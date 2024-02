Opposition wegen Finanzierung aus dem Ausland zu 670.000 Euro Geldstrafe verurteilt

Ungarn

In Ungarn wurde die Opposition zu einer Geldstrafe in Höhe von 670.000 Euro verurteilt, weil sie im letzten Wahlkampf Gelder aus dem Ausland angenommen hat.

Die ungarische Regierung ist der US-Regierung und dem US-Oligarchen Soros schon lange ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund haben Soros und die US-Regierung die Opposition bei der letzten ungarischen Parlamentswahl im Jahr 2022 unterstützt. Dabei ist auch Geld geflossen. Ich habe damals darüber berichtet, die Details finden Sie hier.

In Ungarn gilt ein Gesetz, dass die Finanzierung politischer Parteien, Vereinen und anderer Organisationen aus dem Ausland unter Strafe stellt, um Einmischungen aus dem Ausland in die ungarische Politik zu unterbinden. Das Gesetz, das im Dezember 2023 verschärft wurde, wird im Westen, vor allem von der EU-Kommission, heftig kritisiert.

Nun wurde in Ungarn entschieden, dass die Oppositionsparteien die Gelder, die sie illegal aus dem Ausland erhalten haben, zurückzahlen müssen.

670.000 Euro Strafe

Die Koalition der ungarischen Oppositionsparteien habe unrechtmäßig mehr als 260 Millionen Forint (670.000 Euro) aus dem Ausland erhalten und muss diesen Betrag in Form einer Geldstrafe an den Staatshaushalt zahlen, gab der Leiter des ungarischen Rechnungshofs, László Windisch, bekannt. Auf einer Pressekonferenz in Budapest sagte er, dass seine Behörde die Ausgaben der politischen Parteien im Vorfeld der Parlamentswahlen im Jahr 2022 in Übereinstimmung mit dem Gesetz geprüft habe. Dabei wurde festgestellt, dass die Oppositionsparteien etwa 261,26 Millionen Forint an illegalen ausländischen Geldern von der Bewegung „Ungarn für alle“ angenommen haben, sagte Windisch. Dieser Betrag müsse nun zu gleichen Teilen unter den sechs Oppositionsparteien, die die Koalition bilden, aufgeteilt und an den Staatshaushalt überwiesen werden. Zur Strafe werden die staatlichen Mittel für diese Parlamentsparteien um denselben Betrag gekürzt.

Die Koalition bestand aus der Sozialistischen Partei, der Demokratischen Koalition, Dialog für Ungarn, den Grünen, Momentum und der rechtskonservativen Jobbik. Bei den Wahlen 2022 nominierten sie Péter Marky-Zai, den Vorsitzenden der Bewegung „Ungarn für alle“, als einzigen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Die von ihm gegründete Bewegung „Ungarn für alle“ wurde aus dem Ausland finanziert und spendete Geld an die befreundeten Oppositionsparteien, da sie gemeinsame politische Ziele verfolgten.

Im Herbst 2022 enthüllte Marky-Zai selbst in einem Fernsehinterview, dass die Bewegung „Ungarn für alle“ große Spenden von der amerikanischen Stiftung „Action for Democracy“ erhalten hatte, die für den Wahlkampf verwendet wurden. Über „Action for Democracy“, die von der US-Regierung unterstützt und finanziert wird und bei den letzten ungarischen Wahlen massiv gegen die ungarische Regierung getrommelt hat, habe ich berichtet.

Nach dem öffentlichen Eingeständnis von Marky-Zai über die Finanzierung seiner Bewegung untersuchten die ungarischen Behörden und Geheimdienste die Umstände der Finanzierung der Oppositionsparteien. Im Januar 2023 legte der ungarische Geheimdienst einen Bericht vor, wonach die Marky-Zai-Bewegung mehr als elf Millionen Dollar von Stiftungen in den USA und der Schweiz erhalten hatte.

Das Dokument wurde dem Staatlichen Rechnungshof und der ungarischen Steuer- und Zollverwaltung zur weiteren Prüfung übergeben. Windisch sagte, seine Behörde habe noch nicht alle Daten geprüft und setze die Prüfung zusammen mit dem Finanzamt fort. Der heutige Bericht betreffe nur einen Teil der von der Opposition illegal verwendeten Gelder.

Strengere Regeln

Im Dezember 2023 verabschiedete das ungarische Parlament ein „Gesetz zur Verteidigung der nationalen Souveränität“, demzufolge die Finanzierung politischer Parteien aus dem Ausland in Ungarn vollständig verboten ist. In dem Gesetz wurde eine solche Finanzierung als Straftat eingestuft und wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Der Grund für diese Verschärfung des Gesetzes waren die Wahlen 2022, bei denen das Oppositionsbündnis trotz der offenen politischen und verdeckten finanziellen Unterstützung durch die USA und die EU verloren hat. Die FIDES-Partei von Viktor Orban gewann zusammen mit den Christdemokraten eine überwältigende Mehrheit der Sitze im Parlament.

Die EU leitet ein Verfahren ein

Die EU-Kommission hat Anfang Februar verkündet, dass das ungarische Gesetz gegen EU-Recht verstößt und ein weiteres Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. Demnach verstoße das in Budapest verabschiedete Gesetz unter anderem gegen Grundsätze der Demokratie, der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit, teilte die EU-Kommission mit.

Dieser Vorwurf zeigt, wie die EU-Kommission vorgeht, denn weder demokratische Regeln noch die freie Meinungsäußerung oder die Vereinigungsfreiheit wurden in Ungarn beschnitten. Es wurde lediglich unterbunden, dass aus dem Ausland finanzierte Kampagnen Einfluss auf den inner-ungarischen politischen Diskurs nehmen können.

Die EU-Kommission ergreift in der EU immer offener die Macht und geht gegen demokratische Prozesse in den Mitgliedsstaaten vor, wenn die Entscheidungen der Regierungen von Mitgliedsstaaten der EU-Kommission nicht gefallen. Vor allem unter Ursula von der Leyen als Kommissionschefin hat sich diese Tendenz extrem beschleunigt. Da das ungarische Gesetz auch den Einfluss der EU-Kommission auf die Meinungsbildung in Ungarn begrenzt, will die EU-Kommission das Gesetz kippen.

Ungarn muss nach dieser Entscheidung der EU-Kommission innerhalb von zwei Monaten auf die Vorwürfe reagieren. Kann Ungarn sie nach Meinung der EU-Kommission nicht entkräften, was es natürlich nicht kann, weil es für die EU-Kommission um eine prinzipielle Machtfrage geht, kann die EU-Kommission Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Im Fall einer Verurteilung würde Ungarn dann bei einem weiteren Festhalten an dem Gesetz eine weitere Geldstrafe drohen.

