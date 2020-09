In eigener Sache: Überarbeitete Auflage meines Buches über Putin demnächst erhältlich

Nachdem mein Buch über Putin nun schon fast zwei Jahre auf dem Markt ist, habe ich beschlossen, es ein wenig zu aktualisieren. Das war nicht ganz einfach, denn das Buch soll ja „zeitlos“ sein und den Lesern zeigen, wie Putin „tickt“, was er über die verschiedenen Themen der Politik denkt. Daher ist es auch kein Buch über Putin, in dem ich erkläre, was Putin meiner Meinung nach will, sondern es besteht zu mehr als der Hälfte aus Zitaten von Putin, damit der Leser sich ein eigenes Bild machen kann.

Da ich hier täglich über aktuelle Themen berichte, war die Versuchung groß, aktuelle Zitate aufzunehmen, die in einem halben Jahr schon nicht mehr interessant sein könnten. Ich habe versucht, nur die Äußerungen Putins der letzten zwei Jahre hinzuzunehmen, die auch in einem Jahr noch von Belang sind. Da war die Auswahl nicht einfach. Im Ergebnis sind ca. 30 Seiten hinzugekommen, der Setzer muss nun aus technischen Gründen versuchen, es so hinzubekommen, dass das Buch nur um ca. 24 Seiten dicker wird.

Die Idee, das Buch zu aktualisieren, hatten mein Verleger und ich schon länger und da die bisherigen vier Auflagen nun vollständig ausverkauft sind, geht in diesen Tagen die aktualisierte Fassung in Druck und es geplant, dass das Buch ab 28. Oktober ausgeliefert werden kann. Aber natürlich können Sie das Buch schon jetzt bestellen.

Natürlich möchte ich allen Lesern danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014 oder das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ kaufen. Sie kommen über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers und können dort auch andere Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind fast alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Für das Wochenende habe ich mir noch ein paar Themen vorgelegt, es wird also auch am Wochenende hier einiges zu lesen geben.

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen