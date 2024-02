Putin kritisiert das Carlson-Interview und spricht über Baerbock und Bidens Gedächtnis

Putin im O-Ton

Der russische Präsident Putin hat sich in einem Interview kritisch über das Interview mit Tucker Carlson geäußert. Außerdem sprach er über Baerbock und Bidens mentalen Zustand. In deutschen Medien erfährt man mal wieder nur Bruchstücke dessen, was Putin gesagt hat.

Die Aufregung um das Interview, das Putin Tucker Carlson gegeben hat, hat sich im Westen noch immer nicht ganz gelegt. Ich habe schon in meiner ersten Einschätzung des Interviews, die ich unmittelbar danach geschrieben habe, allerdings sofort einiges an dem Interview kritisiert und erklärt, was ich – wenn ich anstelle von Carlson dort gesessen hätte – anders gemacht hätte.

Interessant finde ich, dass Putin nun, als er von einem russischen Journalisten nach dem Interview gefragt wurde, die im Prinzip gleichen Kritikpunkte vorgebracht hat, wie ich. Putin hat offen gesagt, dass er an „diesem Interview keine große Freude“ gehabt hat.

Außerdem hat Putin sich über Baerbock und ihren Nazi-Opa, und über die Frage, des von vielen sogenannten „Schuldkultes“ der Deutschen geäußert. Diese Aussagen von Putin mögen für viele neu sein, allerdings sind sie nicht neu, denn Putin hat sich auch früher schon oft so geäußert, wie deutsche Leser meines Buch „Seht Ihr, was Ihr angerichtet habt?“ schon 2019 lesen konnten.

Und es war interessant, wie Putin sich über den derzeit auch von westlichen Medien thematisierten Geisteszustand von US-Präsident Biden geäußert hat. Dabei hat er auch die Frage beantwortet, ob Biden oder Trump für Russland „der bessere“ US-Präsident wäre.

Weil die westlichen Medien wieder nur über Bruchstücke des Interviews berichtet haben und um Ihnen nicht meine Interpretation von Putins Worten zu geben, habe ich das 20-minütige Interview, das Putin nun einem russischen Journalisten gegeben hat, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sarubin: Wladimir Wladimirowitsch, Ihr Interview mit Tucker Carlson wurde bereits eine Milliarde Mal angesehen. Es gibt viele verschiedene positive Kommentare. Aber es ist klar, welche Kommentare von führenden westlichen Politikern kommen. Der britische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler nannten zum Beispiel, ich zitiere, „Ihren Versuch, den Grund für die Einleitung der Militäroperation zu erklären und sie mit der Drohung eines NATO-Angriffs auf Russland zu rechtfertigen, lächerlich und absurd“. Was halten Sie von solchen Einschätzungen?

Putin: Erstens ist es gut, dass sie es anschauen und mir zuhören. Wenn wir heute aus irgendwelchen Gründen, die mit denen zu tun haben, nicht in der Lage sind, einen direkten Dialog mit ihnen zu führen, sollten wir Herrn Carlson dankbar sein, dass wir das über ihn als Vermittler tun können. Dass sie es sehen und hören, ist also gut.

Aber die Tatsache, dass sie das, was ich gesagt habe, verdrehen, ist schlecht, und sie verdrehen die Karte. Warum? Weil ich so etwas gar nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass der Beginn unserer Militäroperation in der Ukraine mit der Gefahr eines NATO-Angriffs auf Russland zu tun hat. Wo ist das in meinem Interview? Es gibt die Aufnahme, sie sollen mir zeigen, wo konkret ich das gesagt habe.

Ich habe von etwas anderem gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass wir ständig darüber betrogen wurden, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird. Das hat übrigens zuallererst der damalige Generalsekretär der NATO gesagt, und das war ein Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. Er sagte: Keinen Zentimeter nach Osten. Dann gab es fünf Erweiterungen und den totalen Betrug. Wir waren und sind natürlich besorgt über die Möglichkeit, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, weil das unsere Sicherheit bedroht. Davon habe ich auch gesprochen.

Aber der unmittelbare Auslöser war die völlige Weigerung der heutigen ukrainischen Regierung, das Minsker Abkommen umzusetzen, und die unaufhörlichen Angriffe mit zahlreichen Opfern auf die Donbass-Republiken, die Volksrepublik Lugansk und die Volksrepublik Donezk, die wir acht Jahre lang nicht anerkannt haben und die sich schließlich mit einem Ersuchen um Anerkennung an uns wandten, weil sie die Aussichtslosigkeit einer Lösung der Probleme im Rahmen des Minsker Abkommens erkannten. Wir haben sie anerkannt, dann den bekannten Freundschafts- und Beistandsvertrag mit ihnen geschlossen und in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen unsere Verpflichtungen aus diesem Vertrag erfüllt.

Wie ich bereits sagte, haben wir den Krieg nicht begonnen, wir versuchen nur, ihn zu beenden. In der ersten Phase haben wir versucht, dies mit friedlichen Mitteln zu tun – durch das Minsker Abkommen. Wie sich später herausstellte, wurden wir auch hier an der Nase herumgeführt, denn sowohl die frühere deutsche Bundeskanzlerin als auch der frühere französische Präsident haben das zugegeben und öffentlich erklärt, dass sie nicht die Absicht hatten, das Abkommen umzusetzen, sondern nur Zeit schinden wollten, um zusätzliche Waffen in das ukrainische Regime zu pumpen, was sie auch getan haben. Das Einzige, was wir bedauern können, ist, dass wir in dem Glauben, dass wir es mit anständigen Menschen zu tun haben, nicht früher aktiv geworden sind.

Sarubin: Carlson wurde unmittelbar vor dem Interview kritisiert und nach dem Interview wird ihm nun vorgeworfen, dass er angeblich zu wenige harte Fragen gestellt habe, dass er zu weich mit Ihnen umgegangen sei, während Sie sich mit ihm sehr wohl gefühlt hätten. Glauben Sie, dass Sie den amerikanischen Journalisten mit Ihrer Autorität erdrückt haben?

Putin: Ich denke, dass Ihr Carlson – wenn ich „Ihr“ sage, meine ich, dass er ein Vertreter Ihres journalistischen Berufsstands ist – eine gefährliche Person ist. Und das ist der Grund dafür: Weil ich, offen gesagt, dachte, dass er sich aggressiv verhalten und diese sogenannten scharfen Fragen stellen würde.

Darauf war ich nicht nur vorbereitet, sondern ich wollte es auch, denn es hätte mir die Möglichkeit gegeben, ebenso scharf zu antworten, was meiner Meinung nach unserem gesamten Gespräch eine gewisse Spezifität verliehen hätte. Aber er wählte eine andere Taktik, er versuchte mehrmals, mich zu unterbrechen, aber dennoch war er, für einen westlichen Journalisten, erstaunlich geduldig und hörte sich meine langen Dialoge an, vor allem die über die Geschichte. Er gab mir keine Gelegenheit, das zu tun, was ich bereit war zu tun. Ehrlich gesagt habe ich bei diesem Interview keine große Freude gehabt. Aber er hielt sich strikt an seinen Plan, und er führte ihn aus. Wie aussagekräftig es am Ende war, kann ich nicht beurteilen. Es liegt an den Zuschauern, Zuhörern oder vielleicht auch Lesern des Materials, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.

Sarubin: Nach diesem Interview gab es sofort Rufe nach Sanktionen gegen Tucker Carlson und es ist die Rede davon, dass er dort regelrecht verhaftet werden könnte. Ist das überhaupt möglich?

Putin: Assange ist im Gefängnis und niemand erinnert sich mehr an ihn, nur Leute, die ihm nahe stehen, sprechen darüber. Das war’s. Das sind die Besonderheiten des öffentlichen Bewusstseins: Das Thema verschwindet und das war’s. Allerdings wurde Assange zumindest beschuldigt, irgendwelche Staatsgeheimnisse verraten zu haben. Es ist schwierig, Carlson etwas anzuhängen, denn er hat überhaupt keine Geheimnisse berührt. Dennoch denke ich, dass im heutigen Amerika, in den heutigen USA, theoretisch alles möglich ist.

Aus Carlsons eigener Sicht wäre es traurig, ich beneide ihn irgendwie nicht, aber es war seine Entscheidung. Er wusste, worauf er sich eingelassen hat. Aber unter dem Gesichtspunkt, den Menschen auf der ganzen Welt klar zu machen, was sie in Anführungszeichen moderne „liberal-demokratische“ Diktatur ist, die angeblich von der heutigen herrschenden Klasse der USA repräsentiert wird, wäre es wahrscheinlich gut, sie würden ihr wahres Gesicht zeigen.

Sarubin: Carlson sagte, dass nach dem Interview… Nur um alle Zweifel zu zerstreuen, die aufgekommen sind, hier ist meine Frage. Carlson sagte, dass Sie nach dem Interview noch ein Gespräch geführt haben, und jetzt fragen sich alle, worum es dabei ging.

Putin: Wie ich schon sagte und wie ich es verstanden habe, ist er nach seinem eigenen Plan vorgegangen, und das ist alles, er ist nicht über diesen Plan hinausgegangen. Es gab zum Beispiel noch einige andere Themen, über die es meiner Meinung nach wichtig gewesen wäre, zu sprechen. Aber ich habe keine zusätzlichen Themen aufgezwungen, die der Journalist in dem Gespräch mit mir nicht angesprochen hat.

Die Frage der Dämonisierung Russlands, etwa im Zusammenhang mit den interethnischen Ereignissen, mit den Judenpogromen im Russischen Reich, das hätte natürlich in einem so offiziellen Teil zur Sprache kommen müssen. Aber eines der Themen, über die wir gesprochen haben, als die Kameras aus waren, war etwas, über das der US-Außenminister Herr Blinken mehrmals gesprochen hat, dass seine Verwandten, sein Urgroßvater, wegen der Judenpogrome aus Russland geflohen sind.

Und dieses Thema kommt in verschiedenen Ländern der Welt, in Europa, in den USA, immer wieder auf. Ich wiederhole, es taucht auf, um Russland zu dämonisieren, um zu zeigen, was für Barbaren, Schurken und Räuber hier leben. Aber wenn man sich anschaut, was der heutige US-Außenminister gesagt hat, und dabei nicht auf die politischen Losungen schaut, sondern auf den Kern der Probleme, die es gibt, dann wird auch hier vieles klar.

Wir haben das alles in unseren Archiven. Zum Beispiel hat der Urgroßvater von Herrn Blinken das Russische Reich verlassen. Er wurde, glaube ich, irgendwo in der Provinz Poltawa geboren und hat dann in Kiew gelebt und es verlassen. Es stellt sich die Frage: Glaubt Herr Blinken, dass das ursprünglich russisches Gebiet ist, Kiew und die umliegenden Gebiete? Das ist das erste.

Zweitens, wenn er sagt, er sei vor den Judenpogromen aus Russland geflohen, dann meint er mindestens, das möchte ich betonen, dass es 1904 keine Ukraine gab, und es war 1904, als der Ururgroßvater von Herrn Blinken Kiew in Richtung USA verlassen hat, also gab es dort keine Ukraine, wenn er sagt, er sei aus Russland geflohen. Nach allem, was man hört, ist Herr Blinken unser Mann. Er gibt nur blöderweise öffentlich solche Erklärungen ab. Das könnte zum Scheitern führen.

Sarubin: In den deutschen Medien wurden in diesen Tagen Artikel darüber veröffentlicht, dass der Großvater der derzeitigen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock ein glühender Nazi war. Kann es bei allem, was in den letzten Jahren in den Beziehungen zwischen unseren Ländern passiert ist, sein, dass dieser „Virus“ des Nationalsozialismus in dem Land vielleicht auf einer genetischen Ebene weitergegeben wird?

Putin: Das ist auch eine der Unterarten des extremen Nationalismus.

Übrigens ist mir gerade eingefallen, dass diese Pogrome im Russischen Reich vor allem im Süden und Südwesten, in der heutigen Ukraine, stattgefunden haben. In Kiew, das sagte ich, im Jahr 1905. Wenn der Vorfahre von Herrn Blinken 1904 ausgereist ist, so war das erste Massenpogrom in Kiew 1905, so dass sein Urgroßvater oder Ururgroßvater nur entweder aus Zeitungen oder aus den Informationen, die damals aus Kiew kamen, davon erfahren konnte.

Aber diese negativen Massenereignisse erschienen im Prinzip zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ich glaube, das erste Massenpogrom war im Jahr 1820, im Jahr 1821. Natürlich waren diese Verbrechen in Odessa, dann in Melitopol, in Schitomir und in anderen Städten der heutigen Ukraine, in Weißrussland. Es gab ein paar Ereignisse dieser Art in Sibirien, aber das erste stand im Zusammenhang mit der Ermordung des griechischen Patriarchen in Konstantinopel, da dachten die dort lebenden Griechen, dass die Juden irgendwie in das versuchte Attentat auf den Patriarchen verwickelt waren.

Aber das ist unwichtig. Wichtig ist übrigens, dass diesen Pogromen Widerstandsgruppen entgegenwirkten, die aus jüdischen und russischen Jugendlichen bestanden, und dass die Regierung, sogar die zaristische, entsprechende Einschätzungen abgab und versuchte, diese tragischen Ereignisse zu verhindern, auch mit Hilfe der Armee. Aber, ich wiederhole es noch einmal, das ist ein anderes Thema.

Was den Nationalismus und den Nationalsozialismus, den Faschismus betrifft, so werde ich Ihnen vielleicht etwas Seltsames sagen. Erstens, die Dame selbst… wie heißt sie?

Sarubin: Annalena Baerbok.

Putin: Ja, Baerbock, damit ich ihren Nachnamen nicht verwechsle, sie vertritt die Grüne Partei. Viele Vertreter dieses Teils des politischen Spektrums in Europa spekulieren auf die Ängste der Menschen und schüren diese Ängste der Menschen vor den Ereignissen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel in der Welt auftreten können. Und dann verfolgen sie, indem sie auf diese Ängste spekulieren, die sie selbst geschürt haben, eine politische Linie, die weit von dem entfernt ist, womit sie an die Macht gekommen sind. Genau das passiert jetzt in Deutschland. Zum Beispiel hat die Kohleverstromung zugenommen, und sie war im Energiemix größer als in Russland, sie war größer, und jetzt ist sie noch größer geworden. Wo ist diese „grüne“ Agenda? Das ist das erste.

Zweitens, Leute wie die deutsche Außenministerin sind natürlich – sie auf jeden Fall – feindselig gegenüber unserem Land, gegenüber Russland. Aber sie ist meiner Meinung nach auch feindselig gegenüber ihrem eigenen Land, denn es ist schwer vorstellbar, dass ein Politiker von diesem Rang die wirtschaftlichen Interessen seines Landes, seines Volkes derart missachtet. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber in der Praxis passiert genau das, und das sehen wir auch.

Der nächste Teil meiner Ausführungen mag im Widerspruch zu dem stehen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube nicht, dass die heutige Generation von Deutschen die volle politische Verantwortung für alles tragen sollte, was Nazi-Deutschland getan hat. Die Menschen der heutigen Generation sollten nicht für das verantwortlich gemacht werden, was Hitler und seine Schergen getan haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt, in Europa und so weiter. Ich denke, das wäre ungerecht. Und generell ist es ungerecht, dem gesamten deutschen Volk dieses Etikett aufzudrücken, das ist ungerecht und ein Missbrauch dessen, was die Menschen erlebt haben, was die Völker der Sowjetunion erlebt haben. Ich glaube, das ist ungerecht und unnötig. Wir sollten von den heutigen Realitäten ausgehen und uns ansehen, wer was tut und welche Politik verfolgt.

Das wäre in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht übrigens sinnvoll. Meiner Meinung nach gibt es heute viele in vielen Ländern, auch in solchen, in denen das eigentlich kein politisches Leitmotiv sein sollte, es aber leider doch ist – was meine ich? Eine Art von Exklusivität irgendwelcher Völker gegenüber anderen, eine Art von Auserwähltheit und so weiter. Sehen Sie, damit hat der Nazismus angefangen! Wenn er also so weit verbreitet ist, sollten wir auch darüber nachdenken, auf globaler Ebene diese antifaschistische, antinazistische Propaganda und Arbeit aufzubauen. Ich wiederhole, auf globaler Ebene.

Und das sollte nicht auf staatlicher Ebene geschehen. Es wird nur effektiv sein, wenn es auf der Ebene des öffentlichen Bewusstseins und der öffentlichen Initiative geschieht. Und es spielt keine Rolle, in welchem Land der Welt das passiert.

Sarubin: In der gesamten EU hat schon fast eine Panik wegen der möglichen Rückkehr von Donald Trump auf den Posten des US-Präsidenten begonnen. Und Trumps jüngste Äußerungen, gerade neulich, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs verängstigt, sie verhehlen es nicht. Trump sagte, die USA sollten die europäischen Länder nur dann schützen, wenn die europäischen Länder dafür bezahlen. Warum ist so eine Beziehung zwischen Europa, den europäischen Regierungschefs, den Politikern und Donald Trump entstanden?

Putin: Trump wurde schon immer als ein nicht-systemischer Politiker bezeichnet. Er hat seine eigenen Ansichten darüber, wie die USA die Beziehungen zu ihren Verbündeten gestalten sollten. Und dabei sind schon vorher die Funken geflogen. Nehmen Sie im Umweltbereich den Rückzug der USA aus dem Kyoto-Abkommen, auch da sind die Funken geflogen. Aber der damalige US-Präsident hat beschlossen, dass sich die USA trotz der Attraktivität der Umweltagenda aus den Kyoto-Vereinbarungen zurückziehen würden, weil er glaubte, dass sie der amerikanischen Wirtschaft schaden. Das war’s. Er hat eine willensstarke Entscheidung getroffen, und das war’s. Und ganz gleich, wie sehr die europäischen Staats- und Regierungschefs ihn beschimpften, er hat es getan. Ja, und dann hat er es korrigiert.

Und wie unterscheidet sich Trumps Position in dieser Hinsicht? Im Grunde in nichts. Er wollte die Europäer zwingen, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen, oder, wie er sagte, „sie sollen uns dafür bezahlen, dass wir sie beschützen, dass wir den Nuklearschirm über ihren Köpfen aufspannen“ und so weiter. Ich weiß nicht, sollen sie das doch selbst regeln, das ist ihr Problem. Ich denke, das hat von seinem Standpunkt aus gesehen eine gewisse Logik. Aus der Sicht der Europäer gibt es da keine Logik, und sie möchten, dass die USA einige der Funktionen, die sich seit der Gründung der NATO entwickelt haben, weiterhin kostenlos erfüllen. Das ist ihre Sache.

Ich denke, dass die NATO überhaupt keinen mehr Nutzen hat, sie hat keinen Sinn. Es gibt nur einen Grund: Sie ist ein Instrument der amerikanischen Außenpolitik. Und wenn die USA der Meinung sind, dass sie dieses Instrument nicht brauchen, dann ist das ihre Entscheidung.

Sarubin: Der derzeitige US-Präsident Biden gibt der ganzen Welt jeden Tag mehr und mehr Anlass, über seinen Gesundheitszustand zu diskutieren. Er ist der Präsident einer der größten Atommächte. Gleichzeitig sehen wir alle täglich, gelinde gesagt, sehr spezifische Bilder. Woran denken Sie, wenn Sie das alles sehen und hören?

Putin: Ich denke daran, dass die innenpolitische Kampagne, der Wahlkampf, in den USA immer mehr an Fahrt gewinnt. Er wird immer schärfer. Und aus meiner Sicht ist es unkorrekt, sich in diesen Prozess einmischen.

Hören Sie, als ich mich in der Schweiz mit Biden getroffen habe, das ist schon einige Jahre her, drei Jahre, aber schon damals hieß es, er sei handlungsunfähig. Ich habe nichts dergleichen gesehen. Nun, ja, er hat auf seine Papiere geschaut. Ich habe, um ehrlich zu sein, auf meine geschaut. Daran ist nichts auszusetzen. Und dass er sich irgendwo den Kopf am Hubschrauber gestoßen hat, als er aus dem Hubschrauber stieg – nun, wer hat sich nicht schon mal den Kopf gestoßen? Möge der Erste einen Stein auf ihn werfen.

Überhaupt, meiner Meinung nach… Ich bin kein Arzt und ich halte mich nicht für berechtigt, mich dazu zu äußern. Darauf sollten wir nicht schauen. Wir sollten uns den politischen Standpunkt ansehen. Ich glaube, dass die Haltung der heutigen Regierung äußerst schädlich und falsch ist. Und das habe ich Präsident Biden seinerzeit auch gesagt.

Sarubin: Dann eine Frage, die vor vier Jahren gestellt wurde und jetzt wieder aktuell wird, wie sich herausstellt. Wer ist besser für uns: Biden oder Trump?

Putin: Biden. Er ist erfahrener, er ist berechenbar, er ist ein Politiker der alten Formation. Aber wir werden mit jedem Führer der USA zusammenarbeiten, dem das amerikanische Volk sein Vertrauen ausspricht.

Sarubin: Ich möchte noch einmal auf Ihr Interview mit Tucker Carlson zurückkommen. Wir erinnerten uns an die Äußerungen der derzeitigen Regierungschefs Deutschlands und Großbritanniens. Aber es hat sich auch einer geäußert, über den Sie in Ihrem Interview mit Carlson sagten: „Wo ist dieser Johnson jetzt?“ Er war es, der Kiew laut dem Eingeständnis von Arahamia dazu gebracht hat, nicht mit Moskau zu verhandeln, sondern zu kämpfen. Wenn die Kiewer Regierung damals nicht auf diesen, sagen wir, Rat gehört hätten, wie hätten sich die Ereignisse dann weiterentwickelt?

Putin: Herr Arahamia hat das selbst gesagt. Sehen Sie es sich synchron an. Wir haben es ihm nicht aus der Nase gezogen. Er hat gesagt, was er denkt. Warum er das gesagt hat, weiß ich nicht. Er ist so ein offener Mensch. Er sagte: „Wenn wir diese Vereinbarungen erfüllt hätten, wenn wir die Vereinbarungen von Istanbul vollständig umgesetzt hätten, wäre der Krieg schon vor anderthalb Jahren zu Ende gewesen.“

Er hat das doch gesagt. Beim Interview mit Herrn Carlson hätte man mich, denke ich, auch synchron mit Herrn Arahamia wiedergeben müssen. Warum hat der Westen diese Position eingenommen? Ich sage „der Westen“ und vor allem die angelsächsische Welt, denn der ehemalige Premierminister Johnson konnte in dieser Angelegenheit nicht auf eigene Faust, aus eigener Initiative und ohne Konsultationen mit Washington handeln. Wahrscheinlich gab es nicht nur solche Konsultationen, sondern ich glaube, dass er diese Dienstreise auf Kosten der amerikanischen Regierung unternommen hat, für die sie ihm einen Reisekostenzuschuss gezahlt hat. Er vertrat dort also die Position, dass man Russland bis zum letzten Ukrainer bekämpfen muss – das war natürlich in Klammern gesetzt -, aber bis zum siegreichen Ende und um Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Offenbar haben die mit diesem Ergebnis gerechnet. Aber wie ich schon zu Herrn Carlson gesagt habe, kann ich es auch Ihnen gegenüber wiederholen: Wenn die sehen, dass sie das Ergebnis nicht erreichen, müssten sie eigentlich Korrekturen vornehmen. Aber das ist eine Frage der politischen Kunst, denn Politik ist, wie Sie wissen, die Kunst des Kompromisses.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



