überschrift „Vor Präsidentschaftswahlen in Venezuela – Frau am kurzen Hebel“ erschienen, in dem der Spiegel massive Propaganda für die Ziele der US-Regierung betreibt – und möglicherweise damit beginnt, eine „Guaido 2.0“ aufzubauen. Das schauen wir uns genauer an.

Die von den USA bezahlte Oppositionelle

In dem Spiegel-Artikel geht es um die venezolanische Politikerin Maria Corina Machado, die der Spiegel seinen Lesern natürlich ausgesprochen sympathisch präsentiert. Was der Spiegel verschweigt, ist, dass sie und ihre politische Bewegung Súmate schon mindestens seit 2004 vom National Endowment for Democracy (NED) mit Millionen Dollar finanziert wird. Das NED ist für pro-amerikanische Putsche in aller Welt verantwortlich, mehr Informationen finden Sie hier.

Hinzu kommt, dass sie, für die US-Sanktionen gegen Venezuela ist. Im Ergebnis wurde ihr laut Spiegel die Kandidatur bei anstehenden Wahlen untersagt.

Damit ist sie noch glimpflich davongekommen, denn wenn ein deutscher Politiker seine Partei zum Beispiel mit Millionen vom chinesischen oder russischen Staat finanzieren lassen würde, müsste er damit rechnen, wegen illegaler Parteienfinanzierung angeklagt und schlimmstenfalls ins Gefängnis gesteckt zu werden.

Dass die Dame für die Ziele der USA trommelt, kann man auch im Spiegel indirekt erfahren:

„Ginge es nach ihr, dann würde eine künftige Regierung den staatlichen Ölkonzern PDVSA privatisieren, in dem zuletzt eine Reihe von Korruptionsfällen ans Licht gekommen war. In ihren Augen bräuchte es Rechtssicherheit, auch um ausländische Investoren ins Land zu locken.“

Das ist genau das, was die US-Ölkonzerne wollen: Sie wollen den staatlichen Ölkonzern PDVSA und damit die Rechte zur Ausbeutung der venezolanischen Ölfelder übernehmen. Ihr geht es nicht um Rechtssicherheit, ihr geht es um Privilegien für US-Konzerne. Das jedoch erfährt der Spiegel-Leser nicht.

Stattdessen erfährt der Spiegel-Leser, dass ihre Kinder „aus Sicherheitsgründen“ in den USA leben. Das ist es, wie die USA – neben der Finanzierung – ihre ausländischen Marionetten, die in westlichen Medien als angeblich wichtige, demokratische Oppositionelle aufbauen, motivieren: Sie geben deren Kindern Privilegien, wie zum Beispiel Stipendien, um an US-Elite-Unis zu studieren. Daria Nawalnaja, die Tochter von Nawalny, studiert zum Beispiel in Stanford.

Die Folgen der Sanktionen

Besonders zynisch ist es von den westlichen Medien, die venezolanische Regierung für die Folgen der westlichen Sanktionen verantwortlich zu machen. Die westlichen Medien heucheln Mitgefühlt mit der leidenden Bevölkerung in Venezuela, verschweigen aber, dass die westlichen Sanktionen dieses Leid verursacht haben. Im Spiegel klingt das so:

„Ihm (Präsident Maduro) fehlt das Charisma, vor allem aber fehlt ihm das Geld, um die von Chávez ins Leben gerufenen Sozialprogramme zu finanzieren. Enteignungen, Korruption, fehlende Investitionen vor allem in den staatlichen Ölkonzern PDVSA, haben die Wirtschaft während seiner zehnjährigen Amtszeit um rund 90 Prozent schrumpfen lassen. (…) Der Hunger, die fehlenden Lebensmittel, die fehlenden Medikamente, die Stromausfälle, Betriebe, die nicht mehr produzieren (…) die Mängeliste von Oppositionellen wie Machado ist lang.“

Wenn der Westen es mit dem geheuchelten Mitgefühl ernst meinen würden, könnte er morgen die Sanktionen aufheben. Das würde dem Westen, der Maduro stürzen will, sogar helfen, denn derzeit kann Maduro die US-Sanktionen für alle wirtschaftlichen Probleme verantwortlich machen. Würde der Westen die Sanktionen morgen aufheben und wäre die Misswirtschaft unter Maduro wirklich so schlimm, wie der Westen behauptet, dann könnte man sich im Westen zurücklehnen und abwarten, bis das Volk in Venezuela Maduro selbst stürzt, weil er dann niemanden mehr für die Misere im Land verantwortlich machen könnte.

Es ging und geht dem Westen nicht um die Menschen in Venezuela, es geht dem Westen nur um das venezolanische Öl. Die Sanktionen sollen das Land ruinieren, bis Maduro gestürzt ist und ein pro-amerikanischer Präsident das venezolanische Öl an die US-Ölkonzerne verschachert, was der Spiegel beschönigend als „Privatisierung“ bezeichnet, die das erklärte Ziel von Maria Corina Machado, der Heldin des Spiegel-Artikels, ist.

Was ist eigentlich aus Guaido geworden?

Im Januar 2019 hat der von den USA unterstützte Guaido unter monatelangen Beifall der westlichen Medien seinen Putschversuch in Venezuela gestartet und sich vollkommen verfassungswidrig, dafür aber mit westlicher – vor allem US-amerikanischer – Unterstützung zum Übergangspräsidenten ernennen lassen.

Fast vier Jahre lang wurde Guaido, der engste Verbindungen zur kolumbianischen Drogenmafia hatte und dessen Putsch schnell gescheitert war, von den westlichen Regierungen als Präsident Venezuelas angesehen, bis ihn die eigenen Anhänger im Dezember 2022 frustriert abgesetzt haben.

Daraufhin ist Guaido Anfang 2023 in die USA geflohen, wo er nun ein einträgliches Auskommen haben dürfte, nachdem er für die USA in Venezuela nutzlos geworden ist.

Und genau das dürfte der Grund dafür sein, dass der Spiegel nun plötzlich einen so langen Artikel über Maria Corina Machado veröffentlicht hat: Nachdem Guaido gescheitert ist, dürfte sie von den westlichen Medien zur nächsten leuchtenden „Kämpferin für die Demokratie in Venezuela“ aufgebaut werden. Also merken wir uns schon mal ihren Namen, wir werden ihn in den nächsten Monaten wohl noch öfter hören.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen