Wütende Menge stürmt Flugplatz in Russland wegen Landung eines Flugzeugs aus Israel

In der Stadt Machatschkala in der muslimischen Republik Dagestan, die zu Russland gehört, haben Randalierer den Flughafen gestürmt, weil ein Flugzeug aus Israel gelandet war. Die Polizei musste eingreifen, der Flughafen ist derzeit geschlossen.

In der muslimischen Republik Dagestan haben hunderte Randalierer einen Flughafen gestürmt, nachdem dort ein Flug aus Israel gelandet war. Die Menge suchte nach ersten Meldungen zufolge nach Juden unter den Passagieren. Dann griffen Spezialeinheiten der Polizei ein. Derzeit ist der Flughafen geschlossen. Ich übersetze hier eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber.

Beginn der Übersetzung:

Flughafen Machatschkala vorübergehend geschlossen

Aufgrund des Eindringens von Unbefugten auf das Flugfeld werden die Flugzeuge auf andere Flugplätze umgeleitet, teilte Rosaviatsia mit.

Der Flughafen Machatschkala wurde aufgrund des Eindringens von Unbefugten auf das Flugfeld geschlossen, teilte Rosaviatsia in einer Erklärung mit. Die Flugzeuge werden auf andere Flugplätze umgeleitet.

„Im Zusammenhang mit dem Eindringen unbekannter Personen auf das Vorfeld des Flughafens Machatschkala wurde beschlossen, den Flughafen vorübergehend für die Abfertigung von An- und Abflügen zu schließen“, hieß es in dem Bericht. „Flugzeuge, die in Machatschkala landen sollten, wurden auf andere Flugplätze umgeleitet“.

Rosaviatsia wies darauf hin, dass die Maßnahmen bis zur Normalisierung der Lage in Kraft bleiben werden und die Strafverfolgungsbehörden vor Ort tätig sind.

Der Pressedienst der Fluggesellschaft Pobeda teilte der TASS mit, dass der Flug DP-199 Moskau-Machatschkala zu einem Ausweichflugplatz in Wladikawkas umgeleitet wurde. Gleichzeitig gab Rosaviatsia an, dass der Flug der Red Wings aus Nischnewartowsk nach Mineralnye Vody umgeleitet wurde. Außerdem wurden die Flüge von Machatschkala nach Moskau und Surgut verschoben.

Mehrere hundert Menschen nehmen an einer Protestaktion in der Nähe des Flughafens von Machatschkala teil, wo am Sonntagabend ein weiterer Linienflug aus Tel Aviv gelandet ist. Die Versammelten sind gegen den palästinensisch-israelischen Konflikt, berichtet ein TASS-Korrespondent. Laut der Anzeigetafel des Flughafens kam das Flugzeug aus Tel Aviv um 19:17 Uhr Moskauer Zeit in Machatschkala an. Einige der Demonstranten betraten das internationale Terminal des Flughafens auf der Suche nach den Passagieren des Fluges.

Ende der Übersetzung

Laut Meldungen soll der Telegram-Kanal, der die Menge aufgepeitscht hat, von Telegram gelöscht worden sein, was die Online-Community in Russland, die gegen den Gründer von Telegram normalerweise sehr kritisch ist, sehr lobt. In sozialen russischen Netzwerken wird gefordert, die Randalierer strengst möglich zu bestrafen. Gegen die Randalierer wurde Strafverfahren eröffnet. Auch die TASS-Meldung über die Erklärung der russischen Polizei übersetze ich zur Information.

Beginn der Übersetzung:

Die Hauptdirektion des Innenministeriums der Russischen Föderation im Föderationskreis Nordkaukasus warnte vor der Durchführung ungenehmigter Aktionen

Es wurde ein Strafverfahren nach Artikel 212 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Massenunruhen) eingeleitet

Die Hauptdirektion des russischen Innenministeriums für den Föderationskreis Nordkaukasus hat vor ungenehmigten Aktionen und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung gewarnt, wie der Telegrammkanal der Behörde mitteilte.

„Im Zusammenhang mit dem Auftauchen von Aufrufen in den Medien zur Durchführung von ungenehmigten Aktionen auf dem Territorium des Flughafens Uytasch in der Stadt Machatschkala warnt die Polizei, dass jegliche Verstöße gegen Recht und Ordnung sofort von den Ordnungskräften unterdrückt werden. <…> Wir fordern die Bürger auf, den Aufrufen zu ungesetzlichen Aktionen nicht nachzugeben“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle an den Unruhen beteiligten Personen festgenommen und gemäß Artikel 20.2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Russischen Föderation (Verstoß gegen das festgelegte Verfahren für die Organisation oder Durchführung einer Versammlung, einer Kundgebung, einer Demonstration, eines Marsches oder einer Mahnwache) bestraft werden. Der Artikel sieht eine Geldstrafe oder eine Verwaltungshaft von bis zu 15 Tagen vor, wenn den rechtmäßigen Aufforderungen der Polizeibeamten nicht Folge geleistet wird. Der Versuch, Gewalt gegen Vertreter der Strafverfolgungsbehörden anzuwenden, sowie andere Formen der Aggression können je nach Schwere der begangenen Tat strafrechtliche Konsequenzen haben.

„Wir weisen darauf hin, dass Personen, die zu Unruhen und zwischen-ethnischen Konflikten anstiften, ebenfalls strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Die Verantwortung für diese Handlungen ist in Artikel 282 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation festgelegt (Aufstachelung zu Hass oder Feindschaft sowie Erniedrigung der Menschenwürde – Anmerkung der TASS)“, so die Behörde.

Es wurde ein Strafverfahren nach Artikel 212 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation (Massenunruhen) eingeleitet. Wie das Innenministerium betonte, werden die Identitäten aller an den Ausschreitungen Beteiligten ermittelt, da der Flughafen und seine Umgebung videoüberwacht sind.

Ende der Übersetzung

In Telegram-Kanälen wird von inzwischen mindestens hundert Festnahmen berichtet.

