Der Westen ignoriert den ukrainischen Terrorangriff auf Belgorod

Westliche Werte

Am 30. Dezember hat die Ukraine einen Terrorangriff auf ein Straßenfest in der russischen Stadt Belgorod durchgeführt. Obwohl es 25 Tote, darunter fünf Kinder, und über 100 Verletzte gab und der Angriff mit illegaler Streumunition durchgeführt wurde, schweigen Politiker und Medien im Westen.

Am 30. Dezember um 15.00 Uhr Ortszeit hat die ukrainische Armee ein Neujahrs-Straßenfest auf dem zentralen Platz der russischen Stadt Belgorod mit Raketen beschossen, die mit illegaler Streumunition bestückt waren. Dabei gab es nach bisherigem Stand 25 Tote, darunter fünf Kinder, und über 100 Verletzte, darunter auch Kinder. Alle Opfer sind Zivilisten, auf Videos von dem Beschuss (siehe hier, hier und hier) ist keinerlei Militär zu sehen. Die Ukraine hat ein Volksfest gezielt mit illegaler Streumunition beschossen, um so viele Zivilisten wie möglich umzubringen. Dass Russland daher von einem Terrorangriff spricht, ist nicht verwunderlich.

Illegale Streumunition

Streumunition (auch Clustermunition, Bombletmunition, Kassettenbomben oder Schüttbomben) sind Bomben, die aus vielen kleinen Bomben, sogenannten Bomblets, bestehen. Die Bomblets werden in einer Kassette verschossen, die sich in der Luft öffnet und die Bomblets über eine große Fläche verstreut. Streumunition tötet daher in einem größeren Gebiet wahllos viele Opfer. Hinzu kommt, dass bis zu 30 Prozent der kleinen Bomblets nicht explodieren und quasi als Anti-Personenminen liegen bleiben und daher oft lange nach ihrem Abwurf eine Gefahr für die Menschen darstellen.

111 Staaten haben das Übereinkommen über Streumunition vom 1. August 2010, auch als Oslo-Konvention bekannt, unterzeichnet, das den Einsatz, die Entwicklung, die Herstellung, den Erwerb, die Lagerung, die Zurückbehaltung und die Weitergabe von Streumunition verbietet. Diese Munition in zivilen Gebieten einzusetzen, gilt als Kriegsverbrechen, weil sie dabei keine militärischen Ziele anvisiert, sondern einzig und alleine eingesetzt wird, um wahllos möglichst viele Zivilisten zu töten.

Als der Westen Anfang 2022 behauptet (aber nie bestätigt) hat, dass Russland an der Front Streumunition einsetzt, war der Protest bei westlichen Politikern und Medien groß.

Das änderte sich, als die USA im Juli 2023 beschlossen, der Ukraine Streumunition zu liefern. Plötzlich erklärte die EU, dass sie den Einsatz von Streumunition nicht mehr verurteilte, sondern dass sie „die Lieferung von Munition an die Ukraine zur Selbstverteidigung insgesamt unterstütze. Bundespräsident Steinmeier, der Meister der Doppelmoral, sagte damals dazu, es sei richtig, dass Streumunition in Deutschland immer noch verboten ist, „aber in der jetzigen Situation“ könne sich die Bundesregierung „den USA nicht in den Weg stellen“.

Die von den USA an Kiew gelieferte alte Streumunition hat nach Angaben des Pentagon eine sehr hohe Ausschussquote, diese Munition enthalte viele defekte Bomben. Die New York Times meldete damals, dass die USA auch alte Modelle von Streumunition in die Ukraine schicken, die in 14 Prozent der Fälle nicht sofort explodieren, also als Anti-Personenminen liegen bleiben.

Schon Ende Juli ist ein russischer Journalist durch ukrainischen Beschuss mit aus den USA gelieferter Streumunition ums Leben gekommen. Die US-Regierung sagte dazu auf Nachfrage, dass „die Sicherheit von Journalisten und Medienmitarbeitern in Konfliktgebieten respektiert werden“ müsse, wollte sich zu dem konkreten Fall jedoch nicht äußern.

Der ukrainische Angriff auf das Straßenfest

Die Ukraine hat am 30. Dezember ein Neujahrs-Straßenfest auf dem zentralen Platz der russischen Stadt Belgorod mit Streumunition, abgefeuert aus Mehrfachraketenwerfern, beschossen. Nach aktuellem Stand wurden dabei 25 Menschen getötet, darunter fünf Kinder, und über 100 verletzt, auch darunter sind Kinder. Es gab dort kein militärisches Ziel, es handelte sich um ziviles Ziel, an dem sich viele Zivilisten, Familien mit Kindern, aufhielten.

Westliche Medien berichten über jeden russischen Angriff in der Ukraine breit und mit leuchtenden Schlagzeilen. Wenn sich hinterher herausstellt, dass es die Ukraine selbst war, die aus propagandistischen Gründen ihre eigenen Zivilisten beschossen hat, um bei aktuellen Verhandlungen mit dem Westen in eine stärkere Verhandlungsposition zu kommen, berichten die deutschen Medien darüber eher nicht, siehe beispielsweise hier.

Die Nicht-Reaktion im Westen

Der ukrainische Angriff auf Belgorod wird im Westen komplett ignoriert. Deutschen Medien war das keinen eigenen Artikel wert, der Spiegel hat den Angriff nur zwei Mal am Rande erwähnt, wobei er es so formuliert hat, als seien die Meldungen über den ukrainischen Angriff nur russische Propaganda. So, wie der Spiegel es formuliert hat, dürften viele seiner Leser sogar denken, dass es den Angriff gar nicht gegeben hat, sondern dass Russland sich das ausgedacht hat. Am 3. Januar klang das am Ende eines Spiegel-Artikel beispielsweise so:

„Die Ukraine hatte später nach russischer Darstellung die Stadt Belgorod nahe der Grenze attackiert. Dabei sollen 18 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden sein. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht.“

Auch westliche Regierungen äußern sich nicht zu dem gezielten ukrainischen Angriff auf Zivilisten. Ein TASS-Korrespondent hat den Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell gefragt, ob die EU gezielte Angriffe auf zivile Ziele unter Verwendung von Mehrfachraketenwerfern und Streumunition unterstützt, die in der EU hergestellt werden und für deren Lieferung an Kiew über die Europäische Friedensfazilität der von Borrell geleitete diplomatische Dienst der EU verantwortlich ist, und folgende Antwort bekommen:

„Insgesamt hat die Ukraine das legitime Recht, sich gegen (…) die Aggression zu verteidigen“

Der Sprecher von Borrell sagte auch, dass Brüssel den von Russland vorgetragenen Fakten über den Beschuss von Belgorod keinen Glauben schenken wolle, warf Russland „ständige Lügen, Manipulation und Propaganda“ vor und sagte:

„Was den konkreten Vorfall in Belgorod betrifft, so kann keine Information, die aus Russland kommt, als vertrauenswürdig angesehen werden.“

Die EU diskreditiert sich international selbst

Das einzige, was man an diesem Verhalten des Westens insgesamt und der EU im Speziellen als positiv ansehen kann, ist, dass die ganze Welt diese Dinge genau beobachtet. Da den Ost-West-Konflikt am Ende entscheiden wird, wem sich der globale Süden zuwendet, ist diese zynische Doppelmoral der EU und des US-geführten ein weiterer Sargnagel in der Reputation des kollektiven Westens.

Die offen zur Schau getragene Doppelmoral des Westens bei den Themen Ukraine und Gaza wird in der internationalen Politik kaum ungestraft bleiben. Westliche Experten warnen die westlichen Regierungen davor seit Monaten, aber anscheinend stoßen sie auf taube Ohren. Im Oktober zitierte die Financial Times einen hohen Diplomaten eines G7-Landes wie folgt:

„Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren. Die ganze Arbeit, die wir mit dem Globalen Süden [wegen der Ukraine] geleistet haben, ist verloren … Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung. Die werden uns nie wieder zuhören. (…) Was wir über die Ukraine gesagt haben, muss auch für Gaza gelten. Sonst verlieren wir unsere ganze Glaubwürdigkeit. Die Brasilianer, die Südafrikaner, die Indonesier: Warum sollten sie jemals glauben, was wir über Menschenrechte sagen?“

Ebenfalls im Oktober haben 850 EU-Beamte einen Brandbrief an EU-Kommissionschefin von der Leyen geschrieben, dessen Essenz sie wie folgt zusammenfassten:

„Die EU riskiert, jegliche Glaubwürdigkeit zu verlieren“

Borrells Sprecher hat mit seiner Nicht-Reaktion auf das ukrainische Kriegsverbrechen einen weiteren Schritt getan, der die Glaubwürdigkeit der EU untergräbt.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



