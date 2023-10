Wie die USA versuchen, ihre illegalen Biowaffenprogramme zu vertuschen

US-Biowaffenprogramme

Das russische Verteidigungsministerium hat wieder eine Erklärung über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine und anderen Staaten abgegeben. Dieses Mal ging es um die Versuche der US-Regierung, die Programme zu vertuschen.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon lange aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Ich berichte seit Beginn der russischen Militäroperation über die Veröffentlichungen des russischen Verteidigungsministeriums und übersetze alle russischen Erklärungen dazu. Die USA bestreiten zwar, in der Ukraine und anderen Ländern an Biowaffen zu forschen, aber sie lassen auch keine internationalen Kontrollen in den fraglichen Labors zu. Warum nicht, wenn sie nichts zu verbergen haben?

Hinzu kommt, dass das russische Verteidigungsministerium in seinen letzten Veröffentlichungen aufgezeigt hat, dass die US-Regierung die Programme zu vertuschen versucht, indem es sie aus dem Pentagon in andere Ministerien, vor allem das US-Verteidigungsministerium und das US-Energieministerium, auszulagern, und indem es vermehrt Pharma-Konzerne und NGOs als Auftragnehmer zwischenschaltet.

Die russischen Veröffentlichungen haben international eine Menge Wirbel gemacht, auch wenn westliche Medien das Thema komplett verschweigen. Vor allem die Regierungen der nicht-westlichen Staaten hören den Russen sehr genau zu, was die USA in eine gewisse Bedrängnis gebracht hat, denn ihnen werden immer mehr lästige Fragen gestellt.

Die USA behaupten zwar, alle ihre Forschungen in dem Bereich würden rein zivilen Zielen und der Gesundheits- und Pandemievorsorge dienen, aber immer mehr Staaten fragen sich, warum diese Forschungen dann vom Pentagon, also dem US-Verteidigungsministerium, durchgeführt werden, dessen Aufgabe nicht die Gesundheitsvorsorge, sondern Waffen sind. Daher haben die USA, wie erwähnt, seit Beginn der russischen Veröffentlichungen begonnen, viele der Programme aus dem Pentagon auszulagern. Mit diesen Schritten soll offensichtlich von dem militärischen Charakter der US-Bio(waffen)forschung abgelenkt werden.

Ich weiß, dass viele der russischen Erklärungen für die meisten Menschen uninteressant klingen, aber ich mache mir trotzdem die Mühe, sie zu übersetzen, weil sie für Experten interessant sind, denn viele Namen von Menschen und vor allem Organisationen, die die Russen erwähnen, sind in Expertenkreisen wohlbekannt. Das gilt beispielsweise für die mit Geldern der CIA gegründete Firma Metabiota und die NGO Eco-Health Alliance, die Leser meines Buches „Inside Corona“ sehr gut kennen.

In der neuesten Erklärung hat das russische Verteidigungsministerium wieder auf die Vertuschungsversuche der US-Regierung hingewiesen. Die Links und Folien habe ich aus dem Original übernommen, im Anschluss an meine Übersetzung der russischen Erklärung finden Sie die gesamte Chronologie der russischen Veröffentlichungen zu dem Thema.

Beginn der Übersetzung:

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation setzt seine Analyse der militär-biologischen Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine und anderer Länder fort.

Wir haben bereits mitgeteilt, dass viele Staaten in verschiedenen Regionen der Welt unter dem Deckmantel der Unterstützung bei der Entwicklung der nationalen Gesundheitssysteme und der Bekämpfung der Bedrohung durch Bioterrorismus und die Verbreitung von Biowaffen in die Sphäre der militärischen Interessen der USA geraten sind. Gleichzeitig ist das US-Außenministerium aktiv an Bioprogrammen in anderen Ländern beteiligt.

Wir haben Dokumente vorgelegt, die die direkte Beteiligung des US-Außenministeriums an dem vom ehemaligen US-Präsidenten Obama initiierten sogenannten „Biosecurity Enhancement Programme“ bestätigen. Die Staaten des Nahen Ostens, Südostasiens und Afrikas sowie die Ukraine wurden als vorrangige Gebiete für die Umsetzung des Programms genannt.

Um die Auftraggeber und Ziele der Forschung zu verschleiern, bedient sich Washington dritter Auftragnehmer. Dabei handelt es sich um Auftragnehmer und zwischengeschaltete Organisationen – beispielsweise Metabiota, CH2M Hill, Eco-Health Alliance – insgesamt sind es mehr als 20 Unternehmen.

Gemeinnützige und nichtstaatliche Organisationen werden aktiv eingesetzt, um das Vorgehen des US-Außenministeriums zu verschleiern. Den erhaltenen Unterlagen zufolge wurden allein im Laufe eines Jahres Beträge, die die Beteiligung von mindestens 80 Auftragnehmern ermöglichten, zu deren Finanzierung ausgegeben.

Die vom russischen Verteidigungsministerium offengelegten Unterlagen wurden in ausländischen Medien weit verbreitet.

In einer Reihe von Artikeln wurde auf die Schlüsselrolle hingewiesen, die der Ukraine im militär-biologischen Programm des Pentagons zukommt. So wurde in der griechischen Ausgabe von „BankingNews“ festgestellt, dass „die Ukraine eine zentrale Position einnimmt und ein Gebiet von besonderem geografischen Interesse im Bioprogramm des US-Außenministeriums darstellt“

Das rumänische Portal Flax-24 berichtete über die Beteiligung Barack Obamas an der Förderung von militär-biologischen Programmen der USA im Ausland. Das Portal stellte fest, dass „der US-Präsident das militär-biologischen Programm in der Phase unterstützte, in der das US-Außenministerium an dieser Aktivität beteiligt wurde.“

Mehrere Medien des Nahen Ostens – in Libanon, Jemen, Syrien – veröffentlichten Artikel über die ungerechtfertigte Ausweitung des Netzes amerikanischer Biolabore im Ausland. Dabei stellte die libanesische Zeitung „An-Nahar“ fest, dass die geografischen Prioritäten der USA im Nahen Osten der Irak, der Jemen und Jordanien sind, und wies auf die Geheimhaltung der militär-biologischen Aktivitäten der USA hin.

Chinesische Experten kommentierten das Briefing über die Entdeckung eines geheimen Biolabors in Ridley, Kalifornien, und stellten fest, dass „die USA keine angemessene Kontrolle über die Ergebnisse ihrer DualUse-Forschung und -Entwicklung haben.“

Ich möchte darauf hinweisen, dass die amerikanische Regierung ein Untersuchungsverfahren eingeleitet hat, nachdem die Russische Föderation Daten über die illegalen biologischen Experimente in dem kalifornischen Labor veröffentlicht hatte. Drei Ausschüsse des US-Kongresses untersuchten sofort die Aktivitäten des Unternehmens Prestige Biotech, das die Räumlichkeiten gemietet hatte, in denen die laut Bundesgesetzgebung verbotenen Forschungen durchgeführt wurden.

Die kalifornische Regierung versuchte, die Verantwortung für die Organisation des Biolabors China zuzuschreiben, aber es wurden keine schlüssigen Beweise vorgelegt.

Nach den uns vorliegenden Informationen ist Prestige Biotech im Bundesstaat Nevada registriert und „zufälligerweise“ befindet sich das Biolabor, das zum Gegenstand der Ermittlungen wurde, in unmittelbarer Nähe des Stützpunktes der US-Marine in Kings County.

Wir haben bereits eine Übersicht über die Organisation der militär-biologischen Aktivitäten in den USA gegeben, in der die Navy die Rolle eines der wichtigsten Auftragsgeber und Koordinatoren der Forschung spielt.

Nach den vorliegenden Unterlagen hat Prestige Biotech mehr als 20 pathogene Mikroorganismen, Laborausrüstungen und Tiere zu nicht deklarierten Zwecken erworben. Das wird durch die Unterlagen der unabhängigen Untersuchung bestätigt, die von der amerikanischen Menschenrechtsorganisation Judicial Watch durchgeführt wurde.

Die von dieser NGO erhaltenen Dokumente belegen das Vorhandensein von gefährlichen Biomaterialien und deren unsachgemäße Lagerung in der Einrichtung sowie grobe Verstöße gegen die Hygienevorschriften bei der Behandlung von Labortieren.

Dass diese Arbeiten geheim sind, zeigt sich daran, dass das FBI und das US-Gesundheitsministerium sich geweigert haben, die ihnen vorliegenden Informationen über die Aktivitäten des Labors weiterzugeben, und Vertreter dieser Behörden vor den US-Kongress geladen wurden, um über vertrauliche Informationen zu berichten.

Wir haben wiederholt auf die Beteiligung von US-Sicherheitsbehörden wie FBI und CIA an Dual-Use-Forschungen sowie auf den Wunsch Washingtons hingewiesen, die Ergebnisse dieser Arbeit zu verbergen.

Beachten Sie das Dokument über die Einrichtung einer Bibliothek mit klassifizierten Veröffentlichungen zur chemischen und biologischen Verteidigung, das von Morgan Minyard von der Direktion für Bedrohungsminderung des US-Verteidigungsministeriums (DITRA) erstellt wurde.

Der Pentagon-Vertreter schlägt vor, einen Redaktionsausschuss einzurichten, der wissenschaftliche Arbeiten, die für die US-Geheimdienste von Interesse sind, für die Veröffentlichung „säubern“, sowie Dual-Use-Arbeiten zu klassifizieren soll, die „der nationalen Sicherheit irreparablen Schaden zufügen könnten“ und sie in einer separaten Archiv mit begrenztem Zugang zu sammeln.

Beispiele für Forschungsarbeiten, die in die Datenbank aufgenommen werden sollen, sind Versuche zur Erhöhung der Letalität des Mauspocken-Virus und die Identifizierung der genetischen Sequenz, die eine neue Art von Botulinum-Gift kodiert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer Bibliothek mit geheimen Informationen es der US-Regierung ermöglichen wird, „chemische und biologische Forschungsergebnisse maximieren zu studieren und auch mit bestimmten Nutzern und Partnern zu zusammenzuarbeiten.“

Eine derartige Zensur von Veröffentlichungen zeigt den Wunsch Washingtons, die Veröffentlichung von Ergebnissen zu vermeiden, die den internationalen Verpflichtungen der USA im Bereich der chemischen und biologischen Waffen zuwiderlaufen.

Dem russischen Verteidigungsministerium liegen Informationen darüber vor, dass in den USA eine geheime Strategie gegen Massenvernichtungswaffen entwickelt wurde.

Der offene, nicht geheime, Teil des Dokuments wurde am 27. September 2023 veröffentlicht. Darin werden die Bestimmungen der nationalen Verteidigungsstrategie im Bereich der Reaktion auf Bedrohungen der nationalen Sicherheit durch Massenvernichtungswaffen präzisiert.

Nach Einschätzung des Pentagons betrachten die Russische Föderation, China, der Iran und die Demokratische Volksrepublik Korea Massenvernichtungswaffen als ein Mittel, um die Fähigkeit der USA zur Erreichung strategischer Ziele in Kriegen und militärischen Konflikten einzuschränken.

Russland wird in der Strategie auf mittlere bis lange Sicht als Quelle „akuter Bedrohung“ für die Sicherheit der USA bezeichnet.

Die Volksrepublik China wird als eine „wachsende Herausforderung“ bezeichnet. Es wird betont, dass Peking in letzter Zeit erhebliche Fortschritte bei der Modernisierung seiner strategischen Nuklearstreitkräfte gemacht hat. Die Demokratische Volksrepublik Korea und der Iran werden als ständige Bedrohungen bezeichnet.

Nach den Vorstellungen der Entwickler sind die Prioritäten des US-Verteidigungsministeriums folgende:

Gewährleistung der Verteidigung des nationalen Territoriums gegen Angriffe von außen mit Hilfe von Massenvernichtungswaffen;

unbedingte Abschreckung potenzieller Gegner vom Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen die USA und ihre Verbündeten;

Schaffung kombinierter Einheiten, die in der Lage sind, unter den Bedingungen einer ABC-Kontamination wirksam zu kämpfen und zu siegen.

Gleichzeitig zielt die Strategie darauf ab, die Bemühungen um die Entwicklung von Mitteln zur Verteidigung gegen neue chemische und biologische Bedrohungen zu koordinieren und zu verstärken.

So schaffen die USA, die die Arbeit an einem Verifikationsprotokoll im Rahmen der Biowaffenkonvention ablehnen, administrative und technische Strukturen, die in die Dual-Use-Forschung, auch für offensive Zwecke, einbezogen werden können.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Bemühungen Russlands, die illegalen biologischen Aktivitäten des US-Militärs aufzudecken, und die Verschlechterung der epidemischen Situation an den Orten der US-Bio-Objekte in der europäischen Region die US-Regierung gezwungen haben, die Dual-Use-Forschung in Länder in Afrika zurückzuziehen.

Die uns vorliegenden Dokumente bestätigen die Aktivitäten der wichtigsten Auftragnehmer des Pentagons auf dem afrikanischen Kontinent: in der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone, Kamerun, Uganda und Südafrika. Auftraggeber auf Seiten der US-Regierung sind die DITRA, die National Security Agency und das US-Außenministerium.

Wir haben bereits über nicht genehmigte Probensammlungen durch Mitarbeiter von Metabiota, einem wichtigen Auftragnehmer des Pentagon, während des Ebola-Ausbruchs 2014 in Westafrika berichtet. Die undurchsichtigen Praktiken des Unternehmens warfen bei der Weltgesundheitsorganisation sofort Fragen auf. Infolge der illegalen Ausfuhr von Proben gelangten lebende Proben des Ebola-Virus in das Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Armee.

Die regelmäßige Verschlechterung der Krankheitslage in den Gebieten, in denen sich US-Bio-Objekte befinden, veranlasst viele afrikanische Regierungen, die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zusammenarbeit mit den USA anders zu beurteilen. So wurde beispielsweise 2022 die Tätigkeit von Metabiota in Afrika eingestellt, da die illegalen Praktiken des Unternehmens zu viele Fragen bei den nationalen Regierungen aufgeworfen haben.

Die Aktivitäten der USA zur Einführung einer globalen biologischen Kontrolle gehen einher mit der Ersetzung der Bestimmungen der Biowaffenkonvention und anderer völkerrechtlicher Normen durch eigene Regeln, die im amerikanischen Interesse entwickelt, vom kollektiven Westen unterstützt und Drittländern zur Umsetzung aufgezwungen werden.

Das kann man bei der Arbeit in spezialisierten internationalen Organisationen sehen, bei denen westliche Delegationen Entscheidungen nur bei Themen durchsetzen, die für sie von Interesse sind, ohne Rücksicht auf die Prioritäten anderer Staaten. Dabei wird die Aufmerksamkeit bewusst auf die Behandlung zweitrangiger Fragen gelenkt, die nicht direkt mit den Problemen der Nichtverbreitung von Biowaffen zu tun haben, wie beispielsweise die Einrichtung von Datenbanken aller Art, die Gleichstellung der Geschlechter, die Beteiligung von Jugendorganisationen an Aktivitäten der Biowaffenkonvention, und so weiter.

Ich erinnere daran, dass die Russische Föderation eine Reihe praktischer Initiativen zur Stärkung der Nichtverbreitung von Biowaffen und zur Verbesserung vertrauensbildender Maßnahmen im Rahmen des Übereinkommens vorgeschlagen hat.

Vor allem geht es um die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Ausarbeitung eines rechtsverbindlichen Protokolls zur Biowaffenkonvention mit einem wirksamen Verifikationsmechanismus, der Listen von Krankheitserregern, Toxinen und Spezialausrüstungen enthalten und umfassender Natur sein würde.

Zweitens soll das Format der vertrauensbildenden Maßnahmen erweitert werden, indem Informationen über Forschung und Entwicklung im Bereich der biologischen Verteidigung außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets bereitgestellt werden.

Drittens die Einsetzung eines wissenschaftlicher Beratungsausschuss zur Bewertung des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der eine breite geografische Vertretung hat und dessen Teilnehmer gleichberechtigt sind.

Viertens der Einsatz mobiler biomedizinischer Einheiten innerhalb der Biowaffenkonvention.

Die praktische Umsetzung unserer Vorschläge wird dazu beitragen, die Transparenz der nationalen Bioprogramme und die Einhaltung der Anforderungen des Übereinkommens durch ausnahmslos alle Vertragsstaaten, einschließlich der USA, zu erhöhen.

Das russische Verteidigungsministerium hat die Namen der Teilnehmer an den militär-biologischen Programmen der USA bereits bekannt gegeben. Dazu gehören Beamte des Verteidigungsministeriums, von Biotechnologieunternehmen und Auftragnehmer des Pentagon.

Heute möchten wir diese Liste um Vertreter von Regierungsbehörden und Privatunternehmen in den USA und der Ukraine ergänzen, die an der Durchführung von Dual-Use-Forschung beteiligt sind.

Thomas Wohl, Vizepräsident und offizieller Vertreter von Black & Veatch in der Ukraine, beaufsichtigte die Einführung des elektronischen PAX-Systems für die Verwaltung und Kontrolle biologischer Stoffe und Materialien.

Kavin Olival, Vizepräsident für Forschung der vertragsschließenden Organisation Eco-Health Alliance, war direkt an der Durchführung der Projekte des US-Verteidigungsministeriums zur Untersuchung von durch Fledermäuse übertragenen Zoonosen beteiligt.

Mikhail Usaty, Stellvertretender Leiter der sanitären und epidemiologischen Abteilung der ukrainischen Streitkräfte, überwacht seit 2018 die Organisation der Arbeiten im Rahmen der DITRA-Projekte in der Ukraine.

Tatyana Kiryazova, Exekutivdirektorin des Ukrainischen Instituts für öffentliche Gesundheitspolitik, überwachte die gemeinsame Forschung an Erregern mit den USA auf der Grundlage des Ukrainischen Metschnikov-Instituts zur Seuchenbekämpfung in Odessa.

Die Informationen über die Organisatoren und Teilnehmer an den militär-biologischen Aktivitäten werden an das Untersuchungskomitee der Russischen Föderation weitergeleitet.

Es gibt also immer noch Fragen zu den militär-biologischen Aktivitäten der USA und der Ukraine, und sie werden immer zahlreicher. Seit die russische Seite eine Konsultationssitzung zu Artikel 5 der Biowaffenkonvention einberufen hat, sind keine Antworten eingegangen, die die Situation klären könnten.

Wir werden die eingehenden Dokumente weiter auswerten und Sie auf dem Laufenden halten.

Ende der Übersetzung

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Hier zeige ich noch einmal alles auf, was Russland über die US-Biowaffenlabore in der Ukraine veröffentlicht hat.

Schon Anfang März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März 2022 noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März 2022 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April 2022 und Anfang Mai 2022 veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni 2022 fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni 2022 hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September 2022 eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht. Ende Januar 2023 hat das russische Verteidigungsministerium dem weitere Details hinzugefügt.

Anfang März 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sich erstmals zu den mRNA-Impfstoffen geäußert und Anfang April 2023 weitere Details über die gefährlichen Impfstoffe veröffentlicht.

Anfang Mai 2023 hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details über die Erforschung von Zugvögeln in der Ukraine, die zur Verbreitung von Infektionskrankheiten genutzt werden können, durch das Pentagon veröffentlicht. Ende Mai 2023 wurden weitere Details darüber veröffentlicht.

Im Juni 2023 hat das russische Verteidigungsministerium begonnen, über die Rolle von Bill Gates und über die Forschungen an Mücken und Zecken im Rahmen der US-Biowaffenprogramme zu berichten und im Juli 2023 weitere Informationen darüber veröffentlicht.

Im August 2023 hat das russische Verteidigungsministerium seine Vorwürfe, die USA hätten Covid-19 erschaffen und auch die Pandemie vorbereitet, erhärtet. Dabei hat das russische Verteidigungsministerium davor gewarnt, dass die USA offenbar bereits eine neue Pandemie, allerdings mit weiteraus gefährlicheren Krankheitserregern vorbereiten.

Anfang September 2023 hat das russische Verteidigungsministerium sein Augenmerk wieder darauf gelegt, darüber zu informieren, wie die USA ihre Programme vertuschen und internationale Kontrollen vermeiden. Diese aktuelle Veröffentlichung hat daran angeschlossen.

