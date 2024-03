Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 1. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 1. März.

Beginn der Übersetzung:

Die Verschlechterung von Kiews Lage und die Veröffentlichung des Taurus-Gesprächs. Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die mögliche Entsendung von NATO- und EU-Truppen in die Ukraine haben die Lage Kiews nur noch verschlimmert, das nun länger auf westliche Hilfe warten muss, so Politico.

Die Veröffentlichung der Audioaufnahme eines Gesprächs zwischen hochrangigen deutschen Militärs über mögliche Lieferungen von Taurus-Langstreckenraketen an Kiew für einen Angriff auf die Krim-Brücke habe gezeigt, dass die NATO-Führer ihr Gesicht „völlig im Staub“ hätten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat 48 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka, 30 Gegenangriffe bei Kupjansk und jeweils sieben Angriffe südlich von Donezk und bei Cherson abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Im Laufe der Woche habe der Gegner insgesamt bis zu 4.535 Kämpfer verloren, so das Ministerium. Vom 24. Februar bis zum 1. März haben sich 16 ukrainische Soldaten ergeben.

Die Luftabwehr schoss zwei ukrainische MiG-29-Jäger und ein Su-25-Angriffsflugzeug sowie zwei Storm Shadow-Marschflugkörper, vier JDAM-Lenkbomben, 35 HIMARS-Raketen und 639 Drohnen ab, so das russische Verteidigungsministerium.

„Selenskys Krieg“

Einem Artikel der Daily Mail zufolge nimmt die Zahl der Ukrainer, die sich freiwillig zur Armee melden, merklich ab, was die Kiewer Regierung dazu veranlasst, zur Zwangsmobilisierung überzugehen. Die Zeitung stellt fest, dass die Moral der aktiven ukrainischen Soldaten durch die Erfolge der russischen Streitkräfte und die Verzögerung der westlichen Hilfe untergraben wurde. Freiwillige, die der ukrainischen Armee nach Beginn der russischen Militäroperation beigetreten sind, sprechen nun davon, dass sie sich weigern, im „Krieg“ des [ukrainischen Präsidenten Wladimir] Selensky zu sterben.

„Gesicht im Staub“

Die Chefredakteurin von RT TV, Margarita Simonjan, veröffentlichte am 19. Februar die Mitschrift eines Gesprächs zwischen dem Chef des Kommandos Operationen und Übungen der Luftwaffe der Bundeswehr, Gräfe, dem Inspekteur der Bundesluftwaffe, Gerhartz, und den Mitarbeitern des Luftwaffenkommandos der Bundeswehr, Fenske und Frostedte. Sie diskutierten über die Lieferung von Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine. Die deutschen Offiziere sprachen über die Möglichkeit, 100 solcher Raketen in zwei Tranchen zu je 50 Stück zu liefern, über die Art der Lieferung und über den Einsatz der Raketen. Auch die Möglichkeit, sich an Großbritannien zu wenden, um einen Angriff auf die Krim-Brücke zu planen, wurde erörtert.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommentierte den Inhalt der Aufnahme auf einem diplomatischen Forum in Antalya mit den Worten: „Das Gesicht unserer NATO-Kollegen ist völlig im Staub“. „Ich weiß nicht, wie sie sich ihrer Bevölkerung gegenüber erklären werden“, sagte der Minister.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in dieser Woche wiederholt erklärt, er werde keinen Vorschlag unterstützen, der eine Beteiligung deutscher Truppen am Konflikt in der Ukraine vorsieht.

Die Lage verschlechtert sich

Die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die mögliche Entsendung von Truppen aus NATO- und EU-Ländern in die Ukraine haben die Lage in Kiew nur noch verschlimmert, so ein Bericht von Politico. „Die Erwähnung der Möglichkeit der Entsendung von NATO-Truppen“ habe ein „eklatantes Unverständnis“ seiner Partner sowie der europäischen Öffentlichkeit aufgezeigt, die sich zunehmend Sorgen über die Entwicklungen in der Ukraine mache.

Die Zeitung ist der Ansicht, dass es nun „der kollektiven Überzeugungskraft aller europäischen Staats- und Regierungschefs“ bedarf, um Kiew weiterhin zu unterstützen. Kiew befindet sich in einer „schwierigen Lage, da es nicht über ausreichende Reserven an Soldaten und Munition“ für einen ernsthaften Gegenangriff verfügt. Die Ukraine kann nur abwarten und hoffen, dass sich die Lage im nächsten Jahr ändert, heißt es in dem Artikel.

Gleichzeitig erklärte der französische Außenminister Stephane Sejournet, dass „die Franzosen nicht für die Ukraine sterben werden“. „Der Rahmen ist abgesteckt: Russland soll am Sieg gehindert, ohne in den Kampf zu ziehen. Innerhalb dieses Rahmens ist nichts ausgeschlossen, wie der Präsident sagte“, sagte er.

„Istanbul“ ist nicht mehr aktuell

Das Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew, das bei den Istanbuler Gesprächen im März 2022 erörtert wurde, ist nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor der Bundesversammlung erneut auf die Titelseiten führender westlicher Medien gelangt. Auszüge daraus wurden von der US-Zeitung Wall Street Journal veröffentlicht.

Der Entwurf des Abkommens mit der Ukraine aus dem Jahr 2022 habe seine Relevanz verloren, weshalb der Kreml ihn nicht veröffentlichen wolle, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, zu der Veröffentlichung im Wall Street Journal.

Michail Podoljak, ein Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, erklärte seinerseits, die Ukraine habe die in den Istanbuler Vereinbarungen mit Russland festgelegten Bedingungen nicht akzeptiert.

Ende der Übersetzung

