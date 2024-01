Selensky hat vergeblich versucht, Saluzhny zu feuern

Machtkampf in Kiew

Selensky hat am Montag versucht, den Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny zu feuern. Der lehnte ab und bekam Unterstützung aus dem Westen.

Was sich am Montag nach übereinstimmenden Medienberichten in Kiew abgespielt hat, war bemerkenswert. Dass es schon lange Streit zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selensky und dem Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny gibt, ist bekannt. Beide werfen sich gegenseitig vor, für das Scheitern der ukrainischen Offensive verantwortlich zu sein, außerdem ist Saluzhny im Land sehr beliebt und ihm werden politische Ambitionen nachgesagt. Für Selensky stellt er also eine reale Gefahr dar.

Schon früher gab es Gerüchte, dass Selensky Saluzhny feuern wollte, dass er aber davor zurückgeschreckt ist, weil ein freigestellter Saluzhny seine politische Ambitionen noch intensiver ausleben und damit noch gefährlicher für Selensky werden könnte. Außerdem gab es immer wieder Meldungen, nach denen Saluzhny die Rückendeckung des Westens genießt, was sich nun bestätigt hat.

Zu der Geschichte gehört auch eine Episode vom 6. November 2023. An dem Tag feierte Oberst Gennady Tschastiakow, der Adjutant von Saluzhny, seinen Geburtstag. Dabei wurden ihm nach offiziellen Angaben Granaten geschenkt, mit denen er sich aus Versehen in die Luft gesprengt haben soll. Nicht wenige bezweifeln diese Version und halten den Vorfall für eine Warnung des Selensky unterstehenden Geheimdienstes SBU an Saluzhny, was aber natürlich spekulativ ist.

Nun fand nach übereinstimmenden Angaben am Montag in Kiew der bisherige Showdown statt. Selensky hatte Saluzhny zum Gespräch geladen. Bei dem Treffen teilte Saluzhny Selensky mit, dass die Lage an der Front für Kiew nicht so positiv sei, wie seine Berater ihm erzählen. Daraufhin habe Selensky Saluzhny zum Rücktritt aufgefordert. Als der das ablehnte, teilte Selensky ihm mit, dass er selbst ein Dekret über seine Entlassung unterzeichnen werde.

Den Berichten zufolge kehrte Saluzhny danach in sein Büro zurück und informierte seine Untergebenen mit den Worten „Ich packe meine Sachen“ über seine Entlassung. Mehrere ukrainische Abgeordnete bestätigten danach, dass Saluzhny zurückgetreten oder entlassen worden ist.

Dann habe sich der Westen, genannt werden die USA und Großbritannien, eingeschaltet und von Selensky gefordert, Saluzhny im Amt zu belassen. Selensky musste demnach sein schon unterzeichnetes Dekret wieder kassieren.

Hinzu kommt, dass beide als Nachfolger Saluzhnys genannten Personen, der Chef des Geheimdienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums Kirill Budanow und der Kommandierende der ukrainischen Armee Alexander Syrski, es abgelehnt haben sollen, die Nachfolge von Saluzhny anzutreten.

Selenskys Aktion wurde danach sowohl in der Ukraine als auch in westlichen Medien teilweise mit harten Worten kritisiert. In jedem Fall hat der Vorfall Selensky innenpolitisch geschwächt und ein weiteres Mal gezeigt, dass Selensky ohne grünes Licht aus Washington und London keine Entscheidungen (mehr) treffen kann.

