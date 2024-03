Wie der Westen die Ukraine, ihre Politik und den Krieg gegen Russland kontrolliert

Der Marionettenstaat wird geopfert

Der Westen führt in der Ukraine einen Krieg gegen Russland und gibt Kiew auch die Politik vor. Die Ukraine ist ein Marionettenstaat geworden, dessen Menschen für den Westen nur Verbrauchsmaterial im Krieg des Westens gegen Russland sind.

Dass die Ukraine kein souveräner Staat ist, wurde spätestens im März und April 2022 deutlich, auch wenn die Öffentlichkeit die Details erst später erfahren hat. Im März 2022 gab es Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über einen Waffenstillstand. Kiew selbst machte dabei den Vorschlag, die Krim als russisch anzuerkennen und eine Verhandlungslösung für den Donbass zu finden. Darüber hinaus hat Kiew zugesagt, keine ausländischen Truppen mehr in seinem Land zu stationieren und nicht NATO-Mitglied zu werden. Ein EU-Beitritt der Ukraine war hingegen möglich. Außerdem erklärte Russland als Zeichen des guten Willens, seine Truppen aus der Region Kiew abzuziehen, was westliche Medien sofort als militärische Niederlage Russlands umdeklarierten, obwohl der russische Rückzug ohne Kampfhandlungen stattgefunden hat.

Großbritannien war damals der Initiator, der den Frieden verhindert hat. Am 8. April 2022 hat London Kiew Militärhilfe in Höhe von 100 Millionen Pfund für die Fortsetzung des Kampfes gegen Russland versprochen, was zum damaligen Zeitpunkt noch eines der größten bisherigen Hilfspakete gewesen ist. Einen Tag später, am 9. April 2022, reiste der britische Premierminister Johnson nach Kiew und sprach mit Selensky, der das ukrainische Angebot im Anschluss an diese Gespräche zurückzog und stattdessen verkündete, die Entscheidung müsse auf dem Schlachtfeld erfolgen.

Dass es der US-geführte Westen war, der die schon gefundene Friedenslösung im April 2022 verhindert und Kiew angewiesen hat, den für die Ukraine sinnlosen und selbstmörderischen Krieg weiterzuführen, haben viele an den Verhandlungen direkt oder indirekt Beteiligte inzwischen bestätigt. Unter hat das der ehemalige Bundeskanzler Schröder bestätigt, der im Auftrag der Ukraine mit Russland verhandelt hat. Die Chronologie der Verhandlungen im März 2022 und wie die US-Regierung sie sabotiert hat, sind inzwischen bekannt und werden von immer mehr Beteiligten bestätigt.

Dass der Westen selbst inzwischen offen zur Kriegspartei geworden ist und in der Ukraine mit eigenen Soldaten gegen Russland kämpft, ist kein Geheimnis mehr, wie ich gerade erst in einem Artikel aufgezeigt habe. Nun will ich an einem konkreten Beispiel zeigen, wie weit die Einmischung und Beteiligung des Westens geht.

Ich habe bereits am 6. März darüber berichtet, dass der Abschuss der russischen Il-76 mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord und die Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhny wahrscheinlich zusammen hängen. Dafür habe ich weitere Belege gefunden und weil das ein sehr eindrückliches Beispiel dafür ist, wie sehr der Westen als Kriegspartei in den Krieg involviert ist und wie sehr der Westen auch die politischen Geschicke der Ukraine beeinflusst, will ich auf das Thema noch einmal zurückkommen.

Saluzhny musste weg

Der ukrainische Oberbefehlshaber Saluzhny war seit Ende 2023 ziemlich isoliert. Wegen seiner Popularität in der Ukraine und den Gerüchten über seine politischen Ambitionen tobte zwischen ihm und dem ukrainischen Präsidenten Selensky schon länger ein Machtkampf. Hinzu kam der gescheiterte Versuch der Ukraine, im Sommer 2023 eine Offensive durchzuführen. In der Ukraine gaben sich Saluzhny und Selensky gegenseitig die Schuld für das blutige Fiasko und auch zwischen den USA und Saluzhny begannen Schuldzuweisungen, denn die USA waren an der Planung der Offensive beteiligt und wollten mit deren Scheitern nichts zu tun haben, zumal Saluzhny offensichtlich gegen die Pläne der USA verstoßen hat, die die Offensive auf den Bereich Saporoschje konzentrieren wollten, während Saluzhny die Offensive an mehreren Frontabschnitten versuchte.

Als der Economist am 1. November 2023 auch noch einen Artikel veröffentlicht hat, in dem Saluzhny erklärte, die Lage an der Front sei eine Pattsituation und die Ukraine werde keine Durchbrüche an der Front schaffen, dürfte Saluzhnys Schicksal besiegelt gewesen sein, denn wie sollte der Westen es seiner Öffentlichkeit verkaufen, weitere Gelder und Waffen nach Kiew zu schicken, wenn dort selbst der militärische Oberbefehlshaber nicht mehr an einen Sieg der Ukraine glaubte und das auch noch öffentlich in westlichen Medien herausposaunte?

Politico hat sogar berichtet, dass der Grund für die Entlassung Saluzhnys sein Streit mit den USA war. Das bedeutet, dass die Entscheidung, Saluzhny zu entlassen in Washington und nicht in Kiew getroffen wurde. Aber wie souverän kann ein Staat sein, wenn das Ausland entscheidet, wer dort militärischer Oberbefehlshaber sein darf?

Westliche Soldaten schießen russisches Flugzeug ab

Um den in der Ukraine populären Saluzhny loszuwerden, brauchte es einen Vorwand, der im Januar 2024 geschaffen wurde. Am 24. Januar wurde ein Transportflugzeug vom Typ Il-76 der russischen Streitkräfte beim Landeanflug auf einen Flugplatz in der russischen Region Belgorod abgeschossen. An Bord waren neben sechs Besatzungsmitgliedern und drei russischen Soldaten auch 65 ukrainische Kriegsgefangene, die nach Belgorod geflogen wurden, um anschließend in einem Gefangenenaustausch gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht zu werden. Die Ukraine und der Westen waren daher über den Flug informiert.

Für den Abschuss des Flugzeuges mit den ukrainischen Kriegsgefangenen waren formell die ukrainischen Streitkräfte und damit deren Oberbefehlshaber Saluzhny verantwortlich. Tatsächlich hatte er mit der Geschichte jedoch nichts zu tun, denn es stellte sich schnell heraus, dass die Maschine mit einer Rakete aus der US-Flugabwehr Patriot abgeschossen wurde. Die Patriots sind extrem komplex und schwer zu bedienen, weshalb es ein offenes Geheimnis ist, dass die Patriots in der Ukraine von westlichen Soldaten (die formell als Freiwillige in der Ukraine sind) bedient oder zumindest kommandiert werden.

Ein russischer Militärexperte hat das Anfang Februar so erklärt:

„Das Interessanteste und Wichtigste an dieser Geschichte ist, dass die Patriot von einer amerikanischen Einheit abgefeuert wurde, nicht von einer ukrainischen. Alle komplexen Arten ausländischer militärischer Ausrüstung, die in der Ukraine sind, werden von ausländischen Spezialisten – Söldnern oder Ausbildern – befehligt. Patriot-Komplexe sind riesige Maschinen. Um sie bedienen zu können, muss man technisches Englisch fließend beherrschen. Da alle Betriebsanleitungen in dieser Sprache geschrieben sind, sind auch alle Anzeigen und Beschriftungen in dieser Sprache verfasst.“

Aber selbst wenn wir annehmen, dass die Patriot von Ukrainern bedient wurde, kamen die Daten und der Befehl zum Abschuss des Flugzeuges aus dem Westen, was den Westen zum Verantwortlichen für den Vorfall macht. Der Grund dafür ist, dass die Patriot nur eine Reichweite von 160 Kilometern hat und dass sie daher recht nahe an der russischen Grenze aufgestellt werden musste, um das russische Flugzeug erreichen zu können.

Link-16 oder Starlink?

Die Patriot ist mit ihrem Preis von etwa einer Milliarde Dollar ein extrem teures System, das man nicht unnötiger Gefahr aussetzt. Aber eine Patriot nahe der russischen Grenze zu platzieren, ist gefährlich, weil die russische Armee sie entdecken und vernichten könnte. Um die russische Il-76 abzuschießen, hätte die Patriot ihr Radar einschalten und nach dem Flugzeug suchen müssen, womit die Patriot für die russische Armee auf dem Präsentierteller gestanden hätte.

Der russische Militärexperte Alexej Leonkow sagte der russischen Nachrichtenagentur RIA am 4. Februar:

„Das Flugabwehrsystem Patriot, das zwei Raketen auf die russische Il-76 abgefeuert hat, arbeitete ohne Radarerfassungsstation. Die Informationen über das Ziel wurden dem Kontrollzentrum des Systems über das Datenübertragungssystem Link-16 geschickt. Daher wurde das Raketensystem vor dem Abschuss nicht erkannt, da es keine Suchsignale aussandte.“

Link-16 ist ein taktischer Datenlink, der als der digitale Datendienst des militärischen Funksystems JTIDS/MIDS im NATO-Standardization Agreement STANAG 5516 und im US-amerikanischen Militärstandard MIL-STD-6016 definiert ist. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Daten über Starlink gesendet wurden.

Sicher ist jedoch, dass die Daten aus dem Westen gekommen sind, denn nur die westliche Aufklärung war in der Lage, das Flugzeug zu verfolgen und den Bedienern des Patriot-Systems mitzuteilen, wann das Flugzeug in Reichweite war. Die genaue Position wurde ebenfalls übermittelt und daher reichte es, dass die Patriot ihr Radar nur kurz einschaltete, um das Flugzeug am genannten Punkt zu orten und die Raketen abzufeuern. Unmittelbar danach ist das Patriot-System abgerückt, um nicht von russischem Antwortfeuer getroffen zu werden.

Übrigens ist in diesem Zusammenhang ein Tweet des deutschen NATO-Propagandisten und Redakteurs der Bild-Zeitung Julian Röpcke unterhaltsam. Als es der russischen Armee am 9. März gelungen ist, gleich zwei Patriot-Systeme zu zerstören, schrieb Röpcke auf X (früher Twitter):

„Keine 40 Kilometer von der Front parkt die Ukraine zwei Patriot Startgeräte keine 10 Meter voneinander entfernt.

So lange, dass Russland eine ballistische Kurzstreckenrakete darauf feuern und beide zerstören kann.

Ohne Worte.“

Irgendwer sollte Röpcke mal erzählen, wer die Patriots in Wahrheit bedient und kommandiert, denn hier beschuldigt er die Ukraine offensichtlich zu Unrecht.

Der untaugliche Oberbefehlshaber

Aber zurück zum Thema. Es ist offensichtlich, dass der Westen für den Abschuss der Il-76 verantwortlich ist, denn ohne die Daten über den Aufenthaltsort des Flugzeuges, die nur von der westlichen Aufklärung kommen konnten, weil kein ukrainisches Zielradar die Il-76 verfolgt hat, wäre der Abschuss unmöglich gewesen.

Das bedeutet, dass der Westen gezielt ein russisches Militärflugzeug über russischem Gebiet abgeschossen und über 60 ukrainische Kriegsgefangene getötet hat. Das einzig erkennbare Motiv für diese Tat, bei der eines der teuren Patriot-Systeme einer großen Gefahr ausgesetzt wurde, war Druck auf Saluzhny aufzubauen, der etwa einen Monat danach gefeuert wurde. Hinter den Kulissen dürfte Saluzhny damit (und vielleicht noch anderen Dingen) gedroht worden sein, denn er hat seinen Posten ohne Widerstand geräumt, wurde danach für aus medizinischen Gründen untauglich für den Wehrdienst erklärt und aus der ukrainischen Armee entlassen. Er bekam dann noch einen Orden und wurde zum ukrainischen Botschafter in Großbritannien ernannt, womit er aus dem politischen Leben der Ukraine entfernt wurde.

Die Ukraine wird vom Westen geopfert

Diese Episode zeigt ein weiteres Mal auf, dass die angeblich so souveräne Ukraine aus dem Westen regiert wird. Der Westen will den Krieg gegen Russland fortsetzen, weil es das Ziel der USA ist, Russland eine strategische Niederlage beizubringen, wie es in Washington seit nun über zwei Jahren ganz offen gesagt wird. Es ging nie um die Ukraine, um Demokratie oder gar um die Menschen in der Ukraine. Es geht einzig und allein um den Kampf gegen Russland, für den der US-geführte Westen die Ukraine opfert. Auch die ukrainischen Kriegsgefangenen, die ausgetauscht werden sollten, wurden dem geopfert.

Da die Ukraine inzwischen ausgeblutet ist, wie die Probleme bei der Mobilisierung neuer ukrainischer Soldaten zeigen, können auch neue Waffenlieferungen aus dem Westen nichts mehr ändern. Sie können das Blutvergießen nur verlängern, aber der Ausgang des Krieges in der Ukraine ist vorgezeichnet.

Das sollten sich alle Menschen in der EU vor Augen halten, denn nachdem die USA bis zum letzten Ukrainer gegen Russland gekämpft haben, könnten sie den Kampf gegen Russland auch noch bis zum letzten Europäer fortsetzen. Darauf deuten die Diskussionen über die Entsendung offizieller Soldaten aus Europa in die Ukraine hin, die der französische Präsident Macron angestoßen hat. Die Menschen in Europa sollten sich darüber im Klaren sein, dass die USA genauso wenig Hemmungen haben werden, sie für ihre Ziele zu opfern, wie bei den Ukrainern.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



