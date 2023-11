Wie die Tagessschau über die Hamas-Geiseln lügt

Propaganda

Die Tagesschau hat vor einiger Zeit über die Freilassung von Hamas-Geiseln berichtet und dabei ausgesprochen dreist gelogen. Dieses Beispiel reiht sich ein in die Reihe der besonders dreisten Lügen der Tagesschau.

Am 24. Oktober hat die Tagesschau über die Freilassung von Geiseln der Hamas berichtet. Ich habe bereits gestern ein Video darüber auf Telegram gepostet. In Fernsehbeiträgen der Tagesschau wurde die 85-jährige Yocheved Lifshitz gezeigt, die nach ihrer Freilassung vor Journalisten erzählte, wie sie „durch die Hölle gegangen“ sei und dass sie in die Rippen geschlagen wurde. Die Meldung brachte die Tagesschau den ganzen Tag in verschiedenen Versionen.

„Die haben uns gut behandelt“

Die Tagesschau, die Nachrichtensendung des deutschen Staatssenders ARD ist bekanntlich die am meisten gesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, die jeden Tag von Millionen Deutschland gesehen wird, weshalb diese Aussage allgemein bekannt wurde. Mehrere deutsche Medien haben die Formulierung direkt in ihre Überschriften übernommen.

Wer allerdings auf der Internetseite der Tagesschau nach den Berichten über Frau Lifshitz sucht, erlebt eine Überraschung. Auf ihrer Seite hat die Tagesschau darüber einen Artikel veröffentlicht, in dem der Beitrag aus der 17-Uhr-Sendung der Tagesschau verlinkt ist, in dem die zitierte Aussage gezeigt wird, aber in dem Artikel erfährt man noch mehr:

„Yocheved Lifschitz sagt, in Gefangenschaft im Gazastreifen sei sie gut versorgt worden: „Die haben uns gut behandelt.“ Alle zwei, drei Tage habe ein Arzt nach ihnen geschaut. Ein verwundeter Mann habe Antibiotika und Medikamente bekommen. Sie hätten das Essen mit den Mitgliedern der Hamas geteilt. Brot, Käse und Gurken, das sei das Essen für den ganzen Tag gewesen. Die Mitglieder der Hamas hätten sich sehr darum bemüht, den Ort sauber zu halten.“

Natürlich hat sich die Tageschau die Aussage, die Dame sei durch die Hölle gegangen, nicht ausgedacht. Eine Entführung ist sicher ein Erlebnis wie aus der Hölle, aber die Tagesschau hat ihren Zuschauern bewusst nicht die ganze Wahrheit erzählt. Als die Geiseln erst einmal im Gazastreifen waren, hat die Hamas sich demnach alle Mühe gegeben, die Geiseln so gut wie möglich zu behandeln.

Millionen von Menschen schauen die Tagesschau und haben das Zitat über den Gang durch die Hölle gesehen, aber nur vergleichsweise wenige lesen die Seite der Tagesschau, auf der die ganze Wahrheit zu erfahren war. Auch in der wichtigsten Tagesschau-Sendung, den 20-Uhr-Nachrichten, wurde nur unvollständig berichtet, obwohl die Redaktion der Tagesschau die ganze Wahrheit kannte.

Auch in den Tagesthemen, der ausführlichen Sendung der Tagesschau-Redaktion am späten Abend, war Frau Lifshitz ein Thema. Und wieder fehlte im Beitrag die Aussage, die Hamas habe die Geiseln gut behandelt, zitiert wurde wieder nur, sie sei durch die Hölle gegangen und in die Rippen geschlagen worden. Allerdings haben die Tagesthemen danach in einem Nebensatz auch die gute Behandlung der Geiseln erwähnt, denn im Anschluss an den Beitrag über Frau Lifshitz sprach der Moderator im Studio mit dem Korrespondenten vor Ort und seine erste Frage lautete:

„Die freigelassene Frau, die wir gerade gesehen haben, erzählte heute dann auch, sie sei von den Terroristen ansonsten gut behandelt worden. Wie wurde das in Israel aufgenommen?“

Es ist faszinierend, wie diese Aussage dann vom Korrespondenten so eingeordnet wurde, dass sogar die gute Behandlung der Geiseln in ein schlechtes Licht gerückt und danach sofort von dem Thema abgelenkt wurde. Er antwortete:

„Das spielt hier eine untergeordnete Rolle, denn die große Sorge, auch in den israelischen Meiden, die ist, dass das große Leid, das dadurch der Terror, der über Israel gekommen ist, irgendwie in die zweite Reihe geraten könnte, und diese Aussagen mit Blick auf eine gute Behandlung könnten genau dazu führen. Inner-israelisch hat man eher darauf geschaut, was die Frau berichtet hat, von dem unterirdischen Labyrinth, der Art der Entführung, die sehr brutal gewesen sein muss, und gleichzeitig hat die Freilassung nun den Druck auf die Regierung erhöht, sich nun zwischen denen, die sagen verhandeln, irgendwie versuchen, diese Geiseln, die 200 Geiseln freizubekommen, und denen, die sagen, jetzt eine harte Reaktion in Form einer Bodenoffensive. Und die Tatsache, dass sich da überhaupt nichts tut, dass es dazu keine Informationen gibt, die führt bei der Mehrheit der Gesellschaft inzwischen dazu, dass man eine planlose Regierung sieht.“

Die israelische Hannibal-Richtlinie

Als ich das Video der Tageschau auf Telegram gesehen und dessen Echtheit überprüft habe, bin ich auf viele interessante Informationen gestoßen. Unter anderem auf einen Artikel in The Grayzone vom 27. Oktober, in dem berichtet wurde, dass viele der offiziell als Opfer der Hamas bezeichneten toten Israelis in Wahrheit Opfer der israelischen Armee gewesen sein müssen, weil diese nach dem Angriff der Hamas wahllos auf alles geschossen hat und bewusst das Risiko eingegangen ist, beim Zurückschlagen der Hamas auch Israelis zu töten.

Der Grayzone-Artikel endete mit der Geschichte von der Freilassung von Frau Lifshitz und ich zitiere den Teil des Artikels hier noch einmal vollständig:

„Im Gazastreifen, wo etwa 200 israelische Bürger als Geiseln gehalten werden, gibt es kaum Zweifel daran, wer die Gefangenen tötet. Am 26. Oktober gab der bewaffnete Flügel der Hamas, die Al-Qassam-Brigaden, bekannt, dass Israel „fast 50 Gefangene“ bei Raketenangriffen getötet habe.

Hätte das israelische Militär absichtlich Gebiete ins Visier genommen, von denen es wusste, dass die Gefangenen dort festgehalten wurden, wäre sein Vorgehen mit der israelischen Hannibal-Richtlinie vereinbar gewesen. Das militärische Verfahren wurde 1986 nach dem Jibril-Abkommen eingeführt, bei dem Israel 1.150 palästinensische Gefangene gegen drei israelische Soldaten eintauschte. Nach heftigen politischen Reaktionen erarbeitete das israelische Militär einen geheimen Feldbefehl, um künftige Entführungen zu verhindern. Die vorgeschlagene Operation wurde nach dem karthagischen Feldherrn benannt, der sich lieber vergiftete, als sich vom Feind gefangen nehmen zu lassen.

Die letzte bestätigte Anwendung der Hannibal-Richtlinie fand am 1. August 2014 in Rafah im Gazastreifen statt, als Hamas-Kämpfer einen israelischen Offizier, Leutnant Hadar Goldin, gefangen nahmen, woraufhin das Militär mehr als 2.000 Bomben, Raketen und Granaten auf das Gebiet abfeuerte und den Soldaten sowie über 100 palästinensische Zivilisten tötete.“

Wir halten fest: Bei der israelischen Armee gibt es die Taktik, die eigenen Leute lieber selbst durch Bombardierung zu töten, als sie in Gefangenschaft der Hamas zu belassen, weil sie dadurch als politisches Druckmittel auf Israel eingesetzt werden können.

Danach ging es in dem Grayzone-Artikel um die aktuellen Geiseln und um Frau Lifshitz:

„Unabhängig davon, ob Israel seine gefangenen Bürger im Gazastreifen absichtlich tötet oder nicht, hat es sich als seltsam allergisch gegenüber deren sofortiger Freilassung erwiesen. Nachdem Israel am 22. Oktober ein Angebot der Hamas abgelehnt hatte, 50 Geiseln im Austausch gegen Treibstoff freizulassen, lehnte es auch das Angebot der Hamas ab, Yocheved Lifshitz, eine 85-jährige israelische Friedensaktivistin, und ihre 79-jährige Freundin Nurit Cooper freizulassen.

Als Israel einen Tag später ihrer Freilassung zustimmte, zeigte ein Video, wie Lifshitz einem Hamas-Kämpfer die Hand gab und ihm „Schalom“ zurief, als er sie aus dem Gazastreifen hinausbegleitete. Auf einer Pressekonferenz an diesem Tag berichtete sie über die humane Behandlung, die sie von ihren Entführern erhielt.

„Nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen durch die Hamas wird die 85-jährige Yosheved Lifshitz über ihre Erfahrungen in der Gefangenschaft interviewt.“

Das Spektakel der Freilassung von Lifshitz wurde von den Spindoktoren der israelischen Regierung als Propaganda-Desaster behandelt, wobei die Beamten murrten, dass es ein schwerer „Fehler“ gewesen sei, sie öffentlich sprechen zu lassen.

Das israelische Militär war nicht weniger verärgert über ihre plötzliche Freiheit. Die Times of Israel berichtete: „Die Armee ist besorgt, dass weitere Geiselfreilassungen durch die Hamas die politische Führung dazu veranlassen könnten, einen Bodenangriff zu verzögern oder sogar auf halbem Weg abzubrechen.““

Die Tagesschau hat also genau im Sinne der israelischen Spindoktoren berichtet und dem deutschen Publikum das „Propaganda-Desaster“ der israelischen Regierung verschwiegen.

Von all dem wissen Leser und Zuschauer der deutschen Mainstream-Medien nichts. Über die Hannibal-Richtlinie wurde in Deutschland im Zusammenhang mit der aktuellen Geiselnahme nicht berichtet, dabei würde sie erstens erklären, warum Israel Gaza so kompromisslos und ohne Rücksicht auf die Geiseln bombardiert, und sie würde zweitens erklären, warum Israel selbst die Freilassung von Geiseln behindert und jedes Angebot der Hamas, die Geiseln beispielsweise gegen Treibstoff für Stromgeneratoren der Krankenhäuser in Gaza auszutauschen, ablehnt. In Deutschland konnte man zwar erfahren, dass Israel den Austausch Geiseln gegen Treibstoff abgelehnt hat, aber ohne Hintergründe und Zusammenhänge zu erklären, ist die Information wertlos.

Wenn die Hamas die Geiseln gut behandelt und beispielsweise weitere zehn Geiseln gegen Treibstoff ausgetauscht werden, und diese dann alle vor der internationalen Presse erzählen, dass die Entführung zwar die Hölle, die Behandlung der Hamas danach aber sehr gut gewesen ist, wäre das „Propaganda-Desaster“ für Israel (und den Westen insgesamt) perfekt.

Auf der anderen Seite ist es logisch, dass die Hamas die Geiseln so gut wie möglich behandelt, denn sie sind für die Hamas sehr wertvoll. Sie sind ein politisches Druckmittel auf viele Staaten, die ihre Landsleute aus der Geiselhaft befreien wollen. Und die israelischen Geiseln können ein mächtiges Druckmittel gegen Israel selbst sein, sollte es doch noch zu Verhandlungen kommen. Die Hamas hat also ein großes Interesse daran, dass die Geiseln leben und in gutem Zustand sind.

Ganz anders Israel, dass es gar nicht mag, wenn es unter Druck gesetzt wird, und dass deswegen sogar die Hannibal-Richtlinie eingeführt hat, um entführte Israelis umzubringen, anstatt mit der Hamas über irgendwas zu verhandeln.

Die Tagesschau betreibt Propaganda

Warum die Tagesschau ihre Zuschauer so bewusst durch Weglassen wichtiger Informationen desinformiert, kann man in einem internen Papier vom 18. Oktober sehen, über das ich am 29. Oktober berichtet habe. Darin hat der deutsche Staatssender ARD, zu dem die Tagesschau bekanntlich gehört, ein Glossar veröffentlicht, das den Redakteuren der ARD erklärt hat, wie sie über den Krieg im Nahen Osten berichten sollen. Offensichtlich hat sich die Tagesschau daran gehalten, denn sie wurde in dem Papier – kurz gesagt – angewiesen, pro-israelisch zu berichten.

Da es nicht das erste Mal ist, dass die Tagesschau in ihren Sendungen wissentlich unwahr berichtet, muss man davon ausgehen, dass das System hat. Am 13. Juni 2022 beispielsweise wurde Donezk heftig von der ukrainischen Armee beschossen, wobei fünf Menschen, darunter ein 11-jähriges Kind, getötet und 43 Menschen verletzt wurden. Die Tagesschau hat an dem Tag jedoch allen Ernstes berichtet:

„Viel ist nicht übrig von diesem Markt in der ostukrainischen Stadt Donezk. Drei Menschen sollen bei diesem russischen Angriff getötet, mehrere verletzt worden sein. Gegen den massiven Beschuss ist die ukrainische Armee zunehmend machtlos.“

An dem Tag hat die ukrainische Armee auch eine Geburtsklinik in Donezk beschossen, worüber deutsche Medien gar nicht berichtet haben. Das zeigt die Doppelmoral der deutschen Medien anschaulich auf, wenn man sich an das Theater erinnert, das die westlichen Medien veranstaltet haben, als sie Russland vorgeworfen haben, im März 2022 angeblich eine Geburtsklinik in Mariupol beschossen zu haben.

Erst mit drei Tagen Verspätung hat die Tageschau damals am 16. Juni 2022 auf ihrem Blog, den niemand liest, eingestanden, ihr sei am 13. Juni ein Fehler unterlaufen. Darüber habe ich damals auch berichtet.

Offenbar hat es bei Tagesschau System, dass sie in ihren Nachrichtensendungen, die von Millionen Menschen gesehen werden, Fakes und unvollständige Meldungen veröffentlicht, während sie auf ihrer Internetseite das berichtet, was sie in den Sendungen weglässt. Man kann der Tagesschau-Redaktion nicht vorwerfen, sie würde gewisse Informationen verschweigen, sie versteckt sie nur sehr gut.

Im Falle von Donezk hat die Tagesschau ihre Sendung drei Tage später, als sie niemand mehr im Netz angeschaut hat (wer schaut schon eine drei Tage alte Nachrichtensendung?), korrigiert und die Lügen über den Beschuss von Donezk herausgeschnitten. Auf ihrem Blog schrieb die Tagesschau dazu:

„Der Beitrag wurde überarbeitet und die Sendung aktualisiert. Auf tagesschau.de wurde die 20 Uhr-Ausgabe der tagesschau um den Hinweis ergänzt, dass die Sendung nachträglich redaktionell bearbeitet wurde.“

Warum die Sendung bearbeitet wurde, hat die Tagesschau in der überarbeiteten Sendung jedoch sogar nach der Bearbeitung noch verschwiegen.

Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die glauben, die westlichen Medien würden objektiv und kritisch berichten und seien der Wahrheit verpflichtet.

