Putin im O-Ton über Mieten und Wohneigentum

Rede an die Nation

Am 21. April hat Putin seine jährliche Rede an die Nation, die in diesem Jahr mit besonderem Interesse erwartet wurde. Hier berichte ich über den Teil der Rede, in dem es um das Thema Wohnen ging.

Putins Rede an die Nation ist jedes Jahr ein großes Thema und die Medien im Westen sind dabei stets bemüht, alles wegzulassen, was nicht ins gewollte Bild passt. So wird es auch dieses Mal sein, weshalb ich in mehreren Artikeln ausführlich auf die Rede eingehen und sie übersetzen werde. In diesem Artikel geht es darum, was Putin über das Thema Wohnen gesagt hat.

Die Rede hat fast anderthalb Stunden gedauert und der Schwerpunkt lag auf innenpolitischen Themen, nur etwa zehn Minuten haben sich um die Außenpolitik gedreht, darüber habe ich hier berichtet. Da Anti-Spiegel-Leser immer wieder darum bitten, ich möge mehr über innenpolitische Themen aus Russland berichten, komme ich dem hier nach und berichte über Teile von Putins Rede, in denen es um die Innenpolitik ging.

Worin Russland sich von Deutschland unterscheidet

Als die Sowjetunion zerfallen ist, konnte jeder Russe die Wohnung, in der wohnte, für eine Bearbeitungsgebühr privatisieren. Die Wohnungen wurden zu schuldenfreien Eigentumswohnungen. Dadurch gibt es heute in jeder russischen Familie mindestens eine schuldenfreie Eigentumswohnung. In Russland wohnt praktisch kein Rentner zur Miete, ich habe in Russland noch von keinem Rentner gehört, der zur Miete wohnt. Und wenn die Rentner – so ist leider das Leben – sterben, erben die Kinder die Wohnung.

Daher ist die Quote an Wohneigentum in Russland ungleich höher als im Westen und jeder junge Mensch will möglichst schnelle eine Wohnung kaufen. Der Stellenwert von Wohneigentum ist in Russland sehr hoch. Ich selber kenne viele junge Leute unter 30, die sich bereits eine Eigentumswohnung gekauft haben, wenn auch finanziert. Das ist in Russland wesentlich einfacher, weil die Preise sehr viel niedriger sind als im Westen.

Die niedrigen Immobilienpreise haben Gründe: So gibt es in Russland zum Beispiel keine Wohnungsbaugesellschaften, deren Geschäftsmodell es ist, hunderttausende Wohnungen zu besitzen und zu vermieten. Dieses Geschäftsmodell ist in Russland unbekannt.

In Russland herrscht aber ein ungeheurer Bauboom, alleine in Petersburg, wo ich lebe, wurden in den letzten Jahren nicht nur neue Wohngebiete, sondern gleich mehrere komplett neue Stadtteile inklusive Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und so weiter gebaut. Der Unterschied zum Westen ist, dass all diese neuen Wohnungen an private Eigentümer verkauft werden, die dort einziehen. Es sind also alles Eigentumswohnungen, keine Wohnungen zur gewerblichen Vermietung.

Und dieser Bauboom führt dazu, dass es in Russland mehr als genug Wohnraum gibt. In Russland können sich die Mieter (die gibt es natürlich auch, wenn zum Beispiel junge Leute bei den Eltern ausziehen oder Studenten in einer anderen Stadt studieren) den Vermieter aussuchen. Wer eine Wohnung sucht, findet in wenigen Tagen eine. Die Situation auf dem russischen Wohnungsmarkt ist also eine völlig andere als in Deutschland und im Westen insgesamt.

Und natürlich sind dadurch nicht nur die Mieten niedriger, sondern auch die Kaufpreise. Im Westen treibt das knappe Angebot die Preise in die Höhe, in Russland hält der (staatlich geförderte) Boom im Wohnungsbau die Preise vergleichsweise niedrig.

Dazu und und zu den weiteren Plänen der Regierung, sagte Putin in seiner Rede:

„Der Ausbau der Infrastruktur in großem Maßstab stellt die Bauindustrie vor grundlegend neue Herausforderungen. Im recht schwierigen vergangenen Jahr hat sie reibungslos funktioniert und für die Fertigstellung von mehr als 80 Millionen Quadratmetern Wohnraum gesorgt. Das ist ein gutes Ergebnis. Je mehr wir bauen, desto erschwinglicher wird der Wohnraum für russische Familien.

Deshalb haben wir das ehrgeizige Ziel, darüber haben wir schon gesprochen, jedes Jahr rund 120 Millionen Quadratmeter neuen Wohnraum zu bauen, und dieses ehrgeizige Ziel bleibt bestehen. Daher müssen wir einen speziellen Mechanismus zur Förderung des Wohnungsbaus vorsehen.“

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Russland auf die Fragen der internationalen Politik blickt, dann sollten Sie sich die Beschreibung meines Buches ansehen, in dem ich Putin direkt und ungekürzt in langen Zitaten zu Wort kommen lasse.



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen