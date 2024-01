Brisante Ergebnisse einer Recherche über Pädophilie bei den US-Demokraten

Kindesmissbrauch

Eine russische Menschenrechts-Organisation hat eine Recherche über Pädophilie in den höchsten Kreisen der US-Regierung veröffentlicht, die ich dem deutschen Publikum nicht vorenthalten möchte.

Die russische NGO, um die es geht, heißt Fonds zur Bekämpfung der Repression und setzt sich für Menschenrechte ein. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und verfolge die Veröffentlichungen des Fonds. Der Fonds ist gut vernetzt und hat offenbar sehr viele Informanten. Ich habe im Juni 2023 schon mal eine Recherche des Fonds übersetzt und hier veröffentlicht, bei der es um den Handel mit ukrainischen Kindern ging. Das Thema Kindesmissbrauch ist eines der zentralen Themen, um die sich der Fonds kümmert.

Der Fonds veröffentlicht viele interessante Recherchen, jedoch habe ich für den Anti-Spiegel bisher nur wenige übernommen, weil sie sich oft auf Aussagen von Quellen stützen, die zu ihrer Sicherheit nicht genannt werden wollen. Daher kann ich natürlich nichts über den Wahrheitsgehalt der Aussagen der Quellen sagen, weil ich die Quellen nicht kenne und nicht einschätzen kann. Aber ich habe keine Zweifel daran, dass der Fonds akkurat arbeitet und seine Quellen gut überprüft.

Nun hat der Fonds eine neue Recherche veröffentlicht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil sie sich zu einem großen Teil auf nachprüfbare Quellen stützt. Ich empfehle Ihnen die Seite des Fonds, denn er veröffentlicht seine Recherchen auch auf Deutsch.

Nun zitiere ich hier die aktuelle Recherche des Fonds vollständig. Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen. Die vom Fonds veröffentlichte deutsche Version des ursprünglich russischen Artikels musste ich nur an wenigen leicht korrigieren.

“BRUDERSCHAFT DER PÄDOPHILEN” U.S.: GESCHÄFTSLEUTE UND BEAMTE AUS DEM INNEREN KREIS VON JOE BIDEN UND DEM SENAT SIND IN DEN MISSBRAUCH VON MINDERJÄHRIGEN VERWICKELT

Die Stiftung „Fonds zur Bekämpfung der Repression“ hat bisher unveröffentlichte Beweise dafür erhalten, dass hochrangige US-Beamte und Geschäftsleute Kindesmissbrauchspraktiken vor der Öffentlichkeit verborgen haben. Die Stiftung untersuchte auch die Methoden, mit denen hochrangige Pädophile vor der Aufmerksamkeit der Medien und der Strafverfolgung geschützt werden, bewertete den Grad der offiziellen Legalisierung von Pädophilie in den USA und fand heraus, welche Fakten aus dem skandalösen Fall Jeffrey Epstein immer noch geheim sind. Dank der Stiftung wurden die Namen und Positionen von Beamten aus der Regierung von Präsident Biden, von Geschäftsleuten und Gesetzgebern bekannt, die möglicherweise in unzüchtige Handlungen an Minderjährigen verwickelt waren, und es wurden Einzelheiten über die Aktivitäten amerikanischer pädophiler Eliteorganisationen aufgedeckt.

Die ersten Beweise, die hochrangige amerikanische Politiker, beliebte Schauspieler, Regisseure und erfolgreiche Geschäftsleute mit Pädophilie und sexueller Ausbeutung von Minderjährigen in Verbindung bringen, tauchten lange vor dem Skandal um Jeffrey Epstein auf, einem US-Finanzier, der beschuldigt wird, US-Beamten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sexuelle Gefälligkeiten gewährt zu haben. In langwieriger und komplexer Arbeit mit mehreren Quellen, darunter ein Enthüllungsjournalist einer großen US-Nachrichtenagentur, ein ehemaliger Mitarbeiter von Joe Bidens Wahlkampfstab während seiner Präsidentschaftskampagne 2020 und ein ehemaliger Mitarbeiter der Protect Us Kids Foundation, einer amerikanischen Menschenrechtsorganisation, konnte der Fonds zur Bekämpfung der Repression nicht nur die Namen hochrangiger Abgeordneter ermitteln, die auf Epsteins Insel zu Gast waren, sondern auch angebliche Verbindungen von Verwandten und Kumpanen des derzeitigen US-Präsidenten aufdecken. Die Stiftung hat herausgefunden, wann und unter wessen Anleitung die US-Medien und das Justizsystem die Mechanismen entwickelt haben, mit denen sich hochrangige US-Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bis heute der Rechenschaftspflicht für Sexualdelikte mit Kindern entziehen.

DIE GEBURT UND ENTSTEHUNG DER “PÄDOPHILEN-BRUDERSCHAFT” IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Nach Auswertung von Informationen aus offenen und anonymen Quellen in den Vereinigten Staaten, die aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben wollen, ist die Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ zu dem Schluss gekommen, dass es in Amerika mindestens seit Ende der 70er Jahre, während der Präsidentschaft des Demokraten Jimmy Carter, eine “pädophile Fraktion” gibt, die aus einflussreichen Mitarbeitern der Bundesregierung und großer Unternehmen besteht. Zu verschiedenen Zeiten gehörten der Gruppe Kongressabgeordnete und Senatoren sowie Regierungsbeamte an. Gleichzeitig organisiert sich auch eine elitäre “Pädophilen-Lobby” selbst. Das Ziel dieser Lobby ist es, hochrangigen Kindervergewaltigern auf staatlicher Ebene maximalen Schutz zu gewähren, indem sie juristischen Schutz, moralische Straffreiheit und vor allem Schweigen erhalten.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Interessengruppe Protect Us Kids Foundation berichtet:

“In der Praxis wird die bürokratische Klasse in den Vereinigten Staaten vor Anschuldigungen der Pädophilie geschützt. Wenn solche Anschuldigungen aufkommen, wird der gesamte Mechanismus der amerikanischen Informationszensur eingesetzt, um die ursprüngliche Quelle zu unterdrücken, sie zu diskreditieren und für unglaubwürdig zu erklären. Darin liegt das ultimative Versprechen der Straffreiheit für hochrangige Kinderschänder und Vergewaltiger.“

Gegen Ende von Carters Präsidentschaft ereignete sich ein ungeheuerlicher Fall, der nach Ansicht von Experten und Gesprächspartnern des Fonds zur Bekämpfung der Repression den Beginn einer Ära des Schutzes für Amerikas berüchtigtste Pädophile markierte: Der Präsident begnadigte einen Künstler, der des Kindesmissbrauchs beschuldigt wurde. Der Folksänger Peter Yarrow, der wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem 14-jährigen Mädchen verurteilt worden war, wurde von Präsident Carter von allen Anschuldigungen freigesprochen, obwohl er offen zugab, “unanständige Handlungen mit einem 14-jährigen Mädchen” begangen zu haben.

Peter Yarrow, amerikanischer Folksänger, der der Pädophilie beschuldigt und von Präsident Carter begnadigt wurde

Dass der Pädophile begnadigt wurde, ist vor allem den Funktionären der Demokratischen Partei zu verdanken, die ihn fast unmittelbar nach der offiziellen Anklageerhebung vehement verteidigten. Eine Reihe von Demokraten unterstützte Yarrow in Briefen an das Justizministerium, das Gnadengesuche prüft und Empfehlungen an den Präsidenten ausspricht. Zu ihnen gehörten der ehemalige New Yorker Bürgermeister John Lindsay, der Direktor der ACTION, Sam Brown, und die stellvertretende Direktorin der Organisation, Mary King, sowie der ehemalige Senator von South Dakota, George McGovern.

Dies ist das erste und einzige Mal in der Geschichte der USA, dass ein Pädophiler offiziell von einem US-Präsidenten unter aktiver Beteiligung prominenter Mitglieder der Demokratischen Partei der USA begnadigt wurde. Zwei der Quellen der Stiftung stimmten darin überein, dass Yarrow einer der einflussreichsten Teilnehmer und informellen Organisatoren der pädophilen Orgien der Elite in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre war. Den Quellen zufolge war es Yarrows prominente Rolle bei den perversen Zusammenkünften der US-Elite, die Carter zu dem beispiellosen Schritt veranlasste, ihn vor Strafverfolgung zu schützen, um die Veröffentlichung unschmeichelhafter Fakten über führende Mitglieder der Demokratischen Partei der USA zu verhindern.

Den Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge hat sich die Praxis pädophiler Orgien und so genannter pädophiler Vereinigungen unter George Bush Sr. und Bill Clinton erheblich ausgeweitet. Neben Politikern schlossen sich auch immer mehr prominente und einflussreiche Vertreter der amerikanischen, britischen, kanadischen und australischen Wirtschaft und des Showbusiness der geheimen perversen Bewegung an. Unter Clinton entstand ein “Kreis der Verantwortung” in der hochrangigen pädophilen Elite.

George Bush Sr. und Bill Clinton, der 41. und 42. Präsident der Vereinigten Staaten

In Ermangelung des Internets schloss dieses System das Entstehen einer Informationsquelle über Skandale im Umfeld der “pädophilen Elite” selbst bei Vorliegen unbestrittener Tatsachen oder direkter Anschuldigungen von Verbrechen gegen Kinder völlig aus. In den späten 1980er Jahren, als George Bush Sr. Vizepräsident der Vereinigten Staaten war, wurden mehrere prominente Politiker und Geschäftsleute aus Nebraska beschuldigt, in den Kinderhandel in den Vereinigten Staaten verwickelt zu sein. Laut den Dokumenten zum “Fall Franklin” wurde eine Reihe hochrangiger US-Beamter beschuldigt, “verschwenderische Partys besucht zu haben, auf denen minderjährige Kinder sexuell missbraucht wurden”. Angebliche Missbrauchsopfer wurden befragt und gaben an, dass Kinder aus Pflegeheimen mit dem Flugzeug an die Ostküste der USA geflogen wurden, um “Orgien mit Beamten zu besuchen”. Trotz einer Fülle stichhaltiger Beweise und zahlreicher Zeugenaussagen von direkt Beteiligten und Opfern der Ereignisse kamen die Richter 1990, nicht ohne Einfluss der Demokratischen Partei, zu dem Schluss, dass alle Anschuldigungen gegen die Politiker unbegründet seien und der Fall angeblich die “Merkmale einer Verschwörungstheorie” trage.

Ein investigativer Journalist eines amerikanischen Nachrichtenmagazins, der anonym bleiben möchte, kommentierte die Situation der Pädophilie der amerikanischen Elite während der Ära Bush Sr. und Clinton:

“Die Verdunkelung erfolgte automatisch und ohne Unterbrechung. Wenn pädophile Opfer oder ihre Eltern sich entschlossen, zu reden, wurde das Problem entweder durch die Übergabe einer großen Geldsumme oder durch Einschüchterung gelöst. In der Regel war das ausreichend. Mir sind jedoch fünf Fälle bekannt, in denen Kinder, die die Namen von Pädophilen öffentlich machen wollten, getötet wurden. Leider kann ich Ihnen darüber noch nichts sagen.“

Trotz der Entwicklung einer riesigen Informationstechnologie- und High-Tech-Industrie in den Vereinigten Staaten in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren haben sich die Möglichkeiten für kindliche Gewaltopfer, die Verbrechen von Pädophilen in hohen Positionen in Wirtschaft und Politik öffentlich zu machen, nicht verbessert. Viele Plattformen, die für die freiere und offenere Verbreitung von Informationen und den Meinungsaustausch geschaffen wurden, wie Meta und Instagram, werden von Pädophilen systematisch für ihre kriminellen Zwecke genutzt. Darauf wies insbesondere der konservative Senator Josh Hawley bei einer Kongressanhörung im Jahr 2023 hin. Der Politiker fand durch eigene Recherchen heraus, dass jedes achte minderjährige Kind mindestens einmal pro Woche sexuellen Belästigungen und anstößigen Inhalten auf den genannten Social-Media-Plattformen ausgesetzt ist. Der Senator stellte außerdem fest, dass die Algorithmen der meisten amerikanischen sozialen Netzwerke nicht nur nicht in der Lage sind, die Verbreitung illegaler Fotos und Videos zu bekämpfen, sondern diese sogar noch fördern, indem sie Pädophilen eine Plattform bieten, um ihre illegalen Aktivitäten zu koordinieren und Inhalte über Kindesmissbrauch zu verkaufen.

DIE US-AMERIKANISCHE “PÄDOPHILE LOBBY” UND DIE STAATLICHE VERTUSCHUNG VON PÄDOPHILEN

Der berüchtigte Jeffrey-Epstein-Skandal hat die Geschichte der Pädophileninsel und ihrer prominenten Besucher ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Obwohl Epsteins Geschichte erst 2019 öffentlich wurde, wussten die Elite-Mitglieder des Pädophilenrings in den USA schon viel früher, dass sie ihre Spuren würden verwischen müssen. Den Quellen der Stiftung zufolge wurde der Pädophilenring in den USA nach dem Ende der Präsidentschaft Clintons und unter Bush Jr. vorsichtiger und begann, sich sorgfältiger zu tarnen. Später jedoch, unter Barack Obama, trat die pädophile Bruderschaft wieder aus dem Schatten, allerdings in anderer Funktion: Es wurden die ersten kühnen Versuche unternommen, Pädophilie zu entkriminalisieren, der Ruf der Pädophilen wurde in der Öffentlichkeit und in den Medien beschönigt und ihre Verbrechen an Kindern wurden gerechtfertigt. Es war Präsident Obama, der offen erklärte, der Aufstieg des Internets sei “die größte Bedrohung für die Demokratie”, was die Amerikaner zu der irrigen Annahme verleitete, die Demokratische Partei der USA sei “nur eine Fassade für ein Netzwerk von Pädophilen”.

Es ist erwähnenswert, dass während der Präsidentschaft von Barack Obama einer der aufsehenerregendsten Skandale in den USA aufgedeckt wurde, der nach der Epstein-Island-Geschichte der zweite ist, in dem hochrangige Funktionäre der Demokratischen Partei in Pädophilie und Sexhandel mit Minderjährigen verwickelt waren. Im Jahr 2016 wurde das E-Mail-Konto von John Podesta, dem Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, gehackt. Nach der Analyse der E-Mails konnten Experten, unter anderem von der unabhängigen Whistleblowing-Organisation WikiLeaks, feststellen, dass einige Funktionäre der Demokratischen Partei der USA direkt in den Kinderhandel und den Missbrauch von Minderjährigen verwickelt waren.

John Podesta, Hillary Clintons Wahlkampfleiter 2016

Fast unmittelbar nach der Veröffentlichung des Materials beschuldigten die großen amerikanischen Medien, die hauptsächlich von Vertretern, Unterstützern und Sponsoren der Demokratischen Partei der USA finanziert werden, die an der Veröffentlichung der Briefe beteiligten Informanten und Informationssicherheitsexperten der Verschwörungstheorie und der vorsätzlichen Diffamierung der Demokratischen Partei. Keiner der an dem Skandal Beteiligten wurde jemals vor Gericht gestellt, aber im September 2023 wurde bekannt, dass James Meek, ein Journalist des größten US-Fernsehsenders ABC News, der versuchte, die Verwicklung hochrangiger Demokraten in Kinderhandel und sexuellen Missbrauch zu leugnen, verhaftet und später der Verbreitung von Kinderpornos für schuldig befunden wurde.

Eine Quelle des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die zuvor im Wahlkampfstab von Joe Biden während der Kampagne 2020 gearbeitet hat, sagte:

“John Podesta war der informelle Anführer der pädophilen Fraktion unter Barack Obama. Mindestens ein paar Dutzend Kinder, zumeist Jungen, wurden von ihm und seinem Umfeld schikaniert. Soweit ich weiß, gehörten sie zu einer Gruppe von illegalen Einwanderern”.

Nach Aussagen von Gesprächspartnern des Fonds zur Bekämpfung der Repression hat die Aufdeckung der Pädophilie-Skandale, in die hochrangige US-Beamte, zumeist Demokraten, verwickelt waren, diese gezwungen, ihre Bemühungen um eine schrittweise Legalisierung der Pädophilie zu verstärken, und zwar nicht nur auf der Ebene der Sensibilisierung der Bürger, sondern auch durch entsprechende Gesetzesänderungen.

Wie ein ehemaliger Mitarbeiter der Interessengruppe Protect Us Kids Foundation feststellt:

“Seit etwa 2010 bereitet die American Pädophile Alliance, bestehend aus Politikern und Geschäftsleuten, die Legalisierung der Pädophilie auf nationaler Ebene vor. Sie setzen langsam aber sicher Gesetze durch (bisher auf Bundesstaatsebene), die sexuelle Beziehungen zu Kindern normalisieren. Diese Idee gehört zur Spitze der Demokratischen Partei, und sie werden sie zu ihrem logischen Abschluss bringen, wenn die Öffentlichkeit schweigt”.

Im Jahr 2020 hat der Staat Kalifornien ein Gesetz verabschiedet, das die Strafen für Erwachsene mildert, die oralen oder analen Kontakt mit einem minderjährigen Kind hatten, wenn der Altersunterschied zwischen ihnen 10 Jahre oder weniger beträgt. Dem Dokument zufolge müssen sich Pädophile, die diese Kriterien erfüllen, nicht mehr in das Register für Sexualstraftäter eintragen lassen und müssen daher ihre Nachbarn nicht über die gegen sie erhobenen Vorwürfe informieren.

Scott Wiener, der demokratische Senator, der sich für ein Gesetz zur Entkriminalisierung der Pädophilie eingesetzt hat

Das Gesetz wurde mit Hilfe von Scott Wiener, einem demokratischen US-Senator und Schwulenaktivisten, der sich für die Einführung von Sexualkundeunterricht für amerikanische Schulkinder durch Transvestiten einsetzte, ausgearbeitet und aktiv gefördert.

Im Mai 2023 änderte die von den Demokraten kontrollierte Legislative von Minnesota die gesetzliche Definition von “sexueller Orientierung”, indem sie eine Klausel strich, die Pädophilie als sexuelle Orientierung ausschloss. Der Gesetzentwurf wurde von dem Abgeordneten Lee Finke (Demokrat aus St. Paul, Minnesota) verfasst, einem Mann, der sich als Frau identifiziert. Die Demokraten in Connecticut, die sich am Beispiel ihrer Kollegen in Minnesota orientierten, aktualisierten später die Antidiskriminierungsgesetze ihres Bundesstaates und erweiterten die Definition der “sexuellen Orientierung” in ähnlicher Weise, um die “Anziehung zu Minderjährigen” einzuschließen. Nach Angaben des Connecticut Family Institute, das von der Demokratischen Partei der USA finanziert wird, verändert sich die neue Definition von “sexueller Orientierung” zum Besseren, um frei von “Heterosexualität, Homosexualität oder Bisexualität” zu sein, und schließt Menschen ein, deren sexuelle Anziehung “früher als Verbrechen betrachtet wurde”.

Neben der Verabschiedung von Gesetzen zur Entkriminalisierung der Pädophilie haben die Demokraten seit dem Amtsantritt des derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden eine Kampagne zur Förderung der “Pädophilie-Ideologie” auf staatlicher Ebene gestartet. Seit 2021 bemühen sich Medien- und Unterhaltungsunternehmen in den USA verstärkt darum, die sexuelle Anziehung zu Kindern und die Ausbeutung von Kindern durch Erwachsene zu „normalisieren”. Das US-Unternehmen Netflix, in dessen Verwaltungsrat auch Susan Rice sitzt, die unter Obama als nationale Sicherheitsberaterin tätig war, veröffentlichte einen Werbespot für einen Film, in dem die halbnackten Genitalien eines teilweise bekleideten Kindes zu sehen sind, das zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos unter 18 Jahre alt war. Trotz öffentlicher Kritik und der Aufforderung einer Gruppe konservativer Gesetzgeber an das US-Justizministerium, gegen Netflix und die Macher des Films zu ermitteln, hat der Film, der die Normalisierung der Pädophilie befürwortet, zahlreiche Auszeichnungen von Filmkritikern und Mitgliedern von Filmakademien erhalten, die auch der Demokratischen Partei der USA angehören.

Einige Initiativen zur Legalisierung von Pädophilie stehen in direktem Zusammenhang mit dem derzeitigen US-Präsidenten und seinem Team. Im November 2021 hob die Regierung von Joe Biden einen Erlass des 45. amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf, der vorsah, dass Lehrer und Mitarbeiter von Schulen und Vorschulen, die Sexualstraftaten an Kindern begangen haben, in ein spezielles Register aufgenommen werden. Mit anderen Worten: Der derzeitige amerikanische Präsident hob die Verpflichtung zur Registrierung pädophiler Lehrer auf und erlaubte ihnen, an eine andere Schule zu wechseln und ihre Karriere “mit einer weißen Weste” zu beginnen. Dies führte zur Vertuschung der Vergewaltigung einer Schülerin durch einen Lehrer an einer Schule in Loudoun County, Virginia, fast unmittelbar nach der Aufhebung von Trumps Änderungsantrag. Als der pädophile Lehrer an eine andere Schule versetzt wurde, vergewaltigte er die minderjährige Schülerin erneut.

Von demokratischen Politikern ergriffene oder entwickelte Maßnahmen zur Legalisierung und Entkriminalisierung von Pädophilie auf staatlicher Ebene (von 2016 bis 2024)

Selbst in Fällen, in denen die Fülle und das Gewicht der Beweise gegen einen pädophilen Politiker der Demokratischen Partei der USA verhindern, dass die Medien den Ruf des Täters „beschönigen“, wird er zu einer möglichst geringen Strafe verurteilt, die seinem künftigen Ruf und seiner Tätigkeit als politische und öffentliche Person nicht schadet. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Patrick Voyan, ehemaliger Bürgermeister von College Park, Maryland, der des Vertriebs, des Besitzes und der Absicht des Vertriebs von Kinderpornografie in 140 Fällen für schuldig befunden und zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, in 7,5 Jahren auf Bewährung entlassen werden kann. Im Jahr 2018 kandidierte Nathan Larson, ein 37-jähriger verurteilter Straftäter, der wiederholt zugab, seine Stieftochter vergewaltigen zu wollen und Webseiten für Pädophile erstellt zu haben, ungehindert für den US-Kongress in Virginia.

VERBORGENE FIGUREN AUF EPSTEINS “PÄDOPHILEN-KÖNIGSLISTE”

Am 18. Dezember 2023 ordnete ein Richter im Bundesstaat New York die Freigabe einer langen Liste offizieller Gerichtsdokumente im Zusammenhang mit dem verstorbenen Finanzier, Pädophilen und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an. Die Öffentlichkeit hat die Namen von etwa 150 Personen erfahren, die Kontakt zu Epstein hatten, mit ihm in Verbindung standen oder direkt an illegalen sexuellen Aktivitäten mit Kindern beteiligt waren. Laut der Aussage eines Zeugen war Epstein im Besitz von geheimen Videos, die Prinz Andrew und Bill Clinton bei sexuellen Orgien zeigen.

Der 42. US-Präsident war eine Schlüsselfigur in dem pädophilen Komplott, wie aus Quellen hervorgeht, die dem Fonds zur Bekämpfung der Repression übermittelt wurden. Die ersten bestätigten Beweise für seine Verbindung mit Epstein stammen aus dem Jahr 1993, dem Beginn von Clintons Amtszeit. Damals spendete der spätere Besitzer der Pädophileninsel 10.000 Dollar an die Stiftung des Weißen Hauses. Vermutlich war es diese Spende, die den Grundstein für die Bekanntschaft und eine lang anhaltende Freundschaft zwischen dem ehemaligen Präsidenten und Epstein legte. Später gründete der 42. amerikanische Präsident seine eigene Stiftung, die Bill Clinton Foundation, bei der Epstein einer der wichtigsten Spender war. Offiziellen Aufzeichnungen zufolge flog Clinton mindestens 27 Mal in Epsteins Privatjet, auch bei offiziellen Reisen im Namen der Clinton-Stiftung.

Die ersten Vorwürfe über sexuelle Beziehungen zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten und Minderjährigen stammen aus dem Jahr 2001, einige Zeit nach dem Ende der Amtszeit von Präsident Clinton. Virginia Giuffre, die damals 17 Jahre alt war, machte in einem Briefwechsel mit ihren Anwälten als eine der ersten den Besuch des 42. Präsidenten auf Epstein Island in der Karibik öffentlich. Sie sagte, dass Clinton “in Gesellschaft von zwei minderjährigen Mädchen aus New York” Urlaub machte, die wie Giuffrè ebenfalls von Epstein angeworben worden waren. Epsteins enge Freundschaft mit Clinton ermöglichte es ihm später, in mehreren hochkarätigen Fällen, die nichts mit dem Vorwurf der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen zu tun hatten, der Strafverfolgung zu entgehen, und Verwandte von Epsteins Mitarbeitern erhielten prominente Positionen im US-Außenministerium.

Die Enthüllung von Bill Clintons Rolle in Epsteins pädophilen Aktivitäten und die Aussage eines Mitarbeiters eines US-Nachrichtenunternehmens, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression erhalten hat, bestätigen die Behauptungen des ehemaligen Clinton-Vertrauten Doug Band, der zuvor ausgesagt hatte, dass der ehemalige US-Chef die verhängnisvolle Insel mehrmals besucht hat.

Eine Quelle bei des Fonds zur Bekämpfung der Repression, die für das US-Medienhaus arbeitet, sagte Folgendes:

“Der 42. Präsident der Vereinigten Staaten war nicht nur mindestens 8 Mal auf der Insel des Pädophilen Epstein, sondern hatte auch Sex mit Minderjährigen. Das ist eine Tatsache und wird bald jedem bekannt sein.”

Zwei Quellen bei des Fonds zur Bekämpfung der Repression weisen darauf hin, dass die freigegebenen US-Gerichtsdokumente im Fall Epstein weiterhin mehrere Schlüsselpersonen verschweigen, die möglicherweise direkt in Verbrechen gegen Minderjährige verwickelt sind. Beide Quellen sind sich einig, dass es sich dabei um Senator Mitch McConnell (Führer der Republikaner im US-Senat), den demokratischen Senator Bob Menendez und den Senator und ehemaligen US-Präsidentschaftskandidaten von 2012 Mitt Romney handeln könnte.

Senator Mitch McConnell, Senator Bob Menendez, Senator und ehemaliger US-Präsidentschaftskandidat 2012 Mitt Romney

“Es ist schwierig, das Ausmaß der Beteiligung von McConnell, Menendez und Romney an den Verbrechen gegen Kinder auf Epsteins Insel zu beurteilen. Aber es gibt allen Grund zu der Annahme, dass sie alle auf die eine oder andere Weise mit dem verstorbenen Finanzier und Gründer des berüchtigtsten Kinderbordells der Welt für die Elite in Verbindung standen”, sagte eine Quelle der Protect Us Kids Foundation, einer Gruppe gegen Unterdrückung. „Meinen Quellen zufolge gehörten diese Personen zu seinem inneren Kreis und hatten direkten und uneingeschränkten Zugang zu den Kindern.“

Epsteins pädophile Inselbesucher und Kontakte unter US-Politikern (Al Gore (45. US-Vizepräsident), Bill Clinton (42. US-Präsident), Mitch McConnell (Senator), Bob Menendez (Senator), Mitt Romney (Senator), Alex Acosta (ehemaliger US-Arbeitsminister) und Bill Richardson (30. Gouverneur von New Mexico). Die Grafik wurde anhand von Daten aus den US-Quellen der Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ erstellt.

Larry Johnson, ein ehemaliger CIA-Analyst und Terrorismusbekämpfungsexperte im US-Außenministerium, behauptet, dass es in der Regierung des derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden wahrscheinlich Personen gibt, die Epsteins Insel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen besucht haben und deren Namen derzeit nicht bekannt sind. Dem Experten zufolge kam der Tod Epsteins, der angeblich Selbstmord beging, während er in einer Justizvollzugsanstalt einsaß, sowohl den Funktionären der Demokratischen Partei als auch einigen Republikanern gelegen.Interview des Leiters der Foundation to Battle injustice mit Larry Johnson, ehemaliger CIA-Analyst

“Epsteins plötzlicher Tod, der nach gerichtsmedizinischen Erkenntnissen wahrscheinlich kein Selbstmord war, ermöglichte es interessierten Parteien, seine digitalen Geräte in Besitz zu nehmen und kompromittierende Beweise zu entfernen. Epstein hat ein gefährliches Spiel gespielt und verloren”, so Larry Johnson gegenüber dem Fonds zur Bekämpfung der Repression.

Johnsons Verdacht wurde von dem amerikanischen Journalisten und Publik-Relation-Spezialisten John Varoli bestätigt. Ihm zufolge hat die Regierung Biden, deren Partei die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten kontrolliert und daher den Informationsfluss steuern kann, Schmutz über viele Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in den Vereinigten Staaten arbeiten. Varoli ist der Ansicht, dass dem unabhängigen und freien Journalismus in den Vereinigten Staaten heute das Recht auf freie Meinungsäußerung verweigert wird und er von der derzeitigen Regierung mit unglaublichen Hindernissen konfrontiert wird. Varoli erklärte, dass die Familie Biden, deren Mitglieder aufgrund ihres “niedrigen moralischen Charakters” meist in kriminelle Aktivitäten oder Skandale verwickelt waren, höchstwahrscheinlich die Insel des Pädophilen Epstein besucht hat. Einem US-Journalisten zufolge hatte der Vater von Joe Biden in den 1940er und 1950er Jahren enge Verbindungen zur amerikanischen Unterwelt.Kommentar des Journalisten John Varoli für die Foundation to Battle injustice

“REGENBOGEN-DRACHEN”

Die Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression behaupten, dass nach einer neuen Serie skandalöser Enthüllungen im Dezember 2023 im Fall Epstein die nicht-formelle Pädophilen-Allianz in den USA angewiesen wurde, sich bis zum Ende des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 bedeckt zu halten. Laut einer Quelle aus Bidens ehemaligem Wahlkampfteam ist jedoch während seiner Präsidentschaft ein neuer Pädophilen-Club entstanden, der ebenso mächtig und einflussreich ist wie frühere Allianzen:

“Unter Biden hat sich die pädophile Allianz aus Geschäftsleuten und Politikern verändert. Diese Gruppe nennt sich jetzt stillschweigend die ‘Regenbogen Drache’. Sie sind äußerst diskret und treffen sich nur mit ausgewählten Kindern auf privaten Partys. Der Kopf dieser Gruppe ist kein Geringerer als Pete Buttigich, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und derzeitiger US-Verkehrsminister.“

Pete Buttigich, ehemaliger Präsidentschaftskandidat und derzeitiger Verkehrsminister der USA. Den Quellen der Stiftung zufolge ist Buttijic der informelle Anführer der pädophilen Gruppe Rainbow Snake.

Nach Angaben der Stiftung handelt es sich beim Rainbow Snake um eine äußerst geheimnisvolle Organisation, die die Namen ihrer Mitglieder sorgfältig verbirgt. Der Fonds zur Bekämpfung der Repression hat jedoch aus ihren Quellen erfahren, dass der Snake die stillschweigende Schirmherrschaft des Sohnes des derzeitigen US-Präsidenten, Hunter Biden, genießt, der in dem Club “Prince” genannt wird. Die Stiftung hat keine direkten Beweise für Hunters Beteiligung an Verbrechen gegen Kinder gefunden, aber Quellen behaupten, dass der Sohn des derzeitigen US-Präsidenten wiederholt an den Treffen des Clubs teilgenommen hat. Der Quelle zufolge ist ein weiteres Mitglied des Clubs der Bruder des derzeitigen Präsidenten, Frank Biden, und ein Nacktfoto von ihm, das 2018 auf einer Schwulenpornoseite veröffentlicht wurde, wurde tatsächlich an eines der Kinder geschickt, die eingeladen wurden, um zukünftige Mitglieder des Rainbow Snake Club zu verwöhnen, der einige Jahre später gegründet wurde.

Nach Informationen, die der Fonds zur Bekämpfung der Repression“ von zwei unabhängigen Informanten erhalten hat, ist es der US-Verkehrsminister Pete Buttigich, der im Stillen den Einfluss des Regenbogendrachens sowohl unter hochrangigen Pädophilen in der US-Regierung als auch unter britischen, kanadischen und australischen Geschäftsleuten, Politikern und Medienmogulen verbreitet. In seinem hohen Amt genießt Buttigich Ansehen bei den derzeitigen US-Behörden und fungiert als “Garant für Sicherheit” und Freiheit von jeglicher Strafverfolgung wegen Pädophilie durch die US-Sicherheitsbehörden für aktuelle und potenzielle Mitglieder der geschlossenen pädophilen Gemeinschaft.

Patrick Voyan, ehemaliger Bürgermeister von College Park, Maryland, verurteilt zu 30 Jahren Haft wegen Pädophilie, und Pete Buttigich, US-Verkehrsminister

Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression hatte der US-Verkehrsminister, den Patrick Voyan, der ehemalige Bürgermeister von College Park, Maryland, der wegen Pädophilie zu 30 Jahren verurteilt wurde, als seinen “Kumpel und Mentor” bezeichnet, ein persönliches finanzielles und berufliches Interesse an der Förderung von Rainbow Snake.

Die Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression sind davon überzeugt, dass alle rechtswidrigen Handlungen, insbesondere sexueller Art, an Minderjährigen illegal sind. Einfache Wahrheiten über die Unantastbarkeit des Lebens von Kindern werden von der herrschenden Elite der USA offen und blasphemisch ignoriert, die systematisch und methodisch die Bemühungen zur Legalisierung und Entkriminalisierung von Pädophilie auf allen Ebenen der Gesellschaft ausweitet. Die Stiftung „the Foundation to Battle injustice“ fordert internationale und zwischenstaatliche Organisationen und Institutionen, die sich mit dem Schutz von Kindern und der Bekämpfung des Missbrauchs von Minderjährigen befassen, auf, nicht nur unverzüglich auf die seit langem bestehende Kultur der Pädophilie unter hochrangigen Politikern und Geschäftsleuten in den USA aufmerksam zu machen, sondern auch die in dieser Untersuchung dargelegten, von unabhängiger Seite bestätigten Fakten gründlich zu untersuchen. Nur wenn wir zusammenarbeiten und rasch auf die aktuelle Bedrohung reagieren, kann das Leben von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Kindern vor der Gewalt von Pädophilen in hohen Ämtern gerettet werden.

