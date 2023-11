Wie ist die Position der russischen Regierung zu Israel und Palästina?

Krieg in Gaza

Viele Leser fragen mich, wie die russische Position zum Krieg in Gaza ist. Obwohl ich darüber schon viel geschrieben habe, scheint ein eigener Artikel darüber nötig zu sein.

Die russische Regierung ist stets um gute Beziehungen zu Israel bemüht gewesen, was auch daran liegen dürfte, dass viele russische und sowjetische Juden nach Israel ausgewandert sind. Man hat sich in Russland und Israel stets alle Müge gegeben, die Streitpunkte, die es zwischen den beiden Ländern gibt – genannt seien beispielsweise die völkerrechtswidrigen Luftangriffe, die Israel ständig in Syrien durchführt – nicht öffentlich zu thematisieren.

Das komplizierte russisch-israelische Verhältnis

Israel war im Ukraine-Konflikt offiziell neutral und Israel hat keine Waffen an Kiew geliefert, weil man in Israel befürchtet hat, dass diese – wie auch die westlichen Waffen – anschließend auf dem Schwarzmarkt landen und möglicherweise dann israelische Waffen von der Hamas oder anderen Feinden Israels gegen Israel eingesetzt werden.

Allerdings haben offenbar Soldaten israelischer Spezialeinheiten in der Ukraine gegen Russland gekämpft. Das wurde bekannt, weil im Oktober gemeldet wurde, dass diese Einheiten aus der Ukraine abziehen, um in Israel zu kämpfen. Die Meldung hat keine Schlagzeilen gemacht. Interessant ist, dass ich nirgendwo ein Dementi gefunden habe, also dürfte das der Wahrheit entsprechen.

Natürlich weiß die russische Regierung davon, weshalb das Verhältnis zwischen Israel und Russland in Wahrheit weitaus schlechter sein dürfte, als offiziell gemeldet wird. Offenen Streit vermeiden die russische und die israelische Regierung bisher.

In Israel ist die Stimmung bei vielen Politikern sehr anti-russisch. Es sei daran erinnert, dass ein israelischer Politiker Russland eine Mitverantwortung am Angriff der Hamas gegeben und gedroht hat, Russland werde „den Preis dafür bezahlen“.

Dass das Verhältnis zwischen Russland und Israel schlechter ist, als offen kommuniziert wird, kann man an vielen Meldungen sehen. Israel hat Ende Oktober beispielsweise die Ausstellung von Repatriierungsvisa für Russen eingestellt. Laut dem israelischen Repatriierungsgesetz kann jeder Jude sowie dessen Kinder oder Enkelkinder die israelische Staatsbürgerschaft beantragen und sich in Israel niederlassen. Man erhält dann die israelische Staatsbürgerschaft und finanzielle Hilfe für den ersten Lebensabschnitt in Israel. Für russische Juden gilt das derzeit nicht mehr.

Ein weiterer Hinweis auf das schlechte Verhältnis zwischen Israel und Russland ist, dass Israel vielen Ausländern die Evakuierung aus dem Gazastreifen erlaubt hat. Auch hier geht Israel „nach Sympathie“ vor, denn russische Staatsbürger haben bisher keine Erlaubnis der israelischen Regierung, das Kriegsgebiet zu verlassen.

Russlands Position zum Nahost-Konflikt ist seit Jahrzehnten unverändert. Russland fordert die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und kritisiert das völkerrechtswidrige Verhalten Israels, also das Ignorieren von bindenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und die illegale Siedlungspolitik Israels.

Um aufzuzeigen, wie die russische Regierung zu dem Krieg in Gaza steht, werde ich nun aktuelle Äußerungen führender russischer Politiker übersetzen.

Putin kritisiert Israel, ohne es beim Namen zu nennen

Mitte Oktober fand die Konferenz Russian Energyweek statt, bei der Putin traditionell an der Podiumsdiskussion teilnimmt. Ich habe damals einen Bericht des russischen Fernsehens darüber übersetzt, hier fasse ich einige seiner Äußerungen aus der Diskussion zusammen.

Putin kritisierte es generell, dass in dem Konflikt Zivilisten angegriffen werden, das galt natürlich auch für den Angriff der Hamas. Mitte Oktober war aber schon offensichtlich, dass die israelische Reaktion maßlos ist, weshalb man folgende Aussage Putins wohl in erster Linie als an Israel gerichtet ansehen sollte, auch wenn Putin weder die Hamas noch Israel beim Namen genannt hat:

„Was geschieht, ist schrecklich. Wir wissen, dass die Verbitterung auf beiden Seiten sehr groß ist. Aber wie groß die Verbitterung auf beiden Seiten auch sein mag, man muss sich dennoch bemühen, die Verluste unter der Zivilbevölkerung, unter Frauen, Kindern und Alten so gering wie möglich zu halten oder auf Null zu reduzieren. Wenn Männer beschlossen haben, gegeneinander zu kämpfen, dann sollen sie miteinander kämpfen. Aber lasst Frauen und Kinder in Ruhe. Das gilt für beide Seiten.“

Eigentlich sollte das sogenannte „Nahost-Quartett“ aus Russland, der EU, der UNO und den USA eine diplomatische Lösung für den Nahostkonflikt suchen, aber bekanntlich gibt es in dem Format schon lange keine Treffen mehr, weil die USA ihre Dominanz im Nahen Osten behalten wollen und beschlossen haben, alles allein zu entschieden, meinte Putin:

„In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt auf der Befriedigung der materiellen Bedürfnisse der in den palästinensischen Gebieten lebenden Bevölkerung. Im Grunde hat man versucht, die Lösung grundlegender politischer Probleme durch materielle Zuwendungen zu ersetzen. Wir haben immer gesagt, dass das nicht ausreichen würde.“

Auch im jetzigen Krieg, den Israel gegen die Hamas führt, hält Russland sich mit offener Kritik an Israel zurück, wie auch das russische Fernsehen in seinem Beitrag über Putins Aussagen auf der Russian Energyweek unterstrichen hat.

Am 17. Oktober hat Putin mit arabischen Staatschefs und dem israelischen Premierminister telefoniert. Die Pressemeldungen, die nach solchen Telefonaten veröffentlicht werden, enthalten meistens wenig Konkretes, aber die Formulierungen sind dennoch oft vielsagend. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat damals die offiziellen Erklärungen des Tages über die Telefonate zusammengefasst.

Der Kreml hat damals eine Meldung über Gespräche mit den arabischen und iranischen Staatschefs veröffentlicht. Besondere Aufmerksamkeit schenkten die Gesprächspartner demnach der humanitären Krise im Gazastreifen, der dringenden Notwendigkeit eines Waffenstillstands und einer humanitären Feuerpause, um allen Bedürftigen Nothilfe zukommen zu lassen. Putin bezeichnete jegliche Gewalt gegen Zivilisten als inakzeptabel. Dass das Kritik an Israel war, das zu diesem Zeitpunkt bereits tausende palästinensische Zivilisten getötet hatte, ist offensichtlich.

Als Grund für die Eskalation nannte der Kreml die lange Stagnation des Verhandlungsprozesses. Russland vertrete grundsätzlich die Position, ein unabhängiges Palästina zu schaffen, das ein friedlicher Nachbar Israels ist.

Lawrow mit einer deutlichen Warnung

Ende Oktober häuften sich die Meldungen, dass Israel in Gaza eine ethnische Säuberung durchführen könnte, indem es die palästinensischen Zivilisten zuerst aufgefordert hat, Gaza-Stadt nach Süden zu verlassen, um anschließend so viel Druck zu machen, bis Ägypten die Grenze öffnet und die Palästinenser ins Land lässt.

Bei einem Besuch in Minsk wurde der russische Außenminister Lawrow Ende Oktober dazu befragt und er antwortete, dass die Zerstörung des Gazastreifens und die Vertreibung von zwei Millionen Einwohnern aus der Enklave eine Katastrophe für viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, verursachen werde. Er fügte hinzu:

„Deshalb ist es natürlich notwendig, damit aufzuhören. Und es ist notwendig, humanitäre Programme anzukündigen, um die Bevölkerung zu retten, die sich in einer Blockade befindet: kein Wasser, kein Strom, keine Lebensmittel, keine Heizung, nichts davon gibt es.“

Lawrow wies auch darauf hin, dass Israel „einem absolut inakzeptablen Terrorangriff ausgesetzt war“. In diesem Zusammenhang wies Lawrow auf die Erklärungen Israels hin, die sich seiner Meinung nach nicht in vollem Umfang an das Völkerrecht halten, denn Israel hatte erklärt, dass „die Antwort gnadenlos sein“ und die Hamas vernichtet werde. Dazu sagte der russische Außenminister:

„Es ist unmöglich, die Hamas zu vernichten, ohne den Gazastreifen mit der Mehrheit der Zivilbevölkerung zu vernichten“

Putin beschuldigt die USA

Nach den Unruhen am Flughafen von Machatschkala hat Putin Ende Oktober eine Sitzung des russischen Sicherheitsrates einberufen, auf der er die USA beschuldigte, an der Eskalation schuld zu sein. Putin sagte unter anderem:

„Wir erinnern uns, wie die aktuelle Runde der Nahostkrise begann: mit einem Terrorangriff gegen Zivilisten Israels und anderer Länder auf dem Gebiet dieses Staates. Wir sehen auch, dass leider der Grundsatz der kollektiven Verantwortung dazu benutzt wurde, Rache zu üben, anstatt die Verbrecher und Terroristen zu bestrafen. Die schrecklichen Ereignisse, die sich derzeit im Gazastreifen abspielen, wo Hunderttausende von unschuldigen Menschen, die einfach nirgendwo hinlaufen und sich nicht vor dem Bombardement verstecken können, wahllos abgeschlachtet werden, sind in keiner Weise zu rechtfertigen. Wenn man blutige Kinder sieht, wenn man tote Kinder sieht, wenn man sieht, wie Frauen und alte Menschen leiden, wenn man sieht, wie Ärzte sterben, dann ballt man natürlich die Fäuste und hat Tränen in den Augen.“

Putin hat also den Angriff der Hamas wieder als „Terrorangriff gegen Zivilisten“ bezeichnet und damit heftig kritisiert. Aber Auch Israel hat Putin danach sehr deutlich dafür kritisiert, „unschuldige Menschen“ „wahllos abzuschlachten“.

Anschließend beschuldigte Putin die USA, „hinter der Tragödie der Völker des Nahen Ostens“ zu stecken:

„Wir müssen uns klar machen, wer in Wirklichkeit hinter der Tragödie der Völker des Nahen Ostens und anderer Regionen der Welt steckt, wer das tödliche Chaos organisiert, wer davon profitiert. Meiner Meinung nach ist das heute bereits für alle offensichtlich und klar geworden, denn die Auftraggeber handeln offen und schamlos.

Die derzeit herrschenden Eliten der USA und ihrer Satelliten sind die Hauptnutznießer der globalen Instabilität. Sie ziehen daraus ihre blutigen Gewinne. Ihre Strategie ist ebenfalls offensichtlich. Die USA als weltweite Supermacht – jeder sieht es, jeder versteht es, sogar anhand der Trends in der Weltwirtschaft – werden schwächer, verlieren ihre Position. Die amerikanische Welt mit einem Hegemon wird zerstört, verschwindet langsam aber sicher in der Vergangenheit.

(…)

Ich wiederhole nochmal: Die herrschenden Eliten der USA und ihrer Satelliten stecken hinter der Tragödie der Palästinenser, dem Massaker im gesamten Nahen Osten, dem Konflikt in der Ukraine und vielen anderen Konflikten in der Welt – in Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter. Das ist bereits für jeden offensichtlich. Sie sind es, die überall ihre Militärbasen errichten, die gelegentlich und grundlos militärische Gewalt anwenden, die Waffen in Konfliktgebiete schicken. Sie sind es auch, die finanzielle Mittel unter anderem in die Ukraine und in den Nahen Osten lenken und den Hass in der Ukraine und im Nahen Osten schüren.“

Da Israel ein enger Verbündeter der USA ist und hilft, die US-Politik im Nahen Osten umzusetzen, ist es nicht schwer zu verstehen, dass diese Kritik auch Israel gegolten haben dürfte.

Lawrow beschuldigt die Angelsachsen

Auf einer Konferenz „Snanije“ (Wissen), die in Russland mehrmals jährlich für junge Leute zu den verschiedensten Themen veranstaltet werden, sagte der russische Außenminister Lawrow, es seien die „angelsächsischen Kräfte“, die den Nahen Osten an den Rand eines großen Krieges treiben, und diese Linie des Westens führe traditionell zu Ausbrüchen von Terrorismus und millionenschweren Flüchtlingsströmen.

Diese Linie des Westens zeige sich in der Ukraine, dem Irak, Libyen und Syrien. Andere Ergebnisse dieser Politik seien, so Lawrow, ein Anstieg des Terrorismus und des Extremismus, zerbrochene menschliche Schicksale, zerstörte Familien und Flüchtlingsströme in Millionenhöhe. Lawrow wies darauf hin, dass zu den Methoden der USA und ihrer Verbündeten der Versuch gehöre, in verschiedenen Regionen der Welt Chaos zu säen, Länder und Völker zu zerstreiten und inter-ethnische und inter-religiöse Widersprüche zu verschärfen, weil der Westen es gewohnt sei, seine eigenen Probleme auf Kosten anderer zu lösen und die Rohstoffe anderer auszubeuten“.

Offizielle russische Erklärung

Abschließend übersetze ich noch eine aktuelle offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums, die dessen Sprecherin Maria Sacharowa, am 9. Oktober abgegeben hat.

Beginn der Übersetzung:

Wir verfolgen die Entwicklung der Lage in der palästinensisch-israelischen Konfrontationszone mit zunehmender Sorge. Die Zahl der Opfer der Feindseligkeiten im Gaza-Streifen steigt weiter an. Seit Beginn der Eskalation am 7. Oktober dieses Jahres sind bereits mehr als 10.000 Palästinenser und 1.500 Israelis getötet worden. Bei der überwältigenden Mehrheit handelt es sich um Zivilisten.

Vor diesem Hintergrund bahnt sich in der palästinensischen Enklave eine echte humanitäre Katastrophe an, eine Tragödie von globalem Ausmaß. Nach Angaben der UNO haben die israelischen Luftangriffe fast die Hälfte der Häuser und lebenswichtigen zivilen Infrastrukturen vollständig zerstört oder beschädigt. Der Gazastreifen ist einer brutalen Blockade unterworfen, die vor allem die Zivilbevölkerung trifft. In Gaza herrscht ein gravierender Mangel an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Durch den Mangel an sauberem Wasser droht eine drastische Verschlechterung der sanitären und epidemiologischen Situation.

Wir möchten auch auf die gefährliche Entwicklung der Lage im Westjordanland hinweisen, die von den tragischen Ereignissen in Gaza überschattet wird. Wir sind zutiefst besorgt über die von dort kommenden Informationen über die zunehmenden Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Siedlern auf der einen Seite und der lokalen Bevölkerung auf der anderen Seite. Seit dem 7. Oktober dieses Jahres sind in diesem Teil der besetzten Gebiete mehr als 150 Palästinenser, darunter mehr als 40 Kinder, infolge der Gewalt getötet worden.

Wir betonen einmal mehr, dass die Logik der Eskalation des Konflikts nicht aufgeht. Wir sehen, wie stark im Westen der Gedanke ist, sich auf jede erdenkliche Weise von der Philosophie zu distanzieren, die von der Mehrheit der Welt propagiert wird – der Philosophie des Friedens und der Stabilität in der Region.

Wir verstehen, dass die schnellstmögliche Herbeiführung eines langfristigen Waffenstillstands in der Konfliktzone es ermöglichen würde, neue Opfer zu vermeiden, die Bereitstellung der notwendigen humanitären Hilfe und Unterstützung für die Bevölkerung des Gazastreifens zu gewährleisten und eine weitere Eskalation der bewaffneten Konfrontation und die Beteiligung neuer regionaler Akteure zu verhindern.

Wir begrüßen den Beginn des Prozesses der Ausreise ausländischer Staatsangehöriger aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Ich kann bestätigen, dass auf unserer Seite alles für die Evakuierung der Russen und Landsleute bereit ist, die uns um Hilfe gebeten haben, um die Region zu verlassen. Auch Bürger aus anderen GUS-Staaten haben sich an uns gewandt. Es wurden Listen erstellt und an alle an der Evakuierung Beteiligten in der Region übergeben. Wir können nicht verstehen, warum der Prozess nicht freigegeben wird, obwohl wir sofort gehandelt und alle von den Parteien aus Sicherheitsgründen festgelegten Anforderungen und Bedingungen erfüllt haben. Wir sehen die Bemühungen unserer Vertreter – Botschafter und Diplomaten – in der Region, insbesondere in Israel.

Wir wissen, dass die israelische Seite unserem Botschafter Viktorow in Israel diplomatische Zusicherungen hinsichtlich einer raschen Freigabe dieses Prozesses gegeben hat. Wir waren wirklich schockiert, als wir gestern die Äußerungen des israelischen Botschafters in Moskau hörten, dass es bis zu zwei Wochen dauern könnte, die russischen Listen zu bestätigen. Das ist eine inakzeptable Logik. Wir werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen beteiligten Parteien arbeiten. Wenn ich „wir“ sage, meine ich alle russischen Regierungsstellen, die an der Evakuierung beteiligt sind. In erster Linie das Katastrophenschutzministerium und andere Strukturen: das Verkehrsministerium, Rosaviatia, das russische Außenministerium, unsere Auslandsvertretungen in der Region und so weiter.

Im Rahmen der Bemühungen, die Leiden der Bevölkerung des Gazastreifens zu lindern, haben Flugzeuge des russischen Katastrophenschutzministeriums am 3. und 4. November dieses Jahres Ladungen mit Lebensmitteln und Medikamenten aus unserem Land für die Palästinenser nach Ägypten geliefert. Hilfe für die Bewohner der belagerten Enklave kommt auch von anderen Staaten und Organisationen. Was wir jedoch über den Grenzübergang Rafah einführen können, reicht bei weitem nicht aus. Wir erwarten die Erhöhung der für die palästinensische Bevölkerung so wichtigen und notwendigen humanitären Lieferungen.

Neben der dringenden Aufgabe, die Situation zu deeskalieren, halten wir es für wichtig, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme eines vollwertigen politischen Prozesses im Interesse einer umfassenden Lösung des palästinensischen Problems auf der bekannten völkerrechtlichen Grundlage zu schaffen. In diesem Zusammenhang möchten wir an die russische Initiative erinnern, Konsultationen auf Ministerebene zu organisieren, um die Ansätze der Länder der Region zu koordinieren, die die Zwei-Staaten-Formel zur Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts unterstützen.

Ende der Übersetzung

