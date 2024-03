Terrorangriff auf Russland

Es hat wieder einen von bekennenden Nazis begangenen Terrorangriff auf russische Regionen gegeben. Obwohl der Spiegel die Gruppen früher selbst als Nazi-Gruppen bezeichnet hat, verschweigt er seinen Lesern das "Detail" dieses Mal. Die Spiegel-Redaktion zeigt mal wieder offen ihre Sympathie für bekennende Nazis.

Heute, am 12. März, haben Terrorgruppen wieder aus der Ukraine russische Gebiete überfallen und zivile Ziele angegriffen. Bei der Gruppe handelt es sich um das „Russisches Freiwilligenkorps“, über das der Spiegel bereits lobend berichtet hat, als es vor fast genau einem Jahr Dörfer in der russischen Grenzregion Belgorod angegriffen und dabei ausschließlich zivile Ziele und Zivilisten beschossen hat.

Damals hat der Spiegel in seinem Artikel immerhin erwähnt, dass der Chef der Gruppe ein bekennender Neonazi ist, allerdings hat der Spiegel ihn verharmlosend als „Rechtsextremist“ bezeichnet. Aber immerhin konnte man im Spiegel damals noch indirekt erfahren, dass dieser russische Nazi, der in Deutschland aufgewachsen ist, so radikal ist, dass er aus Deutschland ausgewiesen wurde. Dass dieser Nazi dann in der Ukraine Unterschlupf gefunden hat und vom ukrainischen Geheimdienst unterstützt wird, konnte man damals auch verschämt im Spiegel erfahren.

Das ist heute anders.

Der Spiegel verschweigt die Beteiligung von Nazis

Wieder hat die Gruppe einen Terrorangriff auf Zivilisten in den russischen Regionen Belgorod und Kursk gestartet, wobei die Russen heute besser vorbereitet sind und die Gruppe offenbar zurückschlagen konnten, ohne dass Zivilisten zu Schaden gekommen sind.

Dieses Mal hat der Spiegel seinen Lesern die unappetitlichen Details über die Gruppe verschwiegen. Der Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Vor Präsidentschaftswahlen – Russische Putin-Gegner dringen offenbar in Gebiete Belgorod und Kursk ein“ begann mit folgender Einleitung:

„Russische Putin-Gegner sind eigenen Angaben zufolge auf Russlands Gebiet nahe der ukrainischen Grenze eingerückt. Moskau gibt an, Angreifer abgewehrt zu haben. Die Saboteure seien zum Rückzug gezwungen worden.“

Während der Spiegel täglich Artikel veröffentlicht, in denen er gegen angeblich böse Rechtsextremisten wettert, wobei der Spiegel heute jeden als „rechtsextrem“ oder „Nazi“ betitelt, der die Politik der deutschen Regierung kritisiert, hält der Spiegel es nicht für nötig, seine Leser über die Nazi-Gesinnung dieser Terroristen zu informieren. Er nennt die Nazis verharmlosend „Putin-Gegner“:

„»Die Legion ›Freiheit Russlands‹, das Russische Freiwilligenkorps und das Sibirische Bataillon sind in die Gebiete Kursk und Belgorod im Rahmen einer gemeinsamen Operation vorgedrungen«, schrieb der in der Ukraine lebende Ex-Abgeordnete der russischen Duma, Ilja Ponomarjow, am Dienstag bei Telegram.“

Dass es sich bei dem „Russisches Freiwilligenkorps“ und der „Legion Freies Russland“ um die gleichen Leute handelt, die nur unter verschiedenen Namen auftreten, konnte man im Spiegel im Juni 2023 erfahren. Damals hat der Spiegel einen Videobeitrag veröffentlicht, in dem man über die „Legion Freies Russland“ erfahren konnte:

„Die Kämpfer treten gemeinsam mit der rechtsextremen Gruppierung „Russisches Freiwilligenkorps“ auf, beide waren an den Angriffen in Belgorod beteiligt. Unter den Mitgliedern des Freiwilligenkorps sind bekennende Neonazis. Die Legionäre von „Freies Russland” wiederum wollen sich als Widerstandskämpfer verstehen. Beide geben an, kremlfeindliche russische Freiwilligenkämpfer zu sein.“

Wie bezeichnet man Leute, die zusammen mit Neonazis Zivilisten umbringen? Mir fällt da nur der Begriff „Nazi“ oder „Neonazi“ ein, aber der Spiegel hat mit Neonazis kein Problem, wenn sie nur genügend Russen töten. Oder wie sonst soll man die positive Berichterstattung des Spiegel über diese Gruppen aus bekennenden Nazis und über ihre Terrorangriffe verstehen?

Ponomarjow, den der Spiegel heute zitiert, ist übrigens kein Unbekannter, er ist ein bekannter Unterstützer von Terroristen und Nazis, der sich damit rühmt, den Mord an der russischen Journalistin Darja Dugina organisiert zu haben und der auch die anti-semitischen Unruhen von Moslems am Flughafen von Machatschkala organisiert hat. Dass er auch Kontakte zu den „Putin-Gegnern“ der Nazi-Truppe „Russisches Freiwilligenkorps“ hat, ist ebenfalls bekannt.

Das verschweigt der Spiegel in seinem aktuellen Artikel allerdings.

Warum Kiew damit nicht in Verbindung gebracht werden will

Dafür erfahren wir im Spiegel noch:

„Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Andrij Jussow, betonte in Kommentaren für Kiewer Medien, dass die Einheiten ausschließlich aus russischen Staatsbürgern bestünden. »Auf dem Gebiet der Russischen Föderation handeln sie absolut autonom, selbstständig und setzen ihr gesellschaftlich-politisches Programm um«, sagte der Geheimdienstvertreter dem Internetportal »Ukrajinska Prawda«.“

Kiew will nicht mit der Gruppe in Verbindung gebracht werden, und das hat einen Grund: Kiew verspricht immer hoch und heilig, aus dem Westen gelieferte Waffen nicht auf russischem Boden einzusetzen, weil Russland die Länder, die die Waffen geliefert haben, als Kriegsteilnehmer einstufen könnte, wenn ihre Waffen auf russischem Boden zum Einsatz kommen.

Schon vor einem Jahr hat die Nazi-Gruppe bei ihrem Angriff auf Belgorod westliche Waffen, damals waren es Humvees, benutzt. Dieses Mal hat das russische Verteidigungsministerium ein Video davon veröffentlicht, wie aus den USA gelieferte Bradley-Schützenpanzer, die an dem Terrorangriff beteiligt gewesen sein sollen, zerstört wurden.

Das Pentagon stellte sich auf Nachfrage von Journalisten zu den zerstörten Bradleys dumm. Ein Reporter der russischen Nachrichtenagentur TASS hat im Pentagon nachgefragt und ein Pentagon-Sprecher hat geantwortet:

„Wir haben keine solchen Informationen; die Streitkräfte der Ukraine könnten dazu antworten“

Der Pentagon-Sprecher habe nicht auf die Nachfrage geantwortet, ob ein solcher Einsatz des Bradleys durch das ukrainische Militär irgendwelchen Anweisungen oder Empfehlungen Washingtons an Kiew bezüglich des Einsatzes amerikanischer Waffen widerspricht.

Selbst wenn wir die ukrainische Behauptung, die Gruppe handele auf russischem Boden „absolut autonom“ und „selbstständig“, glauben wollten, hat die Gruppe ihre Waffen unbestritten von der Ukraine bekommen. Dass die Ukraine einer Gruppe aus bekennenden Nazis amerikanische Waffen gibt, damit die mit diesen Waffen in Russland Zivilisten umbringen können, soll natürlich verheimlicht werden, weshalb die Ukraine sich so weit wie möglich von den Terrorangriffen distanziert und behauptet, die Gruppe handele auf russischem Boden „absolut autonom“ und „selbstständig“.

Daran sollte man alle westlichen Politiker und Propagandisten (die sich im Westen als „Journalisten“ bezeichnen) erinnern, wenn sie mal wieder im Brustton der Überzeugung erzählen, dass man Kiew ruhig Taurus-Raketen und andere Waffen liefern könne, weil Kiew ja hoch und heilig verspricht, sie nicht gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



