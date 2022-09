China: Die USA konnten die russischen Vorwürfe nicht entkräften

US-Biowaffenprogramme

Letzte Woche fand eine Sondersitzung der Biowaffenkonvention statt, auf der Russland seine Vorwürfe gegen die USA präsentiert hat. China hat nun erklärt, die USA hätten die russischen Vorwürfe nicht entkräften können.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Russland hat eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt und seine Erkenntnisse in der vergangenen Woche den Vertragsstaaten präsentiert. Die USA sind der Staat, der sich seit 20 Jahren der Forderung widersetzt, in die Konvention einen Kontrollmechanismus aufzunehmen, der unabhängige internationale Kontrollen der entsprechenden Biolabore ermöglicht. Viele Länder, darunter Russland und China, fordern diesen sogenannten Verifikationsmechanismus schon lange, aber seine Einführung wird von den USA blockiert.

Gleichzeitig finanziert das Pentagon weltweit hunderte Biolabore, die von niemandem kontrolliert werden können. Die USA begründen die Finanzierung der Biolabore mit angeblicher Unterstützung der Gesundheitssysteme der entsprechenden Länder. Das ist jedoch wenig glaubwürdig, denn dann wäre nicht das Pentagon, sondern das US-Gesundheitsministerium dafür zuständig. Hinzu kommt, dass sich die Lage der Gesundheitssysteme in den betroffenen Ländern oft sogar verschlechtert hat, nachdem das Pentagon dort aktiv geworden ist.

Dass es weltweit Biolabore des Pentagon gibt, ist eine Tatsache, die die USA bestätigt haben. Die USA verhindern internationale Kontrollen ihrer militär-biologischen Aktivitäten und fordern von der Weltgemeinschaft stattdessen, sie solle den USA blind vertrauen.

Die westlichen Medien verschweigen ihren Lesern das praktisch komplett, aber das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn seiner Intervention in der Ukraine immer wieder neue Erkenntnisse über die Biowaffenprogramme, die das Pentagon in Labors in der Ukraine durchgeführt hat, die Chronologie der Veröffentlichung finden Sie am Ende dieses Artikels. Auch wenn westliche Medien ihrem Publikum das Thema verschweigen, sind die weltweiten Regierungen darüber informiert, zumal Russland diese Informationen nicht nur veröffentlicht, sondern sie über diplomatische Kanäle auch direkt an die weltweiten Regierung schickt.

Auf der Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention in der letzten Woche sind die USA ihrer Linie treu geblieben und haben alle russischen Vorwürfe zurückgewiesen, ohne jedoch internationale Kontrollen ihrer Labors zuzulassen. Das chinesische Außenministerium hat sich dazu nun geäußert, worüber die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet hat. Ich habe den Artikel der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Chinesisches Außenministerium: USA konnten die russischen Vorwürfe der Entwicklung von Biowaffen nicht entkräften

China erklärt, die Vereinigten Staaten seien das Land mit den weltweit umfangreichsten militär-biologischen Aktivitäten

Die Vereinigten Staaten haben die von Russland erhobenen Vorwürfe, sie würden gegen die Biowaffenkonvention verstoßen, auf der Tagung der Vertragsparteien der Biowaffenkonvention in Genf nicht entkräftet. Das sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag bei ihrer regulären Pressekonferenz.

„Wir haben festgestellt, dass Russland während der Konferenz eine Reihe von Zeugenaussagen und Materialien vorgelegt hat, um die Anschuldigungen gegen die USA zu untermauern, dass die militär-biologischen Aktivitäten der USA gegen die Biowaffenkonvention verstoßen. Die US-Seite hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen“, sagte sie. „Bedauerlicherweise haben die USA keine umfassende und wirksame Antwort auf diese Anschuldigungen und Anfragen gegeben und waren auch nicht in der Lage, die Bedenken anderer Vertragsparteien des Übereinkommens zu zerstreuen“, so die Diplomatin.

„Die USA sind das Land mit den umfangreichsten militär-biologischen Aktivitäten der Welt. Und gleichzeitig sind sie der einzige Staat, der sich weigert, über das Protokoll über den Verifikationsmechanismus für die Biowaffenkonvention zu sprechen“, betonte die Sprecherin des Außenministeriums.

„Wir fordern die Vereinigten Staaten erneut auf, Klarheit über ihre militär-biologischen Aktivitäten zu schaffen, die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das Verifikationsprotokoll nicht länger im Alleingang zu behindern und der internationalen Gemeinschaft verantwortungsvolle Erklärungen zu liefern“, so die Diplomatin.

Die Konferenz

Die Biowaffenkonvention trat 1975 in Kraft. Die aktuelle Sitzung fand vom 5. bis 9. September in Genf statt und wurde gemäß Artikel V der Biowaffenkonvention einberufen. Darin heißt es, dass die Vertragsstaaten „sich verpflichten, einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um alle Fragen zu lösen, die sich im Zusammenhang mit dem Ziel dieses Übereinkommens oder bei seiner Anwendung ergeben können.“

Die Sitzung fand hinter verschlossenen Türen statt und es gab keine Video- oder Audioübertragung der Gespräche. Informierte Quellen teilten der TASS mit, dass die russische Delegation bei dem Treffen eine Reihe von Dokumenten über die Aktivitäten der US-Biolabors in der Ukraine vorgelegt hat.

Zuvor hatte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, erklärt, dass die Russische Föderation im Rahmen der Militäroperation eine Reihe von Dokumenten und Beweisen erhalten habe, die Aufschluss über die wahre Natur der Zusammenarbeit zwischen dem US-Militär und seinen Auftragnehmern der ukrainischen Seite im militär-biologischen Bereich geben. Gleichzeitig lässt eine Analyse der in den ukrainischen Labors durchgeführten Projekte „eindeutig den Schluss zu, dass die Entwicklung biologischer Waffenkomponenten in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze durchgeführt wurde.“

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Wie versprochen, können Sie hier noch einmal alles über die russischen Veröffentlichungen zum Thema der US-Biowaffenlabore in der Ukraine finden.

Schon Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April und Anfang Mai veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.



