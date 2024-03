In eigener Sache

Heute um 20.00 Uhr startet ein neues Projekt von Anti-Spiegel. Sie können live beim ersten Stream dabei sein.

Ich habe am Freitag schon angekündigt, dass beim Anti-Spiegel ein neues Projekt startet. Das Projekt ist so neu und spontan entstanden, dass wir dafür noch nicht einmal einen endgültigen Namen haben. Dominik Reichert, mein Ko-Moderator bei Anti-Spiegel-TV, ist bisher Nachrichtensprecher bei RT-DE. Da wir beide uns jedoch privat und beruflich so gut verstehen, hat er mir vorgeschlagen, eine Art „Anti-Spiegel-News“ zu machen, also eine tägliche Nachrichtensendung der etwas anderen Art.

Die Idee ist, dass wir Nachrichten mit Ironie, Humor und Sarkasmus bringen wollen, es soll aber keine Comedy-Sendung sein. Die Fakten, über die berichtet wird, sind alle wahr, wir werden natürlich die Quellen nennen, aber wir wollen den westlichen Medien den Spiegel vorhalten. Westliche Medien bezeichnen Putin als „Machthaber“, „Autokrat“ oder „Diktator“, während sie Diktatoren, die dem Westen wohlgesonnen sind, als „Präsidenten“ bezeichnen. Und während Russland laut westlichen Medien keine „Regierung“ sondern ein „Regime“ hat, haben absolutistische Königreiche wie Saudi-Arabien, in denen LGBT-Leute hingerichtet werden, „Regierungen“.

Das wollen wir umdrehen, indem wir für die westlichen Staaten derartige Formulierungen benutzen. Die westlichen Staaten werden „selbsternannte Demokratien“ genannt, Scholz bekommt den Zusatz „vergesslicher Kanzler“, Biden wird der „Demenz-Präsident“ und so weiter. Wir arbeiten an einem regelrechten „Handbuch“ mit Formulierungen, wie es auch in westlichen Medien benutzt wird. https://www.anti-spiegel.ru/2023/internes-ard-papier-ueber-den-krieg-in-palaestina-legt-sprachregelungen-fuer-journalisten-fest/

Das Konzept dieser Sendung ist noch nicht ausgereift. Heute Abend um 20.00 Uhr machen wir einen ersten Live-Stream, bei dem sicher einiges schief gegen wird. Sie können also von Anfang an dabei sein, wenn wir das öffentlich tun, was normalerweise hinter den Kulissen passiert, wenn ein neues Sendekonzept entsteht.

Alle weiteren Details erfahren Sie heute Abend in der Sendung, die – wenn technisch alles klappt – auf folgenden Kanälen gestreamt werden soll.

