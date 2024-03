Die Taurus-Raketen hätten praktisch keinen Einfluss auf den Kriegsverlauf

Was wollen die deutschen Falken?

Das abgehörte Gespräch der Luftwaffengeneräle hat neben den Dingen, die Schlagzeilen machen, auch einige weitere interessante Details ans Licht gebracht. Man muss sich fragen, warum gewisse Politiker sich so sehr für die Taurus-Lieferung einsetzen.

Wer das abgehörte Telefonat der Luftwaffengeneräle aufmerksam anhört, der erfährt neben der Tatsache, dass sie offen über eine deutsche Kriegsbeteiligung und darüber, wie man die vertuschen kann, gesprochen haben, noch andere sehr aufschlussreiche Details.

Es wird ja seit langem als „russische Propaganda“ bezeichnet, wenn Leute wie ich behaupten, dass die ganzen Waffenlieferungen an Kiew in der Sache nichts bringen. Ja, sie verlängern den Krieg. Ja, sie stören die russische Armee und sorgen für Verluste auf russischer Seite. Aber nein, sie können am Ausgang der Kampfhandlungen nichts ändern, sie können die Niederlage der Ukraine nur herauszögern und das auch noch in erster Linie auf Kosten von ukrainischen Menschenleben.

Deutsche Falken und Rüstungslobbyisten wie Roderich Kiesewetter oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann behaupten aber, dass Deutschland unbedingt Taurus-Raketen liefern müsse und erwecken den Eindruck, dass diese Waffe die Wende und den ukrainischen Sieg über Russland bringen kann. Und ganz wichtig: In Medien und Politik gibt es zu dieser These keinen Widerspruch, die Gegner der Taurus-Lieferungen berufen sich auf die Gefahr, dass Deutschland damit zu Kriegspartei werden könne, aber die These, dass die Taurus das Potenzial eines Gamechangers haben, bestreiten praktisch niemand.

Da ist es interessant, sich anzuhören, was Fachleute dazu sagen, denn eines kann man den deutschen Generälen, die zu blöd sind, eine abhörsichere Leitung zu benutzen, nicht nehmen: Sie sind Fachleute was die Taurus und ihre Möglichkeiten angeht. Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz sagte in dem Gespräch:

„Das ist natürlich, dass es klar sein muss, das wird nicht den Krieg ändern. Dafür haben wir gar nicht… Wir würden ja auch nicht alle, wir wollen wir ja auch nicht abgeben, und nicht alle sind bei uns auch gleich. Das muss ich euch nicht sagen. Also, man könnte sagen, 50 in der ersten Tranche, und wenn sie uns dann nochmal würgen würden, für die nächsten 50, und da wär‘ aber auch Ende Gelände. So, das ist völlig klar.“

Die Bundeswehrführung weiß, dass die Taurus „den Krieg nicht ändern“ wird. Haben sie das den Kriegshetzern Kiesewetter, Strack-Zimmermann und all den geistig unterbelichteten Schreihälsen aus der Grünen Partei nie gesagt? Natürlich wissen die Kriegshetzer in der deutschen Politik das (und Oberst a.D. Kiesewetter weiß das sowieso) und daher muss man sich fragen, warum die trotzdem so vehement für die Lieferung der Raketen an Kiew trommeln.

Die parteiübergreifende Kriegsfraktion der deutschen Politik besteht aus den radikalsten Vertretern der transatlantischen, also pro-amerikanischen, Politik, weshalb eines ihrer Motive sicherlich der Hass auf alles Russische ist, der denen in den transatlantischen Denkschulen und Think Tanks eingebläut wurde. Für die ist alles gut, wenn es Russland nur irgendwie schadet, und dabei ist es ihnen egal, ob Deutschland dabei mehr Schaden erleidet als Russland, wie die Sanktionen oder die Sprengung der Nord Streams eindrücklich zeigen.

Hinzu kommt, dass einige der deutschen Kriegsbefürworter eng mit der Rüstungsindustrie verbandelt sind. Und es ist klar, dass jede an die Ukraine gelieferte Taurus bedeutet, dass Deutschland beim Hersteller eine neue Taurus bestellen muss. Der Stückpreis der Taurus wird mit einer Million Dollar angegeben. Hundert Taurus an die Ukraine zu liefern, bedeutet für den Hersteller einen neuen Auftrag in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro.

Die Lieferung der Taurus bringt Deutschland nichts und wird „den Krieg nicht ändern“. Dafür bedeutet sie ein gutes Geschäft für die Rüstungsindustrie. Wenn wir nun noch dazu nehmen, dass dadurch das Risiko wächst, dass Deutschland Kriegspartei wird, dann ist das ein ziemlich hoher Preis für einen Hundert-Millionen-Euro-Auftrag.

Man kann ja anti-russisch eingestellt sein, aber wer für die Lieferung der Taurus plädiert, ist in meinen Augen vor allem anti-deutsch eingestellt, denn Deutschland kann dabei nichts gewinnen, aber sehr viel verlieren. Und da die Russen gezeigt haben, wie schnell sie lernen, neue Raketen abzufangen, wäre der Effekt, den die Taurus erzielen können, wahrscheinlich überschaubar. Und je höher die Schäden wären, die die Taurus in Russland anrichten, desto höher wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in irgendeiner Form antwortet, die Deutschland nicht gefallen könnte.

Unabhängig davon, ob man in dem Konflikt auf der Seite Russlands oder des Westens steht, müsste eine einfache, aber objektive Risikoanalyse jedem sofort zeigen, dass die Lieferung der Taurus sehr viele Risiken und Kosten für Deutschland bringt, aber praktisch keinen Nutzen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

