In einem Spiegel-Artikel wird eine Grafik gezeigt, die belegt, dass die Energiekrise und die hohen Strompreise nichts mit den Ereignissen in der Ukraine zu tun haben. Im Artikel selbst ignoriert der Spiegel diese wichtige Information.

Die Legende, die Medien und vor allem Bundeskanzler Scholz verbreiten, lautet, dass die hohen Energiepreise in Deutschland und Europa von Russland verursacht wurden, dass nach seinem „Angriffskrieg“ gegen die Ukraine den Gashahn zugedreht habe. Scholz wiederholt diese Lüge derzeit ständig, zuletzt in seiner Neujahrsansprache an die Deutschen. Das Gegenteil ist der Fall, denn es war die Scholz-Regierung, dass Nord Stream 2 noch vor Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine gestoppt hat, es waren die Sanktionen, die die Wartung der Turbinen von Nord Stream 1 im Sommer 2022 verhindert haben, und es ist die Bundesregierung, die keinerlei Interesse zeigt, die Sprengung der Nord Streams aufzuklären.

Stammleser des Anti-Spiegel wissen seit Sommer 2021, dass die Energiekrise und die Explosion der Strompreise in Europa ganz andere Ursachen haben. Ich habe über die (damals bevorstehende) Krise ab Sommer 2021, also ein Dreivierteljahr vor Beginn der russischen Intervention in der Ukraine, berichtet. Anfang Oktober 2021 war der Gaspreis in Europa von ursprünglich 230 bis 300 Dollar pro tausend Kubikmeter vor Beginn der Krise auf 1.200 Dollar explodiert und im Dezember knackte er die Marke von 1.500 Dollar.

Das war über zwei Monate vor Beginn der russischen Militäroperation, was zeigt, dass die Gas- und Energiekrise nichts mit den Ereignissen in der Ukraine zu tun hat, sondern andere Gründe hat.

Nicht-Information im Spiegel

Der Spiegel hat einen weiteren Jubel-Artikel über den Bundeskinderbuchtor Robert Habeck mit der Überschrift „Bilanz 2023 – Die vier größten Mythen zum deutschen Strom“ veröffentlicht, nachdem Habeck verkündet hat, dass die Energiewende ein voller Erfolg sei, weil 2023 erstmals mehr als die Hälfte des deutschen Stroms aus alternativen Energien gekommen ist. Allerdings hat dem sogar Luisa Neubauer, die Chefin der deutschen Friday-Hüpfer, auf Twitter widersprochen und sachlich korrekt festgestellt:

„Ein entscheidender Unterschied: Dass die Emissionen in Deutschland gesunken sind hat weniger etwas mit strategischem & gerechten & sektorübergreifenden Klimaschutz zu tun, als mit einem vollständig Ungewollten Einbruch der Industrieproduktion.“

Dass die oberste deutsche Klimahüpferin schlauer ist als die Spiegel-Redaktion, hat mich ehrlich gesagt überrascht, aber das nur am Rande.

Übrigens ist Habecks Freude darüber, dass 2023 erstmals über die Hälfte des deutschen Stroms aus alternativen Energien kam, unbegründet, denn trotzdem hat Deutschland von allen Ländern der EU den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom. Nur Polens Stromproduktion erzeugt noch mehr CO2, wie man auf dieser sehr informativen und empfehlenswerten Seite erfahren kann.

Das erwähnt der Spiegel in seinem Jubel-Artikel allerdings nicht, denn er will ja Werbung für seinen Lieblingsminister Habeck machen.

Interessant an dem Spiegel-Artikel war nur diese Grafik, denn der Spiegel versuchte seinen Lesern zu erklären, dass die Strompreise wieder auf das Niveau von vor der Ukraine-Krise gefallen sind, was für die Spiegel-Redaktion natürlich ein Erfolg der genialen Politik der Bundesregierung ist.

Die Grafik bestätigt zwar, was der Spiegel schreibt, nämlich, dass die Strompreise wieder auf das Niveau von 2021 zurückgegangen sind, aber sie zeigt auch deutlich, dass die Explosion der Strompreise schon 2021 (und nicht nach Beginn der russischen Militäroperation im Jahr 2022) begonnen hat. Der Durchschnittliche Börsenstrompreise in Deutschland hat sich von 36,6 Euro pro Megawattstunde im Vor-Corona-Jahr 2019 auf 93,4 Euro pro Megawattstunde in 2021 fast verdreifacht – und das ganz ohne „russischen Angriffskrieg“!

Und viel weiter werden die Strompreise auch nicht mehr fallen, weil das billige russische Gas als Folge der EU-Sanktionen und der Sprengung der Nord Streams fehlt.

Die wahren Gründe für die Energiekrise

Es gibt einen entscheidenden Grund für die Energiekrise in Europa und das war die EU-Kommission von Jean-Claude Juncker. Die hat den Gasmarkt „reformiert“ und eine Abkehr von langfristigen Lieferverträgen mit günstigen Anbietern wie Gazprom attraktiv gemacht, indem sie unter anderem den Börsenhandel mit Gas eingeführt hat. Plötzlich war es für die Importeure interessant, Gas zu künstlich verknappen, denn nun konnten sie das russische Gas, das sie für 230 bis 300 Dollar pro tausend Kubikmeter einkauften, für viel mehr Geld an der Börse handeln. Davor war diese Form der Spekulation mit Gas nicht erlaubt und das war der Grund für die stabilen niedrigen Strompreise der vorherigen Jahrzehnte.

Darauf hat auch der russische Präsident Putin schon im Dezember 2023 hingewiesen und den deutschen Verbrauchern geraten, von der Bundesregierung eine Erklärung für die explodierenden Preise zu fordern.

Diese Spekulation auf Gasknappheit wäre, wenn Nord Stream 2 fertiggestellt worden wäre, übrigens schwieriger geworden, weil dann in jedem Fall genug Gas für Europa zur Verfügung gestanden hätte. Aber die Bundesregierung hat Nord Stream 2 schon zwei Tage vor Beginn der russischen Intervention in der Ukraine gestoppt und die danach (vermutlich von den USA und Norwegen) durchgeführte Sprengung der Nord Streams hat dem billigen russischen Gas ein Ende bereitet.

Heute ist das Problem, dass die noch bestehenden russischen Pipelines, also die verbliebene Röhre von Nord Stream 2 und die Jamal-Europa-Pipeline durch Weißrussland auf Initiative der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, namentlich Polen und Deutschland, abgeschaltet sind. Statt des billigen russischen Gases wird nun teures Frackinggas aus den USA und teures LNG aus anderen Staaten importiert, weshalb die Energiepreise in Deutschland zwei bis dreimal so hoch bleiben werden, wie sie vor 2021 waren.

Aber das ändert nichts daran, dass die Gaspreise, und damit die Energiepreise insgesamt, in Europa schon Monate vor der Eskalation in der Ukraine explodiert sind, weil das in Wahrheit von Beginn an ein hausgemachtes Problem war.

Das Risiko der alternativen Energien

Übrigens kam 2021 noch ein anderer Faktor hinzu, denn der Sommer 2021 war extrem windstill, weshalb das russische Gas im Sommer 2021 zur Stromerzeugung genutzt wurde, anstatt in die Gasspeicher gepumpt zu werden. Das hat die Krise Ende 2021 zusätzlich befeuert.

Heute ist Märchenonkel Robert Habeck ganz stolz darauf, dass die alternativen Energien 2023 über die Hälfte des deutschen Strommixes ausgemacht haben, wobei der Löwenanteil auf die Windkraft entfällt. Es stellt sich allerdings eine einfache Frage: Was passiert eigentlich, wenn es mal wieder so einen windstillen Sommer gibt, wie 2021?

Russisches Gas zum Ausgleich der fehlenden Stromproduktion ist nicht mehr zu bekommen, weil die Pipelines zerstört oder abgeschaltet sind. In einem Jahr wird übrigens auch die ukrainische Pipeline abgeschaltet, weil Kiew bereits angekündigt hat, den Ende 2024 auslaufenden Gastransitvertrag mit Russland nicht zu verlängern.

Wo soll in einem windstillen Sommer in Zukunft die Energie herkommen? Und was wird sie dann wohl kosten?

