Israel will der Ukraine erstmals offiziell militärische Ausrüstung schicken

Der Bruch

Das Verhältnis zwischen Israel und Russland galt offiziell als gut, was sich aber spätestens nach dem Beginn des Gaza-Krieges geändert hat, weil Russland Israels Völkermord an den Palästinensern kritisiert. Nun scheint der Bruch vollzogen zu sein, denn Israel will erstmals militärisches Gerät an Kiew liefern.