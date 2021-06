Wladimir Putin spricht über Joe Bidens geistige Fähigkeiten

Gipfeltreffen in Genf

Joe Bidens geistige Fähigkeiten sind immer wieder ein Thema, da Biden sich in schöner Regelmäßigkeit Aussetzer leistet, die an seinen mentalen Fähigkeiten zweifeln lassen und auf eine (beginnende) Demenz hindeuten. Präsident Putin sich dazu nach dem Gipfeltreffen in Genf geäußert.