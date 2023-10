Was meinte Merkel mit „Wir schaffen das“?

Bürgerkriegsgefahr?

Nach der unkontrollierten Masseneinwanderung vor allem muslimischer Männer seit 2015 wundern sich Politik und Medien nun, warum überall in Deutschland Sympathiekundgebungen für die Hamas abgehalten werden. Im schlimmsten Fall drohen bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland.

Als Merkel ihr berühmtes „Wir schaffen das!“ aussprach, haben Politik und Medien begeistert applaudiert, während weniger realitätsferne Menschen sich nur verwundert die Augen gerieben haben. Und manch einer mag sich gefragt haben, was genau Merkel schaffen wollte. Aber der Reihe nach.

Helmut Schmidt hatte recht

Heute würden die Medien Helmut Schmidt für das, was er 2004 gesagt hat, als rechtsextrem einstufen. Der Spiegel schrieb damals:

„Schmidt hatte in einem Interview mit dem „Hamburger Abendblatt“ behauptet, eine multikulturelle Gesellschaft sei mit der Demokratie nur schwer zu vereinbaren. Multikulturelle Gesellschaften könnten nur friedlich in einem starken Obrigkeitsstaat funktionieren, wie etwa in Singapur. Hinzu komme, dass sich viele Ausländer gar nicht integrieren wollten. „Insofern war es ein Fehler, dass wir zu Beginn der sechziger Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten.““

Altkanzler Schmidt war in Deutschland hochgeachtet, weshalb ihm niemand vorwarf, ein Nazi oder Rechter zu sein, allerdings wurde er für diese Aussage damals heftig kritisiert und sie hat Schlagzeilen gemacht. Anders war es 2016, als Schmidt seine Warnungen, dieses Mal vor dem Hintergrund der von Merkel verordneten, unkontrollierten Masseneinwanderung wiederholte. Der Focus schrieb damals:

„„Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden“, sagte Helmut Schmidt in dem Interview. Als Mittel gegen die Überalterung komme Zuwanderung nicht in Frage. „Die Zuwanderung von Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht, schaffte nur ein zusätzliches dickes Problem.“

Deutschland habe sich damit in den vergangenen 15 Jahren übernommen. „Wir sind nicht in der Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich zu integrieren“, sagte Schmidt. „Sieben Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung, für die die Politik verantwortlich ist.““

Darüber haben die Medien zu dem Zeitpunkt schon kaum mehr berichtet.

Der Kern von Schmidts Kritik war, dass er meinte, man könne Menschen aus „anderen Kulturkreisen“, wie er es oft formulierte, in Deutschland nicht massenhaft integrieren. Dass Schmidt damit recht hatte, war schon lange offensichtlich, denn leider sind ja bis heute manche Nachfahren der ersten Gastarbeiter aus den 1950er Jahren selbst in der der dritten oder vierten Generation nicht in Deutschland integriert.

Daher war Merkels „Wir schaffen das!“ entweder naiv oder bösartig, denn die Erfahrung in Deutschland, aber auch beispielsweise in Frankreich, hatte schon lange gezeigt, dass Schmidt mit seiner Warnung richtig lag und dass Merkels „Wir schaffen das!“ reine Fantasie war.

Und genau das sehen wir heute, während Politik und Medien ganz überrascht sind.

Die Einwanderer und die „westlichen Werte“

Die Einwanderer aus „anderen Kulturkreise“, wie Schmidt es formulierte, sind deshalb keine schlechten Menschen, sie sind eben einfach nur anders und haben andere Werte. Das beginnt bei banalen Fragen, wie den Frauenrechten. Niemand muss sich wundern, dass Männer aus Gesellschaften, in denen Frauen verschleiert herumlaufen (müssen), keinerlei Respekt vor deutschen Frauen haben, die sich in deren Augen wie Schlampen benehmen, die man notfalls auch sexuell missbrauchen kann, weil sie es mit ihrem Benehmen und ihrer Kleidung ja selbst provozieren. Das ist die Sicht vieler Einwanderer aus gewissen Ländern.

Dass die woken Grünen und ihre Nacheiferer bei den anderen etablierten Parteien ganz überrascht sind, dass Afghanen, Iraker, Afrikaner und so weiter nicht begeistert bei Gay-Paraden mitfeiern, zeigt nur, wie weltfremd die abgehobenen „Volksvertreter“ sind, die sich vom Volk weiter entfernt haben, als mancher Adliger im Mittelalter von „seinen“ Bauern.

Die Einwanderer und Israel

Besonders deutlich wird das jedoch beim Thema Israel. Israel ist für deutsche Politiker aufgrund der deutschen Vergangenheit eine Art „heilige Kuh“, die man nicht einmal dann kritisieren darf, wenn sie offen jede Art von humanitärem Völkerrecht nicht nur mit Füßen tritt, sondern mit Bomben bewirft.

Wenn diese Politiker aber gleichzeitig massenhaft Menschen aus Ländern einwandern lassen, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen – wie soll ich es sagen? – eine etwas andere Sicht auf Israel haben, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn diese Menschen diese Sicht der Dinge auch in Deutschland äußern.

Im gesamten Nahen Osten sind weder Israel noch die USA beliebt, denn sie stehen für die Menschen dort für Kriege und Unterdrückung. Ich habe meine Meinung dazu bereits geäußert, darum soll es hier nicht gehen, hier will ich lediglich aufzeigen, wie die Menschen in den Ländern, aus denen sie nach Deutschland kommen, darüber denken.

Israel unterdrückt seit 70 Jahren die Palästinenser, das ist die Meinung der Moslems praktisch weltweit. Und erst recht ist das die Meinung der Menschen aus Syrien, das von Israel auch heute noch völkerrechtswidrig bombardiert wird. Aber auch die Menschen im Irak, Iran, Afghanistan und die Araber generell, haben in ihrer großen Mehrheit eine Meinung über Israel, die das exakte Gegenteil von der ist, die deutsche Politiker und Medien haben.

Gleiches gilt übrigens für die USA, denn die Menschen in Syrien, Irak, Afghanistan und so weiter sehen in den USA einen Aggressor, der viele Länder ihrer Region aus reiner Gier nach Macht und Rohstoffen in die Steinzeit gebombt hat. Aber um die USA soll es hier nicht gehen.

Antisemitismus bei Berliner Arabern

Niemand kann daher überrascht sein, dass die muslemischen Einwanderer in Deutschland in der aktuelle Lage Sympathien für die Palästinenser und die Hamas, anstatt für Israel haben. Anhand von Spiegel-Artikeln aus den letzten drei Tagen will ich aufzeigen, wie überrascht Medien und Politik anscheinend von dem sind, was gerade passiert. Wenn sie wirklich überrascht sind, sind sie übrigens weltfremder als ein fünfjähriger, der noch an den Weihnachtsmann glaubt, denn wohin die Masseneinwanderung von Moslems nach Deutschland (und Europa) führen musste, war offensichtlich.

Am 10. Oktober hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Muslimischer Antisemitismus – »Breite Teile der arabischsprachigen Bevölkerung in Neukölln hegen Sympathien für die Hamas«“ veröffentlicht, dessen Einleitung wie folgt lautete:

„Güner Balci ist Integrationsbeauftragte in Berlin. Hier spricht sie über den weitverbreiteten Israelhass in ihrem Bezirk und die Versäumnisse in der deutschen Politik, Antisemitismus zu bekämpfen.“

Ich finde Hass auf Israel grundfalsch, denn auch dort leben ganz normale Menschen, die in Frieden leben wollen. Allerdings verhindern die israelischen Regierungen der letzten 70 Jahre das konsequent, indem sie die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern und die Palästinenser so brutal unterdrücken, dass Medien außerhalb der westlichen Medienblase den Gazastreifen schon seit sehr vielen Jahren „das größte KZ der Welt“ nennen. Dabei handelt es sich keinesfalls um radikale oder islamistische Medien, was zeigt, wie anders Medien außerhalb des westlichen Medienblase über politische Fragen denken und berichten.

Dass sich in Berlin, der Migrantenmetrople Deutschlands, wo es traditionell eine sehr große moslemische Diaspora gibt, ein Hass auf Israel breit gemacht hat, ist nicht überraschend. Aufgrund der schieren Masse der inzwischen dort lebenden Moslems ist es naiv, wenn irgendjemand glaubt, diese Menschen zu braven Vertretern der „deutschen Werte“ wie LGBT oder auch grenzenloser Unterstützung für Israel umerziehen zu können. Der Zug ist abgefahren, sie leben längst in ihren Parallelgesellschaften und sind für die deutsche Politik gar nicht mehr erreichbar. Fragen Sie mal Lehrer, die in den Schulen der entsprechenden Berliner Stadtteile arbeiten.

Die Polizei ermittelt wegen Meinungsäußerungen

Am 11. Oktober erschien beim Spiegel ein Artikel mit folgender Überschrift „TV-Umfrage in Hamburg – Polizei ermittelt nach Sympathiebekundungen für Hamas“ und folgender Einleitung:

„»Ich freue mich«: Bei einer Umfrage des NDR in Hamburg äußerten mehrere Menschen Sympathien für den Terrorangriff der Hamas. Nun ermittelt der Staatsschutz.“

Bekanntlich gibt es in Deutschland den kürzlich verschärften Paragrafen 140 des Strafgesetzbuches über „Billigung von Straftaten“, nach dem auch mir eine Strafe drohen dürfte, weil ich in vielen Dingen anderer Meinung bin als die Bundesregierung. Ich habe beispielsweise viele Fragen zum westlichen Narrativ von Butscha, aber da die Bundesregierung (übrigens ohne, dass irgendein internationaler Untersuchungsbericht vorliegt) beschlossen hat, dass russische Soldaten in Butscha Kriegsverbrechen verübt haben, ist schon das aufzeigen von Widersprüchen strafbar, obwohl ich nie irgendein Kriegsverbrechen gebilligt habe.

Dass sich Menschen an dem Leid von Israelis erfreuen, finde ich abstoßend, aber warum ermittelt der Staatsschutz dann nicht auch gegen all jene, die sich jetzt offen über das Vorgehen der israelischen Luftwaffe in Gaza freuen, bei dem tausende Zivilisten abgeschlachtet werden?

Und ich wiederhole es: Wenn die Bundesregierungen der letzten fast 70 Jahre Millionen von Moslems aus dem Nahen Osten nach Deutschland geholt haben, wie kann man sich dann darüber wundern, dass viele von denen nicht eben Israel-freundlich eingestellt sind?

Pro-palästinensische Proteste

Am 12. Oktober veröffentlichte der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Trotz Verbot versammelt – Berliner Polizei nimmt mehr als 140 propalästinensische Demonstranten fest“ über die Demonstrationen, die nun überall in Deutschland stattfinden, der mit folgender Einleitung begann:

„Die Polizei spricht von volksverhetzenden Rufen und Pyrotechnik: Allein am Mittwoch haben Beamte in Berlin etliche Personen auf verbotenen Pro-Palästina-Demos festgenommen. Weitere Kundgebungen wurden untersagt – auch in anderen Städten.“

Der Spiegel war in seiner Wortwahl noch zurückhaltend, die Berliner Zeitung war deutlicher und titelte „Nahost in Berlin: Vermummte werfen Molotow-Cocktails auf Polizeiauto„

Hintergrund der Ereignisse sei „der Krieg in Israel“, so der Artikel in seiner Einleitung. Der Vorfall fand in Berlin-Kreuzberg statt, wobei der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg offiziell einen Migrantenanteil von 35,9 Prozent hat. Das ist genau die Ghetto-Bildung, die Helmut Schmidt schon vor 20 Jahren kritisiert hat, aber die weltfremden Politiker, die Deutschland regieren, beschimpfen normalerweise jeden, der diese Zustände kritisiert und auf die Gefahren hinweist, als rechtsextrem.

Dabei war das nicht der einzige Vorfall in Berlin, die Berliner Zeitung berichtete unter der Überschrift „Mann ruft in Neukölln: „Wir töten alle Juden“ – dann führt die Polizei ihn ab“ auch über andere Fälle in anderen Berliner Stadtteilen.

Merkel hat es geschafft

Um das nochmal klar zu sagen: Ich bin gegen jede Art von Hass-Propaganda und lehne solche Parolen ab. Es sind die israelischen Regierungen, die man für die Unterdrückung der Palästinenser kritisieren kann, aber nicht „die Israelis“ oder „die Juden“. Aber da es im Westen üblich ist, den israelischen Regierungen bei allem den Rücken zu stärken, auch wenn sie aktuell mal wieder das humanitäre Völkerrecht mit Füßen tritt und seit Jahrzehnten gegen alle UNO-Resolutionen verstößt und auf palästinensischem Gebiet Siedlungen baut und die Palästinenser einfach von ihrem Land vertreibt, dann führt das nun einmal zu solchen Reaktionen.

Und wenn die Bundesregierungen, vor allem Merkel 2015, ausgerechnet Menschen massenhaft ins Land holt, die auf die eine oder andere Weise von den Folgen der israelischen Politik betroffen sind, dann muss sich niemand wundern, dass Deutschland sich die Probleme des Nahen Ostens in seine Städte geholt hat.

Merkel hat Deutschland geschafft und es bleibt nur noch, zu hoffen, dass der Krieg in Israel schnell endet, denn wenn Bilder getöteter Palästinenser wochenlang die arabische Nachrichten dominieren, dann kann in Deutschland mit seinen weit über einer Million neu eingewanderter Menschen aus der Region alles passieren und die aktuelle Ereignisse wären nur ein Vorspiel. Hoffen wir, dass es nicht so kommt.

Anmerkung zur Lage in Russland

Russland hat in seiner Bevölkerung bekanntlich einen Anteil von Moslems in Höhe von 20 bis 25 Prozent, da stellt sich die Frage, warum es diese Probleme in Russland nicht gibt. Das will ich auch noch beantworten.

Der erste Punkt ist, dass die Moslems in Russland in ihrer historischen Heimat leben und nicht – wie in Deutschland oder Frankreich – als Entwurzelte in eine ihnen fremde Umgebung mit fremden „Werten“ gekommen sind.

Der zweite Punkt ist, dass die russische Regierung sehr streng darauf achtet, dass niemand Hass zwischen Ethnien oder Religionen stiftet, denn das wird in Russland als Volksverhetzung streng bestraft. Der Unterschied zu Europa ist, dass das in Russland nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität für alle gilt. Während man in Europa Christen beleidigen darf, muss man in Europa beispielsweise bei Juden jedes Wort auf die Goldwaage legen.

In Russland hingegen gelten die Regeln für alle gleichermaßen, wie das Beispiel Pussy Riot gezeigt hat, denn die Frauen wurden nicht verurteilt, weil sie ein böses Lied gegen Putin gesungen haben, sondern weil sie das auf dem Altar der wichtigsten Kirche des Landes getan haben. Das war nach russischem Recht eine Beleidigung der Gefühle der gläubigen Christen und dafür wurden die Frauen verurteilt.

Die Religionen leben in Russland daher friedlich zusammen und die Probleme, die man aus Europa kennt, kennt man in Russland nicht. Man respektiert einander und das Strafrecht achtet darauf, dass das auch so bleibt, indem es Verstöße streng ahndet.

Hinzu kommt, dass Russland auch eine andere Politik macht als der Westen. Während der Westen konsequent hinter Israel steht, verhält Russland sich neutral. Präsident Putin sprach auf der Podiumsdiskussion der Russian Energy Week an die Ursachen des Konfliktes und er erinnerte daran dass bei der Gründung des Staates Israel auch von der Schaffung eines souveränen Palästinas die Rede gewesen sei, was aber nie umgesetzt wurde.

Auch die im Westen akzeptierten völkerrechtswidrigen Besetzungen von Land und den illegalen Siedlungsbau Israels kritisierte Putin, als er sagte, „einige der Gebiete, die die Palästinenser als Teil des ursprünglichen palästinensischen Landes betrachten und immer betrachtet haben, von Israel zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise besetzt“ wurden.

Außerdem wies Putin darauf hin, dass das Palästinenserproblem im Herzen eines jeden Menschen in der Nahostregion, „im Herzen eines jeden, der sich zum Islam bekennt“, sei und er fügte hinzu:

„Es wird von allen, nicht erst jetzt, sondern seit Jahrzehnten, als Ausdruck von Ungerechtigkeit wahrgenommen, die in einem unglaublichen Ausmaß betrieben wird.“

Putin warnte davor, dass der Konflikt, wenn er sich zuspitzt, schlimme Folgen haben könnte.

Putin hat sowohl den Terror der Hamas als auch die Politik Israels kritisiert, was im Westen undenkbar wäre. Aber nur so, nur durch Verständnis für die Positionen anderer, ist Frieden irgendwann möglich. Und weil Russland diese Linie konsequent fährt, gibt es in Russland keine Probleme zwischen den Religionen und auch Moslems und Juden leben in Russland friedlich zusammen.

