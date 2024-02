Israel will in Rafah eine „massive Operation“ durchführen

1,5 Mio. Zivilisten in Gefahr

In Rafah, der letzten noch nicht von Israel besetzten Stadt in Gaza, will Israel eine "massive Operation" durchführen, obwohl dort 1,5 Millionen Zivilisten auf engstem Raum gedrängt sind. Und der Westen? Protestiert nicht.

Die Meldung, die am 9, Februar kam, ist ist mit dem Wort „schockierend“ nur sehr unzureichend beschrieben. Der Spiegel berichtete:

„Nun hat Premierminister Benjamin Netanyahu eigenen Angaben zufolge das Militär angewiesen, einen Plan zur Evakuierung der Bevölkerung von Rafah auszuarbeiten. Der Einmarsch rückt offenbar näher.

Netanyahu sagte, in Rafah sei eine »massive Operation« erforderlich. Er habe Sicherheitsbeamte gebeten, einen »Doppelplan« vorzulegen, der die Evakuierung von Zivilisten und eine Militäroperation zur »Zerschlagung« der verbliebenen militanten Hamas-Einheiten vorsehe.“

1,5 Millionen Menschen in Lebensgefahr

Um zu verstehen, was diese Meldung bedeutet, muss man auf die Landkarte schauen. Die israelische Armee hat schon fast den gesamten Gazastreifen erobert. Die Zerstörung dort ist schlimmer als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Norden des Gazastreifens sind bis zu über 80 Prozent der Häuser zerstört. Die Menschen wurden aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden vertrieben und befinden sich nun dicht gedrängt der Stadt Rafah, der letzten noch nicht besetzten Stadt des Gazastreifens.

In der Stadt, die vor dem Krieg etwa 300.000 Einwohner hatte, sind nun etwa 1,5 Millionen eingeschlossen. Gerade wurde gemeldet, dass die humanitäre Hilfe nur ausreicht, um zehn Prozent der Menschen in Gaza notdürftig zu versorgen und zu ernähren. Den Menschen droht der Tod durch Hunger und Verdursten, weil auch das Trinkwasser knapp ist.

Aber Israel verhindert eine Erhöhung der humanitären Lieferungen. Man kann das, was die israelische Regierung tut, nur als zumindest drohenden Völkermord bezeichnen.

Ethnische Säuberung und Völkermord

Und es ist auch eine ethnische Säuberung. Die UNO hat das, was Israel in Gaza tut, schon Anfang Dezember als „die größte Vertreibung des palästinensischen Volkes seit 1948“ bezeichnet. Die israelische Regierung will Gaza von Palästinensern säubern. Sollten die Menschen nicht verschwinden, droht ihnen der Tod durch Hunger, Durst oder israelische Bomben.

Dass die israelische Regierung in Gaza eine ethnische Säuberung durchführen will, war schon lange klar. Ich habe darüber bereits am 13. Oktober, nur sechs Tage nach dem Beginn des Krieges, berichtet, aber die deutschen Medien vermeiden dieses böse Wort.

Die israelische Regierung macht keinerlei Geheimnis daraus, dass sie die Palästinenser aus ihrer Heimat vertreiben will und fordert seit Beginn des Krieges, Ägypten möge seine Grenze öffnen und die fast zwei Millionen Zivilisten aus Gaza in sein Land lassen. Aber Ägypten weigert sich, weil es erstens nicht Unterstützer der ethnischen Säuberung sein will zweitens wohl auch kaum in der Lage wäre, zwei Millionen Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen.

Dass Israel den Gazastreifen „säubern“ möchte, wird dort von vielen Regierungsmitgliedern auch offen gesagt und schon am 30. Oktober, also weniger als einen Monat nach Beginn des Krieges, hat Israel vollendete Tatsachen geschaffen und Förderlizenzen für Gasfelder erteilt, die vor der Küste von Gaza liegen. Aber all das verschweigen die Medien in Deutschland.

„Evakuierung“ von Rafah

Es ist faszinierend, dass der Spiegel und andere westliche Medien die israelische Regierung nicht kritisieren, sondern sie einfach zitieren. Wenn Netanjahu davon spricht, einen Plan zur „Evakuierung“ von Rafah auszuarbeiten, dann stellen die westlichen Medien nicht die Frage, wohin die Menschen denn evakuiert werden sollen. Es gibt dort keine Stadt mehr, die 1,5 Millionen Menschen aufnehmen könnte.

Was Netanjahu hier angekündigt hat, ist, wenn es umgesetzt wird, ein Völkermord mit Ansage, denn die Menschen können nirgendwo mehr hin. Anscheinend arbeitet Netanjahu gerade an der „Endlösung der Palästinenserfrage“. Ich weiß, dass das – gerade auf Deutsch – eine provokante Formulierung ist, aber mit fällt beim besten Willen keine andere Formulierung für das ein, was Netanjahu angekündigt hat.

