Die USA widersetzen sich der Kontrolle ihrer Biowaffenforschung

Das russische Verteidigungsministerium hat über eine Sitzung der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Biowaffenkonvention berichtet, in der die USA sich erneut der Einführung einer internationalen Kontrolle ihrer Biowaffenforschung widersetzt haben.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon lange aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Ich berichte seit Beginn der russischen Militäroperation über die Veröffentlichungen des russischen Verteidigungsministeriums und übersetze alle russischen Erklärungen dazu. Die USA bestreiten zwar, in der Ukraine und anderen Ländern an Biowaffen zu forschen, aber sie lassen auch keine internationalen Kontrollen in den fraglichen Labors zu. Warum nicht, wenn sie nichts zu verbergen haben?

Die russischen Veröffentlichungen haben international eine Menge Wirbel gemacht, auch wenn westliche Medien das Thema komplett verschweigen. Vor allem die Regierungen der Staaten der Welt hören den Russen sehr genau zu, was die USA in eine gewisse Bedrängnis gebracht hat, denn ihnen werden immer mehr lästige Fragen gestellt.

Die USA behaupten zwar, alle ihre Forschungen in dem Bereich würden rein zivilen Zielen und der Gesundheits- und Pandemievorsorge dienen, aber immer mehr Staaten fragen sich, warum diese Forschungen dann vom Pentagon, also dem US-Verteidigungsministerium, durchgeführt werden, dessen Aufgabe nicht die Gesundheitsvorsorge, sondern Waffen sind. Daher haben die USA seit Beginn der russischen Veröffentlichungen begonnen, viele der Programme aus dem Pentagon auszulagern und in anderen Ministerien, vor allem den Energie- und dem Außenministerium, zu platzieren, oder von der US-Regierung bezahlte NGOs damit zu beauftragen. Mit diesen Schritten soll offensichtlich von dem militärischen Charakter der US-Bio(waffen)forschung abgelenkt werden.

Das russische Verteidigungsministerium hat nun eine neue Erklärung veröffentlicht, die sich mit diesen Aktivitäten der US-Regierung beschäftigt. Die Erklärung wird in der Presse keine nennenswerte Erwähnung finden, denn sie klingt relativ nichtssagend.

Das ist sie aber nicht, denn vor allem ein Name hat bei mir alle Alarmglocken klingeln lassen. Das russische Verteidigungsministerium erwähnt, dass Dr. John Nkengasong ein neu gegründetes Programm des US-Außenministeriums leitet. Wenn Sie mein Buch „Inside Corona“ gelesen haben, dann ist Ihnen der Name ein Begriff, denn Dr. Nkengasong wird in dem Buch mehr als ein Dutzend Mal erwähnt, weil er eine der Schlüsselfiguren bei der Vorbereitung und Umsetzung der Covid-19-Pandemie war, der immer genau im richtigen Moment eine neue Schlüsselposition vor allem bei der US-Regierung übernommen hat.

Übrigens ist Dr. Nkengasong unter anderem auch seit Ende 2020 auch im Vorstand des Wissenschaftlichen Beirats für das Zentrum Internationaler Gesundheitsschutz am RKI. Vorsitzender des Gremiums ist übrigens Dr. Peter Piot, der während der Pandemie ebenfalls eine sehr wichtige Rolle gespielt hat (siehe hier) und der seit 2009 sehr eng mit Bill Gates verbunden ist, weil er in dessen Stiftung tätig ist und in London ein Institut leitet, das Bill Gates bisher mit etwa knapp 200 Millionen Dollar finanziert hat.

Aber ich schweife ab. Die Tatsache, dass Dr. Nkengasong, dessen Rolle bei Covid-19 sehr viele Fragen aufwirft, nun Leiter eines neuen und wichtigen „Gesundheitsprogrammes“ des US-Außenministeriums geworden ist, halte ich für sehr wichtig. Zur Erinnerung: Außenministerien sind nicht für Gesundheitsvorsorge zuständig, dafür gibt – auch in den USA – Gesundheitsministerien.

Die aktuelle russische Erklärung hat auf den ersten Blick keine Informationen enthalten, die die Öffentlichkeit oder die Medien interessieren dürfte. Aber sie hat sehr interessante Informationen enthalten, wenn man sich mit dem Thema auskennt. Daher ist meine Vermutung, dass diese Meldung vor allem für das internationale Publikum, also die Regierungen der nicht-westlichen Welt, gedacht war, für die diese Informationen sehr interessant sein dürften.

Ich habe die russische Erklärung übersetzt, auch wenn der Wortlaut wahrscheinlich für die meisten Leser langweilig sein dürfte. Alle Folien sind aus dem Original übernommen und im Anschluss an die Übersetzung zeige ich noch einmal die vollständige Chronologie der russischen Veröffentlichungen auf

Beginn der Übersetzung:

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die militär-biologischen Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine und anderer Länder.

Vom 8. bis 17. August 2023 fand in Genf die zweite Sitzung der Arbeitsgruppe zur Stärkung der Biowaffenkonvention statt. Ziel der Veranstaltung war es, konkrete und wirksame Maßnahmen zur Stärkung der Biowaffenkonvention zu entwickeln.

Trotz des rein fachlichen Charakters des Treffens war die Diskussion über die Tagesordnung aufgrund der Position der USA und der Ukraine extrem politisiert.

Eine Gruppe westlicher Länder warb für die Idee, auf der Basis des Übereinkommens einen freiwilligen Finanzfonds einzurichten, der von einem eigens dafür geschaffenen Ausschuss kontrolliert wird und die Möglichkeit bietet, zweckgebundene Mittel für Projekte zu vergeben, die in ihrem Interesse sind.

Dabei sprach sich die Russische Föderation für die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Technologien und wissenschaftlichen Errungenschaften im biologischen Bereich aus und forderte, keine einseitigen restriktiven Maßnahmen gegenüber den Vertragsstaaten des Übereinkommens zuzulassen.

Russland wurde von einer Reihe von Ländern unterstützt, deren Zahl vor dem Hintergrund der Reaktion der weltweiten Medien auf die Veröffentlichung von Dokumenten über die militär-biologischen Aktivitäten der USA zunahm, darunter auch die amerikanische Publikation „American Grittness“, der britische „Beat Jester“, die italienische „La Presse“, die griechische „Banking News“.

In den Berichten von Nichtregierungsorganisationen – Interpol, Weltgesundheitsorganisation, Organisation für das Verbot chemischer Waffen, Ausschuss für die Resolution 1540 des UN-Sicherheitsrates -, deren Aufgaben in keiner Weise mit dem Gegenstand und den Zielen des Übereinkommens zusammenhängen, wurden die pro-westlichen Vorstellungen über den nicht obligatorischen Charakter eines Verifikationsregimes für die Biowaffenkonvention und die Möglichkeit, es durch Mechanismen von nicht zuständigen Organisationen zu ersetzen, verfolgt.

Bei der Erörterung der Frage der nationalen Umsetzung der Biowaffenkonvention warf die Russische Föderation erneut die Frage der Verstöße gegen das Übereinkommen durch das Kiewer Regime und seine westlichen Kuratoren auf. Es wurde festgestellt, dass die USA und die Ukraine die militär-biologische Forschung als Zusammenarbeit zu friedlichen Zwecken darstellen und sich hinter Artikel 10 des Übereinkommens „verstecken“.

Es ist bemerkenswert, dass das Pentagon während der Arbeit der Expertengruppe zur Stärkung der Biowaffenkonvention in Genf das Strategiepapier „Biosecurity Policy Review“ veröffentlicht hat, in dem die Maßnahmen des US-Verteidigungsministeriums in diesem Bereich für den Zeitraum bis 2035 festgelegt sind.

Die von der US-Regierung entwickelte Politik stützt sich auf die Nationale Verteidigungsstrategie der USA, die Nationale Biosicherheitsstrategie und den Plan zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen und zur Verbesserung der Pandemiebereitschaft.

Obwohl das erklärte Ziel darin besteht, „vom Einsatz biologischer Waffen abzuschrecken und auf natürliche Ausbrüche zu reagieren“, schafft das Dokument eine Rechtsgrundlage für die weitere militär-biologische Expansion und Forschung der USA außerhalb ihres nationalen Territoriums.

Insbesondere wird das Netz der Biolaboratorien im Ausland, die unter US-Kontrolle stehen, erweitert und das Programm zur Verringerung der Bedrohung (Cooperative Threat Reduction) fortgesetzt, das den postsowjetischen Ländern früher von der US-Regierung aufgezwungen worden war.

Es ist davon auszugehen, dass die Pläne des Pentagons dem bewährten Muster der Einbeziehung ziviler Ministerien und zwischengeschalteter Organisationen, einschließlich der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), folgen werden.

Laut Deborah Rosenblum, stellvertretende Verteidigungsministerin für nukleare, chemische und biologische Sicherheitsprogramme, ist die biologische Verteidigung nicht mehr allein das Vorrecht von spezialisierten Armeeeinheiten.

Der militär-biologische Charakter der geplanten Aktivitäten spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass sie vom Biodefence Council unter dem Vorsitz des stellvertretenden US-Verteidigungsministers William LaPlante durchgeführt werden.

Insgesamt hat die Zahl der Verwaltungsstrukturen in den USA, die sich mit Bioprospektion befassen, erheblich zugenommen.

Wir haben bereits über die Einrichtung des White House Office of Pandemic Preparedness berichtet, das von Generalmajor Paul Friedrichs von der US Air Force geleitet wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass sich die Arbeit des Büros auf Krankheitserreger konzentrieren wird, die einen weiteren globalen Notfall auslösen könnten.

Wie sich herausstellte, ist das nicht die einzige Struktur, die im Jahr 2023 von der US-Regierung geschaffen wird, um die Dual-Use-Forschung außerhalb des US-Territoriums zu organisieren.

Am 1. August wurde das Bureau of Global Health and Diplomacy des Außenministeriums gegründet.

Sein offizielles Ziel ist die internationale Zusammenarbeit bei der wirksamen Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, einschließlich HIV/AIDS. In der Praxis wird das Büro für die Entwicklung des politischen Kurses und die Koordinierung der Maßnahmen Washingtons verantwortlich sein, um ein globales System zur Überwachung von Infektionskrankheiten zu schaffen und die Führungsrolle der USA in diesem Bereich zu erreichen.

Zum Leiter der neuen Struktur wurde Sonderbotschafter John Nkengasong ernannt, der zuvor als Direktor der Regionaldirektion Afrika der Centers for Disease Control and Prevention tätig war, einer Struktur, die an der Umsetzung der militär-biologischen Programme der USA beteiligt ist.

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass das US-Außenministerium regelmäßig betont, dass es nicht in biologische Aktivitäten involviert ist und argumentiert, dass das keine außenpolitische Angelegenheit ist.

Uns liegen Belege dafür vor, dass das US-Außenministeriums seit 2016 an der Umsetzung des „Biosecurity Enhancement Programme“ beteiligt ist. Gemäß dem Finanzierungsplan sind allein für die Beteiligung verschiedener nicht-kommerzieller und Nichtregierungsorganisationen an dem Programm mindestens 40 Millionen US-Dollar vorgesehen.

Die Dokumente belegen die aktive Beteiligung des US-Außenministeriums an Bioprogrammen auf dem Gebiet anderer Länder sowie den Wunsch Washingtons, andere Organisationen zu nutzen, um die Auftraggeber und die Ziele der durchgeführten Forschungen zu verschleiern.

Besondere Aufmerksamkeit wird den Ländern des Nahen Ostens (Irak, Jemen, Jordanien), Südostasiens (Indonesien, Philippinen) und Afrikas (Kenia, Marokko, Uganda) gewidmet. Es wird die Rolle von Präsident Obama bei der Förderung der vom UD-Außenministerium vorgeschlagenen biologischen Programme erwähnt.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass der Ukraine in den Planungsdokumenten ein besonderer Platz eingeräumt und dass sie als eigene Region herausgehoben wird.

Washington unternimmt also administrative, finanzielle und diplomatische Anstrengungen, um die globale Kontrolle der USA über die biologische Situation zu etablieren.

Das Ausmaß der militär-biologischen Aktivitäten und die weitreichende Zusammenarbeit der Ausführenden wird nicht nur durch die erhaltenen Dokumente, sondern auch durch Aussagen von Vertretern politischer Kreise in den USA selbst bestätigt.

Ich möchte auf einige Aussagen von Robert Kennedy Jr. eingehen, einem Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei der USA. In seinem Interview mit dem amerikanischen Fernsehmoderator Tucker Carlson sprach Kennedy ausführlich über die Ereignisse des 11. September 2001 und die anschließende Unterzeichnung des so genannten Patriot Act, der nach Ansicht des amerikanischen Politikers das Wettrüsten wieder aufnahm, allerdings bereits mit dem Einsatz von Biowaffen, und das Pentagon begann, riesige Summen in deren Entwicklung zu investieren.

Der US-Präsidentschaftskandidat ging ausführlich auf die rechtlichen Folgen des Patriot Act ein, insbesondere auf die Tatsache, dass seit 2001 jeder Beamte, der gegen das Gesetz über den Einsatz von Biowaffen verstößt, nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, obwohl die US-Bundesgesetzgebung für dieses Vergehen die Todesstrafe vorsieht. Diese Bestimmung wurde als Schlupfloch in internationalen Verträgen genutzt, die vom amerikanischen Kongress ratifiziert worden sind.

Ich möchte daran erinnern, dass die USA im Jahr 2001 die Arbeit an einem rechtsverbindlichen Protokoll zur Biowaffenkonvention blockiert und damit die Möglichkeit einer internationalen Kontrolle ihrer militär-biologischen Forschung vollständig beseitigt haben.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Äußerungen des amerikanischen Politikers über die Funktionsweise der vom Pentagon kontrollierten biologischen Einrichtungen auf ukrainischem Gebiet: „Wir haben Biolabors in der Ukraine, weil wir Biowaffen entwickeln, und diese Biowaffen verwenden verschiedene Arten neuer synthetisch gezüchteter Stämme sowie CRISP-R-Technologien und gentechnische Methoden, die früheren Generationen nicht zur Verfügung standen.“

Derartige Aussagen sind eine Bestätigung für illegale militär-biologische Aktivitäten der USA und erfordern eine rechtliche Bewertung, gefolgt von einer unabhängigen Untersuchung.

Im Zuge des Interviews wurde bekannt, dass etwa 36.000 Menschen am US-Biowaffenprogramm beteiligt sind, während die Liste der Einrichtungen mit den Isolationsstufen BSL-3 und BSL-4, in denen solche Forschungen durchgeführt werden, der Öffentlichkeit vorenthalten wird.

Offenbar ist die genaue Zahl der Biolaboratorien auch der US-Regierung selbst nicht bekannt.

So wurde im März 2023 in der Stadt Ridley (Kalifornien) auf dem Gelände eines verlassenen Industriegebäudes ein „Untergrund“-Labor entdeckt, in dem Aktivitäten mit pathogenen Mikroorganismen durchgeführt wurden. Es enthielt etwa 30 Kühl- und Gefrierschränke, Thermostate und Geräte zur Kultivierung von Mikroorganismen.

In den Laborräumen wurden etwa eintausend transgene Labortiere und etwa achthundert Proben von Biomaterialien gefunden. Die Analyse des Zentrums für Infektionskontrolle und -prävention ergab das Vorhandensein von mindestens zwanzig Krankheitserregern in den Proben, darunter COVID-19, HIV und Hepatitis-Erreger.

Die Untersuchung ergab, dass das Labor seit Oktober 2022 unter grober Verletzung grundlegender Grundsätze der Biosicherheit betrieben wurde. So wurden beispielsweise Labortiere unter unzureichenden Bedingungen gehalten, was zu deren Tod führte. Die Entsorgung von Biomaterialien, einschließlich Blut-, Gewebe- und Serumproben, erfolgte, ohne die Anforderungen der Hygienevorschriften einzuhalten. Gleichzeitig wurde der tatsächliche Eigentümer des Labors nie ausfindig gemacht und der eigentliche Zweck seiner Tätigkeit wurde nicht ermittelt.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies kein Einzelfall ist, sondern dass er das Fehlen einer angemessenen Kontrolle über Dual-Use-Entwicklungen bestätigt. Wir haben bereits den Bericht des US Department of Health and Human Services Office of Inspector General und den Bericht des National Advisory Council on Biodefence zitiert. In diesen Dokumenten wird die mangelnde Bereitschaft der US-Aufsichtsbehörden, die Forschung zu überwachen, die möglicherweise unter die Biowaffenkonvention fällt, zugegeben.

Da die USA nicht in der Lage sind, ihre eigenen biologischen Einrichtungen zu kontrollieren, sind die Aktivitäten von US-Labors in der ganzen Welt eine ständige Quelle von biologischen Gefahren, vor allem für die Bevölkerung der Länder, in denen sie angesiedelt sind. Ein Beispiel dafür ist die Ukraine, auf deren Territorium mehrere Dutzend solcher Einrichtungen betrieben werden, die der internationalen Kontrolle entzogen wurden.

In der gegenwärtigen Situation halten wir es für äußerst wichtig, die Arbeiten an einem rechtsverbindlichen Protokoll zum Übereinkommen wieder aufzunehmen, das für alle Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention, vor allem aber für die USA, verbindlich wäre.

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal alles auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März 2022 noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April 2022 und Anfang Mai 2022 veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni 2022 fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni 2022 hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September 2022 eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2023 hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert und Anfang April 2023 weitere Details über die gefährlichen Impfstoffe veröffentlicht.

Anfang Mai 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details über die Erforschung von Zugvögeln in der Ukraine, die zur Verbreitung von Infektionskrankheiten genutzt werden können, durch das Pentagon veröffentlicht. Ende Mai 2023 wurden weitere Details darüber veröffentlicht.

Im Juni 2023 hat das russische Verteidigungsministerium begonnen, über die Rolle von Bill Gates und über die Forschungen an Mücken und Zecken im Rahmen der US-Biowaffenprogramme zu berichten und im Juli 2023 weitere Informationen darüber veröffentlicht.

Im August 2023 hat das russische Verteidigungsministerium seine Vorwürfe, die USA hätten Covid-19 erschaffen und auch die Pandemie vorbereitet, erhärtet. Dabei hat das russische Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass die USA offenbar bereits eine neue Pandemie, allerdings mit weiteraus gefährlicheren Krankheitserregern vorbereiten.

