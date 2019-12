Sie sind sich einig, dass sie uneinig sind – Das sind die Ergebnisse des Treffens von Putin und Selensky

Das lang erwartete Treffen von Macron, Merkel, Putin und Selensky ist in Paris zu Ende gegangen. Was wurde dabei beschlossen und gab es tatsächlich Fortschritte?

Vor allem auf Selensky lastete großer Druck, denn seit dem Wochenende gab es wieder Proteste auf dem Maidan. Nationalisten unter der Führung von Ex-Preäsident Poroschenko hatten sich dort versammelt und Selensky offen mit einem neuen Maidan und damit gedroht, er werde das Schicksal von Ex-Präsident Janukowitsch teilen, der nach dem Maidan fast gelyncht worden wäre, wenn Selensky beim Treffen mit Putin „rote Linien“ überschreiten sollte. Etwa 100 Nationalisten hatten am Sonntag sogar Zelte vor seinem Amtssitz aufgebaut und dort die Nacht verbracht. Allerdings hat sich die Gruppe nach Bekanntgabe der Ergebnisse von Paris aufgelöst, weil ihre „roten Linien“ nicht überschritten worden sind.

Das Treffen in Paris verlief offensichtlich zur Zufriedenheit aller Beteiligten, zumindest wenn man die Ergebnisse an den sehr bescheidenen Erwartungen misst, die vorher von allen Seiten geäußert worden sind. Bis zuletzt war unklar, ob Putin und Selensky sich unter vier Augen treffen würden. Das Treffen fand schließlich statt und sie redeten länger, als erwartet miteinander: Fast eineinhalb Stunden.

Als die vier Staats- und Regierungschefs dann endlich gegen Mitternacht vor die Presse traten, waren die Erwartungen der Journalisten groß. Im Nachrichtenkanal des russischen Fernsehens lief eine Sondersendung, die stundenlang life den Saal und die wartendenen Journalisten zeigte, die Erwartungen waren wirklich groß.

Was waren die Streitpunkte, was wurde erreicht und was nicht?

Die Abschlusserklärung ist so allgemein gehalten, dass sie kaum Aussagekraft hat, daher waren die Aussagen der Staats- und Regierungschefs auf der Pressekonferenz wesentlich interessanter. Wir gehen die Punkte nun der Reihe nach durch.

In der Erklärung heißt es zum Waffenstillstand: „Die Parteien verpflichten sich zu einer vollständigen und umfassenden Umsetzung des Waffenstillstands, unterstützt durch alle erforderlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Waffenruhe bis Ende 2019.„

Das sagt nichts aus, denn ein Waffenstillstand wurde bereits im Februar 2015 beschlossen, aber nie eingehalten. Ob es dieses Mal funktioniert, ist unklar, auch wenn die ersten Schritte zur Entflechtung der Truppen zumindest ein gutes Zeichen sind.

In der Erklärung steht weiter, dass „die Parteien“ die Entflechtung der Truppen an drei weiteren Stellen der Front bis Ende März und einen Plan zur Minenräumung „unterstützen“ werden. Außerdem wurde ein Gefangenenaustausch „alle gegen alle“ bis Jahresende beschlossen und die Eröffnung von Übergängen an der Front „für humanitäre Notwendigkeiten„.

Das ist ein wichtiger Punkt, denn schon im Abkommen von Minsk hatte Kiew sich verpflichtet, humanitäre Hilfe für den Donbass zuzulassen, aber stattdessen eine Hungerblockade verhängt. Trotzdem können beide Seiten damit zufrieden sein: Russland hatte diese Übergänge gefordert und Selensky kann zu Hause mit dem Gefangenenaustausch punkten, der für die Ukrainer sehr wichtig ist.

Komplizierter ist der zweite Punkt der Erklärung. Dort erklären „die Parteien ihr Interesse“ an dem Abkommen von Minsk und „die Notwendigkeit, die Steinmeier-Formel in die ukrainische Verfassung zu integrieren„. Hintergrundinformationen zum Inhalt des Minsker Abkommens und zur Steinmeier-Formel finden sie hier: (Minsker Abkommen und Steinmeier-Formel)

Bei der Pressekonferenz wurde deutlich, wo es bei diesen Punkten hakt, denn sie werden von beiden Seiten unterschiedlich interpretiert, obwohl sie unmissverständlich in den Dokumenten formuliert sind. Das Minsker Abkommen regelt eindeutig, dass die Ukraine eine Reihe von Anforderungen erfüllen muss, bevor es zu Wahlen im Donbass kommt und erst nach den Wahlen erhält die Ukraine wieder die Kontrolle über die Gebiete und die dortigen Landesgrenzen zurück. Die Bedingungen sind unter anderem eine allgemeine Amnestie (sonst würde ja niemand freiwillig die Waffen niederlegen, wenn er anschließend mit Verhaftung rechnen müsste) und die Verankerung des Sonderstatusses für den Donbass. Die Steinmeier-Formel hat die Frage des Sonderstatusses und der Übergabe der Kontrolle über die Grenze noch einmal konkretisiert.

Das Problem ist, dass die Ukraine – obwohl sie das so im Minsker Abkommen unterschrieben hat – es nun so nicht mehr umsetzen möchte. Selensky will zuerst die Kontrolle und Entwaffnung der Rebellen und dann die Wahlen. Nur wie die Rebellen sich dazu bereit erklären sollen, ohne Sicherheitsgarantien inklusive garantiertem Sonderstatus, erklärt Selensky nicht. Allerdings hatte er in dem Punkt kaum Bewegungsspielraum, denn hier nachzugeben wäre eine der „roten Linien“ der Nationalisten gewesen, die in Kiew vor seinem Amtssitz ein Zeltdorf errichtet und ihm offen mit einem Putsch gedroht haben. Und der Maidan hat 2015 gezeigt, dass das in Kiew keine leeren Drohungen sind.

Auf der Pressekonferenz waren diese Meinungsunterschiede deutlich zu sehen. Auf die entsprechende Frage antwortete Selensky:

„Der Präsident der Russischen Föderation und ich sind, ehrlich gesagt, unterschiedlicher Meinung über die Überführung der Grenze und wann das möglich ist. Und wirklich, ich kann offen darüber sprechen. Der Präsident der Russischen Föderation wird nach mir antworten, was unsere unterschiedlichen Meinungen unterstreichen wird. Er redet von dem, was unser ehemaliger Präsident Poroschenko in Minsk unterzeichnet hat: die Übergabe der Grenze nach den Wahlen. Ich allerdings spreche die Frage einer Übergabe der Grenze vor den Wahlen an. Ich denke, ich habe gute Argumente, aber bisher haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber ich denke, es ist kein Zufall, dass wir daher über ein nächstes Treffen in vier Monaten sprechen und es ist kein Zufall, dass wir ein Treffen von vier Staatschefs haben. Ich denke, wir werden einen Ausweg aus diesen Fragen finden, wir müssen einen Ausweg finden. Sagen wir mal, wir finden keinen, wir müssen ihn finden, sonst kommen wir nicht weit.

Was die Wahlen betrifft, danach haben Sie auch gefragt. Wir haben auch darüber diskutiert, die Frage der Organisation der Wahlen wird auf der Ebene der trilateralen Kontaktgruppe diskutiert werden, die verschiedene Optionen für die Organisation der Wahlen ausarbeiten wird. Und ich denke, dass wir in vier Monaten, bei unserem geplanten Treffen, zu diesem sehr komplexen Thema fertige Vorschläge haben werden.

Wissen Sie, Sie haben zwei der schwierigsten Fragen gestellt, die wir heute diskutiert haben: Die Wahlen und die Kontrolle über die Grenze.„

Danach hat Putin zu den gleichen Fragen gesagt:

„Es gibt tatsächlich Position, bei denen unsere Meinungen nicht übereinstimmen. Unsere Position ist sehr leicht zu verstehen: Wir sind für die Umsetzung des Minsker Abkommens. Im Minsker Abkommen – bitte nehmen Sie es zur Hand und lesen Sie, was da steht – dort steht, dass die Ukraine die Kontrolle über dieses Gebiet, über diesen Teil der Grenze, am Tag nach den Wahlen bekommt, so steht es dort. Und endgültig wird dieser Prozess abgeschlossen, nachdem alle politischen Verfahren vollständig umgesetzt wurden. Das ist es, was da steht. Warum sollte man das Minsker Abkommen wieder öffnen und es umschreiben? Dort ist alles mit allem verknüpft. Und wenn wir einen Punkt öffnen, werden wir anfangen, auch andere umzuschreiben und wir werden am Ende alles verlieren und eine Situation schaffen, in der wir nichts mehr tun können. Das ist unsere Logik und ich denke, sie ist gerechtfertigt.

Zur russischsprachigen Bevölkerung. Natürlich wollen wir, dass die russischsprachige Bevölkerung, nicht nur im Donbass, sondern in der gesamten Ukraine, gleiche demokratische Rechte genießt, wie die ukrainische Bevölkerung. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass 38 Prozent der Bürger der Ukraine sich als russischsprachige Bürger betrachten. Und ab dem nächsten Jahr werden, wie Sie wissen, alle so genannten russischen Schulen nur noch auf Ukrainisch unterrichtet. Übrigens, andere Schulen, also Ungarische, Rumänische, Polnische, werden erst ab 2023 auf Ukrainisch umgestellt. Als ob es in der Ukraine mehr Ungarn gäbe als russischsprachige Menschen. Sie müssen zugeben, dass das Fragen aufwirft, auf die wir keine Antworten haben.„

Die Frage des Sonderstatusses betrifft auch die Frage der Sprache. Die Ukraine möchte alle nicht-ukrainischen Bevölkerungsteile ukrainisieren. Aber viele sprechen nicht einmal Ukrainisch, weil sie in einem Landesteil leben, wo russische, ungarische, rumänische oder polnische Minderheiten die Mehrheit stellen. Aber die Nationalisten haben vor den Wahlen im April noch ein Sprachgesetz durch das Parlament gepeitscht, das sogar „Sprachinspektoren“ vorsieht, die kontrollieren dürfen, ob ein ungarischer Arzt mit seinem ungarischen Patienten auch wirklich Ukrainisch miteinander sprechen. Bei Verstößen drohen Strafen.

Das ist einer der Gründe, warum der Sonderstatus für die Rebellen so wichtig ist.

Auf der Pressekonferenz wurde auch eine Frage zu den unterschiedlichen Interpretationen des Minsker Abkommens gestellt und Merkel hatte es als „flexibel“ bezeichnet. Darauf hat Putin geantwortet:

„In der Tat hat jede Vereinbarung eine gewisse Flexibilität, da einige Dinge, die zu Papier gebracht werden, von den Parteien unterschiedlich interpretiert werden können. Und wir hatten heute auch eine Diskussion über einige Aspekte der Minsker Vereinbarungen. Es gibt Dinge, die deutlich geschrieben stehen und es ist schwer, gegen sie zu argumentieren. Und es gibt Dinge, die bei unseren Gesprächen in Minsk 2015 als Kompromisse entstanden sind. Und die werden von den Parteien unterschiedlich interpretiert. In diesem Sinne stimme ich der Frau Bundeskanzlerin zu, sie hat Recht.

Nun, deshalb treffen wir uns, um zu einem gemeinsamen Verständnis kommen. Aber ich stimme auch zu, dass es keine Alternative zum Minsker Abkommen gibt und es muss alles getan werden, um sicherzustellen, dass es vollständig umgesetzt wird.„

Eine weitere Frage, die immer wieder aufgeworfen wird ist, dass Kiew mit den Rebellen direkt sprechen muss. Wie Putin es formulierte, in der Geschichte ist noch kein Konflikt ohne direkte Gespräche gelöst worden. Aber Kiew weigert sich, direkt mit den Rebellen zu sprechen. Die Argumentation dazu klang bei Selensky so:

„Bin ich bereit, mit den Bewohnern des besetzten Donbass zu sprechen? Heute hat der Präsident der Russischen Föderation mehr als einmal auch darüber gesprochen, dass dort ein direkter Dialog… Was meine ich? Ja, natürlich bin ich bereit dazu, mehr noch, ich spreche die ganze Zeit mit ihnen. Ich selbst komme aus dem Südosten, von da sind mehr als drei Millionen in die Westukraine geflohen und sie sind für mich auch Bewohner des besetzten Donbass. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt, den ich ansprechen möchte. Wir hatten nicht genug Zeit und irgendwie sprachen wir nur kurz und oberflächlich darüber. Für ein ernsthaftes Gespräch blieb jedoch keine Zeit.

Seien wir ehrlich. Wir sitzen in Minsk in einer trilateralen Gruppe und es gibt Vertreter, wir nennen sie „Separatisten“, Vertreter der separatistischen Genossen und sie sind Bewohner des besetzten Donbass. Und ich habe viele Freunde, die Bewohner des besetzten Donbass sind, es sind intelligente Menschen, die vor Gewehrkugeln geflohen sind, vor Explosionen, ihr Haus, Immobilien, ihre Lieben verloren haben. Sie leben heute in den Gebieten, die von der unabhängigen Ukraine kontrolliert werden und ich stehe im Dialog mit ihnen. Bin ich bereit, sie zu kontaktieren? Ich tue es täglich. Ich werde Ihnen mehr sagen, in der Firma, in der ich vor der Präsidentschaft gearbeitet habe, im Studio „Quartal-95“, waren vielen Menschen, die Bewohner des besetzten Donbass sind. Darüber hinaus war ich an der Kontaktlinie, in Solotoe, in Petrovsky, wo wir die Truppen entflochten haben und ich kam und sprach mit den Bewohnern des besetzten Donbass, die dort arbeiten, dort ihre Wohnung haben und zum Beispiel in einer Schule in der Ukraine arbeiten, oder umgekehrt. Wissen Sie, ich werde Ihnen ehrlich sagen … Kommen Sie vorbei, ich zeige es Ihnen persönlich. Die Wirklichkeit, nicht die lustigen Dinge, die Ihr Propagandist Solowyow in Moskau darüber erzählt. Ich sage es immer, kommen Sie, schauen Sie, was da los ist, gehen Sie dorthin, es ist okay, ich denke, Sie machen Ihre Brioni-Schuhe, oder was auch immer, dabei nicht schmutzig. Und ich denke, es ist wichtig, es ist sehr wichtig, es zu fühlen und zu verstehen. Und deshalb wollte ich, dass zum Minsker Format, wo jetzt angebliche Vertreter des besetzten Teils des Donbass sitzen, dass dort ein paar Vertreter derer sitzen, die den besetzten Donbass verlassen haben.„

Ber der Pressekonferenz waren vier Fragen zugelassen, eine aus jedem Land. Diese letzte Frage hatte eine russische Journalistin gestellt, wie man an Selenskys Antwort schon ahnen konnte. Nach seiner Antwort gab es Tumult von Seiten der russischen Journalisten, denn die Ukraine verweigert ihnen die Einreise. Daher riefen mehrere russische Journalisten durcheinander und fragte Selensky, ob sie wirklich einreisen und sich umsehen dürften, nachdem die Ukraine genau das bisher untersagt hat. Selensky blieb die Antwort schuldig und Macron war in seiner Postion als Gastgeber gezwungen, im Saal für Ruhe zu sorgen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei diesem ersten Treffen im Normandie-Format seit drei Jahren wohl einige Fortschritte gemacht worden sind. Aber es gibt noch genug Stolpersteine. Die nächsten Monate werden zeigen, ob zumindest diese kleinen Fortschritte auch in der Praxis umgesetzt werden und ob sich nun mit der Zeit genug Vertrauen aufbauen kann, um die wirklichen Probleme anzugehen, die einem endgültigen Frieden in der Ukraine im Wege stehen.

Wenn Sie sich für die Ukraine nach dem Maidan und für die Ereignisse des Jahres 2014 interessieren, als der Maidan stattfand, als die Krim zu Russland wechselte und als der Bürgerkrieg losgetreten wurde, sollten Sie sich die Beschreibung zu meinem Buch einmal ansehen, in dem ich diese Ereignisse detailliert auf ca. 670 Seiten genau beschreibe. In diesen Ereignissen liegt der Grund, warum wir heute wieder von einem neuen Kalten Krieg sprechen. Obwohl es um das Jahr 2014 geht, sind diese Ereignisse als Grund für die heutige politische Situation also hochaktuell, denn wer die heutige Situation verstehen will, muss ihre Ursachen kennen.



