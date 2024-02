Was Russland bei Friedensverhandlungen (von den USA) fordern würde

Ost-West-Konflikt

Westliche Medien verbreiten, dass Russland gar keine Friedensverhandlungen möchte. Das ist bekanntlich nicht wahr, weshalb ich hier aufzeigen werde, was Russland in möglichen Friedensverhandlungen fordern würde.

Westliche Medien und Politiker behaupten, Russland wolle keine Friedensverhandlungen. Dass das glatt gelogen ist, habe ich oft thematisiert, zumal es die Ukraine ist, die jede Art von Friedensverhandlungen nicht nur ablehnt, sondern Präsident Selensky hat Verhandlungen mit Russland Ende September 2022 sogar unter Strafe gestellt. Aber davon haben westliche Medien nie berichtet.

Eine weitere Formulierung, die ich in letzter Zeit in westlichen Medien finde, ist, dass Russland nicht bereit sei, über annehmbare Bedingungen zu verhandeln. Das kommt der Wahrheit bedeutend näher, nur berichten die westlichen Medien nicht darüber, welche Bedingungen Russland stellen würde.

Ich habe immer wieder einige der Bedingungen genannt und Leser meines Buches „Putins Plan“ haben darüber schon viel gelesen, denn in dem Buch habe ich aufgezeigt, worum es Russland in dem Konflikt mit dem Westen geht. Daraus kann man auch auf die Forderungen schließen, die Russland bei Gesprächen mit dem US-geführten Westen stellen dürfte.

In diesem Artikel werde ich aufführen, was Russland bei Friedensverhandlungen fordern wird. Ich benutze bewusst die Formulierung „fordern wird“ und nicht „fordern dürfte“, weil ich von Quellen dazu einiges erfahren habe und daher ziemlich sicher bin, dass das die Forderungen sind, die die russische Regierung stellen wird. Ich verbreite damit keine geheimen Informationen, denn über diese Dinge wird in Moskau sehr offen gesprochen. Ich stelle diese Dinge hier nur deshalb zusammen, weil ich bisher keinen Artikel gesehen habe, in dem das getan wurde.

Vorweg sei gesagt, dass man an den Forderungen deutlich sehen kann, was ich immer wieder berichtet habe: Russland sieht sich nicht im Krieg mit der Ukraine, sondern es sieht sich im Krieg mit dem kollektiven Westen. Und da der Westen nun einmal von den USA dominiert wird und die USA ihren Satelliten die Politik vorgeben, richten sich praktisch alle russischen Forderungen schlussendlich an die USA. Es gibt keine Forderungen an Kiew oder die EU, weil man in Moskau weiß, dass die Regierungen in Kiew und den EU-Staaten ohnehin nicht souverän sind und im Großen und Ganzen nur Anweisungen aus Washington umsetzen.

Sollten Sie neu auf dem Anti-Spiegel sein oder der Linie der westlichen Medien folgen, dann ist die Aussage, dass die EU und die Ukraine nicht souverän sind und nur Anweisungen aus Washington folgen, für Sie natürlich ungeheuerlich. Aber selbst wenn Sie das anders sehen, sollten Sie zum Verständnis der russischen Position verstehen, dass das in Russland so gesehen wird. Die russische Position kann nur verstehen, wer akzeptiert, dass das die russische Sicht ist.

Kommen wir zu den russischen Forderungen.

Von den USA gebrochene Verträge wieder in Kraft setzen

Die USA haben ungeheuer viele internationale Verträge gekündigt oder sogar gebrochen. Die USA haben in den letzten 20 Jahren praktisch alle Abrüstungsverträge mit Russland gekündigt, eine Zusammenstellung der Verträge finden Sie hier.

Aber es gibt auch Verträge, die der US-geführte Westen gebrochen hat, genannt sei beispielsweise die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Darin hat die NATO verbindlich zugesagt, keine Truppen in den damals neu hinzugekommenen osteuropäischen NATO-Mitgliedsstaaten zu stationieren. Wie wir wissen, hat die NATO den Vertrag, der übrigens immer noch in Kraft ist, schon lange gebrochen, indem die USA beispielsweise ihre sogenannte „Raketenabwehr“ in Polen und Rumänien stationiert haben, oder indem NATO-Truppen im Baltikum stationiert wurden.

Die NATO begründet diese Stationierungen mit der angeblich entstandenen „russischen Bedrohung“, aber das ändert nichts daran, dass es sich dabei um den offenen Bruch eines gültigen internationalen Vertrages handelt. Und das ist bei weitem nicht der einzige internationale Vertrag, den die USA alleine oder zusammen mit ihren Satelliten gebrochen haben.

Russland würde bei Friedensverhandlungen die Wiederinkraftsetzung oder Neuverhandlung der von den USA gekündigten Abrüstungsverträge (ABM-, INF-, NEW-START-Vertrag und Open-Sky-Abkommen) fordern. Russland würde auch die Wiederumsetzung der NATO-Russland-Grundakte fordern. Generell dürfte Russland zu den Forderungen zurückkommen, die es den USA und der NATO in den gegenseitigen Sicherheitsgarantien vom Dezember 2021 vorgeschlagen hat. Damals hat Russland unter anderem auch ein Atomwaffen-freies Europa gefordert, also den Abzug der US-Atomwaffen in Europa, wobei Russland seine Atomwaffen dann hinter den Ural verlegen würde.

Die Forderung nach Wiedereinhaltung bestehender Verträge würde auch für die Welthandelsorganisation WTO gelten, die von den USA weitgehend unbemerkt von den westlichen Medien gerade demontiert wird. Da die Regeln der WTO den USA heute nicht mehr gefallen, verstoßen sie gegen sie und weil das Schiedsgericht der WTO sie dafür schuldig spricht, ignorieren sie dessen Urteile und verhindern die Einsetzung neuer Richter, sodass das Schiedsgericht inzwischen de facto handelsunfähig geworden ist. Über ein sehr interessantes Beispiel dafür habe ich schon 2022 berichtet.

Aufhebung aller Sanktionen

Auch die westlichen Wirtschaftssanktionen sind übrigens ein Verstoß gegen das Völkerrecht, denn legale Wirtschaftssanktionen darf nur der UNO-Sicherheitsrat verhängen. Und natürlich führen Sanktionen zu Vertragsbrüchen, wenn Unternehmen ihre vertraglichen Pflichten wegen neuer Sanktionen von heute auf morgen nicht mehr erfüllen dürfen.

Russland fordert daher, dass alle illegal verhängten Sanktionen aufgehoben werden.

Dass russische Sportler von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen sind, ist ebenfalls auf Betreiben des Westens geschehen, der seine Macht in den internationalen Sportverbänden missbraucht, um den Sport zu politisieren. Die Sperrung russischer Sportler und die Beschneidung der Rechte des Russischen Olympischen Komitees sind zwar formell keine Sanktionen, aber sie laufen auf das gleiche hinaus, weshalb Russland die Zulassung russischer Sportler zu internationalen Wettkämpfen unter der russischen Flagge und die vollständige Wiederherstellung der Rechte des Russischen Olympischen Komitees fordert.

Untersuchung des Abschusses von MH17

Die angebliche Untersuchung und Gerichtsverhandlung zu MH17 in den Niederlanden war eine Farce, was man in nicht-westlichen Medien auch lesen kann. Russland ist zu den „Untersuchungen“ entgegen aller internationalen Regeln gar nicht zugelassen worden, die Schuld der Ukraine, den Luftraum des Donbass nicht geschlossen zu haben, obwohl dort zu dem Zeitpunkt schon mehrere Flugzeuge abgeschossen worden sind, der Luftraum also definitiv unsicher war, wurde gar nicht behandelt.

Hinzu kommt, dass die holländische Regierung trotz Protesten von Journalisten und Politikern eine ganze Menge Dokumente zu dem Vorfall zur Geheimsache erklärt hat, obwohl sie für die Untersuchung wichtig sind. Auch die Tatsache, dass die Ermittler 2018 die Seriennummer der Rakete veröffentlicht haben, mit der MH17 abgeschossen wurde, und dass diese Rakete demnach aus ukrainischen Beständen stammte, wurde bei der niederländischen „Untersuchung“ der Katastrophe nicht berücksichtigt.

MH17 war ein malaysisches Flugzeug, weshalb es interessant ist, sich die Meinung der malaysischen Regierung über den Abschuss von MH17 und vor allem über die „Untersuchung“ in den Niederlanden anzuhören. Der malaysische Regierungschef hat die holländischen „Ermittlungen“ immer wieder als einseitig und vor allem politisch motiviert bezeichnet.

Russland wird im Falle von Friedensverhandlungen daher eine neue Untersuchung und einen neuen Prozess, in dem all das berücksichtigt und alle Fakten einbezogen werden, fordern.

Anerkennung der Referenden

Russland fordert, dass das Verfahren und die Ergebnisse der Volksabstimmungen auf der Krim, im Donbass und in anderen ehemaligen Gebieten der Ukraine als rechtmäßig und im Einklang mit der UN-Charta anerkannt werden.

Das klingt für Menschen, die den westlichen Medien folgen, natürlich unerhört. Aber da das Selbstbestimmungsrecht der Völker in der UN-Charta als einer der Grundsteine des Völkerrechts verankert ist, ist das eine sehr legitime Forderung Russlands. Und da der Westen beim Prozess des Internationalen Gerichtshofes zum Kosovo durchgesetzt hat, dass eine einseitige Unabhängigkeitserklärung einer Region auch dann nicht dem im Völkerrecht verankerten Recht auf Unverletzbarkeit der Grenzen eines Staates widerspricht, wenn die Unabhängigkeitserklärung der Region den Gesetzen des Staates widerspricht, ist Russlands Forderung auch völkerrechtlich legitim, egal, was Kiew dazu sagt.

„Nürnberger Tribunal 2.0“

Wie gesehen hatte keine der bisherigen Forderungen etwas mit der Ukraine zu tun. Und das gilt auch für die restlichen Forderungen. Auch wenn sie die Ukraine betreffen, werden Sie sehen, dass es sich dabei um Dinge handelt, die Russland mit dem Westen oder der internationalen Gemeinschaft besprechen würde. Es geht und ging, ich wiederhole mich, bei dem Ost-West-Konflikt nicht um die Ukraine, sie ist nur der Schauplatz des Konfliktes, aber die wahren Probleme liegen nicht in der Ukraine.

Russland fordert Kriegsverbrecherprozesse nach dem Vorbild des Nürnberger Tribunals gegen diejenigen, die in der Ukraine die Staatsideologie „Banderaismus“, also die Verehrung des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera und seiner Nazi-Ideologie, gefördert haben. Im Westen wird es gerne verschwiegen, aber die heutige, angeblich für Demokratie kämpfende Ukraine verehrt reihenweise Menschen als Nationalhelden, die verurteilte Kriegsverbrecher, Nazi-Kollaborateure und SS-Leute waren.

Das ist auch der Grund, warum die Entnazifizierung der Ukraine eine absolut ernst gemeinte Forderung Russlands ist. Russland fordert, wieder in Anlehnung an die Entnazifierung Deutschlands, die Entnazifizierung der Ukraine unter internationaler Kontrolle (zum Beispiel durch den UN-Sicherheitsrat) und eine Verfassungsreform, die den Rechtsstatus der Ukraine als neutralen und tatsächlich demokratischen Staat wiederherstellt, den die Ukraine sich bei ihrer Unabhängigkeit in ihre Verfassung geschrieben hat.

Außerdem fordert Russland die Einleitung von Strafverfahren gegen Straftäter und Kriegsverbrechen der sogenannten nationalistischen Vereinigungen (z. B. Rechter Sektor, Trisub), sowie gegen die „nationalistischen Bataillone“ („Asow“, „Aidar“, „Tornado“ etc.), gegen die ukrainischen Streitkräfte, den ukrainischen Geheimdienst SBU (der in der Ukraine Foltergefängnisse unterhalten hat und unterhält, die Folterungen wurden auch vom UNHCR bestätigt) und den Nachrichtendient des ukrainischen Verteidigungsministeriums für den Zeitraum seit 2004, als diese Dinge im Zuge der sogenannten „Orangenen Revolution“ ihren Anfang genommen haben.

Und nicht zuletzt fordert Russland auch die offizielle Verurteilung der mit Hilfe der USA und der EU begangenen Staatsstreiche in der Ukraine, die die ukrainische Staatlichkeit zerstört und die Ukraine zu einem „Anti-Russland“ gemacht haben. Der erste Staatsstreich war die „Orangene Revolution“ von 2004, bei der auf Druck des US-geführten Westens eine – in der ukrainischen Verfassung gar nicht vorgesehene – dritte Wahlrunde der Präsidentschaftswahlen durchgeführt wurde, damit der von den USA gewünschte Präsident die Wahl schließlich doch gewinnt. Der zweite Putsch, dessen Verurteilung Russland fordert, ist der berüchtigte Maidan von 2014.

Es wird ein langer Konflikt

Es ist klar, dass der US-geführte Westen weit davon entfernt ist, mit Russland über diese Forderungen auch nur zu reden. Aber die Liste zeigt, worum es Russland in dem Konflikt geht und dass Russland Kiew gar nicht mehr als Gesprächspartner ansieht. Für Russland sind einzig der USA ein Verhandlungspartner, denn auch die EU-Staaten haben in diesen Fragen nichts zu entscheiden.

Wir müssen uns also darauf einstellen, dass der Ost-West-Konflikt noch sehr lange andauern wird, auch wenn der Krieg in der Ukraine morgen zu ende gehen würde. Die USA versuchen derzeit, andere an Russland grenzende Staaten gegen Russland in Stellung zu bringen, während Russland seinen Einfluss im globalen Süden ausbaut. Die tragischen Ereignisse in der Ukraine sind nur eine Etappe in einem Konflikt zwischen dem US-geführten Westen Russland, der wohl noch sehr lange andauern wird.

Ich befürchte, der Konflikt wird erst enden, wenn entweder Russland als Staat zerbricht oder der US-geführte Westen wirtschaftlich in die Knie geht. Letzteres ist durchaus denkbar, denn die Wirtschaftskraft (und damit die politische und militärische Macht) des Westen basiert darauf, dass der Westen billige Rohstoffe aus dem Rest der Welt abzieht, was aber, wenn der globale Süden sich gegen die neokoloniale Ausbeutung durch den Westen zur Wehr setzt, schwieriger oder unmöglich werden könnte.

Daran sieht man, dass beide Seiten im Grunde um ihre Existenz kämpfen. Russland will als unabhängiger Staat bestehen bleiben, der US-geführte Westen könnte aber sein Wirtschaftsmodell (und damit seine Vormachtstellung) verlieren, wenn Russland sich durchsetzt und der globale Süden den Mut findet, sich der Ausbeutung durch den Westen zu widersetzen. Da beide Seiten aus ihrer Sicht um ihr Überleben kämpfen, befürchte ich, dass sich der Konflikt noch sehr lange hinziehen wird.

Die andere Möglichkeit, wie der Konflikt weitergehen könnte, nämlich mit einem Krieg zwischen der NATO und Russland, will ich nicht durchspielen, denn das würde das Ende der Menschheit bedeuten.

Aber die Liste der russischen Forderungen für etwaige Friedensverhandlungen zeigt, dass der Konflikt wohl noch lange dauern wird und das Potenzial hat, weiter zu eskalieren. Ich wiederhole mich, aber die Ukraine ist nur das von den USA für den Kampf gegen Russland aufgebaute Bauernopfer, auf dessen Gebiet der Kampf zwischen Ost und Westen derzeit ausgetragen wird.

