Die EU-Kommission will die Kontrolle über die Rüstungsindustrie

Kriegswirtschaft und Korruption

Nach der Zentralisierung der Beschaffung von Covid-Impfstoffen will die EU-Kommission dieses "erfolgreiche Projekt" nun wiederholen und die Rüstungsbeschaffung der EU zentralisieren. Ein Verlust an demokratischer Kontrolle ist vorprogrammiert.

Die EU-Kommission will immer mehr Kompetenzen von den EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel zentralisieren. Vieles geschieht dabei quasi durch die Hintertür, so war es bei der zentralisierten Bestellung der sogenannten Covid-Impfstoffe durch die EU-Kommission. Sie hat die Impfdosen zentral bestellt und an die EU-Staaten verteilt, aber die Rechnung mussten die EU-Staaten bezahlen. Bekanntlich sind dabei viel zu viele Impfdosen bestellt worden und am Ende mussten Millionen dieser Dosen vernichtet werden.

Nun will die EU-Kommission dieses „erfolgreiche“ Konzept bei der Rüstungsindustrie wiederholen. Um zu verstehen, was das bedeutet, müssen wir uns vorher noch einmal die Geschichte der Impfstoffbestellungen anschauen.

Korruption und Misswirtschaft

Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hat im Mai 2021 beschlossen, nur noch auf den Pfizer-„Impfstoff“ gegen Covid zu setzen und sie hat damals auch gleich 1,8 Milliarden Dosen davon bestellt, allerdings hat die EU nur knapp 450 Millionen Einwohner. Damit war von vorne herein klar, dass die Bestellung viel zu groß war und dass am Ende viele der teuren „Impfstoffe“ vernichtet werden müssten.

So ist es auch gekommen, wobei die Bundesregierung, die diese Kosten für den deutschen Anteil an der EU-Bestellung zu tragen hat, die Kosten, die diese Misswirtschaft aus Brüssel verursacht hat, geheim hält. Kleine Anfragen im Bundestag beantwortet die Bundesregierung nicht und begründet das damit, dass „Vertraulichkeit bei den Preisen vereinbart“ wurde. Eine auch nur pseudodemokratische Kontrolle über das, was die EU-Kommission tut, findet nicht statt. Sogar das EU-Parlament, das ohnehin keine echten Befugnisse hat und daher als Scheinparlament bezeichnet werden muss, hat sich mehrheitlich gegen eine Aufklärung des Vorgangs ausgesprochen.

Dabei gibt es dazu viele offene Fragen. Bekannt, aber von den westlichen Medien unbeachtet, ist der Skandal um EU-Kommissionschefin von der Leyen, die die Verträge zum Kauf der „Impfungen“ von Pfizer für über 70 Milliarden Euro per WhatsUp mit dem Chef von Pfizer ausgekaspert und den Chatverlauf danach gelöscht hat. Dass ihr Mann rein zufällig bei einer Firma arbeitet, die an der von der Kommissionschefin durchgedrückten, experimentellen mRNA-Technologie verdient, und dass diese Technologie per medizinischer Definition eine Gentherapie ist, wird von den westlichen Medien nicht erwähnt.

Eine wichtige Rolle dabei dürfte der Virologe Peter Piot gespielt haben. Er ist seit 2009 Senior Fellow in die Bill and Melinda Gates Foundation. 2010 wurde Piot Direktor der London School of Hygiene and Tropical Medicine, die von der Gates Foundation mit insgesamt fast 190 Millionen Dollar finanziert wurde und weiterhin wird. Die Gates Foundation, die Peter Piot (und übrigens auch dessen Ehefrau) so großzügig bezahlt, ist übrigens strategischer Investor bei Pfizer und BionTech.

Während der Pandemie wurde Peter Piot persönlicher Berater in Sachen Covid-19 von Ursula von der Leyen. Daher kann es nicht überraschen, dass von der Leyen den Deal Anfang 2021 mit dem Pfizer-Chef per WhatsUp ausgehandelt und danach im Mai 2021 verkündet hat, die EU-Kommission werde nur noch den „Impfstoff“ von BionTech/Pfizer bestellen. Bekanntlich hat Pfizer das über 70 Milliarden in die Kassen gespült, Bill Gates wird es gefreut haben. Alle Details zu Peter Piot und seiner umtriebigen Ehefrau finden Sie hier.

Die Verträge über die Impfstoffbestellung sind de facto geheim, denn die offen gemachten Versionen sind über weite Strecken geschwärzt. Und die Antwort der Bundesregierung zeigt, dass es auf parlamentarischem Wege keine Möglichkeiten gibt, irgendetwas über Details oder Kosten des Deals zu erfahren.

Nun die Rüstungsindustrie

Nun hat die EU-Kommission verkündet, dass dieses „erfolgreiche“ Konzept auch auf die Rüstungsindustrie übertragen will. Natürlich beschreibt die EU-Kommission das wieder in schönen Worten:

„In der europäischen Industriestrategie für den Verteidigungsbereich (EDIS) ist eine klare, langfristige Vision für die künftige industrielle Bereitschaft im Verteidigungsbereich in der Europäischen Union dargelegt. (…) Damit die industrielle Bereitschaft im Verteidigungsbereich in Europa gesteigert wird, müssen die Mitgliedstaaten mehr, besser, gemeinsam und in Europa investieren. Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung dieser Ziele wird im Rahmen der europäischen Industriestrategie für den Verteidigungsbereich eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt“

Die EU-Kommission begründet auch diese, in den EU-Verträgen gar nicht vorgesehene, Machtübernahme in einem weiteren wichtigen Bereich mit einem gemeinsamen Feind und einer angeblichen Gefahr. War dieser Feind 2021 Covid-19, so ist der heutige Feind Russland.

Und es geht um weit mehr Geld als bei Covid. Im ersten Schritt will die EU „nur“ 1,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen, aber laut dem in der Regel gut informierten Portal Lost in Europe könnte es aber auf 100 Milliarden anwachsen. Und nichts deutet darauf hin, dass die zentralisierten Beschaffungsmaßnahmen in diesen Bereich transparenter ablaufen werden als bei den „Impfstoffen“. Wieder will die EU zentral bestellen, während die Rechnung von den Mitgliedsstaaten bezahlt wird. Die parlamentarische Kontrolle wird dabei wieder ausgehebelt.

Rüstungsgüter und Munition sollen vermehrt in der EU produziert werden, was natürlich toll klingt, denn man könnte damit werben, dass das Arbeitsplätze schafft. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager erklärte, dass derzeit 80 Prozent der Rüstungsgüter aus ausländischer Produktion stammen. Das will die EU-Kommission ändern und setzt auf Waffenproduktion „made in EU“. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der von EU-Ländern gekauften Rüstungsgüter aus EU-Produktion stammen.

Die Maßnahmen sehen auch einen Übergang zu einer Art Planwirtschaft vor, denn die Kommission will Unternehmen zur Rüstungsproduktion zwingen können. Sie will auch das Recht bekommen, direkt in die Produktion einzugreifen. Dazu soll ein eigener Kommissar ernannt werden, der die Rüstungsproduktion steuert.

Die Machtübernahme

Schon jetzt sind die EU-Staaten de facto keine souveränen Staaten mehr, weil sie so viele Kompetenzen nach Brüssel abgegeben haben. In vielen Bereichen können sie keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, weil die von Brüssel vorgegeben werden.

Das ist eine direkte Abschaffung der Demokratie, denn die EU-Kommission ist von niemandem gewählt und das EU-Parlament ist ein Scheinparlament, das kaum wirkliche Kompetenzen hat. Seine Resolutionen haben nur beratenden Charakter.

Trotzdem zieht die EU-Kommission immer mehr Kompetenzen an sich. Die Absicht, die EU schrittweise in eine Art Vereinigte Staaten von Europa umzuformen, ist offensichtlich, wobei dieses Staatengebilde ohne jede demokratische Kontrolle ist. Die Menschen in der EU dürfen zwar ihre nationalen Parlamente wählen, die mit der Übertragung von immer mehr Kompetenzen nach Brüssel jedoch schrittweise entmachtet werden, während es in Brüssel keine parlamentarische Kontrolle gibt.

Wie schon erwähnt, nutzt die EU-Kommission wieder eine Krise zum Ausbau ihrer Macht. Brisant dabei ist, dass der EU die Beschaffung von Rüstungsgütern vertraglich eigentlich verboten ist. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Aufnahme von Schulden, die damit zu gemeinsamen Schulden der EU-Staaten werden. Im Maastricht-Vertrag war das klar festgelegt, aber bekanntlich wurde diese Regelung längst gebrochen und die EU-Kommission hat schon unter diversen Vorwänden eigene Kredite aufgenommen, für die letztlich die EU-Staaten bürgen.

Auch die Aufsicht über die Medien ist Sache der EU-Staaten. Die EU-Kommission hat im Jahr 2022 aber russische Medien zensiert und damit vertragswidrig noch mehr Macht an sich gerissen und die Souveränität der EU-Staaten weiter eingeschränkt. Inzwischen wird eine eigene Zensurbehörde aufgebaut, die der EU-Kommission untersteht. Wer sich dabei an das Wahrheitsministerium aus George Orwells Buch 1984 erinnert fühlt, liegt richtig, denn die Zensurmaßnahmen werden allen Ernstes als „Schutz der freien Meinungsäußerung“ bezeichnet.

Die EU-Kommission unter von der Leyen interessiert sich nicht für den Inhalt der EU-Verträge und bricht sie nach Lust und Laune. Faktisch treibt die EU den Aufbau ihrer eigenen Staatlichkeit voran, wozu sie von den Menschen in der EU jedoch nie ermächtigt wurde. Die Bürger der EU-Staaten werden nicht gefragt, während die Reste von Demokratie immer weiter abgebaut werden.

Dass man die Bürger der EU bei diesen Prozessen nicht fragt, ist verständlich, denn dass eine Mehrheit für den Umbau der EU in eine Art Vereinigte Staaten von Europa ist, darf man bezweifeln, zumal die Schaffung demokratisch legitimierter Institutionen, die dieses Staatengebilde kontrollieren, nicht auf der Tagesordnung steht.

Daher werden die Menschen nicht gefragt und die Medien berichten über die derzeit laufenden Prozesse auch nur am Rande. Stattdessen beschäftigen sie die Menschen mit anderen Themen, wie zum Beispiel dem Kampf gegen den angeblich menschengemachten Kleinhandel.

