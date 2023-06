Was über den Bruch des Kachowka-Staudamms bekannt ist

Zusammenfassung

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte den Staudamm des Kachowka-Wasserkraftwerkes zerstört haben, wurden weite Landstriche überflutet. Hier finden Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Lage.

Dass die ukrainischen Streitkräfte den Kachowka-Staudamm gesprengt haben, steht für mich außer Zweifel, da Russland davon keinerlei Vorteile hätte, die Ukraine hingegen schon. Hinzu kommt, wie ich hier schon ausgeführt habe, dass ich selbst im letzten Jahr zwei Mal an dem Staudamm war und gesehen habe, wie heftig die ukrainische Armee ihn schon damals beschossen hat. Die Straße über den Staudamm war, als ich im September 2022 das letzte Mal dort war, wegen der Schäden für Fahrzeuge bereits fast unpassierbar.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, was am Abend des 6. Juni über die Lage dort bekannt war und ich habe die Zusammenfassung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über den Bruch des Kachowka-Damms bekannt ist

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Dienstagabend das Wasserkraftwerk Kachowka beschossen. Infolge der Zerstörung von Schieberventilen in der Anlage kam es zu einem unkontrollierten Wasseraustritt. Das Wasser stieg auf einen Pegelstand von über 12 Metern. In dem überfluteten Gebiet befinden sich 14 Siedlungen, insgesamt könnten etwa 80 Siedlungen überflutet werden.

Diejenigen, die am Ufer des Dnjepr leben, werden evakuiert. Nowaja Kachowka ist bereits überflutet. In der Gemeinde Nowaja Kachowka wurde der Notstand ausgerufen.

Die TASS hat die wichtigsten Details über die Situation im Wasserkraftwerk Kachowka zusammengetragen.

Was passiert ist

Gegen 2 Uhr morgens wurde das Wasserkraftwerk Kachowka mehrmals von den ukrainischen Streitkräften angegriffen, was zur Zerstörung der Schieber führte. Infolgedessen begann das Wasser unkontrolliert aus dem Stausee abzulaufen. 14 von 28 Stützpfeilern des Kraftwerks wurden zerstört, und der Einsturz dauert an.

Die Überwasserstrukturen des Kraftwerks wurden zerstört. Das Wasser fließt den Dnjepr flussabwärts.

Der Wasserstand in Nowaja Kachowka ist auf 12 Meter gestiegen und flussabwärts des Kraftwerks Kachowka erreicht er 11 Meter.

Der Wasserstand des Dnjepr wird innerhalb von 72 Stunden auf sein normales Niveau sinken, sagte Vladimir Leontjew, Leiter der Verwaltung von Nowaja Kachowka.

Über den Stadtbezirk Nowaja Kachowka wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Überschwemmungen

Leontjew berichtete, dass die Stadt überflutet ist. Das Wasser ist auf einen Pegelstand von über 12 Meter angestiegen. Das Gebäude des Maschinenraums des Wasserkraftwerks stand unter Wasser.

Die Ufergebiete der nahe gelegenen Dnepryanka und Korsunka sind überflutet. Die Bewohner von etwa 300 Häusern an den Ufern des Dnjepr wurden evakuiert. Die Evakuierung hat auch in einigen Siedlungen des Stadtbezirks Nowaja Kachowka begonnen. Einige Bewohner von Nowaja Kachowka brauchten nach dem Notfall im Wasserkraftwerk Hilfe und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Etwa 900 Bewohner der überfluteten Siedlungen wurden bereits evakuiert.

Der Vorsitzende der Regierung der Region Cherson, Andrej Aleksejenko, sagte, dass sich 14 Siedlungen mit 22.000 Einwohnern in dem überfluteten Gebiet befinden. Er fügte hinzu, dass der Wasserstand stromabwärts des Wasserkraftwerks zwischen 2 und 4 Metern liege, was die großen Siedlungen stromabwärts des Flusses nicht bedrohe.

Etwa 600 Häuser in drei Siedlungen des Bezirks Nowaja Kachowka sind überflutet.

In Nowaja Kachowka wurde mitgeteilt, dass die Ufergebiete von Cherson überflutet wurden.

Drei Einsatzgruppen des russischen Katastrophenschutzministeriums wurden nach Nowaja Kachowka, Golaja Prystan und Aleschki entsandt. Das Ministerium hat damit begonnen, Evakuierungswarnungen an die Bewohner zu verschicken. Mehr als 50 Evakuierungsbusse sind bereits in diesen Siedlungen eingetroffen. Weitere Fahrzeuge werden noch eintreffen.

Landwirtschaftliche Felder entlang des Dnjepr sind weggeschwemmt.

Die Folgen der Zerstörung

Aufgrund des unkontrollierten Wasserabflusses wird der Damm des Kraftwerks weiter unterspült. Ein Teil von Nowaja Kachowka ist vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten.

Beamte von EMERCOM und die Behörden überwachen den Wasserstand des Flusses.

Leontjew sagt, dass es noch nicht möglich ist, vorherzusagen, ob das Wasserkraftwerk Kachowka weiter einstürzen wird. Ihm zufolge ist das Wasserkraftwerk schwer beschädigt und kann nicht repariert werden, so dass es derzeit weiter zusammenbricht.

Leontjew zufolge ist das Schlimmste der Zerstörung bereits vorbei. Das Ausmaß der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka ist jedoch sehr schwerwiegend, und die Wiederaufbauarbeiten werden einem Neuaufbau des Kraftwerks gleichkommen.

Pawel Filiptschuk, Leiter der Gemeindeverwaltung von Kachowka, erklärte, dass die Zerstörung des Staudamms keine Auswirkungen auf die Bewässerungssituation im Gebiet Cherson haben wird, da die Bewässerungssaison durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte ohnehin unterbrochen ist. Gleichzeitig erklärte der Bürgermeister von Nowaja Kachowka, dass die Zerstörung der Anlage schwere Umweltschäden verursache.

In Kryvy Rog ist das Wasserversorgungssystem zusammengebrochen.

Der Dammbruch und der unkontrollierte Wasseraustritt werden die Verteidigungslinie der russischen Streitkräfte in der Region nicht ernsthaft beeinträchtigen, obwohl einige der Befestigungen „verlegt werden müssen“, so der Militärexperte der LNR Oberst Vitaly Kiselev.

Der stellvertretende Kommandeur der Don-Brigade erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte die Dnjepr-Mündung verlassen, nachdem der Damm durchbrochen wurde.

Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, erklärte, die Wasserversorgung der ukrainischen Hauptstadt werde durch den Notfall nicht beeinträchtigt.

Der amtierende Gouverneur der Region Saporoschschje, Jewgeny Balizky, sagte, der Wasserstand des Dnjepr in der Nähe des Kraftwerks Saporoschschje sei um 2,5 Meter gesunken. Es wird ein Rückgang von bis zu 7 Meter erwartet.

In Saporoschschje wurde gemeldet, dass Berdjansk das Problem der Wasserknappheit zu spüren bekommen wird.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte, dass mindestens 16.000 Menschen durch den Dammbruch ihre Häuser verloren haben.

Die Lage im Kernkraftwerk Saporoschschje

Die Experten der IAEO beobachten die Lage im Wasserkraftwerk Kachowka. Ihnen zufolge bestehen im Kernkraftwerk Saporoschschje keine unmittelbaren Risiken für die nukleare Sicherheit.

Renat Karchaa, Berater des Generaldirektors des Konzerns Rosenergoatom, erklärte ebenfalls, dass die Risiken für das Kraftwerk Saporoschschje minimal seien und es keinen Grund zur Sorge gebe. Der Senator der Region Saporoschschje, Dmitry Vorona, stellte klar, dass derartige Katastrophen während der Planung und des Baus des KKW Saporoschschje berücksichtigt wurden.

Der Direktor des KKW Jury Tschernitschuk bestätigte, dass das KKW nicht bedroht ist.

Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, erklärte, dass der Wasserstand im Reservoir, das zur Kühlung des KKW dient, gesunken sei. Gleichzeitig erklärte Renat Karchaa, dass das Wasser in den Becken des KKW nicht zur Kühlung der Reaktoren verwendet werde.

Wasserversorgung der Krim

Der Bürgermeister von Nowaja Kachowka erklärte, die Zerstörung des Kraftwerks werde zu Problemen bei der Wasserversorgung der Krim führen.

Gouverneur Michail Razvozzhayev erklärte seinerseits, dass die Beschädigung des Kraftwerks keine Auswirkungen auf die Wasserversorgung von Sewastopol haben werde, da die Stadt ihr eigenes Reservoir nutze und ihre Wasserreserven auf Maximum seien.

Laut dem Regierungschef der Krim Sergej Aksjonow besteht auf der Halbinsel keine Überschwemmungsgefahr, aber es besteht die Gefahr, dass der Nord-Krim-Kanal verlandet, aber die Region verfügt über ausreichende Wasserreserven.

Sein Berater Oleg Krjutschkow sagte, dass die Wasserzufuhr des Nord-Krim-Kanals nicht betroffen sei.

Dmitry Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, erklärte, dass die Krim auch ohne den Nord-Krim-Kanal über eine gute Wasserversorgung verfüge.

Reaktion der Behörden

Der amtierende Gouverneur der Region Cherson, Wladimir Saldo, hat die Einsatzleitung für die Situation im Wasserkraftwerk Kachowka übernommen. Drei operative Gruppen von EMERCOM-Rettern wurden nach Nowaja Kachowka, Golaja Prystan und Aleschki entsandt. Der Regierungschef der Region Cherson reiste ebenfalls in die Ufergebiete des Dnjepr.

Die Behörden des Gebiets Cherson riefen dazu auf, sich auf die Evakuierung der Bewohner von Ufersiedlungen vorzubereiten, falls sich die Situation verschlechtern sollte. Alle Maßnahmen für den Fall einer solchen Notwendigkeit sind getroffen.

Leontjew bezeichnete den Vorfall als schweren Terrorakt und eine Katastrophe, die „die ukrainische Regierung und diejenigen, die ihr vorstehen, verursacht haben“. Der Bürgermeister von Nowaja Kachowka betonte auch, dass die westlichen und ukrainischen Medienberichte über die Sprengung des Wasserkraftwerks durch die Russische Föderation Unterstellungen seien.

In der Region Cherson wurde der Vorfall als Folge der ukrainischen Angriffe seit dem Sommer 2022 bezeichnet.

Über das Gebiet des Stadtbezirks Nowaja Kachowka wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Peskow sagte, dass die Sabotage im Wasserkraftwerk Kachowka von der Ukraine begangen wurde. Sie stehe im Zusammenhang mit dem gescheiterten Gegenangriff Kiews. Er wies auch Vorwürfe zurück, Moskau sei an einem Raketenangriff auf das Kraftwerk beteiligt gewesen.

In Genitschesk und Skadowsk wurden provisorische Unterkünfte für die Evakuierten aus den überschwemmten Gebieten der Region Cherson eingerichtet.

Das Untersuchungskomitee hat wegen der Zerstörung des Staudamms eine Untersuchung wegen Terrorismus eingeleitet.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu erklärte, der Zweck der Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka durch Kiew sei die Verlegung von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte aus Richtung Cherson in das Angriffsgebiet.

Der Vorsitzende des internationalen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Slutsky, erklärte, der Westen sei wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine in den Dammbruch von Kachowka verwickelt.

Die Reaktion der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky wird eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates des Landes abhalten. Er machte „russische Terroristen“ für den Vorfall verantwortlich.

Der ukrainische Staatschef ordnete außerdem die Evakuierung der Bewohner am rechten Ufer der Region Cherson an, da Überschwemmungen drohen.

Das Unternehmen Ukrgydroenergo behauptet, dass die Zerstörung durch eine Explosion im Inneren des Kraftwerks verursacht wurde und dass das Kraftwerk nicht wiederhergestellt werden kann.

Das ukrainische Außenministerium hat wegen des Dammbruchs des Wasserkraftwerks eine dringende Einberufung des UN-Sicherheitsrats gefordert.

Die Reaktionen weltweit

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärte, er sei schockiert über den Vorfall und werde das Thema auf dem EU-Gipfel Ende Juni zur Sprache bringen.

Der britische Außenminister James Cleverly nannte den Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka ein Kriegsverbrechen.

Das Kraftwerk

Das Wasserkraftwerk Kachowka ist Teil einer Kaskade von Wasserkraftwerken am Dnjepr (Kiew, Kanivsk, Kremenchugsk, Dneprodzerzhynsk und Kachowsk), die Mitte der 1970er Jahre fertiggestellt wurde. Der Damm ist die sechste, untere Stufe der Kaskade. Er befindet sich flussabwärts von den anderen Kraftwerken, 5 Kilometer von Nowaja Kachowka entfernt.

Im Herbst 2022 wurde berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte das Kraftwerk regelmäßig beschossen, um die Schleuse am Damm zu zerstören.

Ende der Übersetzung

